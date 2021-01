El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista Interna de MEMRI (PSATI). Para información sobre como suscribirse al PSATI, pulse aquí.

El 31 de octubre, 2020 el canal de televisión Russia-24 transmitió una entrevista con Rinaldo Nazzaro, el líder supremacista blanco estadounidense conocido como Norman Spear. Nazzaro es el fundador de «The Base/La Base», un grupo supremacista blanco que tiene su sede en los Estados Unidos. La entrevista fue filmada en un lugar conmemorativo del Holocausto en Rusia. Nazzaro le dijo al entrevistador que no odia a personas de otras razas ni religiones y que los medios de comunicación en Occidente le han difamado. Este dio una explicación sobre su opinión de que el nacionalismo es la solución a los problemas causados ​​por el globalismo liberal y dijo que estableció La Base con el fin de construir un lugar para que la gente aprenda a sobrevivir en caso de que se presente una crisis tal como la de los disturbios civiles. También explicó que La Base está reclutando personas en la red. Además, Nazzaro dijo que Hitler no tiene nada que ver con La Base porque este fue el resultado de circunstancias históricas pasadas. Cuando se le preguntó si niega el Holocausto, Nazzaro dijo que no conoce mucho de historia.

Para ver el video de Rinaldo Nazzaro pulse aquí o debajo.

«Yo no odio a la gente de otras razas y no odio a los representantes de otras religiones»

Rinaldo Nazzaro: «Me han acusado de intentar iniciar una guerra de razas. La prensa en Occidente habla de ello constantemente. Yo no odio a la gente de otras razas ni tampoco odio a los representantes de otras religiones».

[…]

Entrevistador: «Hasta donde yo sé, esta es su primera entrevista para la televisión. ¿Por qué decidió ser entrevistado?»

Nazzaro: «Realmente no quería discutir públicamente mis puntos de vista, pero siento que no me queda otra alternativa. Los medios de comunicación en Occidente me han calumniado sin cesar.

[…]

«El globalismo liberal es la causa principal de muchos problemas en el mundo moderno»

«Para mí, el nacionalismo es lo opuesto al globalismo. El tipo actual de globalismo… El globalismo liberal es la causa fundamental de muchos de los problemas en el mundo moderno. Así que, para mí, el nacionalismo es un retorno a las tradiciones, una forma de vida mucho más natural y una sociedad más nacionalista.

[…]

«Yo establecí La Base porque quería crear una red de apoyo mutuo donde pudiéramos unirnos y aprender todas las habilidades que nos ayudarían a sobrevivir durante una crisis. La principal crisis que me viene a la mente es el malestar y los disturbios civiles.

[…]

«Nosotros utilizamos las redes sociales para reclutar gente para La Base. En Internet, publicamos anuncios con información de contacto. Si alguien está interesado, nos escribe un correo electrónico. Luego de ello, existe un proceso. La entrevista en la red es parte de ello».

[…]

«Hitler fue el resultado de circunstancias históricas que tuvieron lugar en un pasado lejano»

Entrevistador: «¿Cuál es su opinión sobre un personaje histórico tal como Hitler, por ejemplo?»

Nazzaro: «Para mí, esto no tiene nada que ver con La Base. Hitler fue el resultado de circunstancias históricas que tuvieron lugar en un pasado distante».

Entrevistador: «Siento curiosidad por algo más. Según su ideología, ¿niega usted el Holocausto o no?»

Nazzaro: «Realmente no conozco lo suficiente sobre este tema. No poseo experticia en historia.

[…]

«El arresto a miembros de La Base fue una investigación motivada políticamente dirigida contra Donald Trump.

[…]

«Yo me siento como un disidente político. Estados Unidos y Occidente están dominados por puntos de vista extremadamente radicales de izquierda.

«Cualquiera que sea algo conservador o tradicional, o que tenga puntos de vista nacionalistas o ultra-nacionalistas, es percibido de forma negativa».

[…]

«Yo nunca he tenido contacto con ninguno de los servicios secretos rusos. Esto es solo un engaño creado para demonizar a Rusia. Como ustedes saben, es muy conveniente culpar a Rusia de todos los problemas que se suceden».

