Diario Judío México - En un artículo reciente, el periodista y autor hindú David Devadas advirtió que una nueva ola terrorista respaldada por Pakistán aún está por llegar a Cachemira. Devadas, quien ha escrito varios libros sobre el tema del terrorismo en Cachemira, argumentó que la decisión tomada por India de anular el artículo 370 y el artículo 35A, reduciendo así el estatus especial de Jammu y Cachemira de un estado a un territorio administrado por el gobierno federal, tenía la obligación de obtener respuesta de Pakistán.

El artículo de Devadas, titulado «El terrorismo en Cachemira posee una nueva ventaja y la incertidumbre regional lo empeora», llega después de que varias fuerzas de seguridad del gobierno de India y terroristas murieron en enfrentamientos a finales de abril y comienzos de mayo, ya que el valle de Cachemira se encontraba bajo un doble cierre de espacios – por motivos del coronavirus desde el 25 de marzo y bajo extremas restricciones desde el 5 de agosto, 2019 cuando se efectuaron los cambios constitucionales. Este argumenta que la respuesta de Pakistán pudiera llegar en cualquier momento, entre estos días o el próximo año.

Jammu y Cachemira era un estado principesco independiente de mayoría musulmana para el momento en que ocurrió la partición en el año 1947. El territorio está actualmente dividido entre India y Pakistán por una Línea de Control (LdC). En la época en que la antigua Unión Soviética se retiró de Afganistán en 1989, el terrorismo yihadista respaldado por Pakistán comenzó sus actividades en Cachemira.

Devadas dice que los paralelos en el 2020 son similares: A medida que las fuerzas estadounidenses se retiren de Afganistán este año, es muy probable que el yihadismo respaldado por Pakistán aumente en Cachemira. Esto crea un conflicto regional mucho mayor para India, especialmente en vista de los enfrentamientos fronterizos con China en Ladakh en la región de Cachemira y en Sikkim, que se encuentra en la región noreste de India.

«Fue… luego que los títulos de ‘primer ministro’ y ‘sadr-e-riyasat’ [presidente] fueron reducidos [por India] a ‘ministro principal’ y ‘gobernador’ que el primer grupo militante de Cachemira Al-Fatah, surgió en 1967»

Lo siguiente son extractos del artículo:[1]

«Los sorprendentes éxitos [contra el terrorismo] en al menos tres encuentros con las fuerzas [de seguridad de India] desde comienzos de abril indican que existen terroristas mucho mejor entrenados. De que se están infiltrando [desde la línea de control del lado pakistaní] incluso mientras las enormes nevadas del invierno pasado aún no se han derretido indican que podrán aparecer muchos más este verano. Los cinco intrusos que lograron asesinar a una unidad completa de comandos de las Fuerzas Especiales [el 6 de abril en el sector Keran en Cachemira] deben haber estado extraordinariamente muy bien- entrenados.

«Yo he dicho durante una década que el módulo de capacitación que preparó a los 10 becarios que causaron estragos en Mumbai [ataques terroristas] en el 2008 no pudieron haber sido creados únicamente para 10 chicos. Seguramente debieron haber sido entrenados muchos más de ellos. ¿Pudiera ser que tales hombres ahora estén cruzando la línea de control? Mientras tanto, varios jóvenes en Cachemira se inscribieron dentro de la militancia en las últimas semanas. Y durante las agitaciones tras el reciente asesinato del «comandante» de Hizbul Mujahideen Riyaz Naikoo, hubo luchas violentas entre la población local y los cuerpos policiales.[2]

«Lecciones de la historia

«Tengo una inquietud acerca de todo esto, porque no es del todo inesperado. De hecho, más o menos lo predije el día en que se introdujeron los cambios constitucionales en Jammu y Cachemira en el mes de agosto pasado [2019]. Unos días más tarde, Bharatiya Janata, el portavoz del partido [es decir, el gobernante BJP] me reprendió durante un debate televisivo por ser muy «pesimista». Había buenas razones para ser pesimista. Según la historia reciente, yo me temía una revuelta, no inmediatamente, sino después de un año o dos. Fue Un par de años después que los títulos de ‘primer ministro’ y ‘Sadr-e-Riyasat’ [presidente del estado] fueran reducidos [por el gobierno de India] a ‘primer ministro’ y ‘gobernador’ que el primer grupo militante de Cachemira Al-Fatah, surgió en el año de 1967.

«Y una masiva revuelta armada estalló un par de años después de las manipuladas elecciones a la asamblea de 1987 [del estado de Jammu y Cachemira]. En La historia de Cachemira, yo mostré el vínculo entre ese aparejo y esa tal erupción. Abdul Ahad Waza, El atacante de Pakistán en iniciar la militancia, estuvo brevemente en la cárcel donde conoció al joven Ishfaq Majid Wani, quien había sido encarcelado por arrojar piedras contra [el político de Cachemira] Farooq Abdullah poco después de esas elecciones. En 1989, Ishfaq se convirtió en «comandante en jefe» del Frente de Liberación Jammu Cachemira».

«Sería muy tonto pensar que Pakistán no vería los sorpresivos cambios constitucionales [que redujeron el estatus especial de Cachemira] como una oportunidad para socavar al Estado hindú en Cachemira»

«Cálculos erróneos

«El despliegue masivo de las fuerzas [de seguridad de India] en vísperas de los cambios constitucionales [en vigencia a partir del 5 de agosto del 2019] indicó que el gobierno presumió que los jóvenes cachemires saldrían corriendo de sus hogares inmediatamente después de anunciarse la decisión. De hecho, a los trabajadores de BJP en Cachemira se les dijo que el gobierno estaba preparado para que un gran número de personas fuesen asesinadas en un caos prolongado.

«Aquellos responsables de formular políticas obviamente que extrapolaron ese escenario de lo que sucedió luego que el ‘comandante’ de Hizbul Mujahideen Burhan Wani fue asesinado en el 2016. Eso indica una comprensión muy superficial de lo que sucedió entonces. Lo más probable es que se pusiera en marcha un plan coordinado la noche en que Burhan fue asesinado. Cinco a seiscientos altavoces estaban en acción al amanecer y casi todas las mafias atacaron un campamento de las fuerzas de seguridad esa misma mañana, algo que nunca antes había sucedido.

«Agentes provocadores en cada lugar canalizaron emociones altamente tensas en los contornos del plan coordinado. De hecho, sospecho que la información sobre el paradero de Burhan pudo haber sido plantada desde el otro lado de la Línea de Control [por los pakistaníes] con el fin de provocar dichas agitaciones.

El asesinato de Burhan Wani en el año 2016 provocó un estallido de protestas contra India

«Una oportunidad desperdiciada

«Sería una tontería pensar que Pakistán no vería los sorprendentes cambios constitucionales como una oportunidad para socavar el estado hindú en Cachemira. Pero sería igualmente una tontería pensar que este llegaría a alcanzar un plan de la noche a la mañana. Eso llevaría tiempo Dirigiéndome a la élite del movimiento Hindutva [de derecha] en el Cónclave de Ideas de la Fundación de India el último día de febrero, predije que esto pudiera producir una respuesta tardía este verano o el próximo.

«Los poderes que permanecieron imperturbables. Durante los últimos meses, la discusión en los círculos de poder se ha centrado de manera lamentable en la ‘entrega’ económica y en reiniciar un ‘proceso político’. Ambos líderes de la agenda se han repetido hasta la saciedad desde 1953. De hecho, lograron con gran eficacia entre 1954 y ’63 y se han vuelto a acoplar varias veces desde entonces. Eso fue durante el tan promocionado ‘sattar saal’ (70 años – [de regímenes no BJP]) pero irónicamente, no fue en los últimos seis [años del mandato bajo el Primer Ministro Narendra Modi], o incluso los últimos 12 años.

«Yo advertí en ese cónclave que se había desperdiciado una gran oportunidad para comenzar de nuevo, al menos en Jammu y Ladakh, desde que se impuso el Mandato del Gobernador [federal] a mediados de junio, 2018 [al desestabilizar y retirar al gobierno electo del poder] «Fue una oportunidad para mostrarle a la gente del estado anterior que un nuevo comienzo había traído una gobernanza mucho más receptiva y limpia y un futuro mucho más próspero. Pero no hubo impacto en el terreno y el tiempo está por terminar».

«El hecho es que no existe un acuerdo fronterizo permanente entre los dos gigantes asiáticos [India y China] y nuestro… vecino [China] está decidido a ser el gigante solitario»

«Rumores inquietantes

«Las tendencias de las últimas semanas [abril-mayo] indican que el tiempo pudiera haberse agotado. Hoy día mucho no será posible sobre el terreno en medio de mayores acciones terroristas. Una ronda masiva de disturbios públicos podría acompañarlo, para el próximo año si aún no es este verano. Hubo rumores en Cachemira durante Ramzan del 2016 de que la situación sería enormemente perturbadora después de Eid. De hecho, Burhan fue asesinado dos días después de Eid-ul Fitr y el caos siguió durante cuatro meses después.

«Un amigo con sede en Srinagar informó rumores en los últimos días de que se acerca una ronda de militancia que será un nivel más allá de cualquier cosa en los últimos 30 años. Uno espera que resulte ser una charla ociosa, pero vale la pena señalar. Los responsables políticos de Delhi deben despertarse al menos ahora, ya que India enfrenta una amplia falange de desafíos, lo que complica mucho este escenario.

«Tríada de amenazas interrelacionadas

«Yo declaré en una conferencia ya en marzo del 2011 que había surgido una tríada de amenazas a la seguridad nacional y que en algún momento estas convergerían: la ira callejera entre los jóvenes cachemires, los diseños de Pakistán y el deseo de China de confrontar decisivamente a India y privarla de su reclamación jurada a las Áreas del Norte [es decir, Gilgit Baltistan] de Jammu y Cachemira (que se ha convertido en la clave del Corredor Económico China-Pakistán). Desde ese entonces he mantenido esta opinión: los tres factores están todos interconectados.

«En esta manera de ver las cosas, los estrategas del gobierno deberían examinar con mucha perspicacia lo que las escaramuzas de este mes sucedidas entre las tropas chinas e indias tanto en Ladakh [en la región de Cachemira] como en Sikkim [al noreste de India] pudieran presagiar. Podría ser que China está ejercer presión advirtiendo la forma en que India se prepara para asumir el cargo de presidente de la Organización Mundial de la Salud justo cuando muy duramente se plantean preguntas sobre el papel de China respecto a la pandemia del coronavirus. Por otra parte, los objetivos estratégicos más cercanos a casa también pidieran estar en juego.

«El hecho es de que no existe un acuerdo fronterizo permanente entre los dos gigantes asiáticos [India y China] y nuestro… vecino [China] está decidido a ser el gigante solitario. India ha tomado medidas muy importantes para reforzar sus patrullas fronterizas pero debe estar preparado para cualquier eventualidad. Los desafíos territoriales han sido evidentes tanto en Ladakh como en Sikkim durante los últimos días. Aunque un comandante del ejército chino fue rápidamente criticado por decir, durante una escaramuza, que Sikkim no era territorio de India, que el golpe pudiera no ser suficiente para mantener a raya al dragón [chino]».

«Todo esto está sucediendo justo cuando Estados Unidos le está dejando Afganistán a los talibanes respaldados por Pakistán, que pudieran dirigir su atención a Cachemira a finales de este verano».

«Sombrío escenario internacional

«Todo esto sucede justo cuando Estados Unidos se marcha de Afganistán y se lo deja a los talibanes respaldados por Pakistán, que pudieran centrar su atención en Cachemira a finales de este verano. Estados Unidos planea irse en julio y para ese entonces estará muy ocupado y metido hasta el cuello con las elecciones».

«Justo en esta incómoda coyuntura, Nepal protestó por una nueva carretera en India a través de lo que este dice es territorio nepalés y aumentó el despliegue fronterizo. El gobierno comunista de Nepal se inclina hacia Pekín. China ganó enormemente cuando el gobierno de India enajenó a las élites de Nepal al permitir un bloqueo fronterizo en el año 2015

«El esfuerzo realizado por el Primer Ministro Modi para forjar una respuesta conjunta del Sudeste Asiático al desafío del Covid-19 fue un buen paso. Sin embargo, grandes partes de las fronteras terrestres de India siguen siendo muy problemáticas.

«Este contexto mucho más amplio y desafiante hace que uno se sienta doblemente incómodo sobre el creciente ritmo de la violencia e ira pública en Cachemira. El antiguo estado, después de todo, está ubicado en el cruce de las dos principales fronteras de India [Pakistán y China]».

[1] Newslaundry.com (India), 14 de mayo, 2020.

[2] Informe del PSATY de MEMRI – Informe en los medios de comunicación de India destaca al Comandante de Hizbul Mujahideen Riyaz Naikoo: «El futuro del yihad en Cachemira no dependerá de… quién sea el sucesor de Naikoo, sino los generales en el Servicio Interno de Inteligencia [paquistaní]», 6 de mayo, 2020