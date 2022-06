Mehdi Taeb, jefe de la base de asesoramiento estratégico Ammar en Irán que asesora al líder supremo iraní Ali Jamenei, dijo en un programa presentado el día 28 de abril del presente año 2022 en el Canal 3 de la televisión (iraní) que el Holocausto fue una mentira destinada a la creación de Israel. Este dijo que a nadie se le permite «tocar» el tema del Holocausto, porque esto lo «haría trizas» y representaría un desafío para la supervivencia de Israel. Además, Taeb dijo que el sionismo e Israel son los «estudiantes más sobresalientes» de Satanás, y que los sionistas y los judíos controlan las reservas de petróleo y oro del mundo. Este explicó que Israel es un «crecimiento canceroso» que debe ser «operado». Además, dijo que Jerusalén es la «principal arteria» de los sionistas y que atacarla provocaría el colapso de todo. Para más información sobre Mehdi Taeb, véase los videos del portal MEMRI TV No. 5986, No. 7016, No. 8029, No. 8048, y No. 9518.

Para ver el video del funcionario iraní Mehdi Taeb, pulse aquí o debajo.

«El Holocausto es una mentira; este fue creado y alimentado con el fin de que Palestina se convierta en Israel»

Mehdi Taeb: «El Holocausto es una mentira. Fue creado y alimentado para alcanzar un objetivo determinado y en ese momento ellos alcanzaron dicho objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que en una fecha determinada, Palestina se convertiría en Israel. Lo lograron utilizando esta mentira. ¿Cómo es que no dejan que nadie toque el tema del Holocausto? Porque si alguien lo toca, se hará trizas. En otras palabras, una vez que la causa de sus cimientos se quiebre, su supervivencia se verá interrumpida.

[…]

«Todos acuerdan en que las raíces de muchas cosas, tales como el petróleo y el oro, están en manos del movimiento sionista y de los judíos»

“El sionismo y el régimen de ocupación son los estudiantes más sobresalientes de Satanás. Es por ello que han dominado la capacidad de crear temor y preocupación – ellos dicen: ‘si no están con nosotros, serán destruidos’.

[…]

“Todo el mundo está de acuerdo en que las raíces de muchas cosas, tales como el petróleo y el oro, están en manos del movimiento sionista y de los judíos.

[…]

«El régimen sionista es un crecimiento canceroso… la arteria principal del sionismo en el mundo se encuentra en Jerusalén; si uno ataca la arteria principal, todo colapsará»

«El régimen sionista es un crecimiento canceroso y posee sus raíces en Estados Unidos, Europa y Asia. Este necesita ser operado. Si uno no sigue el procedimiento en esta operación, tanto el cirujano como el paciente saldrán heridos. Estamos hablando del prestigio de todo Occidente. Occidente ha cometido un error… me refiero a que, los sionistas han cometido un error y discutiré esto. Ellos han expuesto su arteria principal. La arteria principal del sionismo en el mundo se encuentra en Jerusalén. Si uno arremete contra la arteria principal, todo colapsará».

