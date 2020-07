Diario Judío México - El retorno de los refugiados palestinos a sus lugares de origen en lo que respecta a su residencia, incluyendo lugares dentro del territorio de Israel, es una exigencia principal de los palestinos, quienes lo consideran un principio al que no puede renunciarse en ninguna negociación hacia una solución permanente con Israel.[1] Ellos consideran la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en diciembre de 1948 y especialmente el Artículo 11 de esta resolución, como la base que sustenta tal exigencia.[2] Israel y los palestinos no se ponen de acuerdo a la interpretación legal de esta resolución, así como también con el número de refugiados desplazados por la Guerra de 1948 y con el estatus de sus descendientes que se establecieron en el lugar y en algunos casos se naturalizaron, en otros países.

La iniciativa «Paz a la Prosperidad» publicada por la administración Trump el día 28 de enero, 2020 conocida como el Acuerdo del Siglo, establece que «no habrá derecho al retorno o absorción de ningún refugiado palestino dentro del Estado de Israel», ni reconoce los criterios palestinos para determinar el estatus de un refugiado. Este establece que «las personas que ya se han reasentado en algún lugar permanente» no serán consideradas como refugiados y no serán elegibles para ser reasentados. Sin embargo, el plan sí prevé la rehabilitación económica de los refugiados a través de grandes fondos y en reubicarlos en lugares alternos.

Tras la publicación del plan, e incluso antes de su publicación, la Autoridad Palestina, liderada por Mahmoud ‘Abbas, la OLP y el resto de las facciones palestinas rechazaron el plan de inmediato, haciendo hincapié en que este cancela el derecho a retornar de los refugiados a su tierra natal y a sus hogares dentro de territorio israelí, un derecho reconocido por las resoluciones de la ONU y por el derecho internacional. Los funcionarios de la Autoridad Palestina, principalmente el Presidente palestino Mahmoud ‘Abbas, afirmaron que la iniciativa de Estados Unidos era parte de las conspiraciones contra el pueblo palestino que se remonta a la Declaración Balfour. Ellos destacaron que el derecho a retornar es un derecho individual sagrado y se transmite de generación en generación y que cualquier solución política que no lo garantice es inaceptable e inviable.

Recientemente, ante la celebración del Día del Nakba, todos los años el 15 de mayo, los medios de comunicación palestinos se ocuparon ampliamente del tema sobre el derecho a retornar. Muchos artículos fueron publicados en donde relatan historias de los refugiados[3] y subrayan el compromiso palestino con este derecho. La página oficial Facebook de Fatah publicó muchas caricaturas e imágenes, así como también contenido que enfatiza este compromiso y presenta mapas de Palestina desde el río hasta el mar que niegan la existencia del Estado de Israel.

Cabe mencionar que el discurso sobre el tema de los refugiados y el derecho a retornar también se incrementó recientemente debido a las declaraciones escuchadas en Israel sobre la intención del gobierno de aplicar la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán y partes de Cisjordania como parte del Acuerdo del Siglo, que provocó furia en la Autoridad Palestina. El Presidente palestino Mahmoud ‘Abbas anunció el 19 de mayo, 2020 que ante esta intención israelí, la OLP y el estado de Palestina ya no están comprometidos con los acuerdos y entendimientos con Israel y los Estados Unidos, incluyendo el área de seguridad. Este reiteró que la Autoridad Palestina está comprometida con la Resolución 194 de la ONU sobre el tema de los refugiados y que los palestinos se adherirán a sus objetivos hasta que logren la independencia y realicen su derecho a retornar.[4]

Este informe revisa el discurso actual en la Autoridad Palestina sobre el tema de los refugiados y el derecho a retornar.

Presidente de la Autoridad Palestina Abbas: Yo rechazo el Acuerdo del Siglo que cancela el derecho a retornar y los reparos

Ya para la fecha del 28 de enero, 2020, el día en que la iniciativa de paz estadounidense fue dada a conocer, el Presidente palestino Mahmoud Abbas, convocó una reunión con todos los líderes palestinos durante la cual dijo: «Habiendo escuchado estas declaraciones [del Acuerdo del Siglo], siendo estas puras tonterías de principio a fin, nosotros decimos 1.000 veces: ‘No, no y no, al Acuerdo del Siglo’»[5]

‘Abbas continuó expresando su rechazo al plan, en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en una reunión concertada el 3 de febrero, 2020 con miembros de los aparatos de inteligencia general, este subrayó su oposición al plan y a su demanda de que los palestinos renunciaran a su derecho a retornar diciendo: «Incluso en mis sueños, nunca imaginé que tal plan se nos iría a presentar. Otros nos dijeron: «Esperen los resultados [es decir, la publicación del plan] y luego juzguen – este posee ventajas y desventajas». Sin exagerar, digo: No existe un solo punto de vista en este que sea bueno – todo está parcializado [en favor de Israel]. Nosotros también rechazamos lo que debemos recibir a futuro [según el plan] siempre que reconozcamos al estado judío y siempre que cancelemos el derecho a retornar y cumplamos con otras condiciones perjudiciales para nosotros».[6]

En otro discurso, el 6 de febrero, en una reunión con representantes de la sociedad civil palestina, este habló en contra de los puntos principales del acuerdo, incluyendo la cancelación del derecho a retornar y los reparos. Este hizo hincapié en que, según este plan, «los refugiados – y yo soy el primero de ellos, no poseen ningún tipo de derechos».[7]

En una conferencia del Comité Central de Fatah del 5 de junio, ‘Abbas enfatizó que el número de refugiados palestinos era mucho mayor de lo que generalmente se pensaba. Abbas dijo: «Un refugiado no es solo alguien que fue expulsado de su país, sino también alguien que fue expulsado de su hogar. El número de refugiados expulsados ​​de sus hogares [en 1948] es de 950.000. Recuerdo eso en las negociaciones en Camp David, los israelíes afirmaron que el número de refugiados era de 250.000 y que la mayoría de ellos habían muerto y que considerarían el cómo compensar [a los restantes], si es posible. No, el número oficial listado por la ONU es de 950.000. Hace unos días, leí en un medio de comunicación [que la cifra es] de 800.000 y 850.000. ¡No! La cifra es de 950.000, porque cualquier persona expulsada de su hogar a otro hogar es un refugiado y por lo tanto, incluso alguien que fue removido [de su hogar en] Jaffa a Ramala, o de Ashkelon a Gaza, es considerado un refugiad y no solo alguien que fue expulsado de su tierra natal…»[8]

En un discurso pronunciado el 13 de mayo que celebró el Día del Nakba, ‘Abbas subrayó nuevamente que el retorno de los refugiados es uno de los objetivos de los palestinos. Este dijo: «Han pasado 72 años desde que las fuerzas del mal, la opresión y la agresión nos golpearon, uno tras otro, para causarnos el Nakba de nuestro pueblo y desarraigar a un millón de personas de sus ciudades y pueblos – más de la mitad del pueblo palestino para ese momento. Ellos los convirtieron en esos refugiados [que vemos] en los campos de refugiados, ya sea en la patria bajo la ocupación israelí o en el exilio, en la diáspora, cercanos o lejanos.

«Pero a pesar de todos los años difíciles, a pesar de todas las tragedias y conspiraciones que golpearon a nuestro pueblo, desde el pecado [original] de la perversa declaración Balfour que allanó el camino al Nakba… hasta el complot del Acuerdo del Siglo y el reciente plan de anexión israelí – nuestro poderoso pueblo nunca se arrodilló y nunca se rindió, sino que se mantuvo firme, soportando su sufrimiento con paciencia y atando sus heridas. Luego se produjo el estallido de su glorioso levantamiento en 1965[9] [cuando] se opuso a la ocupación con valor y fe. Partió con pasos seguros para obtener el reconocimiento de sus derechos a su libertad, independencia y el retorno [de los refugiados], respaldados por la OLP… Aquellos que llevaron a cabo el Nakba deseaban que Palestina fuese una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra [es decir, los judíos]. Querían que murieran los padres y abuelos [palestinos] y que los hijos y nietos olvidaran. Apostaron a que el nombre de Palestina sería borrado de los anales de la historia. Con este fin, llevaron a cabo conspiraciones, presiones, masacres y los planes de asesinato más despreciables posibles, el más reciente de los cuales, tal como hemos señalado, es el llamado Acuerdo del Siglo. Pero todo esto, como Alá lo deseó, fue arrojado sobre este poderoso pueblo palestino… y, a pesar de los obstáculos colocados por la ocupación, sus políticas, medidas y agresivas violaciones, [todavía] continuamos, seguros, hacia la restauración total de nuestros derechos y la eliminación de esta despreciable ocupación de nuestra tierra bendita».[10]

Funcionarios de la OLP y de Fatah: Rechazaremos la cancelación del derecho a retornar; La solución al problema de los refugiados es el retorno a sus hogares

Mensajes similares fueron expresados ​​por funcionarios de la OLP. El director del Departamento de Asuntos de los Refugiados de la OLP y miembro del Comité Ejecutivo de la OLP Dr. Ahmad Abu Houli, dijo el 29 de enero, 2020 el día después de que se revelaran los detalles de la iniciativa de paz, de que «la OLP no reconocerá al estado de ocupación israelí judío porque tal reconocimiento significa que estamos de acuerdo con la naturalización de los refugiados palestinos [en los países que hoy día los acogen] y la eliminación de su derecho legítimo de retornar a la tierra de la que fueron expulsados ​​en 1948. Esto no sucederá, no importa cuánta presión ejerzan sobre nosotros… La solución al problema de los refugiados palestinos radica en la implementación de la Resolución 194, que exige el retorno de los refugiados palestinos a los hogares de donde fueron expulsados ​​en 1948…»[11]

Abu Houli comentó de manera similar el 14 de mayo, 2020 antes del Día del Nakba: «El derecho a retornar seguirá siendo la prueba legal, legítima e internacional en manos de los refugiados palestinos y nadie podrá quitárselo o borrarlo de la memoria palestina. Los refugiados palestinos poseen derechos, una patria y tierra. La base para cualquier solución es su regreso a los hogares de donde fueron expulsados ​​en 1948, de acuerdo a la Resolución 194. El retorno a sus hogares es posible, lo que no es posible es olvidar este derecho, renunciar a este o aceptar la naturalización de los refugiados [en otros países]… El liderazgo palestino será todo un baluarte, defendiendo el derecho al retorno y [otros] principios y evitará la aceptación del Acuerdo del Siglo estadounidense, a lo que se opone y condena la ONU, los países de la Unión Europea, la Liga Árabe y todos los demás defensores de la libertad en el mundo. El pueblo palestino se mantendrá firme contra los esfuerzos estadounidense-israelíes de naturalizar a los refugiados [en otras tierras], cancelar su derecho a retornar a sus hogares, restringir [este derecho] a un área geográfica específica, o someterlo a consideraciones de seguridad o demográficas o por un plan de asentamiento sionista actual o futuro… «o hacerlo sujeto a consideraciones de seguridad o demográficas o a un plan de asentamiento sionista actual o futuro…»[12]

El Comité Ejecutivo de la OLP también hizo hincapié en el derecho a retornar de los refugiados palestinos en una reunión pautada el 8 de mayo, 2020. Su declaración después de la reunión dijo: «Este derecho es el corazón de la causa palestina y encabeza [la lista de] los principios de nuestro pueblo, que fueron presentados por la OLP, el único representante legítimo de nuestro pueblo, e incluyen el derecho de los refugiados a retornar, el derecho a la autodeterminación y el establecimiento de un estado palestino independiente con plena soberanía, cuya capital es Jerusalén». La declaración subraya «la adhesión a este sagrado derecho, que no tiene fecha de vencimiento».[13]

Caricatura en el diario palestino Al-Quds: «El derecho a retornar es un derecho sagrado» (Fuente: Al-Quds, Jerusalén Oriental, 16 de mayo, 2020)

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/palestinian-authority-palestinian-refugees-right-return-will-never-be-canceled-no-trumps

* Z. Harel es compañero investigador en MEMRI.

