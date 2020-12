Diario Judío México - El 14 de diciembre, 2020 el canal de televisión ruso Russia Today transmitió un debate en árabe sobre las relaciones entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos. El ex-diplomático iraní Amir Mousavi dijo que antes de que Israel, los Estados Unidos y Arabia Saudita entraran en escena, los Emiratos Árabes Unidos e Irán disfrutaban de buenas relaciones y de buena cooperación económica. Este argumentó que Irán ha ido preservando la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos, pero que estas potencias extranjeras han provocado que los Emiratos Árabes Unidos se vuelvan más hostiles hacia Irán. Mousavi también dijo que Irán no puede tolerar las «provocaciones» de los Emiratos Árabes Unidos por siempre. La Dra. Ebtesam Al-Ketbi, presidenta del Centro de Políticas de los Emiratos, respondió que Irán había sido el causante de provocar las hostilidades en toda la región cuando comenzó a «exportar» su Revolución Islámica. La Dra. Al-Ketbi dijo que los Emiratos Árabes Unidos no pueden aceptar los intentos que realiza Irán por controlarlo y que Irán no puede determinar con quién pueden o no pueden los Emiratos Árabes Unidos firmar acuerdos.

Ex-diplomático iraní Amir Mousavi: «La intervención de los sauditas, los sionistas y de los estadounidenses… ha llevado a los Emiratos Árabes Unidos a volverse más hostiles hacia Irán»

Ex-diplomático iraní Amir Mousavi: «Los Emiratos Árabes Unidos no tienen ningún problema con Irán. Antes de que la entidad sionista entrara en escena, el intercambio comercial entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán alcanzó los $18 billones al año. Existe una gran comunidad iraní en los Emiratos Árabes Unidos y las relaciones son buenas y tranquilas. Pero, lamentablemente, la intervención de los sauditas, de los sionistas y los estadounidenses, que desean establecerse en la región y controlar el Estrecho de Ormuz, ha llevado a los Emiratos Árabes Unidos a volverse más hostiles hacia Irán. Nosotros esperamos que nuestros hermanos en los Emiratos Árabes Unidos vean en dónde se encuentran sus intereses soberanos y que Irán, hasta ahora, ha demostrado ser un país vecino leal que protege la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos. Hasta ahora, Irán ha protegido la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos y nosotros esperamos que todo esto continúe. Acosar a Irán no beneficiará a los Emiratos Árabes Unidos, especialmente si los sionistas están involucrados en ello. Los emiratíes pudieran perder su seguridad, su estabilidad y su prosperidad, porque Irán no puede tolerar este acoso por siempre».

Investigadora emiratí Dra. Ebtesam Al-Ketbi: Irán declaró que «exportaría la revolución a los países vecinos; ustedes iniciaron tal hostilidad… ustedes intervinieron en sus asuntos»

Ebtesam Al-Ketbi: «Cuando sucedió la revolución iraní, ustedes declararon que exportarían la revolución hacia los países vecinos. Ustedes comenzaron con las hostilidades. Ustedes tomaron rehenes a los estadounidenses en la embajada e hicieron enfurecer a los Estados Unidos.

«Ustedes son los que iniciaron las hostilidades hacia sus vecinos y son ustedes los que intervinieron en sus asuntos.

“¿Por qué los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros países del Golfo ayudaron a Saddam Hussein? Esto se debió a su plan de exportar la revolución hacia los países vecinos.

«Ustedes intervinieron en Irak, en el Líbano y en Siria. Los chiitas son parte de estos países. Después de todo, son árabes. ¿Por qué provocaron ustedes esta lucha sectaria?

«Irán no puede determinar por nosotros con quién podemos y con quién no podemos firmar un acuerdo. Su pueblo – el pueblo iraní, está hambriento más no el pueblo yemení».