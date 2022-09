Tras la reciente visita del canciller emiratí ‘Abdullah bin Zayed Aal Nahyan a Israel, el periodista y analista emiratí Salem Al-Ketbi abordó el tema de la visita y su importancia en su columna publicada en el portal liberal Elaph. Esta visita, escribió, demuestra que el acuerdo de paz entre los dos países no está inscrito solo en papel. Más bien, ambos países desean aprovecharlo y los Emiratos Árabes Unidos están profundamente convencidos de que beneficiará a la región en general. El acuerdo de paz y la cooperación con Israel, agregó, deben entenderse dentro del contexto de los cambios estratégicos y la profundización de las diferentes crisis en el mundo, que han llevado a los Emiratos Árabes Unidos a darse cuenta de que las soluciones pasadas ya no son válidas y que se debe tomar la iniciativa con el objetivo de encontrar nuevas opciones y soluciones. Al-Ketbi llamó a darse cuenta de que Israel hoy es un país normal que busca el crecimiento, desarrollo y estabilidad, por lo que ya no es razonable tratarlo con hostilidad. Ante la situación geopolítica del mundo y las crisis regionales, concluyó, ha llegado el momento de dejar de revolcarse en el pasado y centrarse en el bien de las generaciones más jóvenes, que casi han perdido ya sus esperanzas por el futuro.

Lo siguiente son extractos traducidos de su columna:[1]

«Recientemente he estado siguiendo mucho a lo que se ha escrito sobre las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel y las muchas y diferentes reacciones ante la importante visita realizada a Israel por el canciller y ministro de Cooperación Internacional ‘Abdullah bin Zayed Aal Nahyan. El debate en las redes sociales árabes, ahora que han pasado dos años desde la firma de los acuerdos de paz Abraham, lleva a varias conclusiones, primero, de que este acuerdo no fue solo una formalidad, olvidada tan pronto fue firmado, sino el primer paso hacia el establecimiento de relaciones normales con Israel. La visita en sí refleja la visión por parte de los emiratos de sus relaciones con su aliado económico y estratégico, Israel y transmitió un mensaje claro y emblemático, es decir, que los Emiratos Árabes Unidos no hicieron las paces con Israel solo para realizar una sesión de fotografías, sino por absoluta convicción de que esta medida es beneficiosa y tendrá un impacto esencial y significativo en el futuro de la región.

«El punto numero dos que refleja la visita es que las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel avanzan por un camino diferente y se caracterizan por una reciprocidad muy activa, tanto que se han convertido en una realidad en la arena geopolítica regional. Estas reflejan que existe un deseo mutuo de ampliar estas relaciones, el debate en torno a estas relaciones muestra que poseen un impacto en la región, porque el tránsito de una paz fría a una paz verdadera significa descartar el pasado y comenzar a pensar en el futuro y buscar nuevas formas de cooperación que beneficien a los pueblos y fortalezcan la convivencia y estabilidad en la región. La visita, que duró varios días y fue realizada por Aal Nahyan junto a una delegación económica y política de alto nivel, refleja la importancia de las relaciones entre ambos países y muestra que existe un plan de trabajo que los emiratíes desean discutir con los israelíes. Esto muestra que los Acuerdos Abraham anuncian un tipo diferente de relación entre Israel y su entorno árabe y regional y que la paz no son solo consignas y palabras vacías…

«Como alguien que sigue tras este tema, no me preocupa en lo absoluto la controversia sobre los Acuerdos Abraham. Yo veo esta visita desde una perspectiva muy diferente, que ve el cómo la diplomacia emiratí continúa tomando la iniciativa a nivel regional y avanza por el camino que ha elegido por sí mismo, sin tener en cuenta las consideraciones irracionales. La situación geopolítica en el mundo ya no nos permite quedarnos de brazos cruzados, en medio de los acelerados cambios estratégicos que tienen lugar en todos los niveles. Abordar la profundización de las crisis económicas, políticas y de seguridad en el mundo requiere encontrar nuevas soluciones y opciones, más allá de las soluciones y consideraciones tradicionales que ya han demostrado ser bastante ineficaces.

“Israel también ya no es lo que fue antes. El Israel de hoy día no es el mismo que el de ayer y esa es una verdad que hay que reconocer. Este ha comenzado a pensar y comportarse como un país normal que busca invertir sus capacidades y recursos en el crecimiento, desarrollo y la preservación de su seguridad y estabilidad. Sus relaciones internacionales han cambiado de muchas maneras, principalmente por razones que tienen que ver con los cambios inesperados en la situación geopolítica global. Por lo tanto, no es razonable continuar viéndolo a través del prisma de lemas e ideas extremistas del pasado que se centran en la identidad nacional o étnica y rechazan la coexistencia y la tolerancia, especialmente cuando los defensores de esas ideas extremistas están en conflicto con su propio pueblo y con aquellos que comparten una misma religión, ¡por varias razones diferentes!

“Para entender lo anterior, debemos hacer notar el cómo las facciones y las organizaciones extremistas tales como las palestinas están en un constante estado de conflicto con su propio pueblo como parte de una lucha por lograr hegemonía e influencia. También debemos examinar a los países que dicen ser hostiles a Israel por razones religiosas e ideológicas tales como Irán y observar sus relaciones con sus vecinos y con otros países, ya sea que compartan su religión o no y vean el cómo ocupan el territorio de otros países y justifican esto de diversas formas, mientras condenan esto cuando otros países lo hacen.

«Para evitar ser malinterpretado, permítanme decir que el punto aquí no es legitimar un caso de ocupación mientras se rechaza otro. Los palestinos tienen derechos legítimos, al igual que los Emiratos Árabes Unidos y su pueblo posee reclamos legítimos sobre las tres islas ocupadas por Irán. No existe ninguna diferencia.

“Yo no deseo sumergirme en las profundidades del pasado. Los grandes males de nuestra región son el resultado de vivir en el pasado y aferrarnos a sus consignas, cuando lo que más necesitamos es mirar hacia el futuro… Nosotros debemos adoptar una perspectiva que no ignore el pasado sino que se centre en el presente y se oriente hacia el futuro y mire racionalmente a las decenas de millones de jóvenes de nuestra región que poco a poco van perdiendo la fe en el mañana. Estos jóvenes están buscando un rayo de luz que les dé la fuerza para aferrarse a la vida y no caer presos ante las organizaciones terroristas, abordar las naves ilegales de la muerte (es decir, los barcos de refugiados o sucumbir a las drogas».

[1] Elaph.com, 28 de septiembre, 2022.

