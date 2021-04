Ali-Akbar Salehi, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, dijo que Irán ha activado una cadena completa de 164 maquinas centrifugas IR-6 en el complejo nuclear de Natanz. Los comentarios de Salehi fueron realizados en una entrevista la cual fue trasmitida en el canal 1 de la televisión de Irán el 10 de abril, 2021 un día antes de que la instalación de Natanz sufriera una gran explosión. Este dijo que originalmente se planeó que esta cadena fuese activada en siete u ocho años. Salehi describió el progreso nuclear en la instalación de Fordow y dijo que Irán posee ahora una capacidad de enriquecimiento de uranio de 16.500 SWU, mientras que solo tenía una capacidad de 13.000 SWU antes de que se firmara el acuerdo PIDAC en el año 2013. Salehi dijo que se anunció que el salón, en el que las maquinas centrifugas son ensambladas en la instalación Natanz ha sido restaurado y está nuevamente en funcionamiento, luego de que fuese dañado y puesto fuera de uso en una explosión ocurrida en el año 2020.

Salehi continuó diciendo que la actual instalación en Natanz está programada para ser trasladada a lugares más profundos dentro de las montañas de Natanz a finales de año. Este añadió que Irán ha superado un «punto umbral tecnológico» y ahora puede diseñar centrifugas por su propia cuenta, sin recurrir al método de ingeniería en reverso. Salehi dijo que Irán es capaz de producir 190.000 SWU utilizando centrifugas IR-6 en dos o tres años, pero no desea hacerlo, sino que prefiere proceder a un ritmo de «crecimiento natural y normal».

Para ver el video del jefe del proyecto nuclear iraní Ali-Akbar Salehi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Hemos activado una cadena completa de centrífugas IR-6… Pronto, se activará otra cascada de estas en Fordow»

Ali-Akbar Salehi: «Hoy día, activamos una cadena completa de centrifugas IR-6 y no una cadena de prueba. Esta cadena completa de centrifugas IR-6 estaba programada para ser activada en 7-8 años.

[…]

“Obviamente, de acuerdo con la ley aprobada por el Majles, debemos producir e instalar 1.000 centrifugas IR-6 en un año. Hoy día, activamos en Natanz una cadena de 164 maquinas centrifugas. Muy pronto, otra cascada de estas será activada en Fordow. Se supone que se activaran dos cascadas en Fordow.

[…]

«Ahora poseemos 16.500 SWU», más que antes del acuerdo PIDAC «y esta capacidad se incrementa constantemente»

«En los últimos tres meses, hemos activado 1.000 centrifugas IR-2M. Hemos instalado dos cadenas IR-4, estas son cadenas completas y no cadenas de prueba. Ahora tenemos una capacidad de enriquecimiento de uranio de 16.500 SWU. Nuestra capacidad máxima de enriquecimiento de uranio antes del acuerdo PIDAC – antes del año 2013 – era de 13.000 SWU. Ahora tenemos 16.500 SWU y esta capacidad está en constante crecimiento. Todo esto sin usar las centrífugas IR-1 que sacamos como parte del acuerdo PIDAC. Si agregamos esas, nuestra capacidad hubiese superado los 25.000 SWU. Sin embargo, estamos dando pasos lentos y calculados hacia adelante.

[…]

«Hemos logrado construir un salón en lugar del que se perdió en la explosión ocurrida en julio del año 2020; estamos trabajando las 24 horas al día, 7 días a la semana con el fin de trasladar todas nuestras salas sensibles al corazón de la montaña cerca de Natanz»

«Desafortunadamente, hace unos 10 meses, el enemigo voló el salón, en donde se encuentran ensambladas nuestras maquinas centrifugas. Pero no nos detuvimos. Hoy, fue anunciado que logramos construir un salón diferente en lugar de aquel otro que se perdió. Este lugar es temporal, por supuesto. Actualmente, estamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana para trasladar todos nuestros salones sensibles al corazón de la montaña cerca de Natanz. Tenemos esperanzas de que estos salones dentro del corazón de la montaña estén listos para el próximo año, para que de esta manera podamos trasladar estas instalaciones a estos lugares. Con respecto al enriquecimiento de uranio, puedo decirles que Irán ha alcanzado el punto umbral tecnológico y ya no tenemos problema alguno con ello. Estamos diseñando nuestras propias maquinas centrifugas y ya no necesitamos de ingeniería en reversa.

[…]

«Si el objetivo es producir 1900.000 SWU utilizando las centrífugas IR-6 – lo podemos hacer en 2-3 años, pero en realidad no queremos»

«La centrífuga IR-9 mide aproximadamente 5 metros de largo. Es un verdadero monstruo. Tiene gran diámetro y es muy alta. Posee 5 fuelles. Uno no puede construir un rotor de 5 metros, debido a que pudiera causar problemas una vez que comience a girar. Los rotores se dividen en partes que se conectan entre sí. Las partes que conectan los rotores se llaman fuelles. Así que esta centrífuga posee cinco fuelles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A fin de probar esta centrífuga, nuestros ingenieros lo hacen al principio con un rotor subcrítico. Luego instalan dos rotores, uno encima del otro y así sucesivamente. Se necesitan 10 años para pasar por todas estas fases y llevar las centrífugas IR-9 a que produzcan industrialmente. Hoy presentamos las maquinas centrífugas subcríticas y de un fuelle. Nosotros ya construimos la centrífuga de 5 fuelles y la pusimos en marcha, pero debemos comenzar a partir de la fase sin fuelle y proceder en las etapas técnicas más naturales.

[…]

«Si el objetivo final es producir 1900.000 SWU utilizando las centrifugas IR-6, podemos hacerlo en 2-3 años, pero no lo deseamos. Queremos proceder de acuerdo al crecimiento natural y esto requiere de otras discusiones».

