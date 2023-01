Ante protestas en Jordania que incluyen llamados en contra del rey y apoyo al príncipe Hamzah, periodistas y ex-ministros advierten: El resentimiento no tiene precedentes; las autoridades deben adoptar un nuevo enfoque

A comienzos de diciembre, 2022 estalló una ola de protestas en Jordania, tras una decisión del gobierno de aumentar el precio de la gasolina, lo que agravó la actual crisis económica del país. Las protestas tomaron la forma de manifestaciones, huelga de camioneros, huelgas generales y disturbios, especialmente en la zona sur del país.[1] Esta ola de protestas se diferenciaba de las anteriores[2] en que cruzaba una línea importante: el 15 de diciembre, durante los disturbios en la ciudad de Ma’an, al sur de Jordania, se realizaron dispararon contra las fuerzas de seguridad, asesinando al subjefe de policía del distrito ‘Abd Al-Razzaq Al-Dalabih.[3] Varios días después, el 19 de diciembre, tres policías más fueron asesinados mientras arrestaban a los sospechosos de la balacera ocurrida en Al-Dalabih. Los sospechosos, uno de los cuales también murió durante el allanamiento, fueron capturados con abundante armamento y municiones. El régimen se refirió a ellos de «célula terrorista takfiri[4]»[5] aunque su militancia probablemente estuvo motivada por la crisis económica.

Junto a las críticas contra el gobierno debido al aumento de los precios, las protestas también incluyeron críticas contra el propio rey ‘Abdullah y el clamor de que él es el responsable de la gravísima crisis que padece el país. Aunque las críticas al rey y los llamados a limitar sus poderes también se escucharon en olas de protesta anteriores, todavía son consideradas como ruptura de un tabú y el cruce de un punto de no-retorno y, por ende, pueden indicar una amenaza verdadera para la estabilidad de su régimen. Otro avance significativo en la actual ola de protestas es que las críticas en su contra estuvieron acompañadas de sugerencias por un gobernante alterno: su hermanastro, el príncipe Hamzah, quien ha estado bajo arresto domiciliario desde que fue acusado por un intento de golpe de estado contra el rey en el mes de abril del 2021.[6] Expresiones de apoyo por Hamzah se escucharon en las protestas en todo el país y también en las redes sociales y algunos lo presentaron como una alternativa al rey, tal como se dijo pidiéndole también que interviniera en la crisis jordana.

Al igual que en algunas de las olas de protesta anteriores, una característica llamativa de la actual ola es que las críticas las expresan, entre otros, las tribus jordanas, que siempre han sido consideradas la principal base de apoyo del régimen hachemita. En los últimos años ha habido una creciente sensación de resentimiento y frustración entre las tribus, ante su exclusión de los centros de poder del país y debido a los cambios en la composición social de Jordania. Los funcionarios jordanos que visitaron una de las tiendas de campaña mortuorias por los policías asesinados en los disturbios fueron enfrentados con airadas declaraciones de los jeques locales quejándose por la terrible situación económica y la conducta del régimen.[7]

Al mismo tiempo, llama mucho la atención que la Hermandad Musulmana jordana se hayan abstenido hasta ahora de sumarse a las protestas o de avivarlas y se haya limitado a instar al régimen a prestarle atención al sufrimiento de los ciudadanos y lidie con la crisis económica.

Otra expresión destacada ante la insatisfacción en el país y el deterioro de la posición del rey es una carta enviada por el parlamentario jordano Muhammad ‘Inad Al-Fayez, ex-ministro de inteligencia de Jordania, al príncipe heredero saudita Muhammad bin Salman, instándolo a suspender la ayuda económica a Jordania, ya que esta termina solo «en los bolsillos de la pandilla corrupta de aquellos responsables de tomar las decisiones en el país» y no es utilizada para ayudar a los ciudadanos jordanos.[8] La carta, publicada en la página Facebook de Al-Fayez, causó revuelo ya que fue percibida como un desafío al régimen y una expresión a la falta de confianza en el rey. Posteriormente y presumiblemente en respuesta a las duras críticas en las que este incurrió, Al-Fayez declaró su lealtad al rey y anunció su intención de renunciar al parlamento.[9]

Las autoridades jordanas respondieron a las protestas de varias maneras. Las fuerzas de seguridad intentaron frenar los disturbios en las distintas regiones, mientras detenían a figuras que apoyaban o avivaban las protestas, incluyendo al activista político Khaled Turki Al-Majali, editor del portal Kul Al-Urdun, acusado de difundir incitación y calumnias. Otra figura arrestada fue Majed Al-Sharari, ex-alcalde de Ma’an y figura poderosa y popular en la ciudad, quien se encontraba entre los líderes de la huelga de camioneros y expresó su apoyo a las protestas.[10] Su arresto provocó un gran alboroto en la ciudad, en la cual los residentes solicitaron su liberación pidiéndola en manifestaciones y en las redes sociales.[11] Otra medida tomada por el gobierno fue bloquear la aplicación TikTok, con el argumento de que esta se utilizaba para elogiar la violencia y sembrar el caos en el reino.[12]

Según informes, en las últimas dos semanas, el jefe de la corte real Yousuf Hassan Al-‘Issawi, celebró reuniones con representantes tribales y con generales retirados en varias gobernaciones y regiones, aparentemente en un intento por calmar la ira.[13] El día 31 de diciembre, el comité gubernamental en tasar los precios a los combustibles anunció una reducción del 8% en el precio de los derivados del petróleo.[14] El 2 de enero, 2023 en una reunión con dignatarios de la gobernación de Aqaba, el rey anunció haberle ordenado al gobierno que congelara el impuesto sobre el querosén durante el invierno para aliviar la carga sobre los ciudadanos.[15]

Ante las protestas y las duras críticas vociferadas contra al régimen, varios ex-ministros y altos periodistas publicaron artículos advirtiendo que la crisis económica ha creado una situación sin precedentes y ha provocado un resentimiento mayor contra el régimen incluso entre su propia base de apoyo. Estos hicieron un llamado a las autoridades jordanas para que no ignoren el significativo cambio en el estado de ánimo, las posturas y el discurso de la población, sino que enfrenten la situación con nuevas herramientas y enfoques y promulguen reformas para de esta manera detener el deterioro.

Este informe presenta las críticas contra el rey ‘Abdullah y las expresiones de apoyo al príncipe Hamzah durante la actual ola de protestas, así como también extractos de los artículos de los principales periodistas y ex-ministros.

En manifestaciones y en las redes sociales: críticas al rey junto a expresiones de apoyo al príncipe Hamzah

La protesta y críticas contra las autoridades jordanas fueron expresadas en manifestaciones callejeras, así como también en las redes sociales, en particular en las aplicaciones TikTok, Twitter y Facebook, bajo hashtags tales como «Jordania se rebela», «Jordania no se está bien», «Huelga de camioneros», «Huelga de honor» y «Liberen a Majed Al-Sharari». Tal como en las anteriores oleadas de protestas, se vociferaron críticas personales contra el rey ‘Abdullah, a quien se le considera responsable de la terrible crisis económica que sufre el país. Un video de una de las protestas muestra a los participantes entonando el cántico «¿Por qué andarnos por la tangente? ‘Abdullah es responsable por la situación» y «Nosotros te prometimos lealtad, pero solo cosechamos problemas».[16]

También llamativas fueron las expresiones de apoyo al medio hermano del rey Hamzah, quien ha estado bajo arresto domiciliario por participar en un intento de golpe de estado contra el rey en el mes de abril del año 2021.[17] Este apoyo ha sido evidente en las manifestaciones y en los publicados en las redes sociales etiquetados con los hashtags mencionados anteriormente o con «Príncipe Hamzah» y «el país desea a Hamzah». En una marcha de protesta celebrada el 17 de diciembre en el barrio Al-Tafaileh en la capital, los manifestantes le pidieron a Hamzah que interviniera en la crisis, coreando «Oh Hamzah bin Al-Hussein, el país está en ruinas, ¿dónde estás tú?»[18] Otro video, de una protesta en la región de Tafila, mostraba a los participantes entonando el cántico «Con espíritu y sangre te redimiremos, oh Hamzah».[19]

Tal como fue mencionado anteriormente, el periodista y activista político Khaled Turki Al-Majali, editor del portal jordano Kul Al-Urdun, fue arrestado por mensajes que este publicó en Facebook. Los publicados que llevaron a su arresto fueron las siguientes. El 17 de diciembre este escribió: «Dado que Hamzah bin Hussein ha renunciado al título de príncipe y a su inmunidad,[20] creo que nada en la constitución descarta nombrarlo para formar un gobierno de reforma nacional. Yo no tengo ninguna duda de que esto vendría a ser el comienzo de un avance nacional».[21] El publicado provocó muchas respuestas, por ejemplo, una del general retirado Muhammed ‘Autoom, quien participó activamente en el movimiento de protesta contra el rey y comentó lo siguiente: «Esa es una opinión creativa. Hamzah puede resolver los problemas más crónicos del país. Le agradecemos su sugerencia».

En otro publicado, Al-Majali llamó a expandir las protestas a las ciudades más grandes, escribiendo lo siguiente: «¿No se ven afectados los residentes de las grandes ciudades Amman, Al-Zarqa e Irbid ante el incremento de los precios de la gasolina? Ustedes constituyen el 65% de los ciudadanos de Jordania. ¿Por qué no apoyan a sus hermanos que están en huelga en otras partes del reino? Mientras más bajos sean los precios de la gasolina no solo beneficiarán a los huelguistas sino también a todos nosotros. Estén con ellos, no miren desde los costados».[22] Tal como se indicó, estos publicados provocaron que este fuese arrestado por cargos de incitación.

El 15 de diciembre también apareció un publicado expresando su apoyo al príncipe Hamzah en una cuenta Facebook identificada con la tribu Bani Hassan, la mayor de las tribus de Jordania. La publicación incluía una fotografía de Hamzah y una cita suya: «Soy un ciudadano jordano libre e hijo de mi padre el rey Hussein».[23]

El publicado en la cuenta Facebook identificada con la tribu Bani Hassan

Antiguos periodistas jordanos y ex-ministros: La situación no tiene precedentes y el estado debe prestarle atención a ello

En respuesta a las críticas expresadas contra el régimen durante las protestas, varios periodistas jordanos sénior y ex-ministros escribieron artículos pidiéndole al régimen que se dé cuenta de que la angustia de la población es genuina y grave y encuentre nuevas formas de abordarla antes de que las protestas se vuelvan incontrolables.

Periodista jordano: El sentimiento anti-régimen expresado actualmente por el sector tribal no tiene precedentes en su dureza y requiere adoptar un nuevo enfoque

Bassam Badarin, corresponsal del diario en Londres Al-Quds Al-Arabi en Jordania, escribió que las intensas críticas, sin precedentes en su dureza, que actualmente expresan las tribus jordanas y otros sectores que tradicionalmente han apoyado al régimen reflejan una angustia real y obliga al régimen a adoptar un nuevo enfoque. Este escribió: «La situación en la que las carpas de luto y los consejos tribales en Jordania se han convertido en focos de protesta activa que cruzan los puntos de no-retorno no tiene precedentes… mientras que la economía local se encuentra en una profunda crisis y el alto costo de la vida está provocando expresiones de rabia… Las carpas para el luto y los consejos tribales ahora están liderando una campaña nacional integral de críticas contra el gobierno… Un discurso en escalada con características claras es evidente en las carpas para el luto y en los consejos tribales. Los mensajes en escalada son transmitidos directamente a los altos funcionarios, líderes y generales quienes visitaron las carpas para el luto… fueron extremadamente duros, e incluso crueles y sin precedentes en algunos casos, especialmente en zonas que siempre fueron bastiones de apoyo al régimen…

«Esta es una nueva realidad jordana, que nuestra población nunca ha visto ni conocido en el pasado y que nuestros gobiernos a lo largo de los años nunca han tenido que lidiar… Los debates, las preguntas y las críticas escuchadas en las carpas para el luto… y en los consejos tribales han trascendido todos los umbrales a los que los jordanos están acostumbrados… Algunos de los que han abrazado el discurso crítico son aquellos que ocuparon altos cargos, o representantes de círculos tribales que han sido muy leales a las autoridades durante décadas…

«Los observadores notan que ciertos círculos que tradicionalmente han estado cerca del estado se encuentran ahora expresando opiniones que son bastante contundentes y, lo que vendría a ser más importante, se niegan a aceptar la narrativa oficial sobre la muerte de los policías mártires y preguntas directas a las autoridades… Esto significa que no estamos hablando del movimiento de protesta popular, sobre opiniones opositoras o de disidentes profesionales en el exilio. Además… estas críticas no pueden ser tergiversadas o calificadas de intento por subvertir la narrativa oficial … Más bien, reflejan un nuevo sentimiento de angustia que se deriva del hecho de que los partidos, tribus y sindicatos profesionales han sido excluidos de los centros de poder durante 20 años sin que se les haya brindado ninguna alternativa…

«Por lo tanto, se necesita un enfoque nuevo y diferente en el discurso con estos elementos y sobre los detalles de la situación y la élite gobernante puede eventualmente verse obligada a admitir abierta y oficialmente que sus planes de modernización y empoderamiento no han logrado en lo absoluto atraer a gente talentosa entre las tribus… y varios otros sectores sociales. El régimen debe idear una nueva forma de preservar la estructura social de Jordania, que siempre ha servido de escudo… para los intereses del estado y sus narrativas oficiales».[24]

Ex-ministro de Información: El estado debe atender la situación de los ciudadanos para evitar que la situación se deteriore

El destacado periodista jordano Samih Al-Ma’aytah, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Información de Jordania, portavoz del gobierno y editor del diario de gobierno Al-Rai, también advirtió que la crisis económica tiene un impacto negativo en el estado de ánimo, sentimientos, las posturas y el discurso de la población jordana, insinuando las duras críticas escuchadas durante las protestas incluso de tribus y regiones que durante años han sido consideradas bastiones de apoyo a la familia real hachemita. Al instar a los líderes jordanos a que presten atención a esto antes de que la situación se deteriore, este escribió: «El estado claramente se está ahogando en el manejo de pequeños detalles y eventos cotidianos… Existen cuestiones relacionadas con la economía y los medios de subsistencia que preocupan a los jordanos y a los diversos aparatos estatales, así como también la tensión oculta derivada de los problemas económicos… El gobierno está haciendo esfuerzos para mantener entendimientos con elementos internacionales, creyendo que esto es parte de la protección de la infraestructura económica de Jordania y también existe un esfuerzo por parte de varios sectores para lograr decisiones gubernamentales que alivien el costo de la vida…

“Pero el estado debe reflexionar seriamente sobre los efectos de la crisis económica en la perspectiva, posiciones y prioridades de los ciudadanos jordanos. Si las protestas no hubiesen implicado más que rabia por el incremento en el precio de varios bienes, estas hubiesen podido ser superadas, pero quien está al tanto de las percepciones de la población, de lo que dicen en conversaciones espontáneas y de sus reacciones ante lo que está sucediendo, entiende que el tema económico ha reconfigurado la sociedad y ha cambiado la posición y las prioridades de la mayoría de la población. Esta ha cambiado su actitud hacia la situación, hacia figuras prominentes y hacia los temas más importantes… Hablo de un cambio significativo en el clima entre los jordanos y en este contexto, las herramientas utilizadas por las autoridades en el pasado ya no son efectivas…

«Quizás algunos de los funcionarios de estado deberían dejar de ahogarse en los detalles cotidianos, contemplar lo que ha sucedido, discernir el cambio que ha ocurrido… en los corazones y las mentes de los jordanos como individuos, grupos y fuerzas sociales y buscar formas de minimizar la impacto del tema económico y el costo de la vida que impacta sobre los jordanos… y en su discurso y en las preocupaciones importantes en sus vidas. También están aquellos que siguen lo que se dice en las redes sociales… en los consejos tribales, en reuniones con funcionarios estatales y en cualquier otro foro, así como también en foros que no son públicos pero deben ser monitoreados, porque reflejan desarrollos importantes… Es importante que el estado esté consciente del impacto importante que tiene el tema económico y la conducta de las fuerzas ejecutivas es decir, el gobierno ha tenido en la vida de los jordanos y de las principales fuerzas sociales. Es vital buscar soluciones que combatan este cambio entre los jordanos, que fueron y seguirán siendo las verdaderas fuentes del estado…

«Es importante comprender este cambio en la topografía social de Jordania, para detener cualquier desarrollo negativo. Si no se abordan estos cambios, estos aumentarán y nos conducirán en direcciones peligrosas que pueden privar al estado de su capacidad para mantener los altos estándares que solían caracterizar sus relaciones con los jordanos, quienes fueron y seguirán siendo el arma más importante contra todo tipo de crisis política, económica y de seguridad…”[25]

Ex-ministro jordano: La crisis proviene de una política jordana de años y de la falta de inclinación en abordar los problemas; es hora de realizar reformas políticas y económicas

Escribiendo en el diario de Londres Al-Quds Al-Arabi, el ex-canciller Marwan Al-Mu’asher llamó a reconocer que la responsabilidad por la actual crisis en el país recae en el estado jordano y en los gobiernos jordanos consecutivos y advirtió que solo las reformas políticas y económicas inmediatas cambiarán la situación. Este escribió lo siguiente: «Primero, debemos admitir que la situación económica actual es el resultado acumulativo e inevitable del sistema económico y político de Jordania, que se ha basado en gran medida en una economía rentista y en la ayuda externa para administrar el país, sin tener en cuenta la necesidad de construir una economía basada en eficiencia, productividad y en las fuentes independientes de ingresos. La insistencia en este sistema económico se justificó repetidamente diciendo de que no es el momento adecuado para un cambio y que la escasez de recursos naturales en Jordania obliga a este país a depender de fuentes de ingresos de recursos externos hasta que surja la oportunidad para el cambio… Sí, si hubiera habido un ímpetu para adoptar un nuevo enfoque económico que crea una base para los sistemas productivos, podríamos haber evitado estas crisis o al menos limitado sus efectos… los gobiernos no lo hicieron. Más que eso, se les ocurrieron todas las excusas posibles, tratando de persuadir al pueblo de que Jordania no puede confiar en sí misma, a fin de mantener sus privilegios políticos y económicos, que no fueron compartidos con el pueblo en su totalidad.

“Existe otra política del estado jordano que no se corresponde con la necesidad de mantener el orden público. Esta es la política de utilizar el pretexto de la seguridad nacional… para encubrir sus fracasos económicos y políticos, acusando a cualquiera que se oponga a sus políticas de takfir (extremismo religioso que implica acusar a otros musulmanes de herejía y de sabotaje). Esto no resolverá los problemas. Las personas que protestan contra la crisis actual sin duda incluyen algunos takfiris, como aquellas personas que asesinaron al mártir ‘Abd Al-Razzaq Al-Dalabih y sus compañeros mártires de las fuerzas de Seguridad General… Pero debemos tener cuidado de no tildar de takfiri a cualquiera que proteste contra la actual situación. Esto es falso; además, un enfoque tan estrecho, que ignora el corazón de la crisis, no resolverá el problema sino que incrementará la tensión y la rabia en las calles…

«Los métodos empleados por el estado jordano en el pasado (represión de la seguridad y sistemas rentistas que dependen de la ayuda externa y el amiguismo) ya no son suficientes para mantener el orden público… Las crisis consecutivas que nos aquejan indican claramente que no podemos seguir aferrándonos a la política de aplazar (abordar) los problemas. Debemos emplear nuevos métodos… Necesitamos lo que el difunto rey Hussein llamó una ‘revolución blanca’, que abarque todos los marcos actuales y esté acompañada de un compromiso político verdadero, que asegure la implementación de políticas económicas y planes educativos para promover la creatividad, innovación y la productividad, en la práctica, no solo a nivel retórico (esto debe ocurrir) bajo el paraguas de reformas políticas que aseguren transparencia, libertad de expresión, pluralismo de opinión y el estado de derecho para todos … De lo contrario, las crisis políticas y económicas seguirán una tras otra y seguiremos inventando excusas para tomar solo medidas temporales…”[26]

*H. Varulkar es director de investigación en MEMRI; Z. Harel es compañero investigador en MEMRI.

