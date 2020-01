Diario Judío México - Introducción

En respuesta a las declaraciones dadas el 15 de febrero, 2019 por el vicepresidente estadounidense Mike Pence en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que acusó a Irán de provocar un antisemitismo al estilo nazi,[1] el canciller iraní Mohammad Javad Zarif explicó al día siguiente, en una entrevista con el Diario alemán Der Spiegel, que Irán no era antisemita y que «Irán siempre ha apoyado a los judíos, solo estamos en contra de los sionistas. El Holocausto fue un desastre».[2]

Refutando las declaraciones de Zarif existen muchas declaraciones antisemitas de figuras dentro del propio centro del régimen iraní. Una de estas figuras es Mehdi Taeb, el encabezado del grupo de expertos think tank Cuartel General Ammar que asesora al Líder Supremo iraní Ali Jamenei,[3] un socio cercano del propio Jamenei y hermano del jefe del servicio de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) Hossein Taeb.

Este informe presentará declaraciones antisemitas y anti-sionistas hechas por Taeb en una serie de conferencias de seis partes a finales del año 2018 y en la conferencia «Consulta y aclaración sobre formas de confrontar a los sionistas» en el 2019. Para ver los videos e informes de MEMRI sobre Taeb, véase el apéndice de este informe.

El Cuartel General Ammar, dirigido por Mehdi Taeb

El Cuartel General Ammar, que dirige Mehdi Taeb, fue establecido el 11 de febrero, 2011 el Día de la Revolución Islámica de Irán, luego de sucederse las protestas del Movimiento Verde del 2009 en Irán, en respuesta a las instrucciones dadas por Jamenei a sus leales en la élite política y cultural para evitar que estas protestas se repitan. Con el objetivo de fortalecer obediencia absoluta a Jamenei y al principio del Mandato del Jurisprudente, sus 15 miembros son en su mayor parte altos funcionarios del régimen y prominentes teóricos en los círculos ideológicos de línea dura. El suplente de Taeb es Alireza Panahian, alto funcionario de la oficina de Jamenei que dirige los grupos think tank de Jamenei en las universidades iraníes.[4] Otros miembros son Saeed Ghasemi, ex-funcionario de alto rango del CGRI y ahora miembro de alto nivel en el grupo iraní de línea dura de Hezbolá[5] y Hassan Abassi, teórico del CGRI y jefe del Centro Doctrinal de Seguridad Nacional del CGRI.[6]

Los miembros del Cuartel General Ammar elaboran estrategias para monitorear y frustrar las actividades subversivas anti-régimen, tanto dentro como fuera del país y denominan esta actividad «guerra suave». El subcomandante Panahian explicó el papel de la organización como la forma de «monitorear el cumplimiento de las demandas de Jamenei, coordinar entre las fuerzas de la Revolución Islámica, supervisar las actividades organizativas [del régimen], monitorear la actividad del frente que se opone a la Revolución Islámica, identificar las actividades abiertas y encubiertas de los enemigos y agentes enemigos dentro de Irán y sensibilizar a la [población] sobre el ámbito de los desarrollos internos».[7]

Taeb en serie de conferencias sobre los judíos y el sionismo

A finales del año 2018, Taeb dio una serie de conferencias de seis partes a clérigos y estudiantes del clero en Qom que enfatizaban la importancia de conocer la historia de los judíos y del sionismo. Las transcripciones de las conferencias fueron publicadas por el portal Kheybar.net. [8] En sus conferencias, Taeb explicó lo siguiente: «Conocer al enemigo nos permite identificar sus maléficos esquemas antes [de que estos sean actualizados] y nos permite… evitar cualquier tipo de infiltración y desviación del verdadero camino a tomar».

Según Taeb, sus conferencias aclaran los versos coránicos y revelan la forma en que el régimen islámico en Irán ve a los judíos y a los sionistas como uno y lo mismo. Al referirse a ambos como «belicistas y hechiceros», Taeb les atribuye rasgos tales como el oprimir a otros, incitar, saquear y ser rico mientras fingen ser pobres y agrega que son una fuerza eterna del mal, la raíz del mal en el mundo desde la antigüedad hasta el día de hoy y que aspiran a controlar no solo Palestina sino el mundo entero, con su riqueza y su control de los medios de comunicación globales. Taeb llama a los judíos «enemigos jurados» del Islam y de los musulmanes y agrega que «si se erradican a los judíos de la tierra, la luz de los incrédulos se apagará por sí sola».

También reitera Taeb el objetivo declarado del régimen islámico de Irán – acabar con el sionismo, es decir, el Estado de Israel y los judíos y agrega que los judíos «encendieron el fuego de la guerra… Si los conocen bien, entenderán el por qué el sionismo debe ser borrado del mundo en nuestro tiempo… Nuestra actividad para borrar su presencia en Palestina es para salvar al Islam… Si la lanza es dirigida contra los judíos, el mundo será liberado».

Conferencia No. 1: «Conociendo a Sión y a los sionistas» – 27 de septiembre, 2018

Conferencia No. 2: «Quiénes son los judíos, cómo deben ser tratados y qué tienen que ver los judíos con el sionismo» – 14 de noviembre, 2018

Conferencia No. 3: «Entendiendo a los judíos ante la luz del Corán» – 20 de noviembre, 2018

Conferencia No. 4: «Las demandas de los judíos sobre la promesa divina de la tierra otorgada [a ellos]» – 24 de noviembre, 2018

Conferencia No. 5: «Conociendo al enemigo: Los judíos como introducción al conocimiento del sionismo» – 28 de noviembre, 2018

Conferencia No. 6: «La capacidad de los judíos para organizarse y de aprovechamiento» – 9 de diciembre, 2018.

Mehdi Taeb, Kheybar.net, 14 de noviembre, 2018

Conferencia No. 1: ¿Quiénes son los sionistas?

En esta conferencia, Taeb dice: «‘Sionistas’ es el nombre de un culto que busca controlar, situarse y establecerse en Sion. Sion es el nombre de la tumba sagrada en la que la Mezquita Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca están ubicadas y los sionistas desean controlar este Sion… »

«¿Qué significa la palabra ‘judíos’? Este es un término que proviene del Corán y es el nombre que Alá decidió darle al culto llamado sionistas. A fin de responder esta pregunta, [debemos examinar] si el término «judíos» existió antes del Corán. ¿Denominó el Corán a este culto por el nombre de [sionistas]? Debería decirse que lo más seguro es que el Corán utiliza el término ‘judíos’ pero [ese término] no aparece en el Nuevo Testamento ni en ninguno de los libros de la Torá».

Conferencia No. 2: Conocer a los judíos – Un grupo desviado que niega la profecía de los que vinieron después de Moisés, es decir, Jesús y Mahoma

Según Taeb, un grupo llamado «los judíos» que fue condenado en la Torá, en el Nuevo Testamento y en el Corán no es necesariamente el mismo que los hijos de Israel. Este agregó que «judío» es el nombre de «un grupo desviado que niega la profecía de los que vinieron después de Moisés, es decir, Jesús y Mahoma» y que los iraníes llaman a este grupo desviado «‘Jood’ y no ‘Yahood’». Los judíos, continuó Taeb, «se caracterizan por dos rasgos que siempre están presentes: la distorsión y el ocultamiento. Estos también se dedican a la usura».

«Todo judío es sionista y todo sionista es judío, aunque políticamente hablando distinguimos entre estas dos tribus y a pesar de las disputas entre los dos grupos».

«El Corán determina que los judíos deben ser humillados; el impuesto jizya debe ser tomado de sus manos, no por medio de un emisario o cualquier medio tecnológico porque de esa manera no hay humillación. El [Corán] en 9:29 [declara]: ‘Combatan contra aquellos que no creen en Alá o en el Último de los Días y que no consideran ilegal lo que Alá y Su Mensajero han hecho ilegal y que no adoptan la religión de la verdad de aquellos a quienes se les concedieron las Escrituras – [sométanles] hasta que den jizyah voluntariamente mientras son humillados’. Alá desea mantener a este grupo bajo el control de los creyentes [es decir, los musulmanes] – ¿por qué? Porque es un grupo con demandas que se aprovecha de las oportunidades. Tan pronto tienen una oportunidad, actúan para destruir a otros…»

«Si este grupo, denominado los judíos, abandonara sus actividades judías y creyera en Mahoma y en los imames [chiitas], [es decir], en aquellos que continúan el camino previsto por Mahoma, [también] por los profetas anteriores Moisés y Jesús y si dejan la terquedad, entonces [este grupo] será apto para que se les mencione como los ‘hijos de Israel’ y serán considerados ahl al-kitab [Pueblo del Libro – que creen en la misión del monoteísmo transmitida por los profetas, la Torá, el Nuevo Testamento y el Corán]. Los judíos distorsionaron el contenido de la Torá y el Nuevo Testamento y destruyeron lo que fue escrito [en estos] sobre Mahoma».

La similitud sionista/judía

«Argumentamos que existen similitudes entre los judíos y los sionistas… A fin de comprender la esencia de la conexión, debemos examinar muy de cerca las leyes y reglamentos del Estado de Israel, ya que este grupo [los judíos] es experto en ocultar la verdad y en no pronunciarla. Por lo tanto, los sionistas deben preguntarse: ¿Cuál es el significado del signo en su bandera? ¿A qué se refieren ellos con el uso de la Estrella de David? ¿Por qué es de seis puntas? ¿Por qué colocaron dos franjas azules [en la bandera, una] arriba [de la estrella] y una debajo de ella, si su lugar está aquí [en Israel]? ¿Qué significa esta bandera? ¿Cuál es el significado de la estrella y estas dos líneas?… [Una de] las dos líneas que están en esta bandera [simboliza] el Nilo y la otra simboliza el Éufrates. La Estrella de David tiene seis puntas afiladas y la conexión entre los dos ríos y los símbolos en esta bandera es el programa estratégico de los sionistas, que dice: Somos el grupo que afirma es el mundo en su totalidad. El símbolo de la bandera israelí indica esto».

Conferencia No. 3: Entendiendo a los judíos ante el Corán: Los judíos tienen como objetivo el control del mundo entero

«¿Qué es lo más importante que nosotros debemos entender de los judíos? Lo importante es entender su objetivo y sus deseos… ya que vemos que entre los judíos existe un principio llamado el principio del ocultamiento, el principio del camuflaje, el principio del secreto, lo cual significa el nunca expresar claramente sus objetivos. Por lo tanto, si queremos entender el objetivo de los judíos ante el Corán, necesariamente debemos saber lo que estos dicen… El comportamiento de los judíos indica su afirmación de que se les prometió de una manera divina el control del mundo…

«Los judíos afirman y también está escrito en el Zaboor [en el Islam, un libro atribuido al Rey David], de que toda la tierra les pertenece a ellos. Si deseas recuperar tu hogar del ladrón y si el ladrón se resiste a ello, entonces tienes derecho a matar al ladrón… Si los judíos afirman que toda la tierra es suya, entonces ellos se auto-otorgan el derecho de matar a cualquiera que se resista a ellos, [ya sea] un niño o adulto… [Ellos] tampoco se compadecen de los chicos no nacidos [en el vientre de sus madres]…»

El objetivo de los judíos es firme: Controlar no solo Palestina sino al mundo en su totalidad,

«El objetivo de los judíos es [controlar] la tierra… Según el Corán, los judíos exigen [controlar] todos los territorios [en el mundo]… Esta creencia es una creencia natural. Alá quiso renegar [en Su promesa] pero ellos le dijeron a Alá que no puede renegar de ella. Los judíos dicen: Dios nos dio la tierra. Dios no puede retractarse de [sus palabras]…»

Taeb dando su tercera conferencia. Kheybar.net, 20 de noviembre, 2018

Conferencia No. 4: Los judíos y la promesa divina del control de la tierra

«La razón del temor de los judíos es la verdadera interpretación del Corán…

«Hemos visto en la Torá que Dios forcejeó con Jacob y lo arrojó al suelo. Está escrito en el prefacio de la Torá de cuatro volúmenes en posesión de los judíos de Irán – a quienes personalmente considero sionistas y que fue traducida [al farsi] por Haroun Yashayaei, que todo el comentario que nos dieron [los judíos] respecto a Dios y a los judíos, etc., se debe a errores de traducción. Respecto a los versos [sobre la lucha de Jacob con Dios], él [Haroun] los interpretó en el sentido de que la Torá dice que Dios forcejeó con Jacob. Para conocer la palabra ‘forcejear’, existen varios significados: uno es el combate cuerpo a cuerpo. El segundo es sumisión y el tercero es la querella. Dios humilló a Jacob. Hay versos del Corán que [relatan algo] similar a este incidente, pero la traducción en las manos [de los judíos sobre este incidente] es errónea y si prestan atención verán que no es así y que estas cosas no aparecen en la Torá en lo absoluto…

«Los judíos desean la totalidad del mundo… Cuando deseen la totalidad del mundo, no habrá lugar para ustedes. ¿En qué condiciones prometió Dios esta tierra a los hijos de Israel? Los judíos argumentan que es inconcebible que Dios pueda renegar de su deseo [en otorgarles el control de la tierra]. Si le preguntan a un judío si Dios no les concedió la tierra, este responderá que sí. Le preguntamos por qué no la colocó en sus manos. Él responderá que nos dio [a los judíos] la responsabilidad de obtenerlo por nuestra propia cuenta…»

Conferencia No. 5: «Si conocen bien a los judíos, entenderán por qué el sionismo debe ser borrado del mundo en nuestra época»

«[El término mencionado en el Corán, ‘Hijos de Israel’, es un símbolo para los creyentes y no necesariamente conectado al pueblo judío de hoy día]. Esto puede entenderse de lo dicho por Dios muchas veces: ‘Les dijimos: si creen entonces será así…’ Esto significa que Él los aceptó [a los judíos] solo si creen. El profeta Moisés les dijo muchas veces, Crean. Este les fustigó muchas veces por no creer.

«Y el versículo que mejor [aclara esto] es el versículo en el que Dios anuncia que el profeta Moisés les dijo: ‘¡Oh pueblo mío! Entra en la tierra santa que Alá te ha prescrito’ [Corán 5:21]… [Los judíos] nos dicen: «Ven, ustedes mismos dicen que está escrito en el Corán que Dios le dijo esto al profeta Moisés». [Pero] si observan [de cerca] notarán que el significado [de la palabra] ‘pueblo’ en este versículo no es realmente ‘el pueblo’ sino realmente ‘los creyentes’.

«¿Por qué sucede esto? [Porque más adelante en el verso dice]: ‘y no vuelvas tu espalda porque entonces volverán a ser perdedores’. ¿Quién es el perdedor en este mundo? El que no cumple las palabras de Dios. Por lo tanto está comprobado que ustedes [los judíos] tuvieron esta oportunidad en virtud de su creencia. Si este no fuese el caso, ¿por qué entonces está escrito «si dan la espalda, perderán?»

«¡¿Y por qué perderán la tierra [prometida]?! Los judíos se dirigen al profeta Moisés, [diciendo]: ‘Oh Moisés, no vamos’… El profeta [entonces] Moisés le dijo a Dios: ‘Entonces apártame de ellos, porque ya no desean ser creyentes. Cuando ya no desean ser creyentes, yo ya no tengo nada que ver con los hijos de Israel, [porque] yo [solo] trato con aquellos que si son creyentes’.

«Por esta razón, el Corán dice: ‘así que nos separamos de las personas desafiantemente desobedientes’. Se deduce que aquellos a quienes se dirigió el profeta Moisés, los hijos de Israel, no eran una raza, sino que eran hijos de Israel como un ejemplo de aquellos que quieren creer. Cuando dijeron: «No creeremos en ti» [Moisés] les dijo: Adiós, no los volveré a ver. [Más tarde] Dios dijo: ‘Entonces, de hecho, [entrar en la Tierra Prometida] les está prohibido durante cuarenta años [en los que] vagarán por la tierra. ‘Si la Tierra [Prometida] hubiera sido suya porque eran el pueblo [de Israel], ¿por qué se retrasó [su entrada en ello] durante 40 años? Resulta que la tierra no pertenece a ninguna gente [particular], sino a personas en el sentido de un pueblo creyente y su entrada fue retrasada porque se rebelaron”.

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes y videos en el portal principal de MEMRI copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/antisemitism-iran-%E2%80%93-part-ii-supreme-leader-associate-mehdi-taeb-lecture-series-jews-your

*A. Savyon es director del Proyecto de Medios de Comunicación de Irán en MEMRI; M. Abraham, M. Manzour y E. Kharrazi son compañeros de investigación en MEMRI.

