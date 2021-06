Introducción

El amplio apoyo dado por Qatar a Hamás y a las otras organizaciones terroristas de Gaza durante su reciente ronda de enfrentamientos con Israel[1] también fue reflejado en la cobertura de los eventos realizada por la prensa de Qatar y en los artículos que esta publicó al respecto. Durante todo el conflicto, los diarios de la institución qatarí elogiaron a estas organizaciones y sirvieron de plataforma para sus posturas, en especial las declaraciones realizadas por el jefe del buró política de Hamás Isma’il Haniya y el jefe del movimiento en el exterior Khaled Mash’al, quien reside en Qatar.

Decenas de informes y artículos en la prensa de Qatar elogiaron el lanzamiento de misiles contra Israel, celebraron la mejora en las capacidades militares de las organizaciones terroristas en Gaza y glorificaron a sus agentes definiéndolos de combatientes yihadistas que luchan por la causa de Alá. Algunos de los artículos incluso contenían temas antisemitas, presentando a los judíos como enemigos de Alá y asesinos de los profetas y la lucha contra ellos como el cumplimiento de las directrices de Alá en el Corán. También destacó en los diarios las críticas en contra de los estados árabes, especialmente aquellos que recientemente firmaron acuerdos de normalización de relaciones con Israel, por su apatía ante los ataques de Israel y la situación de los palestinos.

La postura de la prensa qatarí también fue reflejada en las caricaturas que esta publicó, en las que celebraban los ataques de misiles contra Israel y el poderío y el sacrificio de la resistencia, e incluso esperando la desaparición del Estado de Israel.

Este informe revisa algunos de los artículos y caricaturas publicadas en la prensa de Qatar durante y después de los combates entre Israel y Hamás.

Elogios a los ataques con misiles contra Israel y por la mejora de las capacidades militares de las organizaciones terroristas

Tal como se dijo, durante la lucha y después de esta, muchos informes y artículos en la prensa qatarí elogiaron a las organizaciones terroristas palestinas y sus ataques con misiles contra Israel y presentaron a sus agentes «librando el yihad por el bien de Alá».[2] Los artículos también celebraron las capacidades militares de las organizaciones, mientras minimizaban las capacidades del sistema de defensa de cohetes de Israel denominado Iron Dome. Por ejemplo, el portal del diario Al-Sharq publicó un informe titulado «La Cúpula de Hierro falla y los misiles palestinos están pulverizando Israel – cada interceptor de misiles de la Cúpula de Hierro cuesta $100,000».[3]

‘Abdallah Al-‘Amadi, ex-director adjunto del diario Al-Sharq y ex-asesor del ministro de educación de Qatar, escribió en un artículo publicado el día 25 de mayo: «El ala militar de Hamás, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, comenzaron a enviarle sus mensajes a los sionistas, uno tras otro… y los sionistas entendieron la gravedad de los mensajes de Gaza, que aparecieron en la forma de misiles que iluminaron los cielos sobre sus ciudades, tanto cerca de la Franja de Gaza como lejos. Además, a la campaña se unieron nuevos misiles estratégicos que obligaron a Israel a cerrar su aeropuerto internacional Ben Gurion, con todas las pérdidas financieras que produjeron estas acciones y obligaron a más del 70% de los residentes del estado de la ocupación a convivir en refugios… Al momento en que el enemigo comenzó a atacar, se dispararon inmediatamente fuertes ráfagas de misiles en respuesta hacia muchas zonas de Israel y el sistema denominado Cúpula de Hierro del enemigo no logró interceptarlos… Un solo ataque aéreo sionista en Gaza fue respondido con cientos de misiles de las Brigadas Al-Qassam disparados contra el enemigo y el mensaje de la Franja de Gaza fue: ‘Si hacen esto de nuevo, nosotros también lo haremos’.

«Esto refleja un inmenso cambio en el terreno: El enemigo ha comenzado a temerle al ejército de Gaza más de lo que le teme a todos los otros ejércitos árabes. Este ejército se ha convertido en un ejército regular con una clara doctrina de lucha, un ejército bien ordenado y con una estructura muy unificada y un impacto claro en el terreno. Esto se suma a otra característica importante: capacidades para la fabricación militar en la que pueden maniobrar y transportar equipos rápidamente de un lugar a otro. Además, Hamás puede imponer sus decisiones al enemigo: este comienza el ataque en un determinado momento y lugar de su elección y la otra parte lo único que puede hacer es reaccionar».[4]

El editor en jefe del diario qatarí Al-Watan Muhammad HamadAl-Marri, escribió el 21 de mayo: “Es la resistencia la que supo liderar este conflicto. Apareció con un nuevo atuendo, con dientes afilados y mayor poder que antes. Es como si el adolescente de la segunda Intifada del año 2000 hubiese crecido y hoy día, en el año 2021, ha desarrollado la capacidad de fabricar armas, confrontar a Israel y superar el sistema Iron Dome de manera inteligente y profesional. Los cohetes de la resistencia lograron quebrar a la entidad israelí».[5]

Ibrahim Ahmad Al-Ansari, conferencista en la Universidad de Qatar, escribió en su columna publicada el 19 de mayo en el diario Al-Raya: «La lucha palestina ha pasado por varias fases y al igual que la humanidad, ha pasado de la Edad de Piedra a la Edad de Hierro. La resistencia, que comenzó con piedras y pechos desnudos, está entrando ahora en la fase de misiles. Esta ha pasado de la fase no-planificada a la fase de planificación inteligente y de programas estratégicos basados ​​en el conocimiento y en el uso de tecnologías de vanguardia».[6]

Muestras de antisemitismo: Los judíos son los asesinos de los profetas y los enemigos malditos de Alá

Además de elogios a los combatientes palestinos, los ataques con misiles y la notable mejora en las habilidades militares de Hamás, algunos artículos también incluyeron motivos antisemitas. El columnista de Al-Sharq ‘Aisha’ Abidan escribió el 16 de mayo: «Alá dijo en el Corán 8:60, mientras enfatizaba la importancia del poder para tratar con los enemigos de Alá y Su Mensajero: ‘Y prepárense contra ellos con todo lo que puedan y posean de poder junto a corceles de guerra con los que pueden atemorizar al enemigo de Alá y a su enemigo y a otros además de ellos a quienes no conoces pero a quienes Alá si conoce’. Hoy día aparecieron destellos de poder, se impusieron y rompieron todos los acuerdos pomposos árabes… con Israel. Hoy, luego de esperar pacientemente 60 años de cautiverio, destrucción, asesinato y humillación, los murabitoun (combatientes de primera línea) en Gaza llevaron a cabo el mandamiento y las directivas del profeta… ya que ¿no son ellos los judíos a los que Alá maldijo en su Libro el Corán luego que le aplicaran descripciones inapropiadas a Él? (según el Corán 5:64): ‘Los judíos dijeron: «Alá es tacaño». Que sus puños estén atados y sean condenados por lo que dijeron. Más bien, Él es generoso, dando libremente lo que le complace”. Pueda Alá mostrar Su fuerza destruyendo a los sionistas en sus hogares y derrotarles…»[7]

El periodista palestino Samir Barghouti escribió en su columna publicada el 23 de mayo en el diario qatarí Al-Watan: «Palestina atraviesa actualmente una fase peligrosa y sensible mientras espera el cumplimiento de la promesa divina que aparece en la Torá y el Corán, es decir que los últimos judíos que fueron llevados a Palestina después de ser forzados al exilio se marcharán de Palestina y reanudarán su vida errante de nuevo, un destino que les fue impuesto por asesinar a los profetas y renunciar a la palabra de Moisés , Jesús y de Mahoma …»[8]

En este contexto, cabe señalar que esta no es la primera vez que aparecen contenidos antisemitas en los medios de comunicación de Qatar como parte de las críticas en contra de Israel.[9]

La resistencia se está moviendo hacia la liberación de Palestina y hará que los judíos regresen al lugar desde donde provinieron

Muchos de los artículos de la prensa de Qatar presentan el resultado de la reciente ronda de combates como victoria para las organizaciones terroristas en Gaza y un paso hacia la liberación de Jerusalén y de Palestina en su conjunto. Por ejemplo, el columnista del diario Al-Sharq ‘Ali Al-Na’imi escribió el día 23 de mayo: «Si la resistencia palestina hubiese mantenido esta confrontación militar, hubiera obtenido una victoria decisiva y hubiese liberado Palestina, aunque sus recursos militares y logísticos son muy pequeños y más deficientes en comparación con el arsenal que posee la entidad sionista. La entidad sionista y los demás pro-sionistas lo entendieron y por eso se apresuraron a lograr un alto al fuego, para no perder así la última hoja de parra que todavía oculta su vergüenza».[10]

El columnista de Al-Raya, Ibrahim Ahmad Al-Ansari, escribió el 19 de mayo: «La era de las victorias de los hombres de la honorable resistencia islámica ha comenzado. Solo ellos han demostrado su capacidad para derrotar a los soldados del enemigo opresor y solo ellos purgarán la tierra de ribat (Jerusalén) de la inmundicia de los usurpadores y los expulsarán de vuelta a sus países de origen. Sólo ellos trazarán con su sangre los emblemas del heroísmo, alzarán los estandartes de honor sobre la Cúpula de la Roca y tocarán las trompetas de la victoria desde los minaretes y las iglesias de Jerusalén cuando Al-Asqa retorne al seno de la nación… La liberación de Jerusalén está ahora más cerca para los combatientes de la resistencia, que defienden los valores de libertad, resistencia, honor, nobleza, heroísmo y poderío… No se abandonará ni una gota de las aguas de Palestina ni se entregará ni un solo grano de tierra de su suelo».[11]

Majed Al-Ansari, profesor de sociología política en la Universidad de Qatar y columnista del diario Al-Sharq, escribió el 24 de mayo lo siguiente: «Las celebraciones de la victoria de esta última campaña en Gaza reflejan el continuo progreso hacia la victoria en la lucha… El tren de la historia continúa avanzando hacia la desaparición de la ocupación y la restauración de los derechos de sus verdaderos dueños… El plan para silenciar a la resistencia y eliminar a la causa palestina no tendrá éxito y la nación islámica y sus pueblos volverán a ser un corazón muy singular y único latiendo en apoyo de Jerusalén y Palestina. No tengo ninguna duda de que el resultado favorecerá a los hombres que portan consigo la verdad… Todo lo que le pedimos a Alá es que vivamos para ver esta victoria y la liberación de Al-Aqsa y de toda la tierra bendita».[12]

Críticas a la apatía de los diferentes estados árabes, especialmente aquellos que normalizaron sus relaciones con Israel

Muchos artículos en la prensa qatarí se quejaron por la apatía mostrada por los estados árabes frente a la difícil situación de los palestinos, mientras dirigían críticas directas a los países que recientemente normalizaron sus relaciones con Israel. Ibrahim Al-Ansari escribió en su columna del 19 de mayo en el diario Al-Raya: «Desde los Acuerdos de Camp David, árabes y musulmanes derrotistas han estado intentando, por todos los medios y formas, distorsionar la conciencia de nuestros pueblos árabes y musulmanes intentando hacer que se olviden de Palestina, Jerusalén y de Al-Aqsa. Al mismo tiempo firmaron acuerdos de rendición derrotistas con la entidad que usurpó Palestina y acordaron de normalización de relaciones bajo la consigna de inclinarse hacia la búsqueda de la ‘paz’ y luchar por la ‘convivencia’ y ante el pretexto de no poder liberar la tierra ocupada y enfrentar al enemigo y las fuerzas que respaldan al enemigo en la arena internacional. Esto llegó al punto en donde optaron por realizar una normalización de relaciones colectiva sin ningún tipo de recompensas, se pusieron de parte del usurpador y renunciaron a sus derechos… Las imágenes vistas por la generación árabe más joven en los medios de comunicación están distorsionadas y manipuladas y los hechos presentados son ​​falsos. Los programas en los medios estatales ya no mencionan a la Palestina ocupada ni los hechos sobre el terreno y los planes de estudio no enseñan los valores de lucha, libertad y martirio por la causa de Alá y por la defensa de la tierra y el honor… «Al-Ansari agregó que» la mayoría de los líderes árabes y los que firmaron los acuerdos de normalización de relaciones con Israel apostaban por una paz falsa que les excusa evitar un enfrentamiento»[13].

Caricaturas en los diarios de Qatar sobre los enfrentamientos entre Israel y Hamás celebran los ataques de Hamás burlándose de los sistemas de defensa de Israel

Los artículos anti-israelíes publicados en la prensa de Qatar estuvieron acompañados de caricaturas que también elogiaron los ataques de misiles contra Israel y los sacrificios realizados por la resistencia, mientras se mofaban del sistema de defensa de cohetes israelí Iron Dome /Cúpula de Hierro) e incluso predecían la desaparición de Israel. Lo siguiente es una muestra de estas caricaturas publicadas.

*Z. Harel es compañero investigador en MEMRI.

