Diario Judío México - Maulana Mohammad Saad Kandhlawi, el emir de la organización Tablighi Jamaat, pronunció una serie de discursos en los que dijo a sus seguidores que rechazaran el distanciamiento social, una recomendación clave de funcionarios del gobierno y médicos de todo el mundo para combatir la propagación de la epidemia del coronavirus.[1] Su organización ha sido atención de los titulares internacionales por transmitir la epidemia del coronavirus hacia diferentes estados de India.

Maulana Mohammad Saad, el emir de Tablighi Jamaat.

Tablighi Jamaat es un movimiento islámico renacentista transnacional que generó controversia por organizar conferencias en su cuartel general internacional en Nueva Delhi a mediados de marzo del 2020. Parece ser que miles de devotos musulmanes extranjeros e hindúes que asistieron a estas conferencias difundieron el coronavirus hacia otros estados de India.[2]

Maulana Mohammad Saad Kandhlawi, quien asumió el cargo de emir del grupo revivalista en noviembre del 2015, nació el 10 de mayo de 1965 y tiene tres hijos. El Tablighi Jamaat fue fundado por su abuelo Maulana Muhammad Kandhlawi en el año de 1926 en Mewat, una región cercana a Delhi. Maulana Mohammad Saad Kandhlawi completó su educación religiosa en la Madrassa Kashif-ul-Uloom, que forma parte de Nizamuddin Markaz, el cuartel general y sede de Tablighi Jamaat.[3]

Según un informe, Maulana Mohammad Saad Kandhlawi «posee aproximadamente 100 crore [2 billones] de seguidores en 214 países. Según algunas medidas, esto hace que Tablighi Jamaat sea el mayor movimiento musulmán del mundo. La mayoría de los seguidores de Tablighi Jamaat viven en el Sudeste Asiático».[4]

Maulana Mohammad Saad Kandhlawi pronunció tres discursos sobre la epidemia del coronavirus en el Nizamuddin Markaz los días 20, 22 y 25 de marzo. El gobierno de India declaró un toque de queda nacional el 22 de marzo de 7 am a 9 pm y comenzó un bloqueo de 21 días el 25 de marzo. Lo siguiente son traducciones producidas por el grupo New Age Islam en Delhi, de los tres discursos dados por el clérigo.

Lo siguiente son extractos del discurso del día 20 de marzo:[5]

«Este es momento de arrepentimiento y de recitar el Corán y de volcarse a Alá; este es momento de llevar el ummah a las mezquitas y no el de abandonar las mezquitas»

«El punto es que en la situación actual todo musulmán debería pensar que Alá ha puesto su mano directamente sobre mí persona. Esto también debería tenerse en cuenta de que nunca sucede que la ira de Alá inflija sobre los kafirs [no-creyentes] y los musulmanes también se verán afectados por ello. Algunos poseen la creencia equivocada de que el contagio era para los «otros», pero los musulmanes cayeron víctimas de ello. Alá trata directamente con cada uno de los momin [creyentes].

«Ante la fe y el credo, no podemos suscribirnos a la idea de que la ira de Alá descendió sobre los ‘pueblos del mundo’, pero los musulmanes también quedaron atrapados en ello. El Corán dice que sabemos quién se verá afectado por nuestra ira y quién no se verá afectado. No todos serán afectados por nuestra ira. Sin embargo, si también llevamos nuestra ira a los demás, es porque la traemos como advertencia para ellos y para conducirlos hacia la realización de buenas acciones.

«Por lo tanto, estas circunstancias nos inspiran a aprender lecciones de ello. Pero eso no significa que debamos dejar namaz [rezo] por algún tiempo o suspender otros deberes religiosos durante y las penurias serán eliminadas. ¡Oh, en serio! recita un verso) En este verso del Corán Alá dice que tales contagios y calamidades no aleccionaran a estas personas. Ellos no piensan que este es un período transitorio y pasará. Entonces, sigamos adelante y hagámoslo. Las exhortaciones no beneficiaran en nada a esa gente.

«Incluso hoy, muchos musulmanes creen que esta enfermedad es una afección temporal y que pronto desaparecerá. Alá dice (recita un verso) que eliminaremos la calamidad por un corto período de tiempo; sabemos que volverá a las formas pecaminosas diciendo que las penurias terminaron. Por lo tanto, mis amigos, este es el momento del arrepentimiento y de recitar el Corán y de volcarse hacia Alá. Este es el momento de llevar el ummah a las mezquitas y no el de abandonar la mezquita. Este es un tema de extrema perversión de fe e ignorancia».

«Al principio dije que solo un animal se le escapa al amo luego de ver la vara en su mano. Saben ustedes que el amo del búfalo muestra su vara para asustarle y hacer que de la vuelta. Nadie alejara a su búfalo de ordeño. A veces verán que este trata de sobrepasar al búfalo para que pueda hacerle regresar al establo. Y este es el grado de ignorancia de los musulmanes. Pensamos que los kafirs no les impedirán realizar amal (deber religioso) Si los kafirs les impidieron su amal, Alá los destruirá.

«El Islam sufrirá a manos de los musulmanes y no de los kafirs. Esta es una falsa creencia de aquellos que piensan que el Islam está siendo perjudicado por ‘otros’. En lo absoluto. Cualquier daño al Islam, será a manos de los musulmanes. Otros no pueden hacerle daño al Islam. Si toda la falsedad se une incluso contra un solo Sunnat de ‘istinja‘ (limpieza del ritual luego de orinar), es suficiente para destruir la falsedad. Simple. Entonces, imagínense, si este trata de evitar los ‘faraiz‘ (ritos obligatorios), qué grado de destrucción les ocurrirá. Pero son los musulmanes quienes están impidiendo los faraiz (deberes religiosos). En lugar de abarrotar las mezquitas, estos dicen: «aléjense de la mezquita, porque si se congregan en las mezquitas, la enfermedad se esparcirá».

Cerca de 1.000 seguidores fueron evacuados de la sede de Tablighi Jamaat

«¡Qué lástima! La ira de Alá ha caído sobre ustedes porque se reunieron para realizar actos pecaminosos, entonces, ¿por qué la ira de Alá no será eliminada si se congregan para realizar buenas obras? Son unos tontos. La ira de Alá en la forma de calamidades los ha golpeado como castigo porque se congregaron en los lugares pecaminosos, pero están buscando el remedio a la calamidad saliendo de las mezquitas. ¡Se eliminará o se agravará la calamidad! Ellos dicen: ‘No recen en las mezquitas, recen en casa’. Aunque existe un Sahih Hadith [dichos del Profeta Mahoma] de que la calamidad decretada, será eliminada gracias a aquellos que se congregan en las mezquitas.

«¿Le negarán autenticidad a este Hadith? Entonces dirán que lo estamos haciendo temporalmente. ¿Temporalmente? El propósito de la ira que desciende de Alá es hacer que la gente realice buenas acciones. No es sin ningún propósito. No es como que «Hemos traído estas penurias durante unos días. Así que, luego que eliminemos tal calamidad, pueden regresar a sus deberes religiosos’. No es así. Los amal (deberes religiosos) son para eliminar las penurias, no que los actos se suspendan hasta eliminarlas. Por lo tanto, mis amigos, este es el momento de poblar las mezquitas con buenas acciones».

Lo siguiente son extractos del discurso pronunciado el 22 de marzo:[6]

«Si los musulmanes, Alá lo prohíba, prefieren medidas correctivas en lugar de su destino, juro, estas medidas correctivas [contra el coronavirus] los alejarán de las mezquitas»

«Ellos [es decir, el gobierno] han adoptado medidas para combatir la ira de Alá y nos aconsejaron que adoptemos las mismas medidas que ellos y luego creamos en el Destino. ¿Qué uso tiene y que justificativo tiene creer en el Destino luego de adoptar medidas correctivas? Solo aquel que prefiere obedecer a Alá, sus ritos y dawah [predica, invitación] sobre el Destino pueden afirmar tener fe en el Destino.

«Si los musulmanes, Alá lo prohíba, prefieren realizar medidas correctivas sobre el Destino, juro, estas medidas correctivas [contra el coronavirus] los alejarán de las mezquitas. Harán que el azaab (es decir, la ira de Alá) se intensifique y no disminuya. Sus recursos para las medidas correctivas les harán ir en contra del sistema de Alá, mientras que los mandatos de Alá, el Sunnah [dichos y acciones] del Profeta, la rutina del sahaba [es decir, los compañeros de Mahoma] y las prácticas de los cuatro califas justamente guiados les exigen que siempre que impere una calamidad sobre ustedes, deberían correr en dirección a la mezquita.

«Es falso creer que la enfermedad se propaga congregándose en las mezquitas. Por lo tanto, les digo que incluso si observan que un hombre muere luego de entrar a la mezquita, no puede haber ningún lugar mejor para morir. Qué ironía es que los santos compañeros (sahaba) deseaban poder morir mientras propagaban el Islam, deseaban poder morir mientras ofrecían plegarias (namaz). Al contrario, esta gente percibe los peligros en namaz. Estos huirán de namaz para evitar confrontar la calamidad (azab). Alá ha traído la calamidad como castigo por abandonar las mezquitas y piensan que pueden evitar la calamidad abandonando la mezquita. Piénselo. ¡Eso es ridículo!…

«Esta es solo una travesura de Satanás y todos los creyentes en la mentira aprovechan la oportunidad y dicen que nosotros, los sabios del mundo, sabemos que ustedes, maulvis [es decir, imames] y ulema [estudiosos islámicos] nunca sabrán cómo combatir las enfermedades. ¿Saben algo los médicos? No, se seguirán los consejos de aquellos médicos que son piadosos, de mentalidad religiosa y temerosos de Alá y que son puntuales en el cumplimiento de las prácticas religiosas. Incluso para ese entonces, si el médico da un consejo que hace que un deber religioso sea suspendido, su consejo no se cumplirá, no atiendan el consejo de un estudioso o de algún educado de cerrar las mezquitas. Hagan caso omiso a la idea desde lo más profundo de su corazón.

«Por supuesto, las medidas de precaución son buenas, pero salir de la mezquita debido a la creencia de que la calamidad se intensificará yendo a las mezquitas va en contra de los mandatos de Alá, la rutina de los califas guiados justamente, los caminos del sahaba y del Sunnah de los santos profetas y mensajeros. En cuanto a estos santos, estos correrán conscientemente hacia las mezquitas en tiempos de calamidad y de todo contagio y aquí en esta época nos alejamos de las mezquitas para evitar la calamidad. Es una forma muy errada de pensar de que Alá recompense a los ‘ulema-e-Haq’ (ulema en el camino correcto lo cual significa ulema de Tablighi Jamaat) aquellos firmes en opinión de que en la actual situación, no existe ninguna duda ni justificativo para cerrar las mezquitas».

«Satanás se está aprovechando de esta oportunidad como siempre lo ha hecho para desviarnos de nuestros deberes religiosos en nombre de las precauciones, los tratamientos y la protección. Cada vez que ocurre una calamidad, Satanás hace que las víctimas de la calamidad cometan tales actos que destruyen sus recompensas y suman a sus penurias. Este es el momento de poblar las mezquitas e invitar al ummah a que se arrepienta. Tal como ya he dicho, este es el momento de hacer efectivas nuestras súplicas. Este no es el momento de prestarle atención a unas medidas correctivas falsas.

«Satanás ha inculcado caprichos y un temor profundo en los corazones de aquellos que si hacen esto, tal cosa sucederá y si hacen aquello, esto sucederá. [El cuarto califa islámico] Hazrat Ali diría que si alguien dice eso, si hubiese hecho esto, tal cosa hubiese sucedido, debe colocarse un pedazo de carbón ardiendo sobre su lengua para que se le queme. Sería mejor para él que decir, si hubiese hecho esto, tal cosa hubiese sucedido. No, siempre piensen sobre lo que Alá espera de nosotros y cuál era la rutina del sahaba. El falso miedo a la enfermedad se ha incrustado en sus corazones. Díganme un lugar donde no ocurren muertes y cuántas muertes son causadas por enfermedades.

