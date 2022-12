El día 22 de noviembre, 2022 el canal de televisión libanes Mayadeen transmitió una entrevista con el activista político canadiense Laith Marouf, a quien recientemente se le prohibió participar en varias plataformas de redes sociales y a quien se le cancelaron sus contratos con el gobierno canadiense como entrenador «anti-racismo» debido a las declaraciones antisemitas que este ha hecho. Marouf dijo que los sionistas han «obligado» a las compañías en las redes sociales tales como Twitter, Facebook, YouTube y TikTok a «eludir» las leyes y que los sionistas han creado una situación en la que son ellos, en lugar de los tribunales, quienes pueden definir lo que es racismo y antisemitismo, ya que el sionismo es de otro manera indefendible.

Marouf criticó al gobierno canadiense y al sistema legal por ser injustos y dijo que los palestinos, árabes y musulmanes deben enfrentarse a los sionistas «en todos los campos de batalla» ya que existe una «guerra abierta» con ellos. Este también afirmó que eliminarlo le ha costado a los sionistas millones de dólares. Además, Marouf dijo que los sionistas son parte del sistema de gobierno en todo Occidente y que los políticos solo pueden ganar elecciones obteniendo el favor de los sionistas.

Según informes en la red, Marouf ha recaudado más de $600,000 en contratos del gobierno federal canadiense desde el año 2015. En un tuit publicado en septiembre del año 2021, este dijo que le importa un bledo los sentimientos de los judíos, en otro tuit se refirió a «los supremacistas blancos judíos» de «bocones de heces humanas».

Para ver el video del activista canadiense Laith Marouf, pulse aquí o debajo:

«Los sionistas lo que quieren es eludir las leyes porque son incapaces de defender el sionismo como identidad»

Laith Marouf: «Los sionistas lo que quieren es eludir las leyes, porque son incapaces de defender el sionismo como identidad.

“Tal como vimos en la reunión en el Congreso, estos trajeron Twitter, Facebook y YouTube…”

Entrevistador: «Y TikTok».

Marouf: «Y TikTok también…

[…]

“Ellos tratan de obligar a estas empresas a eludir las leyes y convertirse en aquellos que definen el racismo, en lugar de dejarlo en manos de los tribunales. Este impulso para hacer del sionismo una identidad protegida es algo que no pudieran lograr a través de los tribunales.

[…]

«Tenemos una guerra abierta con los sionistas en todos los frentes… Estamos obligados, como palestinos, árabes y musulmanes, a enfrentarles en todos los campos de batalla»

“Ellos se burlan de las leyes y tal como hemos visto, las redes sociales hicieron caso omiso a sus órdenes y me prohibieron utilizar las redes sociales”.

Entrevistador: «Fuiste aniquilado o ejecutado, por así decirlo, en las redes sociales. Tú y todo tu contenido han sido eliminados».

Marouf: «Actualmente, el gobierno canadiense rescindió su contrato conmigo y exigió recuperar todo el dinero gastado en presentaciones y conferencias. Esto nos obligará a llevar el tema a los tribunales.

[…]

“Ellos dicen que soy antisemita y por eso rescindieron el contrato en mi asociación. En los tribunales, tendrán que demostrar qué es el antisemitismo.

«Obviamente, perderán el caso, porque hay una gran diferencia entre el sionismo y el judaísmo y no podrán confundirlos en los tribunales.

[…]

«Naturalmente, los tribunales de Canadá no son justos. No me estoy ocupando de esto porque tengo la esperanza de ver justicia en los tribunales canadienses. Los pueblos indígenas de Canadá sufren hasta el mismísimo día de hoy y los tribunales no hacen nada por ellos.

[…] «Nosotros tenemos una guerra abierta en todos los frentes con los sionistas.

“Como parte de esta guerra, se nos exige, como palestinos, árabes y musulmanes, enfrentarlos en todos los campos de batalla, incluso así sepamos que vamos a perder. Esto es desgaste de nuestro enemigo. El ataque contra mí persona en el pasado hace dos meses y medio… Los cientos de miles de artículos y videos, transmitidos por televisión y radio en Canadá, así como también el ataque contra mí persona en los parlamentos canadiense y estadounidense, exigieron que los sionistas movilizaran gran parte de su organización y les costó millones de dólares solo cerrar mi cuenta, que tenía 6.000 seguidores.

[…]

«Los sionistas que viven en los países occidentales… sirven como parte integral del sistema de gobierno»; es difícil «deshacerse totalmente de los sionistas»

“El régimen en Sudáfrica no fue parte importante del sistema imperialista global. Los sionistas en Palestina no solo gobiernan una tierra importante y estratégica: Palestina, donde se encuentran todos los continentes, sino también como sionistas que viven en los países occidentales – en Canadá, en Estados Unidos y en Europa, sirven como parte integral del sistema gobernante. Por ejemplo, si alguien desea presentarse a las elecciones en Canadá, debe obtener el apoyo de los sionistas en los medios de comunicación canadienses. Los sudafricanos no tienen que lidiar con tal cosa. Por lo tanto, es difícil para el sistema occidental deshacerse de los sionistas por completo, tal como se deshicieron de los racistas en Sudáfrica».

The post Activista canadiense Laith Marouf, a quien se le prohibió utilizar las redes sociales y financiarlo por su antisemitismo dijo: Los sionistas son parte del sistema de gobierno en Occidente; estamos en guerra, debemos enfrontarlos en todos los campos de batalla first appeared on MEMRI Español.