Diario Judío México - El 10 de diciembre, 2020 el Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan se marchó a Bakú, Azerbaiyán, con el objetivo de presidir un desfile militar organizado para celebrar la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia en Nagorno-Karabaj.[1] Al dirigir su discurso al ‘Desfile de la Victoria’, Erdogan recitó un poema, que Irán consideró de apoyo a la secesión de las partes étnicas azerbaiyanas de Irán.[2] «Ellos separaron el río Aras y lo llenaron de rocas y varas. Yo no me separaré de ustedes. Ellos nos han separado por la fuerza», dice el poema.[3]

Un día después de que Erdoğan pronunciara su discurso en Bakú, el 11 de diciembre, 2020 el editor en jefe del diario Yeni Şafak İbrahim Karagül publicó un artículo titulado «Ejército de los cielos, del Islam… El retorno de los turcos. Turquía representa un ‘llamado a todas las naciones y regiones oprimidas», destacando el papel de Turquía como líder del mundo musulmán y como líder de todos los oprimidos en contra del opresor, es decir, Occidente.

Hablando sobre el mensaje de Erdogan en Bakú, Karagül dijo: «El mensaje pronunciado ayer en Bakú no se limita a Karabaj. Este no va dirigido solo a Armenia. Ese mensaje es para aquellos que no han podido superar su hábito de gestionar las relaciones con Turquía a través del tutelaje, para todos los países que han estado elaborando un plan tras otro en un esfuerzo por compartirse entre ellos y para el mundo entero la región musulmana. Este mensaje que está siendo transmitido desde el Cáucaso, una mirada al mundo a través del Cáucaso, va mucho más allá de la victoria obtenida en una guerra de 44 días [Azerbaiyán-Armenia]. Ese mensaje no está siendo pronunciado por estos 44 días sino para todo el siglo 21. A partir de ahora, el mismo mensaje será dado en otros lugares y en otros rincones de la región también, porque Turquía ha regresado».

(Fuente: Tccb.gov.tr)

A continuación se puede ver la traducción del artículo de Karagül en el diario Yeni Şafak:[4]

«Turquía es el único país del mundo que resiste y lucha en nombre de los musulmanes de todo el mundo»

«Turquía es el único país del mundo que resiste y lucha en nombre de todos los musulmanes del mundo, en aras del mundo turco, África, en nombre de los que viven en el ‘Medio Oriente’, en la ‘Zona del Medio Oriente musulmán’, siendo este el eje principal de la tierra que abarca las costas del Atlántico y el Pacífico.

«Turquía es el único país que se ha resistido al colonialismo occidental, que ha estado vigente durante siglos, que ha hecho afligir a todas las naciones, ahogándolas en dolor y sufrimiento, pisoteando su honor e identidad. Es el único país que ha tomado confianza y ha cabalgado sobre todos los ambientes que deambularon a lo largo de este salvajismo.

«Turquía puso sobre la mesa todas sus afirmaciones y cálculos para el siglo 21 con un plan infalible a todos los preparativos respecto a la gran marcha, manteniendo esta postura correcta no con heroísmo sino con la intelectualidad, paciencia y sabiduría.

«Turquía es un ‘llamado’ a todas las naciones, a todos los países.

«Turquía es un llamado, un mensaje a todas las naciones, a todos los países que han sido oprimidos, que fueron desatendidos, que fueron excluidos del escenario histórico, que han sido victimizados, condenados a la pobreza, mantenidos bajo el tutelaje, explotados, cuyos recursos fueron saqueados y que se les impidió recuperarse.

«Los turcos, que entraron en escena cuando los abasíes colapsaban, cuando el califato colapsaba, cuando la comunidad islámica se desmoronaba. Ellos ayudaron a la comunidad islámica a recuperarse durante siglos, manteniéndola en solidaridad, uno junto al otro; cambiaron la historia y construyeron la región y han vuelto a entrar en escena en el siglo 21.

«A medida que la región está siendo dividida en partes, los países son esclavizados, el honor y valores de la nación islámica están siendo pisoteados, el mismo poder, las mismas iniciativas, el mismo enfrentamiento, la misma solidaridad, el mismo lenguaje político, el mismo espíritu ha retornado».

«El mensaje pronunciado en Bakú no se limita a Karabaj»

«En todas partes Turquía tiende una mano amiga, logra victorias. ¡Esta es la revolución de Turquía!

«En todas partes, Turquía tiende su mano para lograr victorias. Cualquier país o potencia que este apoye se recupera. Con cualquiera que coopere en solidaridad se levanta. Esto es algo novedoso. Esta es la mayor transformación del mundo del siglo 21. ¡Esta es la revolución de Turquía!

«La era de las incursiones, que comenzó con la regresión del Imperio Otomano y aflojó el paso con la creación de la República, ahora se ha detenido por completo. Hoy día, los Estados Unidos, los países de la Unión Europea y las capitales colonialistas de Europa tienen que aceptar esta realidad.

«¿A quién iba dirigido el mensaje en Bakú?

«El mensaje dado ayer en Bakú no se limita solo a Karabaj. Este mensaje no es dirigido solo a Armenia. Ese mensaje es para aquellos que no han podido superar su hábito de gestionar las relaciones con Turquía a través del tutelaje, para todos los países que han estado realizando planes tras otros en sus esfuerzos por compartir la región musulmana entre ellos mismos y para el mundo en su totalidad.

«Este mensaje está siendo pronunciado desde el Cáucaso, una mirada al mundo a través del Cáucaso, va mucho más allá de la victoria obtenida en una guerra de 44 días. Ese mensaje no se es pronunciado por estos 44 días, sino para todo el siglo 21. A partir de ahora, el mismo mensaje será dado en otros lugares y también en otros rincones de la región, porque Turquía ha regresado.

«Ejército de los cielos… el retorno de los turcos.

«Un ejército estando bajo presión para mantener controlado a Turquía, tomando medidas para Turquía y para la región no puede ser tolerado y esto se siente alrededor del mundo. Esta es la única razón por la ola de ataques provenientes de Europa», los llamados a ‘Detener a Turquía’ provenientes de los Estados Unidos. Esta es la razón detrás de los ataques externos e internos contra nuestro país.

«Esto se debe a que hoy, ese ejército es el ejército de los cielos, que corre en ayuda de todos aquellos oprimidos. Turquía abre sus puertas tanto del mundo islámico como del turco con este ejército que está de vuelta a su terruño».

«Turquía está implementando un gran plan, nudo a nudo, paso a paso, desde el norte de África hasta las profundidades de África, desde el Cáucaso y Asia central hasta el sur y el Sudeste Asiático, en cada rincón del continente islámico llamado el Medio Oriente.

«Este plan está activando a la patria de la humanidad, la región central, liderando el desarrollo de un nuevo poder conjunto en una época en la que el mundo se ha dividido en Oriente y Occidente».

«Azerbaiyán no se destacó como estado turco al sur del Cáucaso, sino como una potencia geopolítica»

“Es hora de decir algo más allá de ‘Una nación, dos estados’.

«Ya es hora de decir algo más, ‘Una nación, dos estados’, en referencia a Azerbaiyán. La imagen en Bakú ha ido más allá de los límites de dos países. Se ha construido una potencia espectacular en la puerta Oriental. Azerbaiyán se destacó no como un estado turco al sur del Cáucaso, sino como una potencia geopolítica. La lucha global de Turquía y la presencia de Azerbaiyán simplemente correspondían entre sí.

“El Presidente Recep Tayyip Erdogan dijo: ‘Las epopeyas continuarán’. De ahora en adelante, las alianzas vagaran de una región a otra, las victorias se sucederán, con su influencia en todos los rincones de la región, porque la Era de las Victorias ha comenzado.

«No con heroísmo sino con intelecto y sabiduría.

«¡Nosotros creemos!

«Nosotros creemos esto. Creemos en ello con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestra conciencia histórica, con nuestro gen político y nuestra identidad común desde el Atlántico hasta el Pacífico. Creemos no con heroísmo, sino con el intelecto y con sabiduría, porque sabemos que esto requiere de conciencia y de fuerza. Estamos muy conscientes de que la victoria en Karabaj no es solo el resultado de la tecnología militar, sino el resultado de una transformación mental.

«Estos son exactamente los pasos que está tomando Turquía. Pasos inteligentes y bien calculados, que fueron planificados sobre la base de una identidad centenaria y una geopolítica regional. Por lo tanto, Turquía seguirá sorprendiendo. Los líderes de la Unión Europea se reunieron hoy para aplicar dentro de su agenda ‘sanciones a Turquía’. No van a poder conseguir nada, pero ellos serán los que más se sorprenderán.

«Aquellos que vierten su corazón y el alma obtendrán la victoria.

“El día que fue lanzada la Operación Escudo del Éufrates, dije: ‘Esto es solo el comienzo’. Ahora, digo: ‘Esperen, hay más cosas en camino’. Todavía estamos en las etapas iniciales. Aún no hemos ganado velocidad. No somos arrogantes. Somos los líderes de un período en crecimiento, que han puesto su corazón y alma en ello».

