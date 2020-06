Diario Judío México - Un informe en el diario en inglés de los Emiratos Árabes Unidos The National provee información sobre Glass House/La Casa de Cristal, una edificación cercana al aeropuerto internacional de Damasco que sirve como cuartel general de comando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en Siria. Este es el lugar de reunión desde el cual las Fuerzas Quds del CGRI han orquestado los esfuerzos militares de Irán en el país.

Según el informe, el edificio alberga los comandos de las diversas milicias pro-iraníes en Siria (iraníes, afganas, iraquíes, libanesas, palestinas y pakistaníes) y es el lugar de reunión entre sus altos mandos militares. También contiene un hospital bien equipado que trata a los milicianos heridos en acción, con amplios departamentos de inteligencia y una sala de control que monitorea la transmisión en vivo de la flota de drones iraníes en Siria, incluyendo aquellos drones desplegados sobre una base aérea estadounidense al noreste del país.

El informe señala que, en noviembre del 2019, un ataque aéreo israelí causó daños a los dos pisos superiores de La Casa de Cristal, pero no destruyó el edificio en su totalidad. La restricción por parte de Israel, especula, puede provenir de los entendimientos que este posee con Siria y Hezbolá, como parte de lo cual se abstiene de causar grandes bajas en Siria. Sin embargo, el informe agrega que Irán, sin embargo, parece estar reduciendo sus actividades en la Casa de Cristal, a favor de centros alternos en las áreas de Palmira y Alepo.

Lo siguiente son extractos del informe:[1]

«Miles de autos circulan todos los días por un imponente edificio totalmente de vidrio a lo largo de la carretera del aeropuerto de Damasco con poca idea de su papel crucial en la brutal guerra civil que ya lleva nueve años en el país. A solo unos cientos de metros del terminal principal de pasajeros del país – una de las pocas rutas al mundo exterior para aquellos en la Siria aislada y que pueden darse ese lujo: la imponente fachada de vidrio del edificio proyecta una sombra sobre el tráfico en la carretera. En el interior se encuentra uno de los nodos más críticos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Siria, una sede de inteligencia vital para los esfuerzos que realiza Irán en el país que ha sido devastado por la guerra. Para los milicianos, comandantes y oficiales del CGRI que pasan con frecuencia por el lugar, este se le conoce como Beit Al Zajaja o The Glass House en inglés.

«Para los comandantes de milicias estacionados en las tierras de arena de Deir Ezzor, o al frente de Idlib, ser llamado a La Casa de Cristal equivale a ser llamado a la Casa Blanca. Las extensas entrevistas revelan, por primera vez, el papel del lugar como el nodo central en la campaña de las Fuerzas Qods del CGRI en Siria.

«Aunque esta ha fluctuado, se cree que la red de agentes-estado de Irán dentro de Siria se encuentra entre decenas de miles de combatientes, junto a decenas de grupos que prometen diversos grados de lealtad a Teherán. Sus combatientes han desempeñado un papel cada vez más destacado en el país y aunado a ello, la importancia de La Casa de Cristal se ha incrementado.

«En un piso se encuentra una unidad de cuidados intensivos. Mientras los hospitales públicos a pocos kilómetros de distancia luchan por mantener estable la electricidad todo el día, el alto mando del CGRI en Siria recibe algunos de los mejores tratos que la región puede ofrecer. Militares extranjeros heridos en combate a menudo son pagados aquí antes de ser repatriados a Teherán. Más recientemente, el personal ha estado preocupado por aquellos casos del Covid-19.

«Otra fuente menciona una sala de control con bancos de pantallas, todas transmitiendo vía satélite en vivo desde drones iraníes en los cielos sobre Siria. En algunos, dijo la fuente, las imágenes aéreas de una base estadounidense al noreste del país parpadean, otros muestran los ahora estancados frentes de batalla en Idlib, donde las unidades del CGRI han librado una lucha crítica contra los rebeldes respaldados por Turquía.

«En los otros pisos existen departamentos dedicados a todo, desde interpretación hasta la redacción de informes. Otro piso alberga un departamento que estos llaman la «sección de la mujer».

«En extensas conversaciones con tres fuentes que han asistido regularmente a reuniones en La Casa de Cristal en los últimos años, el diario The National supo que fue aquí donde los líderes de las milicias alineadas con las Fuerzas Quds fueron convocados en los primeros días de enero para realizar reuniones urgentes, mientras el cuerpo de Qassem Suleimani yacía ardiendo en el cráter de un ataque con misiles perpetrado por Estados Unidos. Una fuente dentro de las brigadas Fatimiyoun, una milicia del CGRI compuesta por combatientes afganos actualmente desplegados en Siria, confirmó que se habían reunido con el ex-jefe de las Fuerzas Quds del CGRI Suleimani en el lugar el año pasado. Si bien Suleimani era conocido por sus frecuentes visitas a frentes de batalla y bases de operaciones avanzadas, las fuentes le confirmaron al diario The National que al menos hasta comienzos de mayo, La Casa de Cristal era el cuartel general de comando y control a los esfuerzos de aquellos grupos en representación de Irán en Siria.

«Dos fuentes dieron fe de una reunión de alto nivel en la Casa de Cristal en la última semana de abril [entre] Sayeed Hussain Murtazavi, el comandante de Liwa Fatimiyoun en Siria e Irán y otro comandante conocido solo como Qasimi, quien dirige las operaciones de la milicia en Siria. En otra muy reciente reunión, se discutieron las transferencias de municiones con un comandante libanés conocido como Zulfiqar, el nombre de la espada de doble cabeza que portaba el primo del Profeta Mahoma Imam Ali y un nom-de-guerre común para los combatientes de Hezbolá. Dichas discusiones serían comunes en La Casa de Cristal, dijeron las fuentes. «Esta ubicación alberga a todos los altos mandos de todas las unidades: iraníes, afganos, sirios, libaneses», dijo una fuente. Una fuente separada corroboró la colección de facciones que operan desde el edificio, agregando a la lista además a grupos iraquíes, palestinos y pakistaníes.

«La seguridad alrededor de todo el lugar es previsiblemente estricta. Un combatiente Fatimiyoun que asistió a varias reuniones describió el haber sido interrogado y cateado cuatro veces mientras entraba – armas y los teléfonos celulares están estrictamente prohibidos». La Casa de Cristal es uno de los lugares más importantes en Siria y Damasco’, le dijeron al diario The National a través de una aplicación de mensajería cifrada.

«Los ataques aéreos israelíes de los últimos años han removido decenas de objetivos del CGRI en todo el país. Todo, desde vertederos de armas hasta bunkers de comando en los Altos del Golán y hacia el este en dirección a Deir Ezzor. Luego, los ataques aéreos israelíes dañaron los dos pisos superiores de la instalación en noviembre pasado, lo que provocó reclamos de que el edificio fue abandonado. El análisis de imágenes satelitales publicado por la compañía israelí ImageSat afirmó que los ataques habían eliminado las ‘instalaciones de inteligencia’ del edificio La Casa de Cristal. Sin embargo, dos fuentes le dijeron al diario The National que el edificio muy pronto volvería a funcionar con toda normalidad. Estos confirmaron que la instalación había acogido a los principales comandantes del CGRI en las semanas y meses subsiguientes. En el 2018, los lugares sospechosos del CGRI ubicados a apenas 500 metros de La Casa de Cristal se encontraban entre los afectados por una ola de ataques israelíes contra objetivos en toda Siria. Los informes iniciales sugirieron que la sede, aunque sin daños, había sido abandonada, pero el diario The National puede confirmar que si permaneció en uso.

«No está del todo claro el por qué las fuerzas israelíes no han llevado a cabo más ataques al complejo desde noviembre. Hablando el martes pasado por la noche, el líder de Hezbolá Hassan Nasrallah, pareció sugerir un conjunto de reglas de compromiso entre Israel y Hezbolá, respaldadas por el CGRI. «Dondequiera que ataquen en Siria, parecen estar evitando asesinar a combatientes, porque están preocupados por nuestra respuesta, a no ser que crucen una línea que nosotros o el régimen de Assad no podemos aceptar», dijo. Un vocero de las FDI no respondió a las solicitudes de comentarios para el momento de la publicación. Por ahora, La Casa de Cristal permanece intacta.

«Aunque el centro de comando continúa funcionando, recientemente se han organizando reuniones de bajo nivel, fuentes a ello dan fe de que las Fuerzas Quds utilizan cada vez más otros lugares por temor a que los aviones israelíes puedan regresar para terminar el trabajo. El diario The National supo de dos lugares más nuevos que ahora están siendo favorecidos por el CGRI en Siria, uno en un hotel abandonado cerca de la antigua ciudad de Palmira, el otro en el centro de investigación Al Bahuth cercano a Alepo».

