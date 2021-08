Hace veinte años, el 9 de agosto, 2001 una atacante suicida asesinó a 15 civiles, incluyendo a cuatro chicos, e hirió a 130 personas en la pizzería Sbarro ubicada en el centro de Jerusalén. Dos de los fallecidos eran ciudadanos estadounidenses. MEMRI publicó numerosas traducciones en referencia a las reacciones que se sucedieron en el mundo árabe a raíz del atentado.

La terrorista de Hamás Ahlam Al-Tamimi, quien orquestó el atentado, fue arrestada y sentenciada a 16 cadenas perpetuas consecutivas en Israel, pero fue liberada en el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás del año 2011. Desde ese entonces, ella ha vivido libremente en Jordania.

En marzo del año 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Al-Tamimi estaba siendo acusada de conspirar con el uso de un arma de destrucción masiva contra ciudadanos estadounidenses fuera de los Estados Unidos, con resultados destructivos. Ella ha estado en la lista de los terroristas más buscados por el FBI desde el año 2017 y existe una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto. Ha habido esfuerzos continuos en los Estados Unidos, por parte de legisladores y de otros, para presionar a Jordania y pedir su extradición. Estos incluyeron una carta en mayo, 2020 firmada por miembros del Congreso advirtiendo a Jordania que se impondrían sanciones si no era extraditada.[1] En una entrevista publicada por Al-Jazeera el 28 de marzo, 2019 la cual fue traducida por MEMRI, dijo que estar en Jordania le da fuerza porque Jordania no tiene acuerdos de extradición con los Estados Unidos y se ha negado a extraditarla.[2] En marzo del año 2021 se informó que Interpol retiró una orden internacional por su arresto.[3]

Al-Tamimi también fue invitada a la Conferencia Internacional de Apoyo a los Prisioneros Palestinos en las Cárceles de la Ocupación Sionista en Túnez en el año 2012, junto a otros terroristas palestinos quienes fueron liberados de las cárceles israelíes en intercambios de prisioneros. La conferencia fue celebrada bajo los auspicios del presidente tunecino Moncef Marzouki.[4]

A continuación se muestran los informes de MEMRI y los videos del portal MEMRI TV sobre el atentado a Sbarro y sobre Ahlam Al-Tamimi y los esfuerzos realizados por los Estados Unidos para extraditarla.

Traducciones de MEMRI publicadas después del atentado

En un artículo de opinión publicado el 14 de agosto en el diario del gobierno egipcio Al-Ahram, en el que el periodista egipcio Fahmi Huweidi escribió: «Yo no puedo ocultar mi felicidad por la operación de martirio que tuvo lugar en Jerusalén el jueves pasado». (Serie de MEMRI Despacho Especial No. 265 – No puedo ocultar mi felicidad por la operación de martirio que tuvo lugar en Jerusalén. Un artículo de opinión en el principal diario del gobierno egipcio, 2 de septiembre, 2001).

Unos días después, MEMRI tradujo un llamado del diario Al-Ahram, en su editorial del 17 de agosto titulado «Un mensaje al pueblo de Palestina», para que los palestinos asesinen a israelíes «dondequiera que los encuentren». (El diario del gobierno egipcio Al-Akhbar les pide a los palestinos que asesinen a israelíes, 22 de agosto, 2001).

También en los días posteriores al ataque, MEMRI tradujo las declaraciones de la Agencia de Prensa Palestina WAFA en las que se le pedía a los palestinos que se abstuvieran de realizar atentados suicidas junto a ataques utilizando morteros y que regresaran a la «intifada popular» lanzando sólo piedras. Los llamados también fueron publicados en el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida. (La Agencia de Prensa de la Autoridad Palestina (WAFA) llama a utilizar únicamente piedras y a abstenerse de atacar a la población civil dentro de Israel, 12 de agosto, 2001)

MEMRI tradujo un sermón de los viernes el cual fue publicado el 17 de agosto y transmitido en vivo por la televisión palestina desde la mezquita Sheikh Ijlin en Gaza. En este, el predicador jeque Isma’il Aal Ghadwan pidió librar el yihad y martirio, diciéndole a los fieles: «Es deber de la nación islámica abrirle las puertas al yihad». (sermón de los viernes en la televisión de la Autoridad Palestina pide por el yihad y el martirio, 24 de agosto, 2021)

El 23 de agosto, MEMRI publicó traducciones de las declaraciones dadas por los líderes de la facción de Fatah luego del atentado, prometiendo que «hemos preparado a miles, a decenas de miles de futuros mártires» y que «el número de ataques con armas de fuego contra la ocupación aumentará a 5000 o 1.000 ataques por día» y que «en los próximos días habrá más operaciones en represalia por las masacres israelíes». (Declaraciones de los jefes de las facciones de Fatah, 23 de agosto, 2001)

Reacción a las diferentes solicitudes por parte de Estados Unidos de extraditar a Al-Tamimi

«Ningún jordano aceptará extraditar a esta chica jordana de la que estamos muy orgullosos»; los dos estadounidenses asesinados en el atentado eran objetivos legítimos

La carta escrita por los congresistas en mayo del año 2020 advirtiéndole a Jordania sobre las sanciones si no extraditaba a Al-Tamimi fue un tema de discusión en un programa del canal de televisión jordano Yarmouk. El presentador Omar Aysara dijo que «ningún jordano aceptará extraditar a esta chica jordana de la que estamos muy orgullosos y a la que valoramos y respetamos. El Dr. Anis Al-Qasem, experto palestino en leyes internacionales, dijo que los dos estadounidenses muertos en el ataque no eran civiles y eran considerados combatientes y por tanto, son tomados como objetivos legítimos.

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Al-Tamimi en entrevista con publicación de la Hermandad Musulmana en Jordania: «El yihad debe continuar»

Luego que un tribunal jordano, en marzo del 2017, rechazara la solicitud de extradición estadounidense, Al-Tamimi concedió una entrevista con el diario vocero jordano de la Hermandad Musulmana Al-Sabil, en la que dijo que no conocía de ninguna solicitud de extradición, ni que dos estadounidenses hayan muerto en su ataque. Ella añadió: «Mientras los sionistas permanezcan en nuestra tierra, el yihad debe continuar». (La terrorista palestina-jordana Ahlam Al-Tamimi al diario jordano vocero de la Hermandad Musulmana: ‘Mientras los sionistas permanezcan en nuestra tierra, el yihad debe continuar’, 23 de marzo, 2017.

Reportes y videos de MEMRI en referencia a Ahlam Al-Tamimi

Tras su liberación de la prisión israelí en el intercambio de prisioneros pautado en el año 2011, Ahlam Al-Tamimi concedió una serie de entrevistas en el canal de televisión de Hamás Al-Aqsa; en uno, recordó el creciente deleite de los palestinos al escuchar en la radio el gran número de muertos por el atentado suicida que acababa de ayudar a llevar a cabo y en otro, expresó su orgullo por sus acciones y dijo que «lo haría de nuevo hoy si pudiera».

A continuación se muestran videos del portal MEMRI TV sobre Al-Tamimi.

La terrorista de Hamás Ahlam Al-Tamimi sobre el goce de los palestinos ante los atentados suicidas: «Todos se felicitaban unos a otros… Todos estaban felices»

A continuación se presentan extractos de una entrevista con Tamimi que fue transmitida en el canal de televisión de Hamás Al-Aqsa el 12 de julio, 2012 (vea el video en el portal de MEMRI TV aquí).

Entrevistador: «Dieciséis sionistas murieron en el atentado suicida que ayudaste a llevar a cabo. ¿Fue el sonido de la explosión…?»

Ahlam Tamimi: «Fue muy fuerte. El muyahid Abdallah Barghouti hizo un trabajo perfecto produciendo la guitarra que contenía la bomba y los resultados nos sorprendieron a todos, gracias a Alá».

[…]

Luego, cuando tomé el autobús, los palestinos que estaban alrededor de la Puerta de Damasco en la Antigua Ciudad de Jerusalén sonreían. Se podía sentir que todos estaban muy felices. Cuando me subí al autobús, nadie sabía que era yo quien dirigió al atacante suicida hacia el objetivo… Me sentía bastante extraña, porque había dejado atrás al atacante ‘Izz Al-Din, pero dentro del autobús, todos se felicitaban entre sí. Ni siquiera se conocían unos a otros, sin embargo, intercambiaban salutaciones.

[…]

Mientras estuve sentada en el autobús, el conductor encendió la radio. Pero primero, permítanme contarles sobre el aumento gradual del número de víctimas. Mientras yo me encontraba en el autobús y todos se felicitaban, dijeron en la radio que hubo una operación de martirio en el restaurante Sbarro y que tres personas habían muerto. Yo admito que me decepcionó algo, ya que esperaba un resultado mayor. Sin embargo, cuando dijeron ‘tres muertos’, me dije: ‘Alabado sea Alá'».

Entrevistador: «¿Fue una emisora ??de radio israelí o palestina?»

Ahlam Tamimi: «Esa estación era en idioma sionista y el conductor traducía para los pasajeros.

[…]

«Dos minutos después, dijeron en la radio que el número había aumentado a cinco. Quise ocultar mi sonrisa, pero no pude. Alabado sea Alá, fue genial. A medida que el número de muertos seguía aumentando, los pasajeros aplaudían más, ni siquiera sabían que yo estaba entre ellos.

“En el camino de regreso a Ramala, pasamos por un puesto de control de la policía palestina y los policías se reían. Uno de ellos asomó la cabeza y dijo: ‘Felicitaciones a todos’. Todos estaban felices».

La terrorista de Hamás Ahlam Tamimi se enorgullece del número de bajas que causó y proclama «Lo volvería a hacer hoy mismo»

A continuación se presentan extractos de una entrevista con Tamimi que fue publicada en la red el día 19 de octubre, 2011 (véase el video en el portal MEMRI TV aquí):

Entrevistador: «Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿llevarías a cabo un ataque a tan gran escala?»

Ahlam Tamimi: «Por supuesto que sí. No me arrepiento en nada de lo que pasó. Absolutamente que no. Este es el camino. Me dediqué al yihad por la causa de Alá y Alá me concedió el éxito. Ya sabes cuántas bajas hubo en el ataque a la pizzería Sbarro del 2001. Esto fue posible gracias a Alá. ¿Quieres que denuncie lo que hice? Eso está fuera de discusión. Lo volvería a hacer hoy mismo y de la misma manera».

Ahlam Al-Tamimi relata su papel en los ataques terroristas en Jerusalén a comienzos de la década del año 2000 (material de archivo)

En una entrevista realizada en dos partes y que fue transmitida en junio del año 2012 en el canal de televisión kuwaití Iqraa, Al-Tamimi relató sus roles y misiones en una célula terrorista de Hamás que llevó a cabo ataques en Israel a comienzos de la década del año 2000. Ella le contó al entrevistador la forma cómo ubicó escuelas y tiendas para posibles objetivos de cometer atentados y de cómo colocó una bomba en un supermercado de Jerusalén y la forma en que utilizo su tarjeta del sindicato de periodistas para entrar y salir de Jerusalén y su vigilancia a objetivos civiles – tales como escuelas y restaurantes – en un esfuerzo por asegurar el máximo de víctimas. La entrevista en dos partes también fue publicada en YouTube.

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Tamimi: «Fui estudiante de periodismo, en la carrera de ciencias políticas y trabajaba en los medios de comunicación y prensa. Esto me permitió convertirme en miembro del Sindicato de Periodistas Palestinos. El carnet sindical me permitió ingresar a Jerusalén para realizar entrevistas. Esto llamó la atención del grupo Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam. Ellos se dieron cuenta de que podía entrar y salir de Jerusalén sin el conocimiento de los sionistas».

[…]

Anfitrión: «Entonces entrabas y salías en tu calidad de periodista. Bien».

Tamimi: «Sí. Este fue uno de los milagros y fue facilitado por Alá. Esto hizo que me pidieran que me uniera a las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam y por supuesto que acepté de inmediato.

[…]

«Me asignaron tres misiones. La primera misión fue localizar lugares adecuados para las operaciones yihadistas. Yo iría a Jerusalén y caminaría por las áreas frecuentadas por los sionistas.

[…]

«Recorría todas estas áreas y como parte de mi primera misión, vigilaba los lugares adecuados, tales como tiendas, centros comerciales, escuelas y restaurantes, cualquier objetivo adecuado para realizar una operación yihadista. Yo presentaría informes al comandante de la célula y este informe sería estudiado estadísticamente: ¿Cuántos israelíes entran en un lugar determinado en una hora? Me sentaba allí, miraba el reloj y contaba el número de personas que entraban al lugar en una hora. Lo calculaba e informaba que si la operación se realizaba a una hora determinada, el número de bajas israelíes sería de al menos 30 e incluso podría llegar a 50, pues durante esa hora concreta entraron al lugar 70 israelíes.

«También comprobaba cuáles eran los horarios más adecuados. Por ejemplo, un restaurante es frecuentado por sionistas principalmente durante la hora del almuerzo, una escuela sería por la mañana… Siempre había un momento óptimo para llevar a cabo la operación yihadista y escribiría todo esto en el informe, que envié al comandante de la célula. El comandante de la célula, Abdallah Al-Barghouti, se encuentra ahora en régimen de aislamiento. Todo el mundo lo conoce, pero supe que era Al-Barghouti solo después de mi arresto y después de que fuese arrestado y dijo que él era el comandante militar. Debido a la naturaleza clandestina de nuestro trabajo, no dijimos nuestros nombres. Pero después de las detenciones, todo fue publicado.

«Mi segunda misión fue llevar a cabo operaciones yihadistas. Me asignaron esta misión. Llevaría conmigo artefactos explosivos, que fueron preparados por Abdallah Al-Barghouti. Yo elegía la forma del dispositivo, según los artículos de compra más populares entre los sionistas. Presentaba un informe de que la bebida más popular es esta, esa o la otra, o que el artículo que más se vende es esto o aquello. El artefacto explosivo se produciría con la forma de ese artículo. En el exterior, Parecía que llevaba uno de sus artículos, pero por dentro era una bomba de tiempo.

«Aprendí a operar uno de esos artefactos explosivos y lo llevé a un supermercado en nuestra Jerusalén ocupada. Era el supermercado King George. Había realizado previamente una vigilancia a ese supermercado. Coloqué el artefacto explosivo, compré algo y salí normalmente. El dispositivo estaba programado para sonar a la hora. Lo coloqué, lo activé y salí del lugar. El supermercado explotó en su totalidad. En ese momento, los israelíes dijeron que nadie había muerto ni hay heridos.

«Este fue el comienzo de la Intifada y era normal que ellos ocultaran el número de bajas, para evitar el pánico entre los mismos sionistas».

[1] Emetonline.org/resource/press-release-emet-applauds-congressman-greg-steube-r-fl-for-leading-a-congressional-

letter-demanding-extradition-of-ahlam-tamimi, 4 de mayo, 2020; Apnews.com/article/jordan-ap-top-news-extradition-politics-west-bank-e2b94cbfe5db2d9ca6d5d747323b909e, 16 de junio, 2020; Apnews.com/article/middle-east-us-news-jerusalem-israel-bombings-6e5daf38265c41dc2999b52bf3638396, 14 de julio, 2020;

[2] Video del portal MEMRI TV No. 7123 – Terrorista liberado palestina Ahlam Tamimi, quien se encuentra en la lista de las más buscadas por el FBI: El encontrarme en Jordania me da fuerza porque no existe ningún acuerdo de extradición con Estados Unidos, 28 de marzo, 2019.

[3] Serie de MEMRI Anuncio Especial No. 527 – Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncia el imputar cargos contra la terrorista de Hamás en relación al atentado terrorista perpetrado por Hamás en el año 2001 en Jerusalén – De los archivos del portal MEMRI TV: Entrevistas con Ahlam Tamimi – ‘Todos se felicitaban unos a otros… Todos estaban felices’; ‘Yo lo haría de nuevo, 15 de marzo, 2017; Timesofisrael.com/interpol-said-to-drop-warrant-for-sbarro-pizzeria-bomber-ahlam-tamimi, 12 de marzo, 2021.

[4] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 5090 – El presidente de Ennahda atacó a Al-Ghannouchi en la conferencia de Túnez en apoyo a los prisioneros palestinos: ‘Alá, concédeme el martirio a las puertas de Jerusalén’, 13 de diciembre, 2012.

The post 20 años después: Informes y videos de los archivos MEMRI en referencia al atentado suicida a la pizzería Sbarro en Jerusalén que acabó con la vida de 15 personas, incluyendo a dos estadounidenses first appeared on MEMRI Español.