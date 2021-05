El alto funcionario de Hamás Mahmoud Al-Zahar dijo que la tierra de Palestina no es adecuada para una solución a dos estados y que la ocupación debería terminar y «cada israelí deberá seguir su camino». Este realizo sus comentarios en una entrevista que fue transmitida por el canal de televisión qatarí Al-Jazeera el día 25 de mayo, 2021. Al-Zahar dijo que el primer ministro israelí Netanyahu debería irse a vivir a los Estados Unidos y que el ex-canciller Lieberman debería irse a vivir a Rusia. Al-Zahar hizo hincapié en que Palestina es territorio árabe e islámico. Al-Zahhar continuó diciendo que Irán, Siria y Hezbolá son enemigos de Israel y por ende, son enemigos del enemigo de Hamás. Este dijo: «Es nuestro deber cooperar en todos los niveles, con el fin de liberar la tierra y deshacernos de este cáncer».

Para ver el video del funcionario de Hamás Mahmoud Al-Zahar en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Esta tierra no es adecuada para una solución a dos estados… Palestina es tierra árabe e islámica, la cual es mencionada en el Corán»

Mahmoud Al-Zahar: «Esta tierra no es adecuada para una solución a dos estados. O la ocupación permanece para siempre – una opción que se ha vuelto totalmente inconcebible – o esta ocupación será eliminada y todo israelí se irá a su suerte y por su propio camino».

«El padre de Netanyahu todavía vive en los Estados Unidos, por lo que este debería irse a los Estados Unidos. El padre de Lieberman todavía vive en Rusia, por lo que este debería irse a vivir a Rusia. Quienquiera que haya venido de esos países debería retornar a esos lugares. Palestina es tierra árabe e islámica, mencionada en el Corán.

[…]

«Es nuestro deber cooperar con Irán, Siria y Hezbolá en todos los niveles, con el propósito de liberar la tierra y deshacernos de este cáncer»

«Irán ha sido blanco de la entidad israelí, que asesinó a líderes iraníes. Israel incitó a los Estados Unidos a que colocaran un cerco económico sobre Irán. Por lo tanto, Irán es el enemigo de nuestro enemigo. Las tierras sirias están ocupadas, incluyendo el área de los Altos del Golán». Siria es el enemigo de nuestro enemigo.

«El Líbano – donde se encuentra Hezbolá, ha sido atacado y sus tierras han sido ocupadas y también es enemigo de nuestro enemigo. ¿Por qué no deberíamos nosotros cooperar con el enemigo de nuestro enemigo para liberar a nuestra tierra? Poseemos un enemigo común y un territorio, entonces ¿por qué no cooperar para liberarlo? Yo no lo acepto. Creo que es nuestro deber cooperar en todos los niveles, con el fin de liberar la tierra y deshacernos de este cáncer en nuestro territorio».

The post Alto funcionario de Hamás Mahmoud Al-Zahar: El territorio no es nada adecuado para una solución de dos estados; los israelíes deberían marcharse – Netanyahu debería irse a vivir con su padre en los Estados Unidos y Lieberman con su padre en Rusia first appeared on MEMRI Español.