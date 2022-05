Este segmento de video es una compilación de videos que muestran los encierros «Zero-COVID» ocurridos en Shanghái, China. Los videos, grabados por ciudadanos chinos anónimos, fueron publicados en varias cuentas Twitter entre los días 6 de abril y el 1 de mayo, 2022. Los videos muestran a los residentes de Shanghái haciéndose la prueba del Covid-19 dentro de una jaula, un anciano que se ahorcó en un árbol después de serle negada la atención por una condición dolorosa, un extranjero de habla francesa sometido por las autoridades mientras gritaba «¡Quiero morir!», una anciana diabética quien se suicidó saltando de un edificio luego que se le negara insulina, un anciano quien fue puesto en una bolsa para cadáveres en vida y enviado a una funeraria para ser cremado y una anciana que se ahorcó en su apartamento.

Para ver el video de los encierros por causa del Covid en Shanghái, pulse aquí o debajo.

Ciudadanos locales ya habiéndose hecho las pruebas del Covid-19 dentro de una jaula; autoridades someten a un extranjero mientras grita «¡Quiero morir!»

Individuo 1: «Unidad 21 I edificio No.19, prepárense».

Individuo 2: «Espere un minuto, baje después de que termine el siguiente y vuelva a entrar».

[…]

Individuo 1: «¿Puede usted comprobar y ver si todavía respira?»

[…]

Individuo 1: «Cuando venga a China, usted debe cumplir con las leyes y regulaciones aquí, ¿sabe?»

Individuo 2: «Quiero morir. Ayúdeme a morir. ¡Quiero morir!»

Individuo 3: «Alguien vendrá a resolver el problema, ¡no debería usted ser tan impulsivo!»

[…]

Ciudadanos ya mayores se suicidan luego que se les niega el acceso a los medicamentos; un anciano fue colocado en bolsa para cadáveres mientras aún estaba vivo

Texto en pantalla: «Una anciana de Shanghái se suicidó saltando de un edificio porque no pudo recibir las inyecciones de insulina durante el encierro».

Individuo 1: «¿Han llamado al 120?»

Individuo 2: «Sí»

Individuo 1: “Ya ha pasado media hora. Casi. En estos momentos no se está arreglando nada debido a la pandemia. 110, 120, ha pasado media hora sin verlos. ¡¿Qué diablos está sucediendo ahora?! »

[…]

Individuo 1: «¡Sigue vivo! ¿Vio usted eso? ¡Vivo!»

Individuo 2: «No lo vuelva a cubrir».

Individuo 1: «¿Dio positivo?»

Individuo 3: «¡Aléjese de él!»

Individuo 4: «El instituto de bienestar colocó a una persona viva en un coche fúnebre, diciendo que estaba muerto. Pero los dos empleados de la funeraria dijeron que no estaba muerto, que todavía se movía».

Individuo 5: «¡¿En serio?! ¡¿Qué diablos?!»

Individuo 4: «Decir que una persona viva está ‘muerta’. Se lo colocaron, luego se lo quitaron. No me pareció nada bien, ¿cómo pueden poner a una persona que no está muerta en un coche fúnebre? Lo están discutiendo ahora. ¿Qué hacer? ¡Bajarlo! ¿Qué hacer? ¡Esto es inmoral! ¡Llamar a la funeraria para llevarse a una persona viva en un coche fúnebre! ¡Qué irresponsabilidad! ¡Realmente irresponsable!».

[…]

Individuo 1: «Esta anciana vive sola en la casa. No contestó la puerta ni las llamadas telefónicas. No sabemos cuál es la situación. Informamos al servicio de seguridad pública y abriremos la puerta. La cerradura fue abierta. La puerta está abierta ahora. Echemos un vistazo. Por desgracia, se ahorcó. Los ancianos se tomaron las cosas demasiado duro».

Individuo 2: «Ella se ahorcó».

Individuo 3: «¿Qué le sucedió a la anciana?»

