En un artículo reciente, Nizam Pasha – abogado islamista que ejerce en la Corte Suprema de India – ha exigido juzgar al autor británico-estadounidense de origen hindú Salman Rushdie por escribir su libro Los versos satánicos.

En el artículo, titulado «Una visión legal sobre ‘Los versos satánicos’ de Salman Rushdie», Pasha cita la Sección 295A del código penal de India según el cual Salman Rushdie pudiera ser juzgado y además agrega, debería ir a prisión por escribir el libro en 1988. Esta ley estipula penas de cárcel por herir los sentimientos religiosos de una casta de la población en India.

Pasha argumenta que el derecho fundamental de Rushdie a la libertad de expresión será pasado por alto según la constitución de India. El abogado dice que ha leído Los versos satánicos y le incomoda que Salman Rushdie «ponga en duda, es más, niegue la divinidad de la revelación del Corán».

Lo siguiente son extractos tomados del artículo:[1]

«Salman Rushdie toma prestados incidentes de la historia islámica, reemplaza las intenciones puras por otras maliciosas y convierte a los héroes islámicos en villanos»

“Mucho ya se ha escrito y dicho sobre el ataque a Salman Rushdie ocurrido el día 12 de agosto, 2022. Yo solo deseo poner ciertas cosas en perspectiva. Viniendo de un sistema legal que reconoce los insultos a la religión y las creencias religiosas (Sección 295A del código penal de India) como restricción válida del derecho fundamental a la libertad de expresión en virtud del artículo 19(2) de la constitución de India, para nosotros el debate no debería tratarse del glorificar el ejercicio de Rushdie de una licencia artística expansiva, sino el de criticar la justicia en manos propias como sustituto del debido proceso junto a las penas previstas por la ley.

«Yo leí Los versos satánicos hace ya muchos años porque no quería dejarme influenciar por las opiniones de otras personas. Estas son mis observaciones sobre el libro.

«Rushdie no fue un mero desliz incidental o alguien con poco estilo artístico que se pasó de la raya. Este hace todo lo posible para insultar, menospreciar y crear dudas. Recoge incidentes de la vida del profeta Mahoma y les hace ajustes diabólicos, burlándose del profeta y de sus compañeros. Toma prestados incidentes de la historia islámica, reemplaza las intenciones puras por intenciones maliciosas y convierte a los héroes islámicos en villanos.

«Este pone en duda, es más, niega la divinidad de la revelación del Corán, cuestiona repetidamente las motivaciones del profeta y le atribuye motivos viles. La visión de Rushdie es la visión de un musulmán que ha crecido aprendiendo historia islámica y que entiende de teología. A ese conocimiento, Rushdie se burla como lo haría un incrédulo».

«La ofensa de Rushdie fue mucho mayor que la cometida por gente como Nupur Sharma, que hablan mal de un profeta del que no conocen absolutamente nada»

«En un famoso incidente en la epopeya de la guerra hindú Mahabharata, Yuvraj Yudhishthir se distingue de la justicia única de Duryodhana, que condenó a muerte a los cuatro individuos declarados culpables de asesinato, en lugar de imponer castigos basados ??a nivel de conocimiento y comprensión de los culpables, imponiéndoseles la máxima pena al que delinque tras haber leído y entendido la ley y la mayor clemencia al ignorante (dejando de lado por el momento el ángulo sobre el tema de la casta).

«Según ese criterio, la ofensa de Rushdie fue mucho mayor que la ofensa cometida por personas tales como Nupur Sharma, que hablan mal de un profeta del que no saben nada en lo absoluto. Su error es cuestionar el matrimonio del profeta Mahoma con Ayesha, de solo 6 años de edad y la consumación del matrimonio a los 9 años de edad simplemente se vio agravado por el hecho de que ella era la vocera de un partido que actualmente está en el gobierno encabezado por el primer ministro Narendra Modi y había sido llamada a hablar por ellos.

«Si tuviese que comparar, la diatriba de Nupur Sharma es el equivalente a una persona cuyo auto apenas roza el tuyo en el tráfico y que luego te grita insultos mal hablados, la mayoría de los cuales, tal como suele ocurrir con los abusos, son insinuaciones de incesto en tu familia. No importa qué tan sucio sea el abuso que estos acumulan sobre uno, sin tener ningún efecto sobre nadie luego de disiparse las tensiones.

«Ahora comparen eso con alguien que conoce íntimamente a sus familias e insinúa relaciones incestuosas entre usted y aquellos de mayor edad en su familia, dirigiéndose a cada miembro por su nombre, este narra relatos retorcidos de reuniones familiares reales y sugiere que esas reuniones fueron el escenario en el que ocurrió el incesto y describe los actos con repugnante detalle. ¿Cuál de ellos es más probable que olvides y cuál es el más probable que le guardes rencor y te lo lleves a la tumba?

«Rushdie, por otro lado, sabe exactamente lo que está haciendo y saca sangre donde golpea. Los hindúes son más sensibles a su religión que la mayoría de la gente. Y los musulmanes son más sensibles en lo que respecta a su profeta».

«El gobierno de Bengala occidental prohibió el Dwikhandito de Taslima Nasrin en el año 2003 porque difamó al poeta Syed Hasmat Jalal. Su libro más famoso es Lajja, el cual fue prohibido por el gobierno de Bangladesh dos meses después de su publicación en el año de 1993, debido a su ataque contra el islam.

«Recuerdo haber leído Lajja de Taslima Nasreen por la misma razón que leí Los versos satánicos y lo primero que pensé fue que el libro tenía mucha más importancia de la que merecía. El relato de Nasreen sobre las atrocidades contra las minorías hindúes en Bangladesh fue una crítica dirigida contra los musulmanes, en lugar de ir contra el islam. Su atribución a la violencia y la misoginia que ella presenció en Bangladesh contra el islam fue incidental en su relato y no fue mejor matizado que el proferir insultos.

«Wasim Rizvi (chiita hindú quien se convirtió al hinduismo) también escribió insultos acerca del profeta en su libro Mahoma, pero además de ser basura mal escrita que nuevamente recurrió a insultos, Rizvi renunció al islam poco después y se convirtió en Jitendra Narayan Singh Tyagi. Los musulmanes no se sintieron tan indignados por su libro como contentos de haberse librado de él.

«Rushdie, por otro lado, sabe exactamente lo que está haciendo y derrama sangre donde este golpea. Los hindúes son más sensibles a su religión que la mayoría. Y los musulmanes son más sensibles a su profeta que ante cualquier otra cosa. Esto se debe a que además de Alá y su profeta, los musulmanes han estado en desacuerdo mutuamente sobre casi todo lo demás. Pero, por extraño que esto parezca, no somos tan sensibles respecto a Alá».

«Cuando un musulmán que nació en India como Rushdie, que conoce y comprende las sensibilidades musulmanas con más precisión que la mayoría, pretende insultar deliberadamente, tenemos que decir que el riesgo que corre es al menos el más calculado»

«Esto se explica mejor relatando el incidente pre-islámico, donde el abuelo del profeta Abdul Muttalib, va a negociar con el rey Abraha, quien se encuentra acampando en las afueras de Meca con su ejército que amenaza demoler la Kaaba. Para sorpresa de Abraha, Abdul Muttalib solo pide que le devuelvan sus camellos robados porque ‘yo soy el único dueño de esos camellos, la Kaaba también tiene su dueño que la defenderá’.

«Por lo tanto, nosotros mayormente dejamos que Alá ajuste sus propias cuentas, pero nos tomamos los desaires dirigidos a nuestro profeta de manera muy personal. El sentimiento se describe mejor con un dicho farsi que dice: ‘Ba Khuda deewana bash, wa ba Mohammad hoshiyaar’ (Di lo que quieras de Alá, pero no te atreves a tomarte libertades con Mahoma). La personalidad del profeta es, por lo tanto, prácticamente el único denominador común de la sensibilidad musulmana en todo el mundo.

«Y cuando un musulmán nacido en India como Rushdie, que conoce y comprende las sensibilidades musulmanas más agudamente que la mayoría, intenta insultar tan deliberadamente, tenemos que decir que el riesgo que corre es por lo menos el más calculado de todos.

«Dicho sea de paso, lo mismo ocurre con el comediante musulmán Munawar Faruqui. Contrario a la creencia popular, este no fue simplemente atacado por una broma que no dijo, sino que inicialmente atrajo la ira de aquellos alborotadores por las bromas sobre las deidades hindúes Rama y Sita que este contó en un programa anterior.

«Una vez más, como musulmán hindú que ha crecido en torno a nuestra propia sensibilidad ante los insultos religiosos, ¿no debería esperarse que este comprendiera que la ley y nuestra moral social exigen que evite escrupulosamente los insultos dirigidos a los dioses de cualquier religión?».

«El Corán declara categóricamente ‘y no insulten a aquellos dioses que estos invocan aparte de Alá, para que estos no insulten a Alá en enemistad sin conocimiento de ello’ – (6:108)»

“Esos son los límites de la libertad de expresión que nuestro sistema constitucional le permite a él. Eso, por cierto, es también lo que le exige la religión en la que él nació. El Corán establece categóricamente: ‘Y no insultes a los dioses que invocan aparte de Alá, no sea que estos insulten a Alá en enemistad sin conocimiento de ello» – (6:108). Entonces, ¿por qué nosotros, como liberales, debemos ser llamados a defender a un comediante sin gracia que debería haber sabido mejor y que puede no merecer ser arrestado pero definitivamente merece ser juzgado por su ofensa?

«Por lo tanto, cualquier cosa que hagan, ya sea fama o gloria, dinero o poder, lo hacen con los ojos abiertos. Hindú o musulmán, la sensibilidad religiosa de la multitud indiferente es una bestia que saben muy bien tiene vida propia y la obligación de evitar herir estas sensibilidades religiosas es una restricción a su derecho a la libertad de expresión, al menos en India.

«Y simplemente señalar que Rushdie no sufrió de tal restricción a la libertad de expresión en la jurisdicción donde este reside sufre del defecto fatal de que el fatua impugnado a su muerte tampoco sufrió ilegalidad en la jurisdicción donde fue emitido.

«Así que, según los estándares de nuestra moral legal y social, siendo este estándar el único que tenemos para emplear, Rushdie merecía ser juzgado y encarcelado por escribir su libro, ya que también fue distribuido brevemente en India antes de ser prohibido. Por lo tanto, debemos condenar el hecho de que su atacante tomó la ley en sus propias manos, en lugar de alardear de su libertad de expresión y glorificar el supuesto llamado arte que este mismo creó».

[1] Outlookindia.com (India), 2 de septiembre, 2022. El inglés original del artículo fue editó ligeramente para mayor claridad y comprensión.

