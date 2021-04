El 24 de marzo, 2021 el canciller de China Wang Yi se embarcó en una gira de siete días alrededor del Medio Oriente, haciendo escala en los países de Arabia Saudita, Turquía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omán y Bahréin.[1] La visita a Irán resultó en la firma de un acuerdo de cooperación integral de 25 años de duración entre Pekín y Teherán que, según fuentes oficiales, tiene como destino servir de hoja de ruta para la cooperación a largo plazo en una variedad de campos, sin incluir ningún tipo de contratos específicos cuantitativos.[2]

En un artículo de opinión publicado el 2 de abril, 2021 en el diario Beijing Daily, titulado «El acuerdo de cooperación integral de 25 años entre China e Irán: El ‘camino hacia la diplomacia del Medio Oriente con características chinas’ se está ampliando cada vez más», el profesor de la Universidad Renmin Li Kunze evaluó que el acuerdo China-Irán es «un hito muy importante en las relaciones entre China e Irán». Li Kunze argumentó que el acuerdo representa un enfoque diplomático «único» de China en el Medio Oriente que, según dijo, se ve en «marcado contraste» con la política exterior «hegemónica» de Washington. El profesor añadió que la firma del acuerdo de cooperación es solo el comienzo de una creciente «asociación estratégica integral» entre China e Irán.

A continuación se puede leer el artículo de Li Kunze:[3]

El círculo de amigos de China en el Medio Oriente es cada vez más amplio

«Recientemente, fue firmado formalmente un acuerdo de cooperación integral de 25 años de duración entre China e Irán. Esta es la primera vez que Irán firma un acuerdo de cooperación estratégica integral con un país extranjero siendo este también un hito muy importante en las relaciones chino-iraníes».

«La intención de alcanzar este acuerdo de cooperación integral fue confirmado conjuntamente en el año 2016, cuando China e Irán establecieron una asociación estratégica integral. Durante los últimos cinco años, los dos países han intercambiado puntos de vista y han fortalecido en muchas ocasiones el consenso a altos niveles, lo que finalmente llevó al fructífero resultado antes mencionado. En opinión del autor, la cooperación mutua a largo plazo entre China e Irán es también considerada como un microcosmos de la diplomacia china en el Medio Oriente. Hemos abierto el ‘camino de la diplomacia en el Medio Oriente con características chinas’ en las complicadas relaciones internacionales del Medio Oriente con nuestra actitud amistosa y singular sabiduría.

«En su diplomacia, China siempre ha defendido el espíritu de los ‘Cinco principios de coexistencia pacífica’,[4] que se ha ganado un amplio reconocimiento en el Medio Oriente. La mayoría de los países del Medio Oriente apoyaron firmemente las demandas legítimas de China cuando este reclamó su legítimo puesto en las Naciones Unidas en el año de 1971. Los países del Medio Oriente reaccionaron positivamente a la iniciativa «Franja y Ruta» luego que esta fue propuesta en el año 2013. China ha formado asociaciones estratégicas integrales con Irán, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos durante este tiempo, así como también asociaciones estratégicas con Qatar y Jordania y las innovadoras asociaciones integrales con Israel. Puede decirse que el «círculo de amigos» de China en el Medio Oriente se vuelve cada día más amplio.

«El Medio Oriente, tal como es bien sabido, se encuentra ubicado en el corazón de Asia y Europa, junto a muchos países que lo integran, situaciones complejas y conflictos y ha sido durante mucho tiempo el objetivo de intervenciones foráneas por parte de potencias extranjeras. La región del Medio Oriente ha estado en un estado de guerra constante y ha presentado siempre un lento desarrollo económico debido a las jugarretas efectuadas por las grandes potencias y los conflictos internos. Como resultado, muchas potencias extraterritoriales son vistas con sospecha en el Medio Oriente. ¿Cómo es que disfruta China de una reputación tan favorable? Esto es debido a que, en nuestra manera de hacer diplomacia, promovemos un concepto civilizado de tolerancia y aprecio mutuo por sobre la dicotomía y las confrontaciones».

‘Nosotros nunca hemos visto a países del Medio Oriente como ‘el otro’ sino más bien como socios’

«China y los países del Medio Oriente, incluyendo a Irán, poseen diferentes antecedentes culturales y entornos políticos y económicos – pero nunca los hemos visto como ‘el otro’, sino más bien como socios que han creado una civilización gloriosa y han compartido las dificultades de la nueva China, dando y recibiendo apoyo. Esta filosofía de «buena voluntad, sinceridad y tolerancia» y la práctica diplomática de China de «ser socios y de no-alineación» permiten que los países del Medio Oriente, sumidos en dificultades políticas y geográficas, bajen la guardia y cooperen más estrecha y profundamente con China.

«La historia ha demostrado que cualquier país que dependa de su poderío, fuerza y de ​​su hegemonía puede obtener una ‘victoria’ temporal pero no puede establecer verdadera amistad con los países del Medio Oriente. Si bien China posee relaciones amistosas con los países del Medio Oriente, algunos países, representados por Estados Unidos, han provocado guerras y ‘revoluciones de color’ en el Medio Oriente, resultando en desastres severos. Por ejemplo, Estados Unidos firmó el marco del acuerdo nuclear de Irán con China y Rusia con el objetivo de resolver el tema nuclear iraní de manera pacífica. Pero Trump revirtió el rumbo luego de asumir el cargo, rompiendo el acuerdo, incrementando las sanciones contra Irán y conspirando para derrocar al gobierno iraní y la administración Biden aún tiene que modificar estas erradas políticas. La hegemonía estadounidense se ve en marcado contraste con la ‘buena voluntad, sinceridad y tolerancia’ de China y la práctica e interacción a largo plazo han demostrado quién es realmente considerado como amigo digno de confiar y defensor de la paz y de la prosperidad en la región.

«La firma oficial del acuerdo de cooperación es solo el comienzo y la asociación estratégica integral China-Irán seguirá en ascenso. La diplomacia de China con el Medio Oriente tiene mucho que esperar en un futuro a largo plazo: la Iniciativa Franja y Ruta avanza a pasos constantes; se están llevando a cabo negociaciones sobre acuerdos de libre comercio entre China y los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) e Israel; se han logrado importantes logros en la cooperación en materia de vacunas entre China y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Irán y otros países; y China está desempeñando un papel cada vez mayor en el Medio Oriente en temas tales como Siria junto al tema palestino-israelí. Poseemos razones para creer que el ‘camino de la diplomacia del Medio Oriente con características chinas’ será cada vez mucho más amplio».

