Artículo en diario jordano: “Ramadán es el mes de la yihad y el martirio; Los palestinos deben acudir a Jerusalén para defender Al-Aqsa; Los musulmanes deben cortar los lazos con los traicioneros judíos”

El 23 de marzo de 2023, primer día de Ramadán, el periodista palestino Rashid Hassan publicó en el diario jordano Al-Dustour una columna titulada «Ramadán, el mes de la yihad». En su texto, Hassan subrayó que el aspecto más importante del Ramadán es que es el mes de la yihad y el martirio, como lo demuestra el hecho de que las victorias más importantes y decisivas en la historia musulmana ocurrieron durante este mes. Por lo tanto, llamó a los palestinos a movilizarse y acudir a Jerusalén durante el Ramadán para defender Al-Aqsa, e instó a la nación musulmana a apoyar al pueblo palestino, detener la normalización con Israel y romper sus lazos con los judíos, que «no no honran ningún pacto o promesa y – por naturaleza – están predispuestos a la traición».

Cabe mencionar que Rashid Hassan a menudo publica artículos en los que apoya la lucha armada contra Israel, que incluyen consignas antisemitas.[1]

Poster de Ramadán en el canal Telegram del ala militar de Hamas, las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam (22 de marzo de 2023)

Lo siguiente son extractos traducidos de su última columna:[2]

“El mes de Ramadán está repleto de poderosos significados y contenido, y nos llega como una gran ayuda y bendición. El significado más importante de este noble mes es, sin duda, que es el mes de la yihad, el mes de la shahada [martirio], y el mes de istishhad (búsqueda del martirio). Es el mes de conquistas y de grandes batallas, no un mes de placeres. El mayor significado del mes de Ramadán es la preparación para la shahada y el sacrificio. En este bendito mes, las almas se someten por completo a su Creador y anhelan el Paraíso, sus brisas y fragancias”.

«En Ramadán se produjeron las batallas más importantes y decisivas en la historia musulmana, [como] la gran [Batalla de] Badr,[3] que los historiadores llaman unánimemente «la Batalla de la Distinción» porque para siempre trazó la línea entre la verdad y la falsedad. La Verdad salió victoriosa, y ‘la falsedad se marchitó: porque he aquí, ¡toda falsedad está destinada a desaparecer!’ [Corán 17:81] El politeísmo fue derrotado y su estrella comenzó a desvanecerse”.

«¿Acaso el Mensajero de Alá [el Profeta Mahoma] no pidió la ayuda de Alá [en la Batalla de Uhud[4] cuando vio los poderosos ejércitos de la tribu [Quraysh], que superaba en número al ejército musulmán dos a uno, diciendo ‘Oh Alá, no permitas que este grupo [los musulmanes] sea derrotado, porque no habrá nadie que te adore’? Entonces hubo una clara victoria [musulmana] y los líderes del politeísmo, que habían lastimado a Mahoma y sus Compañeros, obtuvieron lo que realmente merecían… La resonante conquista de La Meca tuvo lugar también durante el Ramadán…” [5]

«También en Ramadán fueron las batallas de Hattin,[6] [después de la cual] Jerusalén fue liberada, y la Batalla de Ain Jalut,[7] en la que la luz del Islam derrotó a las grandes fuerzas de la oscuridad. Los tártaros fueron derrotados y se defendió la existencia misma del Islam y las tierras del Islam de la necedad de los incultos e ignorantes. Finalmente, [en Ramadán] también sucedieron… las batallas del cruce en 1973,[8] en las que los ejércitos egipcio y sirio lograron provocar una humillante derrota a mil generales enemigos en las arenas del Sinaí y en el suelo del Golán…”

“El espíritu del Ramadán fluye por las venas de nuestro poderoso pueblo [palestino]. Nuestros heroicos prisioneros han anunciado una huelga [de hambre] ilimitada a partir del primer día del Ramadán, blandiendo el eterno lema ‘¡Libertad o martirio!’”

«Esta nación [palestina] de gigantes ha decidido intensificar la resistencia durante el Ramadán, [el mes de] bendición y éxito, [viendo esto] como la única forma de defender los lugares sagrados y las mujeres y los niños de la locura sionista que se ha descontrolado hasta el punto de que el terrorista [Ministro de Finanzas israelí Bezalel] Smotrich niega la existencia del pueblo palestino. Este estúpido tonto no sabe que el primer pueblo creado por Alá fueron los cananeos, que se asentaron en Palestina, construyeron Jerusalén y extendieron la civilización por toda la región”.

“En Ramadán, el mes del martirio y los mártires, hacemos un llamado a nuestro poderoso pueblo para que se movilice, venga a Jerusalén y permanezca en Al-Aqsa,[9] para defenderla de la locura sionista. Hacemos un llamado a nuestra nación [musulmana] para que rompa su silencio, anuncie su apoyo al pueblo palestino, rompa los documentos de normalización y subordinación [a Israel] y corte los lazos con los descendientes de los judíos de Khaybar,[10] ahora que se ha probado que no honran ningún pacto o promesa y que están – por naturaleza – predispuestos a la traición…»

