A medida que se acerca el día de la inauguración de la Copa del Mundo FIFA 2022, las críticas por parte de Occidente al país anfitrión Catar, se han ido incrementando, muy en especial las críticas a su actitud hacia la comunidad LGBTQ[1] y su violación a los derechos humanos, luego de informes dados a conocer de que miles de trabajadores inmigrantes murieron durante la construcción acelerada de los estadios e infraestructura para el uso de los juegos. El día 28 de septiembre, 2022 por ejemplo, la empresa germano-danesa de ropa deportiva Hummel presentó las camisetas del equipo danés para los juegos de Qatar. Diseñados por Hummel y por la Asociación Danesa de Fútbol, ??los uniformes lucen una versión bastante atenuada del logotipo de la empresa y el escudo del equipo apenas es visible contra el fondo, en protesta ante las violaciones de los derechos humanos en Catar. Además, uno de los colores elegidos para los uniformes es el negro, “el color del luto”, en homenaje a los trabajadores inmigrantes que fallecieron en la construcción de las instalaciones. En un comunicado, Hummel explicó que «no deseamos ser visibles durante un torneo que le ha costado la vida a miles de personas».[2]

A principios de octubre, varias ciudades y pueblos franceses, incluyendo París, anunciaron que no mostrarían los juegos en pantallas gigantes en las zonas de fanáticos, en protesta por los aspectos sociales y ambientales de la organización del evento. El municipio Marsella afirmó que «esta Copa del Mundo se convirtió gradualmente en un desastre humanitario y ambiental que contraviene los valores que nosotros deseamos inculcar a través del deporte y del fútbol en particular. Comprometida con los valores de asociación y solidaridad en el deporte, Marsella… no puede participar en promover la Copa del Mundo de la FIFA 2022 en Catar».[3] El alcalde de Burdeos Pierre Hurmic, dijo lo siguiente: «Sería una farsa si fuéramos cómplices ante los abusos humanitarios y ecológicos que encarna esta Copa del Mundo».[4]

El 27 de octubre, 2022 la ministra del Interior de Alemania Nancy Faeser, dijo que «el adjudicar grandes eventos deportivos debe estar vinculado a la observancia de los derechos humanos y a la sostenibilidad» y agregó lo siguiente: «Existen criterios que deben cumplirse y luego sería mejor no otorgarle ningún derecho de celebrar tales eventos a tales estados como Catar”. Sus comentarios llevaron a las autoridades cataríes a llamar a consulta al embajador alemán.[5] En una visita a Catar varios días después, Faeser adoptó un tono más conciliador y dijo que los cataríes le dieron a ella «garantías de seguridad» por los aficionados LGBTQ durante el torneo[6] y que Catar había lanzado algunas reformas valiosas, especialmente en el área de los derechos de los trabajadores.[7] En un tuit, ella escribió que Alemania continuará apoyando las reformas en Catar después de los juegos con el objetivo de mejorar la vida de los trabajadores inmigrantes y la situación de los derechos humanos en el lugar.[8]

Varios equipos europeos, incluyendo los de Inglaterra, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Alemania y los Países Bajos, han anunciado que sus capitanes llevarán brazaletes de arcoíris en protesta contra el trato de Catar a la comunidad LGBTQ.[9] El 26 de octubre, 2022 miembros de la selección nacional australiana publicaron un video en el que condenaban la situación de los derechos humanos en Qatar y el penalizar las relaciones entre personas del mismo sexo.[10]

Varios futbolistas y entrenadores que participarán en el torneo también condenaron la celebración de los juegos en Catar. En una entrevista realizada el 20 de septiembre con un diario alemán, Hans-Dieter «Hansi» Flick, el entrenador de la selección nacional de Alemania, dijo lo siguiente: «Es obvio que muchas cosas están mal en Catar en lo que respecta a los derechos humanos y la sostenibilidad». En otra declaración, Flick criticó el trato de Catar hacia la comunidad LGBTQ y dijo que sus amigos homosexuales no asistirían a los juegos por este mismo motivo.[11]

El régimen de Qatar no permaneció indiferente ante las críticas vociferadas en Occidente e intentó sofocarlas modificando algunas de las leyes laborales del país. Además, los funcionarios de la FIFA se movilizaron para promover una imagen positiva de Catar y elogiaron las reformas que estos promulgaron. Al mismo tiempo, el régimen de Qatar se quejó de que el país se enfrentaba a una campaña de difamación no objetiva y que muchas de las acusaciones en su contra eran falsas y derivadas del racismo y hostilidad. El propio emir de Catar abordó el tema, afirmando que el país estaba siendo sometido a una campaña sin precedentes y sin ningún tipo de objetivos, llena de mentiras y en la que se reflejaba un doble discurso.

La prensa de Qatar publicó muchas respuestas airadas ante las críticas hechas por Occidente, al igual que los periodistas de Catar en las redes sociales. Estas respuestas impactaron ante los países occidentales, diciendo que ellos mismos violan los derechos humanos y, por lo tanto, no están en ninguna posición moral de criticar a Catar. Estos argumentaron además que las críticas a Qatar se derivan del racismo, islamofobia y de la arrogancia por parte de Occidente, al que le resulta difícil aceptar que el mayor evento futbolístico del mundo se celebre en un país árabe y musulmán.

Caricatura en diario qatarí: Brazo en forma del logotipo de la Copa Mundial aleja a una figura rubia que hace acusaciones contra Catar (Al-Sharq, Qatar, 25 de octubre, 2022).

Este informe presenta algunas de las respuestas de Catar ante las críticas hechas por Occidente.

El emir de Catar y su administración: Las críticas contra nosotros están repletas de mentiras e hipocresía, estas ignoran las reformas que hemos promulgado

El régimen de Catar, encabezado por el emir Tamim bin Hamad Aal Thani, respondió a las críticas contra el país, que se incrementan a medida que se avecinan los juegos, de dos maneras. Por un lado, este rechazó las críticas sobre el vulnerar los derechos de los trabajadores destacando las modificaciones legales que Catar realizó en esta materia. Por otro lado, afirmó que se enfrentaba a una campaña de calumnias sin ningún tipo de fundamento llena de mentiras, motivada por el racismo. En una entrevista realizada el 14 de septiembre con el semanario francés Le Point, el emir señaló que Catar se había tomado muy en serio las críticas sobre las condiciones laborales y tomó las medidas necesarias: «Comprendimos que teníamos un problema en los lugares de construcción y por lo tanto, tomamos medidas serias en tiempo record. Reformamos leyes y sancionamos a los patrones que maltrataban a sus trabajadores…» Pero a pesar de ello dijo, las críticas continuaron. “Esta crítica proviene principalmente de personas que no pueden aceptar que la Copa del Mundo se celebre en un país árabe musulmán como Catar y, por lo tanto, buscan cualquier excusa para manchar nuestra reputación”, se quejó el emir.[12]

El Emir realizo comentarios similares en un discurso pronunciado el día 25 de octubre en la apertura de la sesión parlamentaria. «Desde que obtuvimos el honor de ser anfitriones de la Copa del Mundo», dijo, «Catar se ha enfrentado a un ataque sin precedentes que ningún otro anfitrión de este torneo haya enfrentado jamás. Inicialmente tomamos las críticas con mucha inocencia, creyendo que algo de estas sería algo bueno y nos ayudaría a desarrollar algunos aspectos que requerían mejorar. Pero pronto descubrimos que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las críticas continuaron, crecieron e incluyeron mentiras y dobles discursos. La perversidad llegó a niveles que hicieron que algunos se preguntaran sobre las verdaderas razones y motivaciones detrás del ataque… Asumimos el desafío de organizar los juegos porque creíamos en nuestra capacidad, como cataríes, para dedicarnos a la tarea y llevarla a cabo con éxito y entendiendo la importancia de acoger un gran evento tal como la Copa del Mundo en la patria árabe… Seguiremos trabajando, cada uno en lo que le corresponde, para exaltar el nombre de este país. Recibiremos a todos con los brazos abiertos, para que el mundo sea testigo de la hospitalidad y generosidad que poseen los cataríes».[13]

En varias entrevistas que este concedió a la prensa extranjera, el canciller de Catar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, también se relacionó con los ataques contra Qatar y a los llamados a boicotear la Copa del Mundo. En una entrevista dada el 7 de noviembre con la compañía de servicio de noticias británica Sky News, este dijo: «Honestamente, no solo yo o el pueblo de Catar, pero hay muchos en todo el mundo que ven esto como si fuese una sensación de arrogancia… Existe la sensación de que la gente no puede aceptar que un pequeño país del Medio Oriente haya ganado la candidatura para ser el anfitrión de la Copa del Mundo».[14]

En otra entrevista que concedió al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung el día 6 de noviembre, el ministro aludió a la ministra del Interior alemana Nancy Faeser, cuando afirmó que las críticas de los políticos alemanes encarnan un doble discurso. Este dijo: «Por un lado, los políticos del gobierno alemán engañan al pueblo alemán respecto a Catar y, por otro lado, el gobierno alemán no tiene ningún problema en mantener relaciones con nosotros cuando se trata de asociaciones en los campos de energía y en el de las inversiones».[15]

En una entrevista dada el 4 de noviembre con el diario francés Le Monde, Al-Thani dijo lo siguiente: «Las razones dadas para boicotear la Copa del Mundo no tienen sustento. Existe mucha hipocresía en estos ataques, que pasan por alto todo lo que realmente hemos logrado».[16]

Caricatura en diario de Qatar: Trabajadores inmigrantes en Catar se ríen de los informes sobre la violación de sus derechos (Al-Sharq, Qatar, 15 de octubre, 2022)

Presidente de la FIFA: Catar ha logrado «progresos significativos a largo plazo en el tema de las condiciones laborales»

Altos funcionarios de la FIFA se movilizaron para desviar las críticas dirigidas contra el trato de Catar hacia los trabajadores inmigrantes. A comienzos de octubre, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, se reunió con el presidente entrante de la Organización internacional del trabajo Gilbert Houngbo y le presentó las reformas promulgadas por Catar en el área de los derechos de los trabajadores, diciendo: «Hemos logrado avances significativos en los últimos años a través de nuestra colaboración conjunta sobre las condiciones de los trabajadores en Catar».[17] El 1 de noviembre, Infantino se reunió con la ministra del Interior alemana Nancy Faeser, luego de las críticas por parte de ella sobre la condición de los derechos humanos en Catar y, según el portal de la FIFA, destacó el » progreso significativo a largo plazo a las condiciones laborales» en el lugar.[18] Aproximadamente dos semanas antes del comienzo de los juegos, la FIFA le escribió a los equipos de la Copa del Mundo instándolos a concentrarse en el fútbol en Catar y no dejar que el deporte se vea arrastrado hacia «batallas» ideológicas o políticas.[19]

Medios de comunicación cataríes: Los propios países occidentales violan los derechos humanos y no están en condiciones de sermonearnos en lo absoluto

Tal como fue mencionado, los medios de comunicación de Catar también fueron movilizaron para rechazar las críticas vociferadas por Occidente contra el país. El editorial del 11 de octubre del diario Al-Raya describió las críticas como un ataque por parte de «elementos dudosos» derivados de «los celos, mezquindad y racismo». El editorial agregó que estos elementos «nunca lograrán leyes y reformas en derechos humanos ni reforzarán los derechos de los trabajadores inmigrantes tal como lo ha hecho Catar… y llamó a Catar «un oasis de seguridad, paz, estabilidad y promoción de los derechos de los trabajadores».[20]

Otro argumento destacado en la prensa de Catar y en las redes sociales fue que los países occidentales no estaban en condiciones de predicar ante Qatar sobre el tema de los derechos humanos y de los trabajadores, porque ellos mismos violan estos derechos en su propio territorio y en otros lugares. Los periodistas cataríes le pidieron a Occidente que implemente sus consignas en sus propios países antes de sermonear a Catar.

Diario qatarí Al-Sharq: Dinamarca no está en ninguna posición moral de señalar con el dedo a otros

Tras la declaración de la empresa danesa de ropa deportiva Hummel, que diseñó las camisetas del equipo danés para los juegos, la prensa qatarí publicó decenas de informes y artículos en los que afirmaba que esta empresa y el gobierno de Dinamarca eran culpables de violaciones a los derechos humanos. El editorial del 2 de octubre, 2022 del diario qatarí Al-Sharq declaró lo siguiente: «… Catar superó todos los intentos sin precedentes de difamarlo y de perjudicarlo… De hecho, tuvo mucho cuidado de no ser arrastrado a estas campañas, todas las cuales terminaron en fracaso. Pero a medida que se acercaban los juegos, apareció la última de estas campañas, esta vez desde Dinamarca… Estas afirmaciones danesas no son ni extrañas ni sorprendentes, ya que este país posee un rico historial de políticas racistas hacia los inmigrantes y de odio hacia el islam y los musulmanes. Dinamarca tiene el peor historial legal en términos de su trato a los refugiados e inmigrantes. En los últimos cinco años fueron aprobadas más de 100 leyes que limitan los derechos de los inmigrantes y sus hijos… Las campañas contra Catar no tienen ninguna posibilidad de éxito, no solo porque sus afirmaciones son falsas, sino porque quienes están detrás de estas no están en ninguna posición moral de señalar con el dedo a los demás».[21]

Un artículo publicado el día 3 de octubre, 2022 en el diario catarí en Londres Al-Quds Al-Arabi acusó a Hummel de evitar mirar los crímenes cometidos contra los musulmanes uigures en China.[22]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/world-cup-approaches-qatar-rejects-western-criticism-its-human-rights-record-hits-back

[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 10274 – En Qatar en vísperas de la Copa del Mundo de la FIFA, continúan las condenas a la comunidad LGBTQ – 21 de octubre, 2022.

[2] Twitter.com/hummel1923, 28 de septiembre, 2022. Véase también la serie de MEMRI Despacho Especial No. 10264 – Cataríes y usuarios en Twitter pro-Catar lanzan campaña condenando a Dinamarca por planear destacar las violaciones de derechos humanos de Catar durante la Copa Mundial de la FIFA, 17 de octubre, 2022.

[3] France24.com, 4 de octubre, 2022.

[4] Reuters.com, 3 de octubre, 2022.

[5] Apnews.com, 28 de octubre, 2022.

[6] Dw.com, Twitter.com, 1 de noviembre de 2022.

[7] Tagesschau.de, 1 de noviembre, 2022

[8] Twitter.com/NancyFaeser, Twitter.com/NancyFaeser.

[9] Edition.cnn.com, 21 de septiembre, 2022.

[10] Reuters.com, 27 de octubre, 2022. El 25 de octubre, 2022 el activista británico por los derechos de los homosexuales Peter Tatchell realizó una protesta de un solo hombre frente al museo nacional de Catar, de pie con una camiseta que leía «Catar anti-gay» y sosteniendo un cartel de protesta por el arresto de homosexuales en Catar y el uso de la terapia de conversión. Twitter.com/PeterTatchell, 25 de octubre, 2022; Al-Arab (Londres), 26 de octubre, 2022.

[11] Sportsmax.tv, .spiegel.de, 20 de septiembre, 2022.

[12] Al-Raya (Qatar), 15 de septiembre, 2022.

[13] Al-Watan (Qatar), 26 de octubre, 2022. El rechazo a las críticas y la afirmación de que Catar ha reformado sus leyes laborales también fueron escuchados por el Comité supremo para la entrega y legado (SC), el organizador de copas Comité mundial de la FIFA 2022. En una declaración realizada el 30 de septiembre en respuesta a las críticas de Hummel, el diseñador de las camisetas del equipo danés para los juegos en Catar, el comité señaló «las importantes reformas promulgadas en el mercado laboral de Catar en los últimos años, que son conocidas por elementos relevantes, tales como la Organización internacional del trabajo». El comité enfatizó que, «como en cualquier país, el progreso en estas áreas es un proceso continuo y Catar está comprometido con este proceso». Al-Sharq (Qatar), 30 de septiembre, 2022.

[14] News.sky.com, 7 de noviembre, 2022.

[15] Al-Raya (Qatar), 8 de noviembre de 2022.

[16] Lemonde.fr, 4 de noviembre, 2022.

[17] FIFA.com, 6 de octubre, 2022.

[18] FIFA.com, 1 de noviembre, 2022.

[19] Reuters.com, 4 de noviembre, 2022.

[20] Al-Raya (Qatar), 11 de octubre, 2022.

[21] Al-Sharq (Qatar), 2 de octubre, 2022.

[22] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 3 de octubre, 2022.

The post A medida que se avecina la Copa del Mundo, Catar rechaza críticas de Occidente sobre su historial de derechos humanos y responde con sus propias acusaciones first appeared on MEMRI Español.