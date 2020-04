Diario Judío México - El 24 de enero, 2020 un día después del Quinto Foro Mundial del Holocausto en Jerusalén, que recordó el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y al que asistieron decenas de líderes de todo el mundo, el escritor marroquí Kamal Ait bin Juba publicó un artículo en el portal liberal ahewar.org,[1] en donde señaló que el Holocausto era un hecho indiscutible y de un horror indescriptible. Este agregó que conmemorar el Holocausto era algo legítimo y justificado, especialmente ante las amenazas de Irán de borrar a Israel del mapa y llamó a continuar conmemorándolo para que nunca ocurran tragedias de este tipo. También expresó su pesar porque muchos países islámicos todavía le enseñan hoy a los chicos a odiar a los judíos.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:

“No tengo ninguna intención de discutir en este [artículo] quién tiene derecho a vivir en las tierras judías de Israel hoy, porque este no es lugar para hacerlo… Pero como seres humanos, no aprobamos el exterminio de ninguna nación en el mundo, ya sean armenios, palestinos, musulmanes rohinyá o cualquier otra persona. Cuando los judíos acusan al dictador Hitler de exterminar a millones de judíos en las cámaras de gas en Alemania, como parte de lo que este denominó la ‘solución final’, el mundo sabe que no están dirigiendo acusaciones contra una persona que trajo alegría a los corazones de la gente… pero contra una persona que comandaba vastas y destructivas fuerzas militares y de inteligencia… y que atacó a otros. ¿Y cómo pueden [no acusarlo], cuando escribió en su libro que el capitalismo y el comunismo fueron inventados por los judíos y expresó una hostilidad oscura hacia ellos?

“La verdad es que, cuando yo mismo estudié el tema del Holocausto judío… descubrí que fue un hecho indiscutible… Fue una terrible tragedia que aconteció y recayó sobre los judíos de Europa en [la era de] la Alemania nazi, [una tragedia] cuya naturaleza atroz no puede ser imaginada, excepto por aquellos que están directamente conectados a ello, siendo judíos o descendientes de sobrevivientes [del Holocausto], quienes transmiten de generación en generación las historias sobre este triste y trágico acontecimiento.

“El 23 de enero, 2020 se celebró una ceremonia en Jerusalén para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en Alemania, donde muchos judíos fueron exterminados. El aniversario de este evento se vuelve [especialmente] justificado y significativo ante la existencia de un estado como Irán, que nunca deja de amenazar con borrar a Israel del mapa… por medio de sus partidarios, que aprovechan cada oportunidad para entonar consignas y el cantico de ‘muerte a Israel y malditos los judíos.

“Además, el odio a los judíos todavía se enseña en muchas escuelas de todo el mundo, [incluyendo] en los llamados estados islámicos, algunos de los cuales incluso pueden tener vínculos diplomáticos y acuerdos de paz con el estado de Israel. Este pueblo [los judíos] es ​​descrito [en sus planes de estudio] como demonios, violadores de acuerdos, etc.

“La paradoja es que lo que se denomina antisemitismo… una acusación que se hace contra aquellos que niegan el Holocausto judío o no están de acuerdo con los judíos en Occidente, en Europa o en los Estados Unidos, es totalmente rutinaria en los países musulmanes, donde el odio hacia los judíos, aprendido a través de los principales textos ‘sagrados’, es un tema de consenso.

“Conmemorar aniversarios relacionados al exterminio de los judíos, para que esta tragedia no se repita jamás, es un acto importante y legítimo que ha ayudado a los judíos a sobrevivir y a extenderse por todo el mundo y ese es su derecho…”[2]

[1] Ahewar es un portal liberal de izquierda fundado en el 2001 por la figura en los medios de comunicación iraquíes Rezkar ‘Akrawi.

[2] Ahewar.org, 23 de enero, 2020.