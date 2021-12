El medio de comunicación del Partido Comunista Chino (PCCh) China Review News publicó, el día 1 de diciembre del presente año 2021, una entrevista con el académico chino Zheng Jian, profesor titular del Instituto de Investigación de Taiwán en la Universidad Xiamen y director de la Asociación Nacional de Estudios de Taiwán. En la entrevista Zheng declaró que no habrá piedad para los «fanáticos de la independencia de Taiwán», quienes, dijo «serán arrestados y procesados» y «clavados en el vergonzoso pilar de la historia y avergonzarán a sus hijos y nietos». Jian añadió que el partido nacionalista Kuomintang en Taiwán es visto como un elemento activo de la parte continental, pero que es propenso a cometer errores y dijo que «el tema Taiwán será totalmente resuelto en un futuro ‘previsible'».

A continuación se muestran extractos de la entrevista que Zheng Jian concedió:[1]

‘Mi punto de vista siempre ha sido el que’ la unificación puede ser lograda’ y alrededor del año 2050 es muy probable sea el última fecha en el calendario’

China Review Press: «El comunicado de la Sexta Sesión Plenaria del 19avo Comité Central del Partido Comunista de China señaló que desde el 8vo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Comité Central del Partido se ha adherido al ‘Principio de una sola China’ y el ‘Consenso del año 92’, se opuso resueltamente a los actos separatistas de la independencia de Taiwán, resueltamente se opuso a las interferencias externas y se aferró firmemente al dominio y a la iniciativa en las relaciones a través del estrecho. ¿Cómo puede uno entender esto?»

Zheng Jian: «El tema Taiwán es un problema que solo ha surgido en estos tiempos modernos. El Partido Comunista de China ha estado trabajando diligentemente para resolver el tema Taiwán. La sexta sesión plenaria del 19avo Comité Central se celebró en el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. En tal importante reunión, el tema Taiwán sería definitivamente mencionado.

En primer lugar, la declaración sobre el tema Taiwán en el comunicado de la Sexta Sesión Plenaria del 19avo Comité Central del Partido Comunista de China mostró que la política básica del gobierno de China continental de ‘reunificación pacífica y un país, dos sistemas’ sigue siendo la política general del continente sobre el tema Taiwán y siempre ha sido coherente y continua, pero en el contexto del peligro actual de un estallido de guerras a través del estrecho, esta declaración relacionada con Taiwán posee un significado muy especial. Como todos sabemos, existen varias especulaciones sobre la «guerra a través del estrecho» desde todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, informes políticos de los Congresos Nacionales Nos. 18 y 19, la parte relacionada con Taiwán del discurso del secretario general Xi en el centenario de la fundación del partido, la parte relacionada a Taiwán del discurso dado por el secretario general Xi en el 110avo aniversario de la Revolución Xinhai y el 19avo Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Las discusiones relacionadas con Taiwán en la Sexta Sesión Plenaria del Comité Central siempre han enfatizado una ‘reunificación pacífica junto a un país, dos sistemas’. Desde la intención original de ‘reunificación pacífica, un país, dos sistemas’, esta es una política a largo plazo, la mejor búsqueda y el mejor camino. Esto está escrito en el programa del partido del PCCh y es un principio constante de reunificación pacífica, un país, dos sistemas, «esta es una política a largo plazo, la mejor búsqueda y el mejor camino». Esto está escrito en el programa del partido del PCCh y es un principio constante de reunificación pacífica, un país, dos sistemas, «esta es una política a largo plazo, la mejor búsqueda y el mejor camino». Esto está escrito y grabado en el programa del partido del PCCh y es uno de sus principios constantes.

«La política de ‘reunificación pacífica y un país, dos sistemas’ fue propuesta por primera vez en la década de los años 1980. Su trasfondo se encuentra principalmente en los siguientes aspectos: primero, es ganarse el corazón del pueblo de Taiwán; segundo, la reforma y apertura del continente requiere de un entorno pacífico y estable y los dos lados del estrecho también pudieran profundizar el entendimiento, profundizar el reconocimiento, resolver diferencias y resolver problemas a través de la apertura del continente; el tercero es adaptarse al entorno internacional y obtener apoyo internacional.

«Las tres condiciones anteriores aún no han experimentado cambios fundamentales en la actualidad. Hoy día, China se encuentra en un nuevo viaje hacia su rejuvenecimiento nacional, que requiere que China siga reformando y abra y profundice el entendimiento entre los dos lados del estrecho. Desde una perspectiva internacional, a excepción de algunos países con motivos ocultos, sin importar lo que piensen otros países. Al menos a nivel de políticas públicas, ellos todavía apoyan la solución pacífica del tema en el Estrecho de Taiwán. Mientras el entorno general no haya cambiado, el trabajo de China continental para ganarse los corazones del pueblo de Taiwán no se detendrá.

“Existe un dicho ahora que dice que ‘el apoyo popular a Taiwán está aminorando’ y ‘olas verdes fluyen en la isla’, por lo que ‘los esfuerzos para obtener el apoyo del pueblo son de poca utilidad’. Este tipo de «inutilidad» es de poco criterio y nada objetivo en lo absoluto. Uno debe saber que el Partido Comunista de China posee un arma ideológica importante, es decir, la dialéctica. El pensamiento de la gente en este momento puede no ser necesariamente el pensamiento para ese momento. Desde el momento en que Chen Shuibian llegó al poder en el año 2008, el pensamiento del pueblo taiwanés ha cambiado mucho. Cuando Tsai Ing-wen llegó al poder en el año 2016, el pensamiento del pueblo taiwanés experimentó un nuevo cambio. Ahora la opinión pública de Taiwán ha cambiado de nuevo. De lo contrario, ¿cómo explica usted la difícil situación que enfrenta ahora el Partido Democrático Progresista (DPP)?

“Siempre el dicho ha sido ‘la tendencia es más fuerte que el plan humano’. Imaginemos que en unos pocos años, cuando China supere a los Estados Unidos en términos de producción económica total, cuando más provincias de China continental superen a Taiwán en términos de desarrollo económico y en calidad de vida, cuando la relación entre China continental y los Estados Unidos esté re-equilibrándose, ¿qué pasará con la opinión pública de Taiwán? Así que no sea usted demasiado pesimista. La nación china debe promover una ‘conciencia ante los peligros potenciales’ cuando avanzamos en el proceso de un gran rejuvenecimiento, pero no debemos considerar el pesimismo como conciencia de los peligros potenciales y no debemos permitir que el pesimismo obtenga el control y tome ventaja. Lo mismo ocurre con el tema de Taiwán.

«Demos un gran paso atrás y hablemos de ello – incluso si, lamentablemente, a futuro, ‘utilicemos la fuerza para resolver el tema Taiwán’, entonces el trabajo anterior para ganarse los corazones y las mentes del pueblo ha mantenido la estabilidad estratégica durante un período determinado, que favorece el mantenimiento de una fuerza sana y racional sobre la isla. Con el fin de reducir los obstáculos en la isla cuando el tema Taiwán finalmente se resuelva, también es más propicio para la estabilidad a largo plazo de Taiwán después del proceso de reunificación.

Segundo, la parte del comunicado expuesto en la Sexta Sesión Plenaria del 19avo Comité Central relacionado con Taiwán refleja que el continente será más proactivo y eficaz en la implementación del objetivo y estrategias para resolver gradualmente el tema Taiwán con el fin de avanzar en el gran rejuvenecimiento de la nación china.

«La resolución gradual del tema Taiwán en el proceso de promover el gran rejuvenecimiento de la nación china no es una simple consigna política o alguna declaración política. Es una estrategia política, un despliegue estratégico, una política a largo plazo junto a un plan para la reunificación nacional. Bajo este plan, el continente tomará acciones en las áreas de política, economía, diplomacia, sociedad e incluso estrategia y seguridad en el futuro y será más proactivo en la promoción del desarrollo pacífico y el desarrollo integrado, a fin de disolver la ‘independencia de Taiwán’ y finalmente lograr la reunificación de la patria. Hablando sobre esto, naturalmente surge una pregunta: ‘¿Existe un calendario para la reunificación?’ Creo que este es el calendario: China continental maneja el tema Taiwán dentro del marco del rejuvenecimiento nacional chino.

«Mi punto de vista siempre ha sido el que la ‘unificación puede lograrse’ y alrededor del año 2050 es probablemente la última fecha en el calendario. Pero antes de que esto ocurra, fue posible resolverlo de antemano. También existe una dialéctica aquí. La clave es qué papel está dispuesto a jugar Taiwán en el rejuvenecimiento de la nación china. Esta es una pregunta estratégica hecha a las autoridades de Taiwán y una pregunta obligada a toda la población. Esta pregunta está relacionada a la «hoja de ruta».

«Hablando sobre la política china en Taiwán, la actual ‘anti-independencia’ y ‘promoción en la reunificación’ son dos caras de una misma moneda y son inseparables. Es necesario ‘promover la reunificación’ en la tendencia anti-independentista y anti-independencia en la promoción a la reunificación. En este sentido, la anti-independencia es llevada a cabo en el marco de promover la reunificación. La intensidad de la anti-independencia será inevitablemente mucho mayor que en el pasado, los medios de comunicación serán mucho más sustantivos y los pasos serán más estratégicos y planificados.

«Cuanto más desenfrenada se vuelve la independencia de Taiwán, mayor será la intensidad de la ‘anti-independencia’ y la reunificación será mucho más rápida. Si los separatistas a la independencia de Taiwán se arriesgan a poner en prueba los resultados de la parte continental durante este período, las contramedidas militares de la parte continental serán incluso más fuertes, lo que puede conducir a algún tipo de «resultado final». Por lo tanto, si la independencia de Taiwán no se disuelve en la nada, será muy difícil garantizar una reunificación pacífica.

«Tercero, la declaración relacionada a Taiwán en el comunicado de la Sexta Sesión Plenaria del 19avo Comité Central del Partido Comunista de China mostró que China posee determinación estratégica y avanzará despliegues relevantes con cierto ritmo y pasos y no será perturbado por la anti-independencia, la independencia de Taiwán y la interferencia y sabotaje por parte de los Estados Unidos.

«El continente no será provocado en demasía por la independencia de Taiwán y los Estados Unidos y no se impacientará. Esto es lo que dice Sun Tzu en su libro El arte de la guerra: Debemos evitar educar tropas en ira e ir a la guerra por resentimiento. Pero, al mismo tiempo, China continental no permitirá que la independencia de Taiwán y las fuerzas externas de interferencia formen olas a voluntad. China continental promoverá constantemente la gran causa de la reunificación de la patria a lo largo de su propia estrategia y despliegue. En los últimos años, siempre hemos hablado sobre el determinismo estratégico, que es exactamente a lo que nosotros nos referimos.

«Los ‘ultra-fanáticos’ de la independencia de Taiwán serán arrestados y procesados; ellos y sus familias serán expulsados ??del continente, de Hong Kong y Macao; ellos no se beneficiarán de por vida de los negocios y tratos que estos realizan en el continente; y serán ‘clavados al vergonzoso pilar en la historia y serán la vergüenza de sus hijos y nietos'».

