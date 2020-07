Diario Judío México - En un artículo que publicó en su cuenta Facebook titulado «Datos sobre la superioridad de la mente judía por sobre la mente árabe», el investigador e intelectual egipcio Ahmed Saad Zayed se preguntó el por qué los judíos, que suman solo 14 millones en todo el mundo, «controlan el mundo» mientras que los musulmanes, que suman 1.500 millones, quedan rezagados. Al presentar una larga lista de figuras pioneras judías, tales como Albert Einstein y Sigmund Freud, quienes son mundialmente reconocidos por sus logros y comparando la cantidad de judíos ganadores de Premios Nobel con la cifra lograda por los árabes,[1] este argumentó que la brecha no es el resultado de una conspiración o de ningún favor especial que disfruten los judíos, tal como creen muchos árabes. Más bien, es el resultado que los judíos realizan en su búsqueda de la excelencia y el alto valor que estos le dan al conocimiento y a la educación, en comparación con los árabes. Esto es evidente, dijo, por el pequeño número y la mala calidad de las universidades en el mundo árabe, en comparación con las universidades de Occidente en general y en Israel en particular. Zayed pidió a los musulmanes que dejen de culpar a otros por sus fracasos y que comiencen a desarrollar sus capacidades para de esta manera obtener y difundir conocimientos e innovar.

Ahmed Saad Zayed (Fuente: Facebook.com/aszayedtv/)

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[2]

«Los hechos que reflejan la superioridad de la mente judía sobre la mente árabe, ¿se deben a un complot hindú-budista-cristiano-ateo-judío, o al fracaso de los árabes y a sus exagerados y fantasiosos cuentos? O tal vez la razón es lo racional y laico de los judíos, la mayoría de los cuales – especialmente los bien educados entre ellos como Einstein y Freud – no eran ningunos faquires que creían en supersticiones como muchos de los árabes.

«La pregunta sigue siendo: ¿por qué los judíos controlan nuestro mundo hoy? Examinemos los hechos y las cifras. Los judíos del mundo suman 14 millones… [mientras que] los musulmanes son 1,5 billones… En otras palabras, una quinta parte la población del mundo es musulmana y existen 107 musulmanes por cada judío. A pesar de esto, 14 millones de judíos son más poderosos que un billón y medio de musulmanes. ¿Por qué?

«Continuemos con los hechos y las estadísticas. [Observemos] los nombres más destacados de la historia moderna: Albert Einstein – judío; Sigmund Freud – judío; Karl Marx – judío; Paul Samuelson – judío; Milton Friedman – judío. Los más importante inventores en el campo de la medicina y médicos: el inventor de la jeringa médica [aguja de vacunación bifurcada], Benjamin Rubin – judío; el inventor de la vacuna contra la polio, Jonas Salk – judío;… el inventor de la cura para la sífilis, Paul Ehrlich – judío; el desarrollador del campo de la inmunología, Ilya Ilich – judío; el investigador más destacado del sistema endocrino, Andrew Schally – judío; el investigador más destacado en el campo del tratamiento cognitivo, Aaron Beck – judío; el inventor de la píldora anticonceptiva, Gregory Pincus – judío; el investigador más destacado del ojo humano y de la retina, George Wald – judío; el investigador más destacado de los tratamientos contra el cáncer, Stanley Cohen – judío…

«Inventores cuyas innovaciones cambiaron el mundo: el creador y desarrollador del [micro] procesador, Stanley Mazor – judío; el inventor del reactor nuclear, Leo Szilard – judío; el inventor de la fibra óptica, Peter Schultz – judío; el inventor del semáforo, Charles Adler – judío ; el inventor de acero inoxidable, Benno Strauss – judío; el inventor de la banda sonora, Theodore Case – judío; el inventor del micrófono y el gramófono, Emil Berliner – judío; el inventor de la grabadora de video, Charles Ginsburg – judío.

«Fabricantes de marcas internacionales: Polo de Ralph Lauren – judío; Levis jeans de Levi Strauss – judío; Starbucks, propiedad de Howard Schultz – judío; el cofundador de Google Sergey Brin – judío…; el cofundador de Oracle Corporation Larry Ellison – judío; DKNY por Donna Karan – judía; el cofundador de Baskin-Robbins Irv Robbins – judío; el fundador de Dunkin ‘Donuts William Rosenberg – judío.

«Políticos y responsables de la toma de decisiones: El [ex] secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger – judío; el [ex] presidente de la Universidad de Yale Richard Levin – judío; el [ex] presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan – judío; la [ex] secretaria de estado Madeleine Albright – judía; el político estadounidense Joseph [Joe] Lieberman – judío; el [ex] secretario de defensa de los Estados Unidos Caspar Weinberger – judío; el [ex] canciller soviético Maxim Litvinov – judío; el [ex] primer ministro de Nueva Zelanda John Kay – judío; el [ex] ministro principal de Singapur David Marshall – judío;… el [ex] gobernador jefe de Australia Sir Isaac Isaacs – judío; el [ex] primer ministro británico Benjamin Disraeli – judío;… el [ex] presidente de Portugal Jorge Sampaio – judío ; el [ex] vice-primer ministro de Canadá Herbert Gray – judío; el [ex] presidente del Consejo de Ministros de Francia Pierre Mendes – judío; el prominente especulador económico y financiero George Soros – judío; el empresario y filántropo estadounidense Walter Annenberg – judío.

«Figuras influyentes en los medios de comunicación: Wolf Blitzer, CNN – judío; Barbara Walters, ABC News – judía; Eugene Meyer, The Washington Post – judío;… Catherine Graham, The Washington Post – judío; Joseph Lelyveld, The New York Times – judío; Max Frankel, The New York Times – judío.

«Estos nombres son solo un ejemplo de judíos influyentes y sus logros, que benefician a la humanidad día a día. Algunos datos más de los últimos 105 años: 180 de los 14 millones de judíos [del mundo] han ganado premios Nobel. Durante el mismo período, 1.3 billones de musulmanes produjeron tres ganadores del Premio Nobel. Es decir, los judíos poseen un Premio Nobel por cada 77.778 personas… [mientras que los musulmanes poseen] un Premio Nobel por cada 500 millones de personas. Si la proporción de ganadores fuese la misma que la de los musulmanes, estos hubiesen obtenido un promedio de 0.028 premios Nobel en los últimos 105 años, es decir, menos de un tercio de lo que corresponde a un premio. Y si la proporción de ganadores de musulmanes hubiese sido la misma que la de los judíos, estos hubiesen ganado 19.289 premios Nobel en los últimos 105 años… ¿Es incidental esta superioridad cognitiva de los judíos? ¿Es [el resultado de] un fraude, conspiración o favoritismo? ¿Y por qué los musulmanes no alcanzan este nivel, todas estas posiciones y toda esta capacidad para provocar cambios, a pesar de su gran ventaja [en cifras]?

«Aquí les dejo con algunos hechos que pueden responder a esta pregunta. ¡La totalidad del mundo musulmán posee solo 500 universidades, [mientras que] solo los Estados Unidos poseen 5.758, e India posee 8.407! ¡Ninguna de estas universidades musulmanas está en la lista de las mejores 500 universidades del mundo! , mientras que seis universidades israelíes si lo están…

«La conclusión es que los países islámicos carecen de capacidad para producir conocimiento, carecen de capacidad para dispensar el conocimiento importado, carecen de capacidad para fabricar equipos de alta tecnología y carecen de la capacidad para utilizarlos. Así que reconozcamos la realidad, sin vergüenza y sin enterrar nuestras cabezas en la arena. La verdad es clara y no requiere pruebas ni estadísticas. Pero existen algunos entre nosotros que se contradicen y niegan lo que se ve tan claro como el día. Sí, los judíos realizaron todos estos logros porque aceptaron cultivar la excelencia y el conocimiento e inculcaron este [valor] en sus hijos. Las [personas cuyos] nombres fueron nombrados anteriormente no nacieron de esa manera. Tuvieron un buen entrenamiento. Encontraron muchas dificultades antes de lograr lo que hicieron. No nacieron dentro de una tacita de plata. Todos conocemos la historia de Einstein que fracaso en matemáticas y de [Thomas] Edison que fue expulsado porque fue [considerado] «no apto para asistir a la escuela» y otras historias. Dejemos de engañarnos de que los judíos controlan el mundo solo porque son judíos o porque Occidente los ama. Los judíos se apoderaron del mundo a través del estudio, su planificación y su ingeniosa previsión… Establecieron sus objetivos, principalmente entre ellos el de [alcanzar] la excelencia en el campo del conocimiento: la capacidad de crear y descubrir el conocimiento y luego distribuirlo a otros mientras reclaman el crédito y respeto por iluminar el camino del mundo. [Es por eso] que los judíos dominan el mundo de la economía, la medicina, la tecnología y los medios de comunicación. En cuanto a la afirmación de que Occidente ama a los judíos, ¿han notado ustedes que los mejores comediantes en Occidente son judíos? Incluso en el tema del humor se destacan.

«¿Y dónde estamos nosotros en todo esto? Es fácil leer estas líneas y culpar al gobierno, a las generaciones de oportunistas y a los líderes árabes, o a los largos años de opresión, imperialismo y ocupación. Pero al hacerlo, ustedes agregan una gota más al océano de pasividad islámica que nos condujo a esta condición. Dejen de ser unos amargados y pasivos y de culpar a los demás por todo. Comiencen con ustedes mismos. ¿Han pensado alguna vez en difundir el conocimiento? ¿Poseen ustedes algún conocimiento que nadie más posee? ¿Por qué no compartirlo con todos?

[1] Cabe señalar que esta lista no fue compilada por Zayed, sino que aparece en varias fuentes, como un artículo publicado hace más de una década por el escritor pakistaní Dr. Farouq Salim, titulado «¿Por qué los judíos son tan poderosos?» (para ver una traducción al inglés de este artículo, véase ibnmahadi.wordpress.com, 12 de enero, 2009). Desde entonces este ha sido citado por varios escritores árabes. Por ejemplo, apareció en un artículo del 27 de julio, 2009 titulado «Cómo fue que los judíos tomaron el control del mundo» en el portal afiliado a Hamas palinfo.com y en un artículo del 27 de octubre, 2009 en el portal liberal Elaph.com. El propio Zayed afirma al final de su artículo que la fuente de su información es «la enciclopedia sobre los judíos, judaísmo y sionismo del difunto ‘Abd Al-Wahhab Al-Masiri» (publicada en 1999), citada en «la página de [su] amigo Suleiman Muhammadi».

[2] Facebook.com/aszayedtv, 2 de julio, 2020.