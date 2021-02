El 23 de enero, 2021 el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pronunció un discurso en una ceremonia en Estambul que marcó el lanzamiento de un buque de guerra para la marina turca y el comienzo de la construcción de otro para la armada paquistaní.[1] Ambas naves se están construyendo en el marco del proyecto de construcción nacional de buques de guerra de la marina turca, MILGEM.

El presidente Erdoğan dijo en su discurso: «Sabemos muy bien que tenemos un potencial muy serio de cooperación con nuestros hermanos paquistaníes, particularmente en el área de la industria de defensa. Pakistán, al igual que Turquía, se encuentra en una región bastante difícil y lucha con muchas amenazas, sobre todo contra las organizaciones terroristas. Yo creo que las dos naciones hermanas tienen contribuciones muy serias que pueden ser hechas para eliminar dichas amenazas».[2]

MILGEM, el proyecto nacional de construcción de buques de guerra de Turquía, está equipando a las armadas de Turquía, Pakistán y de Ucrania

La fragata Estambul, que fue lanzada el 23 de enero, es el quinto barco de este tipo que MILGEM ha construido para la marina turca. Tras un acuerdo firmado en septiembre del año 2018, MILGEM construirá cuatro buques de guerra de clase Corvette para la marina paquistaní, la construcción del tercero que también comenzó el 23 de enero. Según el acuerdo Turquía-Pakistán, dos de los buques serán construidos en Karachi y entrarán en el inventario de la armada paquistaní para el año 2023, mientras que los otros dos serán construidos en Estambul y entrarán en el inventario de la armada paquistaní en el año 2024.[3] Por separado, el 15 de diciembre, 2020 también fue anunciado que Ucrania firmó un acuerdo con Turquía en virtud del cual MILGEM construiría buques de guerra de clase Corvette para la armada ucraniana.[4]

La fragata Estambul, el quinto barco construido para la marina turca, fue lanzado al mar el 23 de enero (fuente: haberimizde.com).

Informes recientes de cooperación militar Turquía-Pakistán

Tras la guerra Nagorno-Karabaj en el año 2020, en la que al menos 6.285 soldados azeríes y armenios murieron[5] en los combates durante las seis semanas del 27 de septiembre al 10 de noviembre, 2020 se han producido informes de una mayor cooperación militar entre Pakistán y Turquía, aunque Pakistán ha negado oficialmente los informes de que sus soldados combatían en la guerra Nagorno-Karabaj.[6]

Cantantes populares azeríes han grabado canciones que conmemoran dicha cooperación militar,[7] mientras que los videos compartidos en las redes sociales muestran a soldados azeríes refiriéndose a ello.[8] Los medios de comunicación rusos han comentado sobre la formación de «un nuevo triángulo estratégico en Eurasia», el cual comprende a Turquía, Pakistán y Azerbaiyán[9] e informaron que los combatientes paquistaníes y afganos afiliados a Jamaat-e-Islami, Jaish-e-Muhammad y a los movimientos de Al-Badr bajo la supervisión del Servicio Interno de Inteligencia de Pakistán (SII) han participado activamente en el conflicto Nagorno-Karabaj del lado de Azerbaiyán desde la década de los años 1990[10]. Un artículo de un diario islamista paquistaní describió recientemente un marco en el que la potencia religiosa Arabia Saudita, la potencia económica de Turquía y la potencia nuclear de Pakistán pudieran desempeñar un papel influyente en el establecimiento de un «consejo de seguridad de países musulmanes» similar a la OTAN[11]. Los informes de una cooperación militar Turquía-Pakistán se han sumado a las preocupaciones de que Pakistán pudiera ayudar a Turquía a obtener armamento nuclear,[12] una aspiración que el propio presidente Erdogan admitió abiertamente en septiembre del año 2019.[13]

[1] Tccb.gov.tr/en/news/542/123664/-it-is-an-obligation-for-us-to-be-strong-in-military-economic-and-diplomatic-terms-#, 23 de enero, 2021.

[2] Youtube.com/watch?v=pCra8Oir-8E, 23 de enero, 2021.

[3] Defenceturk.net/pakistanin-pn-milgem-korvetinin-dizel-jenerator-setleri-isbir-elektrikten, consultado el 2 de febrero, 2021.

[4] Savunmasanayist.com/ukraynadan-milgem-korveti-siparisi, 15 de diciembre, 2020.

[5] El Ministerio de Defensa azerí informó de al menos 2.855 muertos y otros 50 desaparecidos. El Ministerio de Defensa de Armenia informó de al menos 3.400 muertos. Tass.com/world/1247091, 20 de enero, 2021; Mod.gov.az//images/pdf/529dc1208d8d99ad06e046a0392ba41c.pdf, consultado el 3 de febrero, 2021.

[6] Aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistan-denies-its-armys-presence-in-azerbaijan/1993022, 2 de octubre, 2020.

[7] Véase el video del portal MEMRI TV No. 8629 – Video musical azerí destaca alianza política, estratégica y militar entre Azerbaiyán, Turquía y Pakistán: ‘Karabaj le pertenece a Azerbaiyán’, 27 de diciembre, 2020.

[8] Véase el video del portal MEMRI TV No. 8640 – Soldado azerí muestra con orgullo insignias con las banderas de Azerbaiyán, Turquía y Pakistán, saludando a los lobos grises, 28 de diciembre, 2020; Facebook.com/watch/?v=2892674457726385, 26 de diciembre, 2020.

[9] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9145 – Medio de comunicación ruso Kommersant.ru: Azerbaiyán, Turquía y Pakistán están ‘creando un nuevo triángulo estratégico en Eurasia’, 19 de enero, 2021.

[10] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9095 – Medio de comunicación ruso Ogoniok: Militantes pakistaníes combatieron en ‘Karabakh Jihad’ del lado Turquía-Azerbaiyán, 17 de diciembre, 2020.

[11] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8189 – Diario pakistaní en idioma urdu insta a Turquía, Pakistán y a Arabia Saudita a liderar un ‘Consejo de Seguridad de Países Musulmanes’ similar a la OTAN y cita un versículo coránico, en el que dice: ‘Esta es una orden dada por Alá’, 23 de julio, 2019.

[12] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 254 – Bajo la alianza estratégica emergente Turquía-Pakistán, Pakistán puede proveerle a Turquía capacidades en el ámbito del armamento nuclear, 19 de enero, 2021.

[13] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8262 – Presidente turco Recep Tayyip Erdogan: ‘Algunos países poseen misiles con ojivas nucleares… Yo, sin embargo, se supone que no los puedo tener, yo no acepto esto’, 5 de septiembre, 2019.

The post Ante informes sobre una creciente cooperación militar entre Turquía y Pakistán, el presidente turco Erdogan celebra el lanzamiento y construcción de buques de guerra de fabricación turca para las armadas turcas y paquistaníes first appeared on MEMRI Español.