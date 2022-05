El día 18 de mayo del presente año 2022, las vallas publicitarias que Tanju Özcan, alcalde de la ciudad turca de Bolu en representación del partido opositor CHP, colocó alrededor de la ciudad se convirtieron en tema de controversia en Turquía. Bolu se encuentra ubicado cerca de Estambul, al noroeste de Turquía y en el año 2019 tenía una población de 233.379 personas.[1] Las vallas leían en la parte superior en turco: «Última llamada del gobierno municipal de Bolu a aquellos que solicitan asilo temporal». Debajo de ello, en árabe y turco, las vallas publicitarias leían: «Yo le hago un llamado a aquellos que solicitan asilo temporal: Ustedes dijeron hace 11 años que llegaron a nuestro país como invitados. La nación turca los ha estado cuidando durante años con sus escasos recursos. Ahora esta hospitalidad ya ha durado demasiado. Ustedes pueden ver con sus propios ojos la crisis económica en nuestro país. Nuestros jóvenes están desempleados, nuestras familias viven bajo el umbral de la pobreza. En estas condiciones, no tenemos pan ni agua para compartir con ustedes. Así como llegaron, es hora de que se marchen. Ya no los queremos aquí. ¡Regresen a su país! – Tanju Özcan, alcalde de Bolu, República de Turquía». En referencia a las vallas publicitarias, Özcan escribió en las redes sociales: «Lo dijimos y lo escribimos muchas veces en turco. No entendieron. Ahora lo hemos escrito en un idioma que tanto el gobierno como los invasores entenderán. Ya es suficiente».[2]

Las vallas publicitarias colgadas alrededor de la ciudad de Bolu.

El 19 de mayo, la Fiscalía de Turquía ordenó que se retiraran las vallas publicitarias por ser «odiosas» y «divisivas». Özcan describió lo que había hecho en cambio como «el realmente amar a la nación turca» y dijo lo siguiente: «Si esto constituye lo que llamamos crimen de odio, ¡voy a seguir cometiendo este crimen de odio, este crimen de división!»[3] A partir del mes de abril, 2022 la cifra oficial de refugiados sirios en Turquía era de 3.7 millones.[4] Una fuente informa que la cifra total de refugiados en otros países del mundo es de unos 3.1 millones. Si esta cifra es exacta, significa que Turquía alberga a más refugiados sirios que el resto del mundo, combinados.[5]

En agosto del 2021, Özcan fue noticia cuando dijo: «Los sirios están unos 30 años por detrás de nosotros los turcos. Los iraquíes son iguales. Pero los afganos están 100 años por detrás de nosotros». Este continuó diciendo: «Es extraño, un afgano abusa sexualmente de una niña de 15 años. Este ni siquiera se da cuenta. Porque en Afganistán casan a la chiquillas de 9 años. Las de 10 años, 12 años… Las chicas de 9 y 10 años a las que les decimos cariñosamente ‘mi pequeña’, las ven como esposas potenciales. ¿Cómo pueden integrarlas a la sociedad? ¿Alguna vez han pensado en esto?… El hombre solo ha visto mujeres ataviadas con burkas. Ahora este se extraña cuando ve a una mujer que muestra el rostro. No es posible brindar integración social. Los hombres no han hecho más que pelear desde los 7 años. Pelearon con el pueblo vecino, con la tribu vecina, con el clan vecino».[6]

Una valla publicitaria en la ciudad de Bolu.

La inmigración a Turquía, en particular de sirios, pero más recientemente también de afganos y pakistaníes, es un tema muy debatido en el país que será abordado en un próximo informe.

[1] Bolu.gov.tr/nufus-yapisi, consultado el 20 de mayo, 2022.

[2] Odatv4.com/siyaset/belediye-baskanindan-arapca-ilan-239019, 18 de mayo, 2022.

[3] Evrensel.net/haber/461901/tanju-ozcanin-multecileri-hedef-alan-afisleri-nefret-ve-ayrimcilik-gerekcesiyle-kaldirildi, 19 de mayo, 2022.

[4] Haberler.com/haberler/turkiye-deki-suriyeli-sayisi-2022-turkiye-de-kac-14917641-haberi, 20 de mayo, 2022.

[5] Statista.com/statistics/740233/major-syrian-refugee-hosting-countries-worldwide, consultado el 20 de mayo, 2022.

[6] Cumhuriyet.com.tr/haber/bolu-belediye-baskani-suriyeliler-bizden-30-yil-gerideydi-afganlar-100-yil-geride-1861569, 18 de agosto, 2021.

The post Alcalde turco a sirios: ‘Nuestros jóvenes están desempleados, nuestras familias viven por debajo del umbral de la pobreza… no tenemos pan ni agua para compartir con ustedes… ya no los queremos: ¡regresen a su país!’ first appeared on MEMRI Español.