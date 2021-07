El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

Un artículo en la última edición de la revista yihadista Sawt Al-Hind («La Voz de India») compara a India con Israel, acusando al gobernante Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi de permitir crímenes contra los musulmanes en diferentes regiones de India.

Sawt Al-Hind es una revista mensual publicada por Ansarul Khilafah en hind («Ayudantes del califato en India»). El Califato se refiere al califato del Estado Islámico (EIIS). El último número, la edición No. 17, cuyo lanzamiento corresponde al mes islámico de Dhul Qadah 1442, el cual comienza el 30 de junio, 2021 fue compartido recientemente en la aplicación Telegram.

El artículo, titulado «Israel del Sudeste Asiático», es parte de una serie llamada «De los hermanos en Maldivas». Este dice que si bien se están cometiendo muchos crímenes contra los musulmanes en India, tales como en las regiones de Cachemira, Lakshadweep y Gujarat, la nación isleña musulmana de las Maldivas está desarrollando buenas relaciones con India. «Como musulmanes, todos debemos estar en contra de los incrédulos», dice el artículo.

A continuación se puede leer el texto del artículo:

«La violencia contra los musulmanes en India no es nada nuevo»; «por esta razón, se puede decir que India es el ‘Israel’ del Sudeste Asiático»

«Durante las últimas semanas, los musulmanes de todo el mundo protestaron contra las atrocidades que el estado judío de Israel ha cometido contra Palestina, que ha cruzado todos los límites en las últimas diez noches de Ramadán (el mes sagrado de ayuno que finaliza el 12 de mayo, 2021). Sin embargo, fue trágico ver cómo los ruidos han ido disminuyendo, siendo esto lo que ocurre mayormente hoy día. Sin embargo, esto muestra que a algunos todavía les importa lo que le sucede a los musulmanes, aunque sea por unos pocos días.

«Nuestro profeta Mahoma describió el estado de los momineen (creyentes) como un cuerpo que siente el dolor de las otras partes del cuerpo. El profeta dijo: ‘La semejanza de los creyentes respecto al amor mutuo, el afecto, el sentimiento de compañerismo es la de un solo cuerpo; cuando cualquier miembro de este cuerpo duele, duele en todo el cuerpo, por causa de insomnio y la fiebre’- (Sahih Muslim 2586).

«Ya que los musulmanes son como un único cuerpo, los kuffar (incrédulos), a pesar de que sus corazones están divididos, estarán presentes cuando combatan contra los musulmanes e inflijan daño a los musulmanes. De hecho, los impuros mushrikeen (politeístas) de India están incluidos entre los países con más crímenes contra los musulmanes y los que más odian al islam y a los musulmanes. La violencia contra los musulmanes en India no es nada nuevo. Esta ha estado sucediendo durante muchos años y continúa sucediendo hasta el día de hoy. Por ello, puede decirse que India es hoy el «Israel» del Sudeste Asiático.

«El 6 de diciembre, 1992, la mezquita Babri fue demolida por lunáticos mushrikeen hindúes durante un motín llevado a cabo por Vishwa Hindu Parishad (VHP) y el Partido Bharatiya Janata (BJP). La mezquita que data del siglo 6to… había sido cerrada para que los musulmanes recen según la creencia mítica de los mushrikeen hindúes… el lugar de nacimiento de su falsa deidad con el nombre Rama; y planeaban convertir ese lugar en un templo antes de proceder a demolerlo. En las escaramuzas que siguieron tras su demolición, miles de musulmanes perdieron la vida.

«Otro ejemplo del crimen cometido por los mushrikeen hindúes contra los musulmanes es la masacre de Gujarat ocurrida en el año 2002 en el estado occidental de India. Cabe recordar que el ministro principal de Gujarat para ese entonces era el nacionalista hindú Narendra Modi, miembro del Partido Bharatiya Janata (PBJ) y actual primer ministro de India. Aparte de los daños a las propiedades, cientos y miles de musulmanes fueron torturados, masacrados, violados, quemados vivos y asesinados en lo que se convirtió en otra tragedia entre las ya páginas perdidas de la historia.

«De las masacres de Gujarat, en un incidente que se ha denominado la Masacre de Naroda Patiya, la cual tuvo lugar en Ahmedabad, 97 musulmanes fueron asesinados por una turba de 5000 musulmanes hindúes movilizados por Vishwa Hindu Parishad (VHP) y respaldados por el Partido Bharatiya Janata (PBJ). La mayoría de las veces, la policía hindú también ayuda a los musulmanes hindúes a agredir a los musulmanes a través de una acción directa o guiándolos».

«El crimen más reciente entre los crímenes de los mushrikeen hindúes será exhibido en la isla predominantemente musulmana gobernada por el gobierno federal Lakshadweep»

«En el año 2019, una feroz campaña fue iniciada contra los musulmanes de Cachemira al revocar el artículo 370 de la Constitución de India la cual recibió un estatus especial para el entonces estado de Jammu y Cachemira. Nota: nosotros no reconocemos la constitución de India. Al mismo tiempo, miles de tropas hindúes adicionales fueron desplegadas al lugar. Y el acceso a Internet fue prohibido con el fin de bloquear cualquier información o imagen de lo que está sucediendo allí. Con esto, fue posible para los mushrikeen hindúes realizar una especie de invasión a Cachemira, la cual continúa hasta el día de hoy.

«Con el fin de mostrar un vistazo de los malvados planes que poseen en la mente los mushrikeen hindúes, aquí se pueden ver algunas citas del (miembro de la asamblea legislativa BJP MLA) Vikram Singh Saini: Este dice lo siguiente:» Los trabajadores están muy emocionados y los que aun están solteros, puede casarse allí. Ahora no hay ningún problema. Antes, se sucedieron muchas atrocidades contra las mujeres’. En otro lugar, este dice, ‘me gustaría tener una casa en Cachemira. Todo allí es hermoso: el lugar, los hombres y las mujeres. Todo’.

«El crimen más reciente entre los crímenes de los mushrikeen hindúes está listo para ser exhibido en la isla Lakshadweep, gobernada por el gobierno federal. Según las Regulaciones de la Autoridad de Desarrollo de Lakshadweep, se permitirá arrebatarles las casas a aquellas personas en nombre del desarrollo de la tierra. También se incluye en la legislación la prohibición del sacrificio de vacas y de permitir que se sirva licor en los complejos turísticos. Cabe señalar que la mayoría de los habitantes de Lakshadweep son musulmanes en un rango de aproximadamente el 97%. Ante los crímenes de Lakshadweep se encuentran Praful Khoda Patel de BJP, quien fue ministro del Interior de Gujarat cuando Modi era su ministro principal.

«Aunque los crímenes cometidos por India contra los musulmanes son tan claros como el día, la vecina nación insular de las Maldivas, en la que la mayoría de la población es musulmana, avanza día a día para estar bajo su total control. El Partido Democrático de Maldiva (PMD) y su líder Mohamed Nasheed son estrechos colaboradores de Modi y de los mushrikeen hindúes. Por lo tanto, no nos sorprenderá cuando el taghut (tirano) Ibrahim Mohamed Solih (Ibu), el actual presidente de Maldivas y amigo de infancia de Taghut Mohamed Nasheed, establece las buenas relaciones entre ambos países.

«Cuando el taghut Ibrahim Mohamed Solih fue elegido presidente, el taghut Modi fue invitado a la ceremonia de juramento, mientras que la sangre de los musulmanes que estaba en sus manos (desde tiempos de las masacres de Gujarat) no se había secado. Este también fue invitado para dar un discurso ante el Parlamento shirki (politeísta) de las Maldivas. La relación entre los dos países (especialmente las militares) ha ido en aumento desde ese entonces».

«¿Vendrá un país kafir (incrédulo) como India a ayudar a un país de mayoría musulmana como las Maldivas, todo en nombre de las buenas relaciones entre países vecinos…?»

«Un tema que ha sido fuente de descontento para la población local es el acuerdo Uthuru Thilafalhu entre India y el actual gobierno de las Maldivas para desarrollar un puerto junto a un astillero. Un borrador filtrado del acuerdo dice que las tropas de India estarán estacionadas en Uthuru Thilafalhu por un período de treinta años que, de no ser objetado por ninguna de las partes, será prorrogado por otros treinta años por defecto.

«Otro tema indignante entre la población local es la Academia de Policía en Addu. Esta es una gran área de espacio con muchas instalaciones, que puede compararse con una mini-ciudad que está siendo construida en la ciudad estratégica de Addu. Esto puede vincularse a otro tema que ha surgido recientemente: el establecimiento de un consulado jindú en la misma zona que el de la Academia de Policía.

“Aparte de las deudas y préstamos de India, que están aumentando drásticamente, aquellos miembros del ejército de India también se encuentran en las Maldivas, a los que el gobierno dice que no hay ‘tropas armadas’. Además de esto, existen helicópteros y un avión Dornier de India en las Maldivas. Cabe señalar que los hindúes lo han estado operando con el pretexto de que miembros apóstatas del ejército maldivo no están calificados para entrenarlos.

«Uno puede hacer una simple pregunta en lo que respecta a este punto: ¿vendrá un país kafir (no creyente) como India a ayudar a un país de mayoría musulmana como las Maldivas, todo en nombre de las buenas relaciones entre los países vecinos y la diplomacia si no hubiese beneficio alguno a cambio para ellos? O no existía ningún motivo oculto para ello. Eso es todo mientras masacraban y torturaban a musulmanes en Cachemira y Lakshadweep, ambos en su propio patio trasero.

«Como musulmanes, todos debemos estar en contra de los incrédulos porque estos no estarán complacidos mientras profesemos el islam en su totalidad y hasta que hagamos todo a manos de sus esclavos – los líderes apóstatas – a fin de etiquetar a los musulmanes como fundamentalistas o terroristas y finalmente, arrestarlos y torturarlos.

«‘¡Oh, creyentes! No tomen como (sus) Bitanah (consejeros, consultores, protectores, ayudantes, amigos, etc.) a aquellos que están fuera de su religión (paganos, judíos, cristianos e hipócritas) ya que no dejarán de hacer lo mejor para corromperlos. Estos desean perjudicarles severamente. El odio ya pareció salir de sus bocas, pero lo que ocultan sus pechos es mucho peor. De hecho, les hemos aclarado a ustedes el ayat (verso) si lo entienden’- (Aal-e-Imran: 118)».

Fuente: T.me/VOH06_BOT, 24 de junio, 2021. El inglés original del artículo ha sido ligeramente editado para mayor claridad y comprensión.

