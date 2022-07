El día 19 de junio del presente año 2022, se llevó a cabo una conferencia en la Universidad Al-Umma en Gaza bajo el título “Soberanía palestina, variables estratégicas y caminos futuros”. Los diferentes oradores en la conferencia incluyeron al jefe del buró político de Hamás Isma’il Haniya, el miembro del buró político Moussa Abu Marzouq y otros funcionarios. En sus discursos estos abordaron los cambios que se están produciendo en el mundo y en la región, con un enfoque en la guerra de Ucrania. Estos evaluaron que, después de esta guerra, es muy probable que Estados Unidos pierda su hegemonía global, lo que resultará en un orden mundial multipolar. Ante todo esto, los funcionarios de Hamás enfatizaron la importancia de abrirse a los rivales de Estados Unidos, Rusia y China y formar alianzas estratégicas con todas las fuerzas que apoyan a la resistencia, con el objetivo de lograr la liberación de Palestina y el derecho al retorno. Estos predijeron que los cambios que se están produciendo en la arena internacional y el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar tendrán un impacto positivo en el mundo árabe y musulmán y en especial sobre el tema palestino.

Lo siguiente son extractos traducidos de los discursos pronunciados por Haniya y Abu Marzouq en la conferencia.

Líder de Hamás Isma’il Haniya: El mundo se volverá multipolar, poniendo fin a la era unipolar que dictaba la política internacional; debemos abrirnos ante China, Rusia, Irán y ante todos los países que se oponen a la alianza política Israel-Estados Unidos

Lo siguiente es la traducción del informe publicado en el portal oficial de Hamás sobre el discurso dado por Ismail Haniya en la conferencia:

«El jefe de la oficina política de Hamás Isma’il Haniya, hizo un llamado a los estrategas y a aquellos responsables de tomar las decisiones para que se centren en varias variables importantes y las tomen en consideración junto a sus resultados para construir una futura visión estratégica palestina… Este afirmó que ‘la primera variable en el nivel palestino está incorporado en los resultados de la campaña Espada de Jerusalén (la lucha entre Israel y Hamás ocurrida en el mes de mayo, 2021 el cual fue una acción de altísima calidad y un punto de inflexión estratégico en el conflicto con el enemigo sionista”. Este agregó que estos resultados fueron muy claros, tanto en términos de la unidad del territorio y el pueblo, como en términos de conectar la ecuación del poder representado por la resistencia con la santidad representada por Jerusalén y la mezquita Al-Aqsa. Este señaló que el tema palestino recuperó su respetado estatus, a nivel del ummah islámico y ante la atención del mundo y que Jerusalén y Al-Aqsa son una vez más el eje del conflicto con el enemigo.

“El líder del movimiento afirmó que la segunda variable está conectada al retiro estadounidense de la región en más de una plaza y en particular el retiro del territorio de Afganistán. Este agregó que ‘no existe duda alguna de que el poder hegemónico estadounidense en el mundo no es tan capaz como lo fue alguna vez de imponer su influencia militar, de defensa y políticas en diferentes regiones del mundo, incluso en nuestra región árabe e islámica. Israel», dijo este, «quedó expuesto en su debilidad en la Operación Espada de Jerusalén y también se produjo una disminución en la participación de Estados Unidos, como parte de su redistribución y el giro de su atención hacia los nuevos temas tales como su rivalidad con China y Rusia y con las fuerzas emergentes en el mundo. Estos son puntos de inflexión de vital importancia con impactos y ramificaciones estratégicos. Nosotros debemos leerlos con cautela y con mucho cuidado’.

«Haniya continuó diciendo: ‘La tercera y más importante variable es la guerra Rusia-Ucrania, siendo esta de hecho, una guerra entre Rusia y su bando y Occidente en general, liderado por los Estados Unidos. Esta es la guerra más amplia y más significativa en la lucha entre los bandos del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial’. Al subrayar que «luego de esta guerra, el mundo ya no será el mismo», este agregó: «Sin duda este se convertirá en un mundo multipolar y la era unipolar que prevalece actualmente en la política internacional y global llegará a su fin. Este será sin duda un cambio muy importante y tendrá un impacto tanto en nuestra región árabe e islámica como en nuestra causa palestina y en nuestra lucha contra la ocupación’.

«Este señaló que ‘la cuarta variable es… la normalización de relaciones y los intentos por parte de Israel de infiltrarse en la región y formar alianzas militares y de seguridad con algunos gobiernos árabes, de una manera que aparentemente ha ido más allá de la normalización de relaciones hacia la integración de la entidad sionista en la región y la reorganización de la región’.

“Este aclaró que, ante estas cuatro variables, las prioridades estratégicas deben enfocarse en estos cuatro temas propuestos por la resistencia; formar alianzas estratégicas; mover a los pueblos árabes de una estrategia de apoyo a la liberación de Palestina a una estrategia de asociación y mostrar apertura ante la comunidad internacional. Este continuó enfatizando que la resistencia – en Gaza, Cisjordania, los territorios de 1948 y fuera de Palestina, es una prioridad estratégica principal y agregó que debe obtenerse el apoyo y la asistencia de nuestro pueblo y de aquellos que buscan la libertad y que la resistencia es una cúpula de acero para la defensa de Jerusalén, Al-Aqsa, Cisjordania, los prisioneros y los residentes de los territorios de 1948 (es decir, los árabes israelíes).

«Este señaló que se necesita coraje y volver a forjar alianzas estratégicas que se centren en la estrategia de mostrar una apertura a todos aquellos que apoyan la resistencia[1]… El ummah, dijo, debe adoptar una vez más la estrategia de asociación y participación directa en las demandas de liberación.

“Haniyeh declaró que la narrativa sionista ya no está actualizada del todo, de que el estado de Israel ya no es el que alguna vez fue y que existen variables importantes en las que basarse, incluyendo la apertura a países grandes e influyentes tales como China y Rusia, así como también el Irán islámico y todos los países que confrontan la política Israel-Estados Unidos en la región…

«Finalmente, este expresó sus esperanzas de que la conferencia provea un impulso importante para consolidar tendencias futuras y prioridades estratégicas a nivel palestino, regional e internacional, que constituya un punto de luz y que aquellos responsables de tomar las decisiones acepten sus conclusiones».[2]

Moussa Abu Marzouq: Un orden mundial multipolar mejorará la postura de la causa palestina

Tal como fue mencionado, el funcionario del buró político de Hamás Moussa Abu Marzouq, realizo comentarios similares durante la conferencia, señalando que la guerra en Ucrania pudiera servir muy bien a la causa palestina. Lo siguiente es una traducción de sus declaraciones, según lo informado por el portal de Hamás:

«El miembro del buró político de Hamás Moussa Abu Marzouq, dijo lo siguiente durante la conferencia…: ‘Todavía estamos en la etapa de revolución y de liberación y no en la etapa de la formación de un estado. Por lo tanto, la liberación de Palestina y el desmantelamiento de la ocupación israelí son necesarios para que podamos discutir los temas relacionados a la soberanía palestina. Esta soberanía no existe mientras la ocupación siga siendo parte de la vida palestina’. Este señaló además que la causa palestina no está aislada de la influencia de entornos tanto cercanos como lejanos, ya que los eventos regionales e internacionales poseen un impacto directo en la fase de liberación nacional.

«Al afirmar que Hamás mantiene una variedad de relaciones exteriores en su batalla por la liberación y el derecho al retorno, este dijo que, como movimiento de liberación, este monitorea y supervisa los desarrollos en el orden mundial, particularmente las actividades militares de Rusia en Ucrania y el conflicto Rusia-Occidente, así como también la posibilidad de un movimiento hacia un nuevo orden mundial que reduzca la hegemonía absoluta de Estados Unidos, del cual ‘Israel’ extrae su poderío (Hamás sigue muy de cerca estos desarrollos, aclaró este, con la esperanza de que un orden mundial multipolar surja, lo cual mejorará la postura de la causa palestina.

«En cuanto a la normalización de relaciones con Israel con los países árabes, Abu Marzouq dijo que las frías relaciones se han convertido en alianzas y en maniobras militares conjuntas… en un intento por transformar el conflicto en la región de uno entre árabes e Israel en uno entre los árabes e Irán.

“El miembro del buró político dijo además que en el mes de mayo, 2021 la resistencia llevó a cabo una guerra honorable a gran escala en contra de Israel, es decir, la Operación Espada de Jerusalén, pero que el entorno regional y los poderes centrales de la región actuaron para impedir que Hamás obtenga beneficios políticos de esta bendita ronda de combates. Este señaló que los intereses de los países que se unieron a la entidad sionista y a los Estados Unidos impedían que algunos de ellos tomaran una postura de apoyo al pueblo palestino, tal como correspondería al estatus de dichos países».[3]

