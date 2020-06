Diario Judío México - El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

El 22 de junio, 2020 el medio de comunicación On The Ground News (OGN), dirigido por el periodista yihadista estadounidense en Siria Bilal Abdul Kareem, informó que el grupo yihadista sirio Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) arrestó a Tauqir Sharif quien labora como «personal de ayuda británico», también conocido como» Abu Husam Al-Biritani «en Idlib. Sharif, de 32 años, oriundo de Walthamstow, quien vive y trabaja en Idlib junto a su esposa británica Racquell Hayden Best, se le revocó su ciudadanía británica en mayo del 2017.[1]

En reacción al arresto de Sharif, Bilal Abdul Kareem también compartió un corto video de YouTube en la aplicación Telegram[2] exigiendo sea puesto en libertad de inmediato o que se publiquen inmediatamente los cargos formales en su contra y se escriba una ruta clara hacia la justicia. Este condenó a HTS por realizar muchos arrestos similares sin ningún tipo de cargos y juicios formales y dijo: «Ha habido demasiados incidentes en los que se ha detenido a personas. No se han producido cargos formales y no ha habido un juicio notorio. Hemos visto estos casos muchas veces aquí. Y le estamos pidiendo a Hay’at Tahrir Al-Sham que ponga fin de inmediato a este tipo de detenciones sin cargos formales que sean escritos y se hagan públicos».

La organización de Sharif Live Updates from Syria, que se identifica a sí misma como un «equipo de ayuda que tiene su base en el corazón de la siria devastada por la guerra desde el año 2012, se aventura hacia donde otros temen ir», confirmó su arresto por parte de HTS en una publicación compartida en su cuenta Instagram, la cual tiene 44.800 seguidores.[3]

En una actualización realizada el 23 de junio, Live Updates From Syria dijo que sus proyectos de ayuda humanitaria, que incluyen una escuela y viviendas para los refugiados, han sido temporalmente obligados a cerrar y han sido ​​asumidos por HTS. La publicación dijo además que la esposa y familia de Sharif están bajo arresto domiciliario impuesto por el personal de seguridad de HTS.

El 23 de junio, la esposa de Sharif, Racquell Hayden Best, quien también es del Reino Unido, dijo en su página Facebook[4] que unos hombres enmascarados llegaron a la casa de la familia y registraron su casa. También dijo que solicito una declaración formal de HTS pero que no hubo ninguna respuesta oficial. Ella instó al ummah a estar junto a Sharif y luchar por la justicia.

Según informes, Sharif fundó la organización Live Updates from Syria en el año 2012, apoyando y ayudando a las familias musulmanas en el lugar. La página Facebook de la organización incluye un enlace a una campaña de recaudación de fondos de Bir ÜMMET («One Ummah»), una organización benéfica registrada como turca en Estambul, en LaunchGood, una plataforma financiamiento de proyectos con sede en los Estados Unidos enfocada en ayudar a los musulmanes en todo el mundo.

Actualmente, Bir ÜMMET lleva a cabo una campaña de recaudación de fondos titulada «Siria te necesita, un llamado en Ramadán». Hasta ahora, la campaña ha recaudado £375.272, aproximadamente $470.000, en su objetivo de recaudar £400.000 aproximadamente $600.000.

Según la cuenta Bir ÜMMET en LaunchGood, la organización de caridad realizó cuatro campañas, incluyendo la que promovió la organización Sharif en Facebook.

El portal Bir ÜMMET[5] publica una dirección física en Estambul: Şehremini Mahallesi Velet Çelebi Sok. No: 40 D:3 Fatih/Estambul, así como también un número de teléfono con un código de un país turco: (+90) 530 389 42 22. También provee una dirección de correo electrónico, [email protected], pero no incluye los números de cuenta del banco

[1] Theguardian.com/global-development/2019/mar/04/aid-worker-stranded-in-syria-after-british-citizenship-revoked, 4 de marzo, 2019.

[2] Telegram, @ogntv, 22 de junio, 20202.

[3] Instagram, liveupdatesfromsyria, 22 de junio, 2020.

[4] Facebook, Racquell Hayden Best, 23 de junio, 2020.

[5] Birummet.com, consultado el 23 de junio, 2020.