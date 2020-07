Diario Judío México - El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

Desde la fundación del régimen de los Ayatolá en Irán, el país ha invertido significativamente en exportar los principios de la revolución al mundo en general, en establecer bases de apoyo locales en otros países y en el debilitamiento de los gobiernos locales en el extranjero. Una de sus medidas más destacadas para lograr estos objetivos es a través gentes-estado los cuales reciben asistencia financiera, política, propagandística y organizativa en la forma de milicias armadas que se infiltran gradualmente dentro de la política local, como por ejemplo Hezbolá en el Líbano, los houties en Yemen, las milicias chiitas en Iraq y los clérigos chiitas en Nigeria. Además, el régimen iraní y su protegido Hezbolá, operan varios tipos de medios de comunicación, incluyendo las cuentas en las redes sociales las cuales son dirigidas al público local en sus propios idiomas. De esta manera, en un intento por llegarle a una audiencia de habla hispana, Ali Jamenei, Líder Supremo de Irán, posee un portal y una cuenta de Twitter en español.[1] Además, en el 2001, el servicio de radiodifusión de la República Islámica de Irán estableció un canal de televisión en español llamado HispanTV.

La Organización para la Liberación de Argentina (OLA), una organización política encabezada por ciudadanos chiitas nacidos en Argentina, parece apoyar los objetivos emblemáticos del régimen iraní para exportar los principios y valores de la revolución islámica iraní y generar apoyo para el régimen iraní y para Hezbolá en Latinoamérica.

Conocida en Argentina por su nombre en español, La Organización para la Liberación de Argentina, OLA fue establecida en el año 2012 por un miembro de un Centro Islámico en Argentina y muy conocido activista político local. Este dirige la organización con su esposa, un compañero activista y con el Director Nacional de la organización.

El liderazgo de la OLA comprende a miembros activos de la comunidad chiita en Argentina y mantiene vínculos con las instituciones chiitas locales junto a líderes religiosos, especialmente con la mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, donde el destacado clérigo Mohsen Rabbani fue el sospechoso más importante en el atentado a la embajada israelí y al edificio AMIA[2] en Argentina en los años 1992 y 1994 respectivamente.

Desde su creación en el año 2012, OLA ha apoyado abiertamente a la organización proxy de Irán, Hezbolá y continúa haciéndolo a pesar de que Hezbolá fue declarada oficialmente como organización terrorista en Argentina en julio del 2019[3], una decisión que OLA critica. OLA también apoya la Revolución Islámica iraní y a sus líderes e incorpora plenamente sus principios, motivos y terminología en la plataforma política de OLA, que critica las medidas económicas neoliberales del gobierno y la influencia estadounidense en el país. De esta manera, la organización, cuyo objetivo es dirigirse a la población local general y no necesariamente a la comunidad chiita local, introduce la ideología de la revolución islámica chiita en la población mayoritariamente católica de Argentina.

OLA parece estar ganando apoyo y uno de sus candidatos ha sido elegido para un cargo local. La organización y sus líderes poseen cuentas en las redes sociales, principalmente en Facebook (con más de 3.000 seguidores) y en Twitter, donde publican y comparten los discursos e imágenes de funcionarios iraníes y del «Eje de la Resistencia», así como también videos producidos por fuentes oficiales de Hezbolá y de otros medios de comunicación en Irán que promueven el yihad y el martirio y que han sido traducidos al español.

Aunque no se han identificado vínculos formales entre OLA y altos funcionarios iraníes o instituciones gubernamentales, su liderazgo altamente adoctrinado constituye una base de apoyo potencial que Irán y Hezbolá pudieran utilizar a futuro para obtener respaldo político y para el reclutamiento de agentes locales.

Este informe provee una visión general sobre las formas en que OLA representa a Hezbolá y al régimen iraní ante su audiencia local, principalmente tal como se le ve a través de su página Facebook y las cuentas de Facebook de sus líderes.

En la imagen de arriba, el Secretario General de OLA, utiliza una camiseta representando al Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah.

Descripción general de la OLA

OLA fue establecida por su líder en el año 2012, cuando Argentina e encontraba en medio de una grave situación económica. La economía del país ha sufrido altas tasas de inflación y una deuda externa paralizante y para colmo en los últimos años estos problemas solo han empeorado,[4] resultando en un número sin precedentes de despidos en los sectores público y privado. La situación ha impactado directamente a las clases bajas y medias de Argentina y ha ayudado a las organizaciones de justicia social tales como OLA a ganar fuerza.

OLA organiza regularmente conferencias y manifestaciones y transmite un programa de radio quincenal con una agencia de noticias local. El líder también preside The Academy for Strategic Thinking (La academia del libre pensamiento), que parece ser una plataforma adicional para difundir la ideología de OLA. A principios del año 2018, el líder y varios otros ciudadanos fueron arrestados por atacar a las autoridades durante una manifestación en masa contra el gobierno y fueron liberados una semana después.

Algunos miembros de OLA se han postulado para algún cargo local y al menos uno de sus líderes fue elegido en el 2019 para realizar un cargo en el Ayuntamiento de una capital de la provincia noreste de Argentina. En el año 2019, la esposa del líder también se postuló para el cargo de diputada nacional para representar a la misma provincia como parte de una lista presentada por el mayor partido más en el Congreso argentino desde el año 1987.[5] Otro miembro de la OLA también participó en elecciones locales para el Concejo de la ciudad de Salta.

La imagen de arriba muestra al líder hablando en lo que parece ser la sede de la OLA.

La imagen de arriba muestra una protesta local realizada en el 2012 en la que OLA participó poco después de su creación.

Ideología

La ideología de OLA se centra en dos temas principales: la pérdida de la soberanía económica argentina y la pérdida de su independencia militar y culpa a los Estados Unidos por ambas.

Respecto a la independencia económica, OLA argumenta que, dado que Estados Unidos es el mayor acreedor y beneficiario de Argentina y de una gran parte de sus ingresos totales de exportación, es el principal responsable por los problemas económicos de Argentina. OLA afirma que, junto a varias organizaciones internacionales, las compañías estadounidenses han destruido la economía argentina al «saquear» gran parte de los recursos del país.

Para resistir la atracción a lo que se refiere como el «nuevo orden mundial», OLA pide la implementación de la «Industrialización por sustitución de las importaciones» para recuperar la soberanía económica de Argentina. La organización argumenta además que dado que la soberanía territorial de Argentina también está siendo «violada» por los poderes de la OTAN, Argentina no puede recuperar su soberanía económica sin fortalecer sus fuerzas armadas.

OLA busca expandir la independencia y el alcance de los aparatos de seguridad de Argentina. Según OLA, Estados Unidos no solo controla la economía argentina, sino también su sistema de seguridad, que según OLA se evidencia por el hecho de que «la OTAN» está actualmente «ocupando» las Islas Malvinas de Argentina (representadas por el Reino Unido). Como resultado y para «liberar» a las Malvinas y recuperar la soberanía territorial de Argentina, OLA llama a la «renacionalización» y al fortalecimiento de las fuerzas armadas de Argentina, declarando que deben estar a la vanguardia de su proyecto de desarrollo nacional. También sostiene que si Argentina desea resistir la hegemonía económica global liderada por Estados Unidos, debe fortalecer las capacidades tecnológicas, industriales y científicas de su ejército.

La revolución islámica y los funcionarios de Irán como fuentes de inspiración

Tal como se dijo, el liderazgo de OLA, que es en su mayoría chiita, ve una conexión clara entre lo que considera la lucha necesaria de Argentina por la independencia económica y nacional de la hegemonía estadounidense y la lucha de la Revolución Islámica iraní y el «eje de la resistencia» contra la hegemonía estadounidense. Esto se hizo evidente en una publicación en Facebook del 2015 en la que el líder se refiere a la conexión entre ser musulmán chiita, la agenda de su organización y la lucha de Irán y Hezbolá: «Como musulmán, es imposible para mí considerarme fuera de la lógica de luchas contra la opresión que están teniendo lugar en todas partes del mundo y en particular en el Medio Oriente y Asia. Siendo chiita, encuentro que el papel de Hezbolá e Irán es fundamental. Junto a Siria, la organización chiita libanesa [es decir, Hezbolá] y la República Islámica son fundamentales para la resistencia palestina y mantienen el equilibrio de fuerzas en el Medio Oriente. Como analista internacional y activista político, no puedo dejar de ver y analizar las tácticas utilizadas por el eje de la resistencia y no puedo… olvidar las violaciones a la soberanía perpetradas por las principales potencias mundiales, ni la colusión y traición de una decena de países árabes, ni la moderación de algunos líderes ante la brutalidad de sus enemigos; brutalidad que está presente en todas las geografías con manifiesta crueldad. En este sentido, el proyecto occidental de apartheid global promovido por el eje sionista-estadounidense es una realidad más allá de nuestras narices. La lucha contra ellos no puede depender exclusivamente de la voluntad de los estados y gobiernos, de ahí la importancia de Hezbolá. La influencia de Hezbolá en el escenario regional, donde la espiritualidad está indisolublemente unida al proyecto político, no está sujeta a idealizaciones de ningún tipo, sino a las limitaciones objetivas que los poderes arrogantes tienen para sus propios planes».

La publicación de Facebook del líder de OLA en el 2015

En otra publicación, el líder escribió: «En vista del alcance al peligro del enemigo [Estados Unidos], cuya propuesta de civilización ha generado una crisis sin precedentes…, dijimos en diciembre del 2012 que nuestra lucha estaba inextricablemente vinculada al destino de todos los pueblos del mundo. Por lo tanto, es nuestro deber estratégico construir lazos de amistad, de integración y asistencia mutua con todas esas organizaciones [es decir, Hezbolá] y gobiernos [es decir, Irán] que resisten la arrogancia imperialista en cada rincón del planeta [y cuyas] propuestas intrínsecamente trascendentes, culturales y de civilización contrarrestan la decadencia del mundo de hoy día y cuyas tradiciones espirituales son fundamentales para la convivencia armoniosa de todas las comunidades porque buscan construir una verdadera solidaridad y una conciencia de sí mismo, libre y de plena humanidad espiritual». El argumento anterior es la base para la incorporación de los ideales de la Revolución Islámica iraní por parte de OLA en su propia agenda y plataforma política.

Hezbolá y el liderazgo iraní como modelos a seguir

El liderazgo de OLA ve a Hezbolá y al liderazgo iraní de la misma manera que ve a los héroes revolucionarios nacionales y regionales tales como José de San Martín, Juan Perón, Simón Bolívar, Hugo Chávez y Fidel Castro. El liderazgo representa al Líder Supremo iraní Ali Jamenei, el fundador de la Revolución Islámica Ayatolá Ruhollah Jomeini, el Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah y el comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani como modelos a seguir que, junto a famosas figuras revolucionarias latinoamericanas, deben ser emulados en su «lucha contra la opresión». Este a menudo los elogia y los menciona regularmente en declaraciones críticas al actual gobierno argentino y con los Estados Unidos.

Por ejemplo, poco después del asesinato de Soleimani en un ataque aéreo estadounidense el 3 de enero, 2020 el líder de OLA citó al Líder Supremo de Irán Ali Jamenei diciendo: «Debemos conocer al enemigo. El enemigo es Estados Unidos, el régimen sionista y el sistema de la arrogancia». El aparato de la arrogancia no es solo el de los Estados Unidos y [sus gobiernos aliados], sino un grupo de empresas y saqueadores de todo el mundo que se oponen a cualquier centro que resista [su] opresión y saqueo».

Tras el asesinato de Soleimani ocurrido en enero del 2020, OLA volvió a publicar una respuesta del Líder Ali Jamenei.

La organización también cita frecuentemente a funcionarios del régimen iraní sobre temas de relevancia global, tales como el coronavirus y el conflicto israelí-palestino. El 30 de enero, 2020 el Secretario General de la OLA compartió un póster de Jamenei con el destacado: «No digan que la destrucción del régimen sionista es imposible; nada es imposible en este mundo». En la foto, detrás de Jamenei, estaban Qassem Soleimani y Hassan Nasrallah.

El comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani como modelo a seguir

La muerte de Soleimani solo aumentó la admiración de OLA por el Comandante de las Fuerzas Qods, ya que la organización comenzó a referirse a él como «el glorioso comandante» del Islam y describirlo como «el general de los corazones», cuyas operaciones estratégicas fueron decisivas para la derrota del EIIS y cuyo ejemplo debería ser emulado por «todos los patriotas, revolucionarios y anti-imperialistas del mundo».

Luego de su muerte, OLA compartió publicaciones que se referían a Soleimani en términos brillantes, afirmando que este era un ejemplo a ser emulado.

El líder de OLA también reemplazó su fotografía de perfil con una fotografía de Soleimani y la organización anunció la producción en masa de camisetas con su imagen. El texto en la camiseta que representa a Soleimani dice: «Con la bendición de su sangre pura».

En la fotografía de la derecha, se muestra al líder de OLA vistiendo la camiseta en la que destaca Soleimani.

Los miembros de la organización incluso representaron a Soleimani combatiendo por la misma causa que famosas figuras revolucionarias latinoamericanas tales como Simón Bolívar, Hugo Chávez, Che Guevara y Fidel Castro.

El Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah como modelo a seguir

La organización también representa al Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah como modelo a seguir, publicando frecuentemente videos de Nasrallah con traducción al español, mientras que miembros principales de OLA a menudo suben fotografías de su persona en sus cuentas personales Facebook junto a extractos de sus discursos.

Por ejemplo, en una publicación hecha el 27 de abril del 2020, el líder de OLA presenta a Nasrallah y lo describe como «inspiración para todos aquellos que luchan por la independencia y la soberanía de sus naciones contra los poderes de la arrogancia». Esta también escribió: «El líder de Hezbolá Sayed Hasan Nasrallah se ha convertido en un ‘símbolo’ de la resistencia contra los ataques imperialistas… no solo para el Líbano, sino para todos los árabes y pueblos del mundo. La resistencia que se originó en el sur del Líbano contra la agresión sionista respaldada por el decadente imperio de los Estados Unidos es sólido ejemplo de una espiritualidad de sacrificio que se niega a ser absorbida por el Occidente moderno y su modelo de civilización».

OLA presenta al Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah, como modelo a seguir publicando frecuentemente videos de este con traducción al español.

Del mismo modo, el 8 de abril, 2020 OLA publicó un video que destaca a Nasrallah criticando la gestión por Occidente a la pandemia del COVID-19. El texto adjunto dice: «Sayyed Hassan Nasrallah con detalles claros sobre el camino, valores y virtudes de los pueblos y las naciones del mundo, frente a los peligros que promueve una minoría decadente y enfermiza de la población mundial».

OLA publica un video junto a Nasrallah criticando a Occidente por su gestión a la pandemia del COVID-19.

Adoptando la terminología utilizada por la revolución islámica de Irán: Estados Unidos es el «Gran Satanás»

Además de ver a los líderes del régimen iraní como modelos a seguir, OLA también adoptó la terminología del régimen y lo absorbió en su propaganda. Al estilo iraní, OLA etiqueta a Estados Unidos como el «Gran Satanás» y describe a las instituciones financieras internacionales tales como el FMI y el Banco Mundial como parte de un «sistema de arrogancia hegemónica» que busca oprimir a todas las naciones del mundo a través de sus políticas neoliberales. Este también se hace eco de las amenazas del régimen iraní y de Hezbolá contra Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente, principalmente Israel y Arabia Saudita.

OLA se refiere regularmente a los Estados Unidos como un estado terrorista, describiéndolo como un villano. Por ejemplo, en una publicación fechada el 22 de enero, 2020 el líder de OLA describe a los Estados Unidos como a punto de devorarse a Latinoamérica, representada por una sopa que los Estados Unidos sazonan con «golpes de estado», «noticias falsas», «odio» y «violencia». «La imagen va acompañada de un texto en el que instruye a sus seguidores acerca de la necesidad de aprender de naciones y líderes tales como la República Islámica de Irán que, (citando a Soleimani) están «dispuestos a sacrificar la vida de su pueblo» [por la causa anti-imperialista]».

La imagen de arriba muestra a los Estados Unidos a punto de devorarse a Latinoamérica.

[1] Spanish.khamenei.ir/; Twitter.com/es_Khamenei.

[2] Asociación Argentina de Ayuda Mutua Israelita (Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA).

[3] El Times de Nueva York, 18 de julio, 2019. La decisión del gobierno argentino de designar a Hezbolá como organización terrorista aún la mantiene el recién elegido presidente Alberto Fernández a pesar de los temores iniciales de que derogaría el decreto. Perfil.com, 24 de enero, 2020 Infobae.com, 20 de noviembre, 2019.

[4] Desde el año 2015, la deuda externa de Argentina se ha incrementado en un 60%; su tasa de inflación ha aumentado del 20% al 50% desde el año 2012; y su tasa de desempleo aumentó en un 3% entre 2015 y 2019. Fas.org/sgp/crs/row/IF10991.pdf, 28 de enero, 2020. Bloomberg.com/graphics/2019-new-economy-drivers-and-disrupters/ argentina.html, 19 de noviembre, 2019. Clarín (Argentina), 19 de junio, 2019.

[5] El presidente argentino Alberto Fernández, así como también muchos ex-presidentes, pertenecían a este partido, que en el 2019 era parte de una coalición mayor conocida como «Frente de Todos».