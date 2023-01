Activistas celebran “Día de ira” en la ciudad de Nueva York, pidiendo la liberación de los presos palestinos que cumplen condena por terrorismo en las prisiones israelíes, coreando el cántico: ¡Aplasten al estado colono sionista! ¡No queremos dos estados, lo queremos todo!

El día 21 de enero del presente año 2023, las organizaciones anti-israelíes Samidoun y Within Our Lifetime celebraron un «día de ira» en la estación Grand Central en la ciudad de Nueva York para pedir la liberación del líder del Frente popular para la liberación de Palestina (FPLP) Ahmad Sa’adat, quien cumple una condena de 30 años de prisión en Israel hecho ocurrido en el año 2001, por orquestar el asesinato del miembro del gabinete israelí Rehavam Ze’evi y de Ahmad Manasra, un joven palestino quien cumple una condena de prisión en Israel por intento de asesinato de un adolescente israelí. Los manifestantes corearon la consigna de «¡Libertad a todos, el sionismo debe caer!», «¡Con nuestro espíritu y nuestra sangre, te redimiremos, oh Palestina!», «¡No queremos dos estados, lo queremos todo!», «¡Cinco, seis, siete, ocho, aplastar al estado sionista de colonos!» y «¡Globalizar la Intifada!» Samidoun fue fundada por miembros del FPLP y es considerada una organización terrorista por Israel. Las imágenes del evento fueron publicadas en las redes sociales por Within Our Lifetime y por el periodista Christopher Leon Johnson.

Para ver el segmento de la protesta del «día de ira» en la ciudad de Nueva York, pulse aquí o debajo:

«¡El sionismo debe caer!»; «¡No queremos dos estados! ¡Lo queremos todo!»

Chico: «¡Con nuestro espíritu y nuestra sangre te redimiremos, Palestina!»

Manifestantes: «¡Con nuestro espíritu y nuestra sangre te redimiremos, Palestina!»

Chico: «Del río al mar…»

Manifestantes: «Del río al mar…»

Chico: «¡Palestina será libre!»

Manifestantes: «¡Palestina será libre!»

[…]

Líder del cántico: «¡Liberen a Ahmad (Sa’adat y Ahmad Manasra)!»

Manifestantes: «¡Libertad para Ahmad!»

Líder del cántico: «¡Libérenlos a todos!»

Manifestantes: «¡Libertad para todos!»

Líder del cantico: «¡El sionismo debe caer!»

Manifestantes: «¡El sionismo debe caer!»

[…]

Líder de los cánticos: «¡No queremos dos estados!»

Manifestantes: «¡No queremos dos estados!»

Líder del cántico: «¡Lo queremos todo!»

Manifestantes: «¡Queremos todo!»

[…]

«¡Aplasten al estado sionista colono!… ¡Globalicen la intifada!»

Líder del cántico: «Cinco, seis, siete, ocho…»

Manifestantes: «Cinco, seis, siete, ocho…»

Líder del cántico: «¡Aplasten al estado sionista de colonos!»

Manifestantes: «¡Aplasten al estado sionista de colonos!»

[…]

Líder del cantico: «¡Colono, colono, regrésate a casa!»

Manifestantes: «¡Colono, colono, regrésate a casa!»

Líder del cántico: «¡Palestina es solo nuestra!»

Manifestantes: «¡Palestina es solo nuestra!»

Líder del cántico: «¡Esto es inaceptable!»

Manifestantes: «¡Esto es inaceptable!»

Líder del cántico: «¡Jerusalén es nuestra capital!»

Manifestantes: «¡Jerusalén es nuestra capital!»

Líder del cántico: «Intifada, intifada…»

Manifestantes: «Intifada, intifada…»

Líder del cántico: «¡Viva la intifada!»

Manifestantes: «¡Viva la intifada!»

Líder del cántico: «Intifada, intifada…»

Manifestantes: «Intifada, intifada…»

Líder de los cánticos: «¡Globalicen la intifada!»

Manifestantes: «¡Globalicen la intifada!»

