Diario Judío México - Durante las últimas dos semanas, el cantante y compositor tunecino Noamane Chaari ha enfrentado severos ataques dentro de su país por dar a conocer una nueva canción interpretada por él junto al cantante israelí Ziv Yehezkel.

Titulada «Peace Among Neighbors/Paz entre vecinos», la canción expresa esperanzas de paz y convivencia entre árabes y judíos. Esta canción fue grabada por los dos cantantes en estudios separados en Israel y Túnez debido a las restricciones de viaje por causa de la pandemia del coronavirus. Su letra fue escrita por un poeta yemení quien decidió permanecer en el anonimato para evitar ser amenazado por extremistas.[1]

La canción fue una iniciativa y producción del Consejo Árabe para la Integración Regional (CAIR), que apoya el compromiso civil a través de las fronteras del conflicto en general y el acercamiento árabe-israelí específicamente y del cual Chaari es miembro fundador. Dada a conocer el 10 de diciembre, 2020 en el canal YouTube de la organización, la canción también circuló ampliamente en las redes sociales, tanto en Túnez como en la región en general.[2] A una semana de su publicación, la canción fue vista más de 1.5 millones de veces en varias plataformas de la red.

La circulación de la canción provocó intensas condenas en Túnez por parte de periodistas, figuras en los medios de comunicación, activistas políticos y de usuarios de las redes sociales, quienes la condenaron como un acto de normalización de relaciones con Israel y acusaron a Chaari de traicionar a la causa palestina y ofender a millones de tunecinos. Algunos le pidieron que se disculpe, instaron a músicos y a sus sindicatos a condenarlo al ostracismo, le exigieron a los tribunales que lo procesen e incluso pidieron su ejecución. De hecho, se tomaron medidas en su contra, incluyendo el despedirlo de su trabajo en un canal de televisión propiedad del gobierno de Túnez.

En respuesta, el CAIR y artistas tunecinos lanzaron una campaña de defensa y solidaridad por el cantante. Estos afirmaron que el arte debe estar separado de la política y que no existe nada de malo en la acción realizada por Chaari.

Chaari, por su parte dijo que su objetivo en grabar la canción era promover la paz y la tolerancia entre los pueblos y las religiones. Tras señalar que en el pasado también actuó para los palestinos en Ramala y utilizó la música para promover la reconciliación nacional dentro de Libia y Túnez, Chaari enfatizó que no está interesado en política y cree que el arte y la música trascienden las fronteras y los límites de la nacionalidad y fe. En cuanto al ataque a su iniciativa, Chaari dijo que provino de elementos dudosos e ignorantes que lo único que desean es frustrar cualquier logro de la paz.

La respuesta hostil hacia Chaari refleja una tendencia social mucho más amplia y de larga data en los países árabes por la cual los artistas que se relacionan con otros artistas israelíes de alguna manera enfrentan condenas, rechazo e incitación a la violencia. En otro ejemplo reciente, el actor y cantante egipcio Mohammed Ramadan fue recientemente atacado y suspendido del sindicato de músicos simplemente por haber sido fotografiado con el cantante israelí Omer Adam tomada en una fiesta en Dubái.[3]

Este informe revisa el asalto a Chaari y las medidas tomadas en su contra, su reacción a todo este alboroto por la canción y las reacciones de los artistas tunecinos y las voces en las redes sociales que imploran su defensa.

Noamane Chaari: La canción tiene como objetivo promover la convivencia y detener el derramamiento de sangre; el arte no reconoce fronteras ni distinciones de fe

En una entrevista realizada el 12 de diciembre, 2020 en la estación de radio tunecina Mosaïque FM, Chaari dijo que el propósito del CAIR, que produjo la canción, no es promover el proceso político árabe-israelí, sino promover la paz civil y la tolerancia entre todos los habitantes, pueblos y creencias en la región. Este destacó que a él no le pagaron por grabar la canción y agregó: «El aspecto político de la normalización de relaciones no me interesa. Los artistas creen en formar vínculos con individuos, independientemente de su religión y nacionalidad».[4]

En una entrevista publicada el 17 de diciembre en el portal emiratí Al-‘Ain Al-Ikhbariya, Chaari enfatizó nuevamente que el propósito de su colaboración con Yehezkel fue promover coexistencia, un noble objetivo que conduce al establecimiento de los principios de paz. Este agregó que el proyecto fue lanzado en febrero del 2020 y originalmente tenía como destino involucrar a muchos artistas importantes de todas las religiones (cristianos, judíos y musulmanes), pero que la pandemia del Covid-19 le impidió realizar este plan en su totalidad.

En cuanto al tema palestino, este dijo que era vital promoverla a través de la cultura, ya que esto traería mejores resultados. En el pasado agregó, hubo canciones instigadoras y violentas que promovían ideas extremistas y no reportaban ningún beneficio en lo absoluto. «Por esta razón, decidí cantar junto a Yehezkel, un judío de origen árabe, cuyo padre es iraquí y su madre es marroquí, para mostrarle al mundo que el arte no reconoce fronteras geográficas ni distinciones religiosas». Este señaló que Yehezkel era un hombre que creía en la paz y en la convivencia y que, aunque no se conocían en persona, se «conocieron en espíritu». Este explicó: «Yo no le pregunto a ningún artista sobre su fe. Además, la constitución tunecina garantiza la libertad de religión». Este afirmó además que el arte podía ser útil para mitigar conflictos y detener el derramamiento de sangre y mencionó que siempre había tenido relaciones muy cálidas con sus vecinos judíos en el área de Sfax.

En cuanto a la objeción a su proyecto en Túnez, este dijo que fue expresada principalmente por elementos en los medios de comunicación «que deseaban distorsionar la iniciativa sin entender nada sobre la filosofía de la paz», elementos «que intentaron colocar obstáculos y mantener la noción de paz para que no llegue hasta los sectores mayores de la población». Este señaló que muchos artistas en todo el mundo, e incluso imames, acogieron con mucha satisfacción su iniciativa.[5]

Noamane Chaari acusado de traición, enfrenta amenazas de muerte y sanciones

Tal como se dijo, la circulación de la canción provocó críticas intensas y directas en contra de Chaari, e incluso resultó en su suspensión de un programa musical semanal transmitido por la televisión estatal Wataniya. Periodistas tunecinos y algunas importantes emisoras de radio y de televisión participaron en los ataques en su contra, llamándolo «traidor», instando a condenarlo al ostracismo y al rechazo e incluso pidiendo implícitamente asesinarlo.

Durante la entrevista a Chaari el 12 de diciembre con la estación de radio tunecina Mosaïque FM, el entrevistador, la conocida figura en los medios de comunicación Hadi Za’eem, afirmó que actuar junto a un israelí constituía «gran provocación a los tunecinos, árabes y musulmanes» y le preguntó a Chaari si se sintió penalmente responsable por ello. Cuando Chaari respondió negativamente, el entrevistador señaló que el letrista yemení quiso permanecer en el anonimato «porque sabían que el poema que escribió haría que le cortaran la cabeza» y luego preguntó retóricamente: «Entonces, ¿qué debe hacerse con la cabeza de aquel que la cantó?

Para ver un extracto de la entrevista con subtítulos en inglés, pulse debajo:

El 18 de diciembre, 2020 Chaari apareció en el programa de entrevistas nocturno del canal 9 «For Night Owls Only» y fue criticado por el presentador y los miembros del panel, quienes lo acusaron de ofender a los tunecinos y de traicionar a la causa palestina, e incluso de instigar el asesinato de palestinos que realiza Israel. Chaari, por su parte, rechazó las acusaciones y se mantuvo firme en sus acciones. Luego de negarse a cumplir con las repetidas demandas del presentador de disculparse por la canción, el presentador amenazó a Chaari que desde ahora en adelante todos los artistas tunecinos lo van a boicotear.[6]

Para ver un extracto del programa con subtítulos en inglés pulse a continuación:

El activista de los medios de comunicación tunecino Khalifah Shoushan le dijo al diario Al-Arabi Al-Jadid: “No existe justificación aceptable para cantar junto a un artista israelí, sea cual sea su origen. Este es un acto de normalización de relaciones condenable con la entidad sionista y quienes se involucran en estas acciones violan el consenso tunecino”. Este añadió: «Estamos esperando una respuesta del Sindicato de Artistas y que el parlamento tunecino apruebe una ley que penalice la normalización de relaciones con esta brutal entidad sionista».[7]

Poco después de publicarse la canción, apareció una declaración en una página Facebook que supuestamente representaba al Sindicato de Profesiones Musicales de Túnez, siendo este miembro de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT/siglas en inglés), condenando duramente «la vergonzosa conducta de aquel individuo llamado Noamane Chaari… lo cual constituye una normalización de relaciones con la entidad sionista y traición a la causa palestina». Este añadió que «cualquier uso del arte por parte de algunos artistas tunecinos con el fin de justificar el cantar en Israel o con israelíes constituye normalizar relaciones con el ocupante sionista, que nosotros nunca aceptaremos bajo ningún tipo de excusa…» El comunicado instaba a las autoridades tunecinas a investigar a Chaari y prohibirle trabajar por tres años. Este también pidió a los artistas que se abstengan de colaborar con él, amenazando con decir que cualquier artista que lo haga enfrentará sanciones similares. Este instó a todas las partes del parlamento tunecino a unirse para aprobar una ley que penalice todos los actos de normalización de relaciones con Israel.[8]

La supuesta declaración del sindicato de música

Dos días después, los informes en las noticias indicaron que el Sindicato de Artistas de Túnez, que también se identifica como parte de la UGTT, anunció que la licencia profesional de Chaari le fue suspendida.[9]

Cabe señalar que ninguna página oficial o portal afiliado a la UGTT, incluyendo los del Sindicato de Profesionales de la Música,[10] publicó alguna declaración sobre Chaari, ni repudió las declaraciones que se les atribuyen. Pero varias plataformas en las redes sociales tunecinas y pan-árabes difundieron de todas maneras la información.[11]

Mientras tanto, la «campaña tunecina contra la normalización de relaciones con Israel y de resistencia contra este» y la «campaña tunecina para el boicot cultural y académico a Israel» emitieron una declaración conjunta llamando traidor a Chaari y su acción fue declarado como «un nuevo gesto provocador de normalización de relaciones» acusándolo de insultar la inteligencia y los sentimientos del pueblo tunecino.[12]

También fueron expresadas intensas críticas a Chaari en las redes sociales. En una publicación del 12 de diciembre en Facebook, el activista político tunecino Al-Mo’ez Al-Haj Mansour acusó al artista de grabar la canción con dinero israelí, escribiendo: «Esto es simplemente normalización de relaciones a cambio de dinero. El dinero israelí se está infiltrando en la escena artística tunecina… ¿Cantó Noamane Chaari con un cantante israelí para traer la paz, o lo hizo porque le pagaron? ¿Pueden el Fiscal General y el Comité de Análisis Financiero realizar una investigación en profundidad sobre las finanzas de este artista minoritario Noamane Chaari? Se habla entre bastidores sobre fondos considerables que fluyen desde Israel y de los Emiratos Árabes Unidos a prominentes figuras tunecinas con el fin de obtener su apoyo para el Acuerdo del Siglo y su ayuda para presionar al gobierno tunecino en bancarrota a fin de que se someta a los dictámenes políticos estadounidenses y acepte normalizar sus relaciones con la entidad sionista».[13]

Una publicación del 13 de diciembre en la página Facebook «Tunecinos contra la normalización de relaciones» leía: «Noamane Chaari no representa a Túnez ni a los tunecinos. #La normalización es traición».[14]

El usuario en Twitter Rafika Mas’oudi escribió: «Noamane Chaari, quien escribió una canción con un sionista… no me representa a mí en lo absoluto. Vergüenza debería darle. No adjuntaré una foto de tal cerdo».[15]

Varios comentaristas en la página Facebook de la estación de radio Mosaïque FM amenazaron a Chaari con utilizar la violencia. Un usuario, llamado Makram, escribió: «Mi postura es que deberíamos agarrarlo, darle una buena lección y una buena tunda hasta matarlo». El usuario Tarek Cheriaa escribió: “Es un traidor de acuerdo al sharia y la ley nacional. El castigo es la ejecución». Otros pidieron a los artistas que boicoteen a Chaari. La usuaria de las redes sociales Marwa Louati comentó: “Cualquier artista que trabaje con un israelí debería ser suspendido de todas las actividades artísticas, tal como lo hicieron con el cantante egipcio Muhammad Ramadan. No a la normalización de relaciones». Seif El Mouldi escribió: “Vete al infierno y púdrete allí. Tú y todos los traidores como tú. [Emojis de calaveras y huesos] Oh, pobre y amada Palestina».[16]

El usuario en Facebook Mongi Mechani comentó: “Pueda Alá rechazarte, traidor, criminal. Colaboraste con la criminal entidad racista sionista que masacra al pueblo palestino, aplasta sus esperanzas, destruye sus hogares y los ha acosado por tierra, mar y aire en Gaza. Pueda Alá maldecirte hasta el Día del Juicio Final».[17]

Artistas tunecinos salen en defensa de Chaari: El arte y la música son un lenguaje universal; estamos con Noamane Chaari

Sin embargo, los días siguientes demostraron que Noamane Chaari tiene simpatizantes y detractores tunecinos, incluso dentro de los profesionales de la música. Comenzando el 16 de diciembre, el CARI publicó una serie de declaraciones de audio y video de los principales cantantes tunecinos en las que expresaban su solidaridad con el artista en conflicto. Estos incluyeron a Bassam Farza, ‘Imed’ Aziz Madhioub y Alia Balaid. Bassam Farza dijo: «Yo respaldo y apoyo totalmente a mi hermano, amigo y colega, el cantante y compositor Noamane Chaari. Lo que hizo fue totalmente natural. El arte siempre ha estado separado de la política y de los temas políticos. El arte es un mensaje. Su canción es un mensaje muy hermoso. Bravo por él».[18] ‘Imed’ Aziz Madhioub también tuiteó: «Tú sigues siendo un gran artista. Me solidarizo contigo, mi querido hermano».[19]

Otros artistas también lo apoyaron. Chems Eddine Bachaa escribió: «El arte y la música son el lenguaje universal… Yo apoyo a mi amigo y colega, el productor Noamane Chaari y denuncio esta campaña de desprestigio contra su trabajo artístico».[20] La cantante y músico Minou comentó: «Yo respaldo y apoyo totalmente a mi hermano y amigo Noamane Chaari». Los vocalistas Sahar y Walid Saadaoui realizaron declaraciones similares.[21]

Usuarios de las redes sociales también expresaron su solidaridad con Chaari. Mariam Abdallah escribió: “El injustificado ataque contra Noamane Chaari es un horrendo crimen contra la libertad de expresión. Los artistas son el espejo que refleja libre y creativamente a la sociedad en todos sus diferentes puntos de vista y matices de opinión. Silenciar esta voz borra la causa de la sociedad civil, dejando a relucir solo el atraso y la ignorancia». ‘Amr Al-Humaydi comentó: “No sé por qué el lenguaje de la paz siempre hace que la gente se enoje y la impulse a atacar y rechazar de inmediato cualquier cosa que tengan por delante. Especialmente cuando la instigación a la violencia y el cisma que incita a los pueblos y vecinos a entrar en una batalla perdida, a atacar a sus vecinos y librar la guerra se topan con aliento y glorificación». Abu Abrar Al-Sana’ani escribió: «Este músico merece ser conocido como el músico de la paz, sin parangón alguno».[22]

