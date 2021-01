Introducción

Este documento examina las crecientes preocupaciones a la asociación estratégica turco-paquistaní en los últimos años, en lo que concierne a la probabilidad de que elementos deshonestos en el ejército paquistaní puedan suministrarle tecnología nuclear a Turquía. Tales preocupaciones se veían reales ante la cooperación militar turco-pakistaní contra Armenia en la guerra de Nagorno-Karabaj en el año 2020. Videos musicales en las redes sociales celebran la cooperación de Pakistán, Turquía y Azerbaiyán, así como también la victoria de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj.[1]

Recep Tayyip Erdogan junto al Primer Ministro de Pakistán Imran Khan en Islamabad

El tema de la cooperación militar turco-pakistaní ganó relevancia tras la aparición de acusaciones, comprensiblemente negadas por el gobierno paquistaní, de que soldados paquistaníes combatieron contra las tropas armenias en la guerra Nagorno-Karabaj, resultando en una victoria militar para Azerbaiyán.[2] Una conferencia trilateral entre Turquía, Pakistán y Azerbaiyán, celebrada en la capital paquistaní de Islamabad el 13 de enero, 2021 fortaleció aún más esta opinión de que los tres países se encuentran trabajando juntos a nivel militar y religioso islámico.[3]

El 2 de octubre, 2020 Zahid Hafeez Chaudri, portavoz de la cancillería en Islamabad, desestimó las acusaciones sobre el papel que ejerce el ejército pakistaní en Nagorno-Karabaj de «especulativas y sin base alguna», pero agregó que Pakistán apoya la postura de Azerbaiyán en esta guerra.[4] Significativamente, la negación de Pakistán se produjo justo un día después de que el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev agradeciera a Pakistán, Turquía y a Afganistán «por su apoyo en la lucha contra las fuerzas armenias».[5] La naturaleza del apoyo de los tres países no fue declarada públicamente.

Si bien el papel del ejército turco en apoyo a Azerbaiyán en la guerra Nagorno-Karabaj contra Armenia está bien establecido, el rol del ejército paquistaní sigue sin estar lo suficientemente oculto.[6] Quince días después de que Pakistán negara su participación militar en Nagorno-Karabaj, el Primer Ministro armenio Nikol Pashinyan dijo en una entrevista con la agencia de noticias rusa Rossiya Segodnya, que «las fuerzas especiales del ejército pakistaní también están involucradas en las hostilidades en Nagorno-Karabaj».[7] Forzados por la acusación de Nikol Pashinyan, Pakistán una vez más emitió una declaración, descartándolo de «propaganda irresponsable».[8]

Pakistán es considerado clave al programa nuclear de Turquía

De acuerdo a una transcripción publicada por el portal MEMRI TV, el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en el año 2019, expresó la intención de Turquía por adquirir armamento nuclear, afirmando: «Algunos países poseen misiles con ojivas nucleares y no solo una o dos. Yo, sin embargo, se supone que yo no puedo poseer misiles con ojivas nucleares. Yo no lo acepto. En el mundo de hoy día, entre los países desarrollados, casi no existen países que no posean misiles con ojivas nucleares».[9]

El interés de Erdogan por poseer armamento nuclear para su país pudiera ser algo nuevo, pero se ha informado que Turquía ya había deseado obtener tecnología nuclear desde al menos la década de los años 1960. Según un memorando del entonces embajador estadounidense Parker T. Hart en Ankara, el cual fue desclasificado, Turquía expresó sus ambiciones de poseer tecnología nuclear ya para el año 1966.[10] En julio del 2020, un artículo publicado en el Boletín de Científicos Nucleares señaló que Rusia está construyendo cuatro reactores de energía nuclear civiles en Turquía y «lo que más preocupa es que Turquía pudiera aprovechar la energía nuclear como una manera de cubrir la adquisición de tecnología y soporte en relación a la bomba. La transferencia de tecnología ya ocurre en este momento».[11]

Memorando del embajador estadounidense Parker Hart de 1966 (cortesía: Foreign Policy)

Durante los últimos años, varios informes en los medios de comunicación indicaron que la cooperación militar turco-pakistaní también implica una dimensión en el área nuclear. Los gobiernos nunca admiten públicamente su cooperación nuclear internacional, lo que significa que siempre habrá negaciones. Pakistán, que realizó pruebas nucleares en 1998, también niega tal participación. Sin embargo, también existe un flujo constante de información sobre una probable cooperación nuclear turco-pakistaní.

El 1 de enero, 2021 un informe en los medios de comunicación de India habló sobre el «plan diabólico de Turquía para acorralar a Pakistán en el presunto desarrollo de armamento atómico» y señaló que «las sospechas sobre el apoyo encubierto de Pakistán al armamento nuclear turco» se vieron reforzadas por una reunión del Alto Grupo de Diálogo Militar (HLMDG/siglas en inglés) celebrado en Ankara del 22 al 23 de diciembre, 2020.[12] El HLMDG es el canal más alto establecido por los dos países para dar forma y dirigir la asociación estratégica turco-pakistaní.

En junio del 2020, un diario en India accedió al informe anual presentado en el año 2019 el cual fue elaborado por la Oficina para la Protección de la Constitución del estado alemán de Baden-Württemberg. El informe señaló que Pakistán y Corea del Norte «hacían esfuerzos para adquirir algo de materia prima para tales armas o tecnología bajo el atuendo de artículos de doble uso provenientes de Alemania y de otras partes de Europa» que pudieran «enviarse a Pakistán y Corea del Norte a través de su aliado cercano China además de Turquía».[13]

Algunos informes también mencionaron que «los estudiantes de ingeniería turcos se han convertido en el segundo mayor grupo nacional que estudia las ciencias del átomo» en Rusia y Turquía está «colaborando militarmente con Pakistán, un país que posee armas nucleares»;[14] «Las empresas turcas han respaldado a Pakistán para importar material de Europa a escondidas» y «exportar los productos terminados a actores tales como Libia y Corea del Norte», mientras que «Turquía pudiera estar poseyendo un número considerable de centrifugas, máquinas rotatorias que purifican el uranio a niveles superiores en grados, fabricadas por Pakistán».[15]

Pakistán probó su misil Ghaznavi capaz de transportar ojivas nucleares en el año 2012

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/under-emerging-turkey-pakistan-strategic-alliance-pakistan-may-provide-turkey-nuclear

*Tufail Ahmad es miembro destacado sénior en MEMRI

[1] Facebook.com/adnmirza0/videos/10223969136926300, consultado el 19 de enero, 2021.

[2] Zeenews.com (India), 29 de septiembre, 2020.

[3] Roznama Ummat (Pakistán), 15 de enero, 2021.

[4] Dawn.com (Pakistán), 2 de octubre, 2020.

[5] Dawn.com (Pakistán), 2 de octubre, 2020.

[6] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 9142 – Experto militar ruso Valyuzhenich: ‘A través de Azerbaiyán, Erdogan obtuvo puntos de acceso inmediato a tres direcciones estratégicas para Turquía: Armenia, Rusia e Irán’, 14 de enero, 2021; serie de MEMRI Despacho Especial No. 9132 – Periodista ruso Zhelenin: Putin, superado por Turquía en enfrentamientos militares en Siria y Libia, se mostró reacio a desafiar a Erdogan en Nagorno Karabaj, 11 de enero, 2021.

[7] Oficina del Primer Ministro de la República de Armenia, PrimemMnister.am/en/interviews-and-press-conferences/item/2020/10/15/Nikol-Pashinyan-interview-RT/, 15 de octubre de 2020.

[8] Dawn.com (Pakistán), 17 de octubre, 2020.

[9] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 8262 – Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan: ‘Algunos países poseen misiles con ojivas nucleares… Yo, sin embargo, se supone que no los tenga – yo no lo acepto’, 5 de septiembre, 2019.

[10] ForeignPolicy.com (Estados Unidos), 1 de noviembre, 2019.

[11] TheBulletin.Org (Estados Unidos), 7 de julio, 2020.

[12] NationalHerald.com (India), 5 de enero, 2021.

[13] EconomicTimes.com (India), 25 de junio, 2020.

[14] English.alarabiya.net (Arabia Saudita), 10 de julio, 2020.

[15] Siasat.com (India), 3 de enero, 2021.