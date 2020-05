Diario Judío México - El Dr. Ahmad Al-Farjabi, experto sobre el tema del sharia en el Ministerio de Dotaciones Religiosas de Qatar, dijo en una entrevista publicada el 6 de mayo, 2020 en la Red Al-Jazeera (Qatar) que los musulmanes no son los únicos que golpean a sus esposas y que cuando un hombre sospecha que su esposa puede que resulte ser muy rebelde, debería tomar las medidas prescritas por el Corán es decir, la tercera opción la cual sería golpear a la esposa. El Dr. Al-Farjabi agregó que incluso los psicólogos en Occidente han dicho que golpear a la esposa es una acción “inevitable” para la mujer que ha sido golpeada mientras crecía y para aquellas que no respetan a sus maridos. Al-Farjabi mencionó que este tipo de mujeres deben ser “sometidas por la fuerza de los músculos” y que existen algunas mujeres que “pueden ser reformadas golpeándolas”. Al-Farjabi también dijo que incluso escuchó de mujeres en sus conferencias de que era preferible golpear a la esposa que permitirle que arruine el hogar y perder a sus hijos. Para ver declaraciones similares del Dr. Ahmad Al-Farjabi, véase el portal de MEMRI TV video No. 226

Para ver el video del Dr. Ahmad Al-Farjabi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

El Islam “trata sobre los temas de desobediencia y rebeldía [de la mujer] justo desde el comienzo, cuando es simplemente una simple sospecha”

Entrevistador: “Algunos dicen: ‘Usted afirma que el Islam combate la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y que la guía profética se opone a estas cosas, pero al mismo tiempo, permite que los esposos golpeen a sus esposas’, y esto aparece en el propio Corán. Alá dice: “amonéstalas, abandónalas en la cama y golpéalas”.

Ahmad Al-Farjabi: “El Islam no es la religión que inventó la violencia. Los musulmanes no son los únicos que golpean [a sus esposas]. Las estadísticas internacionales lo demuestran. En algunos países más grandes, entre 2000 y 4000 mujeres mueren cada año debido a que son golpeadas por sus esposos. Estos son países no-musulmanes. En otro país, un tercio de los cuerpos policiales se dedica exclusivamente a proteger a las mujeres maltratadas.

[…]

“El Corán dice: ‘En cuanto a aquellos por quienes temes desobediencia…’ Es aquí donde se revela la naturaleza maravillosa del Islam. Este trata la desobediencia y rebeldía [de la mujer] desde el comienzo, cuando es simplemente una simple sospecha”.

[…]

“El amonestarla es muy importante porque la mujer lo necesita”

“‘En cuanto a aquellos por cuya parte temes desobediencia, amonéstalas’. Así es el orden de las cosas. La amonestación es muy importante porque la mujer lo necesita. Amonestar significa asustar [a la esposa] sobre lo que Alá les hará y hay que recordarles las consecuencias por ello.

[…]

“Si esta medida no tiene éxito, pasamos a la siguiente etapa. Después de ‘amonestarlas’, Alá dijo: ‘Y abandónalas en la cama’. Tengan en cuenta que si seguimos estos pasos, el golpearla será algo totalmente innecesario.

[…]

“‘Abandonarla en la cama’ significa que el esposo le da la espalda. Esto sería algo muy efectivo”.

[…]

“El hombre debe estar seguro de que su esposa es el tipo de mujer que puede ser reformada a través de los golpes”

“Si esta acción no tiene éxito, llegamos a la tercera opción: ‘Y golpéalas’.

[…]

“Cuando queremos implementar esta forma de golpear, debemos tener en cuenta lo siguiente: Primero, el hombre debe estar seguro de que su esposa es el tipo de mujer que puede ser reformada utilizando los golpes. Segundo, si el marido tiene que golpearla, no debe fracturarle ningún hueso ni cortarle la piel. Tercero, no debe golpearla delante de sus hijos y no debe acompañar estos golpes con reprimendas, maldiciones u ofensas verbales. Si la paliza es excesiva y el daño le ha sido hecho a su cuerpo, el juez pudiera castigar al marido y sentenciarlo a ser azotado”.

[…]

“La mujer ha dicho casi unánimemente que es mejor utilizar la vara contra [una esposa] para hacer que ella entre en razón”

“Recibimos muchas críticas sobre el tema del golpear [a la esposa], pero el reconocido educador estadounidense [Dr. Benjamin] Spock dijo: ‘Yo engañé a la humanidad en un libro que tenía 15 ediciones y en el que dije que golpear no es nada bueno. Ahora me he dado cuenta de que no puede haber buena vida sin castigos corporales. Me gustaría agregar que algunos psicólogos en occidente han dicho que para tres tipos de seres humanos, esta medida es inevitable. Se sorprenderán al ver que este es un análisis psicológico que no tiene nada que ver con ninguna religión. El primer tipo es una mujer que solía recibir golpizas cuando era pequeña.

[…]

“Estos dijeron que el segundo tipo es una mujer que menosprecia a su esposo, no lo valora ni lo respeta. Dicen que tal mujer necesita ser sometida por la fuerza de los músculos”.

“Entre ustedes y yo, yo doy muchas conferencias a mujeres y les he pedido a las hermanas que den una respuesta honesta: ¿Es mejor dejar que la esposa arruine su hogar, pierda a sus hijos y pierda todo lo que posee, o es mejor levantar la vara y hacer que retorne a sus sentidos? Las mujeres han dicho casi por unanimidad que es mejor utilizar la vara sobre ella a fin de que caiga en cuenta de la realidad que ella vive”.