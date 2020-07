Diario Judío México - El 2 de julio, 2020 la Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes (UIEM), respaldada por Qatar y Turquía junto a otras organizaciones islámicas afiliadas a la Hermandad Musulmana emitieron una declaración en la que instaban a los musulmanes a librar el yihad y el auto-sacrificio para de esta manera frustrar el plan del gobierno israelí de anexarse partes de Cisjordania. La declaración, emitida luego de una conferencia en la plataforma Zoom sobre este tema, incluye muchas citas del Corán y de los Hadith que piden a los musulmanes realizar el yihad por el bien de Alá sacrificando sus vidas, entregando sus riquezas, protestando o de cualquier otra manera.

La declaración describe la anexión como un crimen contra toda la nación musulmana, destacando que el actuar para liberar a Palestina y defenderla es un deber religioso y responsabilidad de todo musulmán. Esta elogia la resistencia «heroica» de las organizaciones terroristas palestinas tales como Hamas y agrega que apoyarlas, material y moralmente, es una forma de librar el yihad por el bien de Alá.

La declaración también condena severamente a los regímenes árabes que «se apresuran a normalizar relaciones con la entidad sionista» y a llamar criminales a las organizaciones de resistencia, insinuando a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, e insta a los musulmanes a salir a las calles a fin de protestar contra el crimen sionista de anexarse territorio.

La declaración concluye declarando que el plan de anexión no se llevará a cabo «mientras los combatientes yihadistas mantengan el dedo en el gatillo» y mientras «haya un pueblo [en Palestina] que busque la muerte para que le sea concedida la vida».

La UIEM fue fundada en el año 2004 por el Jeque Yousuf Al-Qaradawi, quien también la dirigió hasta noviembre del 2018. Siendo este un gran ideólogo de la Hermandad Musulmana, Qaradawi ha sido patrocinado y apoyado por el régimen de Qatar durante muchos años. Este es conocido por sus puntos de vista extremistas, incluyendo el apoyo al yihad y a las operaciones suicidas en Israel. La UIEM, ahora es dirigida por el Dr. Ahmad Al-Raissouni y continúa incitando al terrorismo y al extremismo.[1]

Lo siguiente son extractos traducidos de la declaración de la UIEM:[2]

«Alá dijo [en el Corán 9:41]:»Vayan, ligeros o pesados y emprendan el yihad con sus riquezas y sus vidas por la causa de Alá»…

“La entidad sionista ha anunciado su intención de cometer un nuevo crimen contra la causa [palestina] siendo esta muy [apreciada] para nosotros y para toda la nación musulmana. Este es uno de los peores crímenes y un contundente acto de agresión contra nuestro pueblo palestino y contra todos los pueblos de nuestra nación islámica en todos lugares: un crimen de anexarse grandes partes de Cisjordania como parte de un nuevo robo público que no considera a la víctima de la injusticia ni a aquellos cuyos derechos les han sido negados.

«Los clérigos que firmaron debajo denuncian y condenan con ira este crimen sionista en curso y enfatizan lo siguiente:

«1. Los clérigos enfatizan que toda Palestina es tierra islámica que le pertenece a todos los musulmanes y que actuar para liberarla, defenderla y confrontar las conspiraciones y tácticas contra esta, incluyendo el criminal plan de anexión, es un deber religioso y responsabilidad de todo musulmán, cada uno según su estatus, experiencia y habilidad, tal como Alá lo dijo en el Corán [61:10-13]: ‘Oh, ustedes que han creído, ¿los guiaré a una transacción que los salve de un castigo doloroso? Aquellos que creen en Alá y en su Mensajero y que emprenden el yihad por la Causa de Alá con sus riquezas y su vida… Él perdonará sus pecados y les admitirá en el Paraíso… y [obtendrán]… la victoria de Alá y una inminente conquista y le darán buenas nuevas a los creyentes».

«2. Los clérigos advierten a la nación musulmana – a sus líderes y sus pueblos, que no evadan [el deber de] apoyar a nuestros hermanos palestinos para así enfrentar este crimen de anexión sionista y que no los abandonen y enfaticen que este crimen va dirigido contra toda la [nación musulmana] y en contra de su fe, sus creencias y sus lugares sagrados. Abandonar a nuestros hermanos en Palestina y no enfrentar este nuevo crimen sionista… será una desgracia [para ustedes] en el mundo por venir…

«3. Los clérigos felicitan a las facciones de la resistencia palestinas y elogian su firmeza y su clara declaración de que el plan de anexión sionista es equivalente a una declaración de guerra. Los clérigos enfatizan que esta heroica resistencia será un desastre para el enemigo sionista y le hará repensar sus consideraciones, contenerse y abstenerse de continuar sus equivocadas y agresivas [acciones]. Los clérigos instan a las facciones de la resistencia en Palestina a establecer una sala de guerra conjunta para formular planes prácticos y enfrentar el crimen sionista. Alá el Todopoderoso dijo [en el Corán 51:4]: «Alá ama a aquellos que luchan por su causa como si fuesen una [sola] estructura firmemente unida».

«4. Los clérigos enfatizan que la nación debe congregarse alrededor de la resistencia palestina y apoyarla en su guerra contra la entidad sionista por todos los medios posibles, tanto materiales como morales. Apoyar a la resistencia palestina mientras enfrenta el criminal plan de anexión es una forma de librar el yihad por el bien de Alá… El Profeta dijo: «Emprendan el yihad contra los politeístas con su riqueza, sus vidas y sus lenguas»…

«5. Los clérigos le piden a las facciones palestinas, entre ellas Fatah y Hamas, que completen rápidamente la reconciliación palestina – lograr la reconciliación, fortalecer la arena doméstica y poner fin a la división son las tareas más importantes en la actualidad, para enfrentar la nueva agresión sionista. En este contexto, los clérigos acogen con beneplácito las iniciativas para [lograr] la deseada unidad, las reuniones entre las facciones y las actividades políticas encaminadas a enfrentar el crimen de la anexión y exigir traducirlas en acciones sobre el terreno…

«6. Los clérigos piden a los líderes árabes y musulmanes tomar una postura honorable, que las generaciones [por venir] contarán a su favor, contra este crimen sionista y detenerlo. Este es el deber de los honorables entre ellos, ante el colapso de las instituciones oficiales del gobierno en el mundo árabe y musulmán. Estos deben saber que en el Día del Juicio Final, serán juzgados por la manera del [como realizaron] su deber hacia el Territorio del Viaje Nocturno [de Mahoma] [es decir, Palestina].[3]

«7. Los clérigos enfatizan que las [acciones de] algunos regímenes que se apresuran a normalizar relaciones con la entidad sionista y convertir a la resistencia y sus partidarios en delincuentes equivale a un apoyo tangible al plan de anexión sionista y a la escalada de crímenes sionistas contra Jerusalén, la Mezquita Al-Aqsa, Cisjordania, Gaza y el resto de Palestina. Los clérigos instan a estos normalizadores de relaciones a repensar sus posturas, arrepentirse ante Alá y congregarse, junto a sus pueblos vivos, en contra de la entidad sionista, que no los beneficiará de ninguna manera ni los mantendrá en sus tronos, como estos creen engañosamente…

«8. Los clérigos abajo firmantes hacen un llamado a todas las instituciones religiosas de la nación [musulmana] para que coordinen sus esfuerzos [contra el plan de anexión], mantengan un contacto continuo entre ellos y acuerden un curso de acción uniforme y mecanismos para implementarlo] y sobre planes conjuntos coordinados y agresivos para enfrentar así el esperado crimen de anexión. Los clérigos de la nación musulmana deben ser los primeros en unir sus esfuerzos y coordinarse en defensa del Viaje Nocturno a la Tierra [es decir, Palestina]…

«9. Los clérigos le hacen un llamado a los pueblos de nuestra nación [musulmana] para que tomen medidas y salgan a las calles y plazas donde sea posible para condenar este crimen de anexión sionista y expresar su oposición al mismo. [También los instan] a actuar en el ciberespacio y en las redes sociales, para que de esta manera expongan los crímenes de la entidad sionista y ensombrezcan su rostro y como [forma de librar] el yihad por el bien de Alá a través de palabras y posturas.

«10. Los clérigos llaman en los pueblos de la nación musulmana a difundir un espíritu de compromiso entusiasta con el deber de librar la yihad a través de riquezas, con el fin de extender la mayor ayuda financiera posible a nuestros murabitoun [combatientes en primera fila] en Palestina, porque son la primera línea de defensa de nuestra nación y de nuestros lugares sagrados. El Todopoderoso dijo [en el Corán 4:95]: ‘No son iguales lo de los creyentes que se sientan (en casa), excepto aquellos discapacitados (por lesión o son ciegos o cojos, etc.) y los que emprenden el yihad por la causa de Alá con sus riquezas y sus vidas. Alá ha preferido en grados a aquellos que emprenden el yihad con sus riquezas y sus vidas por encima de aquellos que se sientan (en casa). En cada uno, Alá ha prometido el bien (Paraíso), pero Alá ha preferido a aquellos que libran el yihad, muy por encima de aquellos que se sientan (en casa) esperando una gran recompensa».

«Con la ayuda de Alá, este crimen sionista no sucederá ni será exitoso mientras los combatientes del yihad mantengan el dedo en el gatillo, mientras los pueblos de nuestra nación vivan, permanezcan alertas y tomen la iniciativa y mientras, en la Tierra del Viaje Nocturno [Palestina], exista un pueblo que busca la muerte para que se le conceda la vida…»

[1] En una entrevista dada a Al-Jazeera el 18 de noviembre, 2018 Al-Raissouni reveló que Qatar ha apoyado a la organización desde su creación y que Turquía ahora también lo financia y dijo: «No hay nada de malo en eso y de hecho no lo ocultamos. Al contrario, estamos orgullosos de ello e instamos a todos los países a seguir los pasos de los dos «(aljazeera.net, 18 de noviembre, 2019).

[2] Iumsonline.org/ar, 2 de julio, 2020.

[3] Según el Islam, el Profeta Mahoma viajó de noche desde La Meca hasta Jerusalén, desde donde ascendió al cielo.