Diario Judío México - El 12 de abril, 2020 el Centro All Media en Sudán subió un video musical a su página en YouTube titulado “Knocking Out [the Coronavirus] – Derrotando al coronavirus”. La letra animaba a la gente a quedarse en casa, lavarse las manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, utilizar mascarillas protectoras, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, comer alimentos saludables, rezar a diario, tener fe en Alá, ser paciente y contactar a las autoridades si creen que contrajeron el coronavirus.

Para ver el segmento del video musical sudanés en el portal MEMRI TV, pulse aquí.

“Deberíamos lavarnos bien las manos, el utilizar jabón nos protege”

Banda sudanesa: “Solo seremos afectados por lo que Alá ha ordenado para nosotros. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y dependemos de Alá, mientras permanecemos alertas y fieles. Alá es el protector.

“La mejor manera de lidiar con el coronavirus es tomando medidas preventivas. Hacerlo refleja una manera de concientizarnos. Debemos lavarnos bien las manos, utilizar el jabón nos protege. No debemos tocar nuestros rostros y ojos con las manos. Cuando tosemos o estornudamos, debemos usar pañuelos desechables o el interior de nuestros codos.

“No deberíamos reunirnos en grupos y deberíamos utilizar mascarillas. Debemos ser pacientes y esperar a que pasen estos días. Eso es preferible a perder seres queridos. No debemos temerle a la muerte ni exagerar nuestro temor al virus. Podemos resolver cualquier problema con conciencia y tomando medidas preventivas”.

“Revisen muy bien la información y no crean en rumores… Esta es una oportunidad para que cambiemos nuestras vidas y para que nuestras almas se relajen y prosperen”

“Elijan (comer) naranjas para estimular su sistema inmunológico. Las verduras también son excelentes para estimular su sistema inmunológico. Verifiquen la información y no crean en rumores. Promuevan información auténtica y veraz y no compliquen las cosas

“Deberían ejercitarse todos los días, ya que esto ayuda al sistema inmunitario. Dormir lo suficiente y tener el hábito de acostarse temprano. Aquellos que realicen los rezos de la mañana alcanzarán la felicidad en la vida y en el más allá. Aquellos que realicen los rezos de la mañana alcanzarán la felicidad en la vida y en el más allá. Esta es una oportunidad para que cambiemos nuestras vidas y para que nuestras almas se relajen y prosperen”.

“Cada familia debería permanecer en su hogar… nuestro Profeta recomendó el aislamiento hace mucho tiempo”

“Aumenten la ingesta diaria de agua y beban bebidas calientes, porque las bebidas calientes empujan el coronavirus hacia su estómago, que puede encargarse de él. El estómago puede derribar el virus y la gente se puede recuperar de esto. El coronavirus sería entonces historia y su tiempo habrá terminado.

“Quédense en casa. Cada familia debe quedarse en su casa. Aquellos que no estén seguros de haber contraído el virus deben comunicarse con el Ministerio de Sanidad. Protejan a su familia y a ustedes mismos, antes de que se produzca algún daño. Protejan a sus familias y a ustedes mismos, antes de que cualquier daño sea causado. Nuestro Profeta recomendó el aislamiento hace mucho tiempo”.