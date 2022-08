En una entrevista la cual fue transmitida el día 29 de julio del presente año 2022[1] el presidente de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIAM), una organización la cual está siendo financiada por Qatar, Ahmad Al-Raysuni, llamó al «yihad» y a realizar una marcha militar hacia la ciudad argelina de Tindouf y se refirió a la existencia de Mauritania de ser un craso error.

En respuesta a su declaración, otros estudiosos musulmanes condenaron ampliamente a Al-Raysuni por llamar al yihad contra una nación musulmana, diciendo que en su lugar debería haber llamado al yihad contra Israel o liberar a Ceuta y Melilla de España.

En reacción a la declaración de Al-Raysuni, el clérigo argelino Abd Al-Fatah Hamdash publicó un video en su canal YouTube el día 16 de agosto, 2022 en el que llama a Al-Raysuni «idiota» y «cobarde».[2] «Si este fuese valiente «, dijo, «hubiese convocado a una marcha militar contra el estado de la entidad sionista y si fuese sincero, hubiera convocado una marcha a las ciudades de Ceuta y Melilla».

Hamdash también señaló que si Al-Raysuni hubiese llamado a la guerra contra Israel, hubiese hecho bien en hacerlo y sugirió que la guerra debió habérsele declarado contra los «ocupantes españoles» y que Al-Raysuni debería estar en la línea del frente en la guerra contra Israel. Este agregó que Al-Raysuni debería haberle pedido al gobierno de Marruecos que cancelara todo acuerdo con Israel y «expulsara a todos los sionistas de su país. Esto es lo que debió haber hecho… en lugar de llamar a la discordia entre hermanos y vecinos».

El clérigo argelino Shams Al-Din Al-Jazai’ri también condenó las declaraciones de Al-Raysuni en un video publicado en YouTube el día 21 de agosto, 2022.[3] En este dijo Al-Jazai’ri: «El presidente de la Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes en el mundo llamó al yihad, pero este yihad no es en Palestina, Birmania, o Ceuta y Melilla y no es en ningún territorio musulmán ocupado ni tampoco para liberar a alguna nación musulmana. Más bien, este hizo un llamado al yihad en un país musulmán…» Además de enfatizar el peligro a la declaración de Al-Raysouni, este agregó lo siguiente: «Me gustaría que la gente entendiera el peligro que representa este fatua. No me importa si este es ??marroquí, italiano, español o argelino. Lo que me importa es que es un hombre que emitió una fatua en nombre de la religión. En nombre del islam. Este legitimó el terrorismo… Cuando este hombre pide la restauración de Mauritania y la liberación de Tinduf, el cual se encuentra habitado por musulmanes… pide por derramamiento de sangre y asesinatos. Ahí es donde se encuentra el peligro. Este pide el asesinato de musulmanes… Los estudiosos no llaman a realizar luchas internas entre los musulmanes…»

Al-Jazai’ri también enfatizó el papel prominente de Al-Raysuni, diciendo lo siguiente: «¿Cómo es que este individuo es el presidente de una organización que pide la unificación de los musulmanes y luego llama a realizar luchas internas entre los musulmanes?»

En su sermón de los viernes del día 19 de agosto, 2022 el clérigo argelino Youssouf Boughaba condenó las declaraciones de Al-Raysuni y dijo que el fatua sería «aprovechado por los sionistas y por el enemigo del islam que busca causar discordia…»[4]

El Movimiento sociedad por la paz (MSP), el mayor partido opositor en el parlamento argelino, emitió un comunicado el día 15 de agosto, 2022 condenando las declaraciones de Al-Raysuni, diciendo que este debió haber llamado a realizar «manifestaciones masivas en varias ciudades marroquíes en contra de la normalización de relaciones con la entidad sionista y oponerse a la alianza estratégica entre su país y la entidad que ocupa Palestina”. El MSP añadía lo siguiente: «En lugar de llamar a la lucha y al derramamiento de sangre entre musulmanes, le hubiese valido más llamar al yihad con dinero y vida por la liberación del Ceuta y Melilla marroquí».

La respuesta oficial de Argelia el día 16 de agosto, 2022 emitida por el Comité ministerial del fatua del Ministerio de dotación religiosa, calificó la declaración de Al-Raysuni de «provocadora» y dijo que este «incluye una incitación flagrante y un claro llamado a los ataques a la soberanía de las naciones».[5] Esta continuó afirmando que el «verdadero yihad» era el que libraban los argelinos contra la colonización francesa y el que libraron el pueblo palestino ante Israel.

En respuesta a las extensas críticas, la Unión Internacional de Académicos Musulmanes se distanció de los controvertidos comentarios de su presidente y dijo que estos no representaban la postura de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes. La declaración de la UIEM firmada por el secretario general de la organización Ali Al-Qaradaghi, leía lo siguiente: «Las entrevistas o los artículos de los funcionarios expresan sus opiniones personales más no necesariamente el consenso de la UIEM. Si bien Al-Raysuni tiene derecho a expresar su opinión personal, con pleno respeto y aprecio por él y los demás, esta no es la opinión del sindicato”.[6]

El gobierno de Mauritania también condenó los comentarios de Al-Raysuni. Una declaración emitida por el ministro de Educación Maa ‘Al-‘Aynain Oueld Abeeh el día 17 de agosto, 2022 los llamó «infundados» y agregó que «van en contra de las leyes y legislaciones que regulan las relaciones entre las naciones y los estados».[7]

A pesar de la amplia condena, Al-Raysuni no se disculpó con Argelia o Mauritania. En cambio, este apareció en el canal marroquí Al-Maghribia, el día 21 de agosto, 2022[8] para negar que hubiese llamado al yihad contra Argelia. Al decir que se refería a una marcha pacífica para reunirse y discutir el tema del Sáhara occidental con los separatistas que viven en Tinduf, dijo que había propuesto marchar «hacia Tinduf porque es la capital del Polisario y de las llamadas República Árabe Saharaui, donde residen miles de saharauis». Cuando se le preguntó sobre el tipo de yihad al que se refería en su declaración, Al-Raysuni respondió: «Nuestro yihad es científico, intelectual y cultural y para aclarar y entablar un diálogo. Este es nuestro deber. Pero cuando Marruecos sufre un ataque militar y el país necesita de apoyo financiero, político o moral, el pueblo está con este. Lo digo para que los funcionarios del país no sientan la necesidad de apoyo extranjero. Lo he mencionado en el contexto de condenar enérgicamente la idea de establecer relaciones con Israel y los acuerdos militares junto a la compra de armamento… Marruecos definitivamente no necesita a Israel».

Al defender su comentario sobre Mauritania, Al-Raysuni señaló que esta había sido nombrada por los colonizadores franceses y que, a cambio, debería llamarse la «Tierra de Shanqeet» – shanqeet, o bilad shanqeet, fue el término utilizado durante siglos para la región antes de la llegada de los franceses.[9]

[1] Youtube.com/watch?v=BMnr9_IpYWU, 29 de julio, 2022.

[2] youtube.com/watch?v=3PXZsLmiVhg&t=620s, 16 de agosto, 2022.

[3] Youtube.com/watch?v=miMSZNmkFuI, 21 de agosto, 2022.

[4] outube.com/watch?v=mEXW4IcQ70I, 19 de agosto, 2022.

[5] Facebook.com/MARWDZAIR/posts, 16 de agosto, 2022.

[6] Iumsonline.org, 15 de agosto, 2022.

[7] Youtube.com/watch?v=rF1PtjwGFLU, 17 de agosto, 2022.

[8] Youtube.com/watch?v=uNlX-HX3Ji8, 21 de agosto, 2022.

[9] Islamicheritage.co.za/shanqeet.

The post Al condenar el llamado al ‘yihad’ contra Argelia hecho por el estudioso marroquí Ahmad Al-Raysuni, estudiosos musulmanes dicen que él en su lugar debió haber llamado al yihad en contra de Israel o liberar Ceuta y Melilla de España first appeared on MEMRI Español.