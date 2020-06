Diario Judío México - El estudioso islámico en Gaza Ahmad Khadoura dijo en un video que fue subido al canal YouTube de la Asociación Ibn Baz en Gaza el 8 de mayo del 2020 que Alá creó a las vírgenes en el Paraíso para aquellos que son creyentes. Dijo que a todo hombre se le concederán dos esposas cuando entre al Paraíso, así como también la fuerza sexual de cien hombres. Khadoura dijo: «No existirá menstruación, ni partos, ni saliva, ni moco, ni orina, ni excremento». Este añadió: «[Ellas] se sentirán celosas de ustedes y les cantarán».

Para ver el video del estudioso islámico de Gaza Ahmad Khadoura en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Alá creó a [las vírgenes del Paraíso] para aquellos que son creyentes»

Ahmad Khadoura: «Alabado sea Alá, que creó a las hermosas vírgenes del Paraíso, quienes son tan hermosas como los rubíes y los corales. Alá las creó para aquellos que son creyentes – ‘castas, restringen sus miradas, nunca antes tocadas por el hombre o por la maldad’.

[…]

«A cada hombre se le concederán dos esposas cuando entren al Paraíso. No habrá menstruación, ni partos, ni saliva, ni moco, ni orina, ni tampoco excrementos».

«Hermano, ¿la amas? Se te concederán dos esposas cuando entres al Paraíso. No habrá menstruación, ni partos, ni saliva, ni moco, ni orina, ni tampoco excrementos. Si una mujer de aquellas que habitan en el Paraíso fuese simplemente a observar a los de la Tierra, llenaría la Tierra con luz y con un aroma maravilloso.

[…]

«Por lo tanto, a ustedes se les concederá en el Paraíso la fuerza sexual de unos cuantos [hombres]. Al Mensajero de Alá se le preguntó ‘¿Podremos soportar todo esto?’ Este dijo que [a cada hombre] se le dará la fuerza de cien hombres.

«Oh, tú que fuiste seducido por las canciones obscenas y tú que escuchaste canciones profanas, no te niegues a ti mismo el canto de las vírgenes del Paraíso con sus voces placenteras»

«[Las vírgenes del Paraíso] se sentirán celosas por ustedes y cantarán para ustedes. El Profeta Mahoma dijo que las vírgenes cantarán en el Paraíso. No será como el canto de Umm Kulthum o de Abdel Halim Hafez. Oh, ustedes que fueron seducidos por las canciones obscenas y ustedes que escucharon canciones profanas no se nieguen a sí mismos el canto de las vírgenes del Paraíso con sus voces placenteras».