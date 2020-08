Diario Judío México - Los medios de comunicación de Qatar publican periódicamente artículos altamente críticos sobre el tema de la homosexualidad y la comunidad gay. El 21 de junio, 2020 Na’ima ‘Abd Al-Wahhab Al-Mutawa’a, periodista y asesora de los medios de comunicación de Qatar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar publicó un artículo en el diario Al-Sharq titulado «Mantengan las ideas desviadas fuera del alcance de sus hijos», en el que advirtió que las redes sociales y los juegos en la computadora exponen a los chicos a contenidos que promueven el fenómeno «antinatural» y «pecaminoso» de la homosexualidad.

Este artículo es uno de varios artículos homofóbicos publicados en el diario Al-Sharq durante el año pasado. En enero del 2020, el diario publicó un artículo sobre un libro para chiquillos que decía promover el «crimen moral» y «fenómeno enfermizo» de la homosexualidad y en julio del 2019 publicó un artículo del periodista Ahmad Al-Muhannadi que también exhortaba a los lectores a luchar contra esta «perversión». Además, en febrero del 2020, la Universidad American Northwestern en Qatar canceló un evento programado para el día 4 de febrero, 2020 con la participación de Mashrou ‘Leila, una banda libanesa de música Indie rock cuyo cantante principal es abiertamente gay y algunas de cuyas canciones lidian con el tema de la homosexualidad. Según algunos informes en los medios de comunicación de Qatar, el evento fue cancelado tras la intervención de la Fundación de Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad, encabezada por Sheikha Moza bint Nassir, la madre del emir de Qatar Tamim bin Hamad Aal Thani, quien supervisa las universidades extranjeras en el país.[1]

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Na’ima ‘Abd Al-Wahhab Al-Mutawa’a:[2]

«Un tema grave que ya puede describirse como fenómeno y sobre el que ya no podemos guardar silencio, es la evidente actitud cálida en muchas de las redes sociales, especialmente en Snapchat, hacia la homosexualidad, [que] se desvía de la naturaleza que Alá le otorgó a los hombres y mujeres y hacia [el fenómeno] que vemos en nuestra sociedad de jóvenes que se asemejan a mujeres y a chicas jóvenes que se ven como hombres. Este fenómeno caracteriza a la generación joven, que tiene acceso a todos los medios electrónicos que, desafortunadamente, difunden estas desviadas tendencias, las alientan e incluso publican contenido que las respaldan. No existe un solo juego de computadora para chicos que no incluya imágenes desviadas y perversas de lo que Alá prohibió de acuerdo con cada religión y escuela [religiosa] y de todo lo que enoja a Alá [pero es practicado por] el grupo entre el cual se ha extendido esta abominación. [Recuerden que] Alá castigó a los miembros [de este grupo] y destruyó su ciudad en un abrir y cerrar de ojos.[3]

«Este es un tema que no debe ser subestimado ni debe ser opuesto, especialmente [cuando se trata de] proteger a nuestros hijos de estas perversiones, que los alejan del camino correcto y normal. Por lo terrible que es ver a un hijo suyo desviarse del [camino] natural hacia el mayor y mas grave pecado, o si su hija se desvía de su camino y sigue a aquellos que se extienden y alientan todas estas perversiones…

«Lo que nos duele aún más y nos hace perder el sueño es que la inmundicia de quienes propagan este fenómeno ha llegado incluso [al dominio de] los juguetes que utilizan las chiquillas, tales como la famosa muñeca [Barbie], que siempre le regalamos a nuestras hijas, junto a todos los accesorios del juguete, todo lo que una chiquilla necesita en la vida, tal como una casa, un dormitorio y ropa. Ellos han fabricado una muñeca [con sexo neutral] que puede cambiarse de niña a niño en un instante modificando el cabello y el cuerpo, con el fin de acostumbrar a los hijos a esta idea…

Muñecas de sexo neutras de Mattel, fabricante de Barbie (Imagen: alaraby.co.uk, 25 de septiembre, 2019)

«Espero que tales juguetes sean prohibidos y que estemos al tanto de lo que importamos para nuestros hijos. Además, la Autoridad [Reguladora] de Comunicaciones debería monitorear Snapchat y prohibir que las redes sociales publiquen información sobre este grupo de jóvenes desviados, así como también [sus] videos en YouTube. Las familias también deben monitorear lo que sus hijos están mirando [en Internet]. Hubiese sido mejor si las familias dejaran de darles a sus hijos teléfonos móviles avanzados y otros dispositivos electrónicos, o [al menos] monitorear las aplicaciones que utilizan. Porque son nuestros hijos, lo más preciado que tenemos y todas estas cosas son más peligrosas para ellos que [todas] las enfermedades de este mundo».

[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8590 – Homofobia en Qatar: Cancelación de evento con una banda de rock cuyo cantante principal es gay; Artículo contra el libro infantil ‘Promoviendo la homosexualidad’ – 26 de febrero, 2020; Despacho Especial No. 8211 – Periodista qatarí: Debemos utilizar cualquier medio para combatir la ‘perversión moral’ de la homosexualidad que se está extendiendo en nuestro país – 5 de agosto, 2019.

[2] Al-Sharq (Qatar), 21 de junio, 2020.

[3] Una referencia a la historia de Sodoma y Gomorra en el Corán [54:33-40].