Diario Judío México - El canal de televisión Al-Hiwar transmitió un debate el 24 de diciembre del 2020, en los que destaca a varios intelectuales afiliados a la Hermandad Musulmana, todo esto a raíz del reciente acuerdo de normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, el cual fue firmado por el Primer Ministro islamista marroquí Saadeddine Othmani. La discusión luego se centró en la política de Hamas con relación a Occidente. Osama Abuirshaid, director ejecutivo de American Muslims for Palestine, dijo que Hamas declara su apoyo a un estado palestino dentro de las fronteras de 1967, aunque esto contradice su objetivo «de principios» de lograr crear un estado desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Este dijo que si Hamas hubiese insistido en declarar su verdadero objetivo, nadie en Occidente hablaría con ellos. El Dr. Azzam Al-Tamimi, académico del Reino Unido y director del canal de televisión Al-Hiwar, dijo que Hamas no puede transmitir mensajes contradictorios, uno dirigido a Occidente y otro dirigido al Medio Oriente y que esto no ha conducido a ningún logro. Para más información sobre Osama Abuirshaid, véase los videos del portal MEMRI TV No. 5558 y 5487. Para más información sobre Azzam Al-Tamimi, véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 7703, 7349, 7269, 6581, 6093, 3374, 2339, 2297, 1663, 921, 886 y 742.

Para ver el video sobre el debate de la Hermandad Musulmana en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

Osama Abuirshaid: «Hamas si cree en una Palestina desde el río hasta el mar, pero posee la postura de principios por una parte y una postura política por la otra»

Dr. Azzam Al-Tamimi: «Lo que yo y muchos otros, nunca pudimos haber imaginado es que veríamos al primer ministro marroquí, quien pertenece a un movimiento islámico, firmar un acuerdo de normalización de relaciones con la entidad sionista».

[…]

Osama Abuirshaid: «Dejamos de lado a algunos, pero no a otros. Hamas ha hecho mucho de lo que acaba de hacer Marruecos. Hamas ha hecho mucho de esto y a nadie le importa, porque Hamas se enfrenta a demasiadas limitaciones para que yo los critique desde 6.000 millas de distancia. Ellos poseen limitaciones…»

Al-Tamimi: «¿Qué hizo Hamas para que la gente entienda lo que usted está hablando?»

Abuirshaid: «¿Hamas habló de una solución de dos estados o no? Nosotros no la llamamos una solución de dos estados. Lo llamamos un estado palestino dentro de las fronteras de 1967, pero ¿qué significa todo esto?

«¿Se supone que debo aceptar que Hamas no cree en Palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo? ¡Absolutamente que no! Hamas sí cree en una Palestina desde el río hasta el mar, pero tiene una postura de principio por una parte y una postura política por la otra. La postura política se adapta a las limitaciones de la realidad, pero no significa que Hamas haya abandonado sus principios.

«Yo estoy convencido de que en ningún momento Hamas ha renunciado a sus principios respecto a Palestina en su totalidad. Pero cuando Hamas necesita hablar con el mundo… Hermano, déjeme decirle, el mundo es malvado. ¡Es vil! El mundo no le deja a uno respirar. Vimos lo que hicieron en Gaza. Los mataron de hambre. Vimos lo que hicieron en Irak. Los mataron de hambre. Vimos lo que hicieron en Siria. Dejaron que los asesinaran».

Al-Tamimi: «Las declaraciones de Hamas sobre la aceptación de un estado dentro de las fronteras de 1967 fueron un error y yo lo critiqué desde el primer día y todavía lo sigo haciendo… – Y lo defendí. Esa decisión fue un error. Ellos asumieron que obtendrían alguna ganancia política a cambio, pero no obtuvieron absolutamente nada. Al contrario… causó confusión respecto a lo que la gente entiende sobre cuáles son los objetivos de Hamas. Cuando uno dice que acepta un estado dentro de las fronteras de 1967, al menos algunas personas entenderían que aceptas la existencia de un estado sionista junto a este».

Abuirshaid: «Es por ello que deberíamos tener un discurso intelectual y de principios junto a otro – discurso político, o deberíamos abandonar la política por completo».

Al-Tamimi: «No se puede tener las dos cosas, Osama. Yo no puedo tener dos discursos contradictorios».

Abuirshaid: «Estos no se contradicen entre sí. Se complementan».

Dr. Azzam A-Tamimi: «Puedo utilizar un idioma que sea claro para los intelectuales y otro idioma para dirigirme a otros… pero mi postura en ambos casos debe ser la misma; yo no puedo presentar una postura hacia Occidente y otra postura diferente hacia Occidente»

Al-Tamimi: «Yo puedo utilizar un lenguaje que sea claro para los intelectuales y otro lenguaje que sea claro para aquellos que no son intelectuales, pero mi postura en ambos casos debe ser la misma. No puedo presentar una postura hacia Occidente y otra postura diferente hacia el Medio Oriente».

Abuirshaid: «Entonces, ¿cómo desea usted involucrarse en política y sentarse junto a representantes de diferentes países? ¿Qué les diría? ¿Que ha venido desde Palestina del río al mar? No creo que estén dispuestos a escucharle».

Al-Tamimi: «¿Le escuchan cuando les dice que usted viene de una cuarta parte de Palestina?»

Abuirshaid: «Así que deberíamos abandonar la política por completo».

Al-Tamimi: «¿Qué obtuvo la Autoridad Palestina aceptando todas esas concesiones?»

Abuirshaid: «Existe una diferencia. Existe una diferencia».