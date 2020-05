Diario Judío México - El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY).

El 7 de mayo, 2020 el destacado ideólogo jordano salafista yihadista Abu Muhammad Al-Maqdisi publicó en la aplicación Telegram[1] una condena al destacado escritor saudita Turki Al-Hamad por tuitear que «todas las religiones conducen a Alá». Al-Maqdisi calificó la declaración como un «clarísimo acto de incredulidad» y recordó un fatua emitido por el clérigo radical saudita Hamoud Al-Shu’aybi, quien murió en el 2001 que pedía la muerte de Al-Hamad.

Abu Muhammad Al-Maqdisi, el destacado jeque en Jordania y mentor espiritual de Abu Musab Al-Zarqawi, el hombre que fundó el brazo de Al-Qaeda que luego se convertiría en el EIIS, publicó una serie de mensajes en su canal en la aplicación Telegram, que alcanza ya casi los 5.000 suscriptores. Al-Maqdisi compartió una captura de pantalla del tuit de Al-Hamad, en el que dijo: «Si todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones conducen a Alá. Diferentes maneras y un solo Señor». Al comentar sobre el tuit, Al-Maqdisi escribió: «Incluso los judíos y los cristianos no están de acuerdo con este clarísimo acto de incredulidad y no reconocen que nuestro Dios y su Dios son uno y no creen que los caminos que conducen a este son uno. Ellos rechazan las creencias de todas las religiones y consideran que las suyas son las únicas que conducen al Señor».

Luego de referirse al tuit como «un claro acto de apostasía», Al-Maqdisi condenó a Arabia Saudita y dijo que sus leyes protegen a Al-Hamad, a quien describió como «apóstata». Al-Maqdisi concluyó su publicación escribiendo: «Alá mío, ten piedad del jeque Al-Shu’aybi, quien conoció la verdadera naturaleza [de Al-Hamad] hace mucho tiempo y lo consideró de incrédulo y dijo que debía ser asesinado sin ofrecerle una oportunidad para arrepentirse».

