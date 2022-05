El día 9 de mayo del presente año 2022, el portal de Hamás Palinfo.com publicó un artículo escrito por Suleiman Abu Sita titulado «La importancia estratégica de los palestinos dentro de Israel en cualquier guerra futura». El artículo afirma que «los palestinos dentro de Israel», es decir, los árabes-israelíes, tienen claras ventajas en una confrontación con Israel porque viven cerca de los centros de población y de las principales arterias de tráfico en todo el país y por ende, pueden causar daños significativos con relativa facilidad. El autor propone varias formas en las que estos pueden lastimar a Israel, como el verter petróleo sobre una carretera importante; bloquear carreteras importantes en el sur, donde se encuentran grandes bases militares, aislándolas de esta manera del resto del país; bloquear el tráfico ferroviario colocando piedras en las vías; sabotear las aeronaves en sus bases disparándoles o inundando los hangares; iniciar incendios forestales, incendiar fábricas e instituciones estratégicas, etc.

Lo siguiente son extractos traducidos de este artículo:

“La cifra de palestinos en el interior ocupado (es decir, árabes-israelíes) es de dos millones, lo que significa que son una fuerza significativa e influyente que preocupa a la entidad sionista (es decir, Israel) – en especial ya que poseen fortalezas significativas que la ocupación comenzó a notar luego de la campaña Espada de Jerusalén (la ronda de combates en Gaza de mayo del año 2021). Durante esta campaña, estos ciudadanos se enfrentaron a la ocupación y sus colonos, mientras que sus hermanos en la Franja de Gaza libraban una batalla heroica en respuesta a los eventos sucedidos en Al-Aqsa, la cual enfrenta una feroz agresión sionista. La acción de los árabes-israelíes preocupó a las fuerzas de ocupación, que comenzaron a incluir entre sus consideraciones militares la posibilidad de que los jóvenes palestinos dentro de Israel puedan impedir el movimiento de las fuerzas militares y sabotear sus operaciones y planes militares. Estos también se vieron obligados a considerar la posibilidad de que estallaran enfrentamientos a gran escala con los colonos (es decir, con judíos israelíes), que la policía sería incapaz de confrontar, un desarrollo que necesariamente requeriría traer al ejercito, afectando así su desempeño en otras áreas y agotándolo comprometiéndolo en tareas distintas a su misión primordial y principal.

“Lo que hace que el impacto de los palestinos dentro de Israel sea aún mayor es su proximidad a los centros de población de los colonos sionistas, de modo que si uno de ellos desea realizar una operación, puede hacerlo de inmediato, sin tener que cruzar fronteras y puestos de control, porque este se encuentra justo en medio del enemigo. Los palestinos dentro de Israel tienen fortalezas estratégicas significativas, porque están dispersos por toda Palestina, desde Acre y Haifa en el norte hasta el Negev en el sur, a través de Ramleh, Lod y el Triángulo en el centro de Israel, lo que significa que su actividad afecta a toda la entidad israelí y no solo a un área específica.

“En caso de una confrontación, la Franja de Gaza, por ejemplo, no puede impactar activamente partes al norte de la Palestina ocupada. Asimismo, si la resistencia libanesa es decir, Hezbolá se une al conflicto con el enemigo, este no puede impactar activamente el sur de Palestina, pero los palestinos dentro de Israel pueden afectar a toda la entidad israelí, especialmente porque el enemigo no puede aislar a estos palestinos y acosarlos…

«Otro de sus puntos fuertes es su proximidad a las principales carreteras en la Palestina ocupada (es decir, Israel), lo que significa que pueden cortar estas carreteras e inmovilizar en su totalidad el tráfico en estas – tanto el trafico militar como el civil. Consideren lo que puede suceder si un solo un joven derrama grandes cantidades de petróleo en la Carretera Seis, una de las principales carreteras de la entidad israelí, que conecta el sur y el norte y se considera una arteria crucial en caso de un enfrentamiento con la resistencia en el Líbano (es decir, Hezbolá). Esta carretera está cerca de Wadi ‘Ara, donde existe una concentración muy importante de palestinos.

«Esto puede suceder en una escala mucho más amplia en el Negev, donde la población palestina se distribuye en una gran área geográfica. Sus residentes palestinos pueden bloquear decenas de carreteras importantes, aislando a Beersheva y quizás a todo el sur de Palestina, donde se ubican las bases militares y aéreas más importantes de la entidad sionista – desde el norte y el centro del país, donde se concentra la mayor parte de la población. Lo mismo ocurre sin lugar a dudas con el tráfico ferroviario, que puede ser bloqueado e inmovilizado con mucha facilidad. Nosotros podemos imaginar, por ejemplo, cuánta perturbación puede causar el colocar grandes cantidades de rocas a lo largo de las vías del tren en el Negev.

“Los palestinos del Negev también pueden impactar activamente y dañar decenas de bases militares y aéreas estratégicas cercanas a las áreas donde estos habitan. Los sionistas se han quejado en el pasado de que algunos de ellos sabotearon importantes equipos militares y confiscaron grandes cantidades de armamento. Hace solo un par de meses, dos soldados sionistas fueron asesinados por sus propias fuerzas cuando intentaban combatir tales operaciones.

«Imagínese el alcance del daño que se le causaría a las capacidades aéreas de la entidad israelí en caso de una guerra total, si algunos palestinos del Negev dispararan contra los avanzados aviones de combate mientras estuviesen varados en tierra dentro de sus hangares o dañarlos de cualquier otra forma, por ejemplo, prendiéndoles fuego o rociarles con agua.

“Además, la proximidad geográfica de los palestinos dentro de Israel les permite llevar a cabo operaciones que ponen en grave peligro a la entidad israelí con un mínimo esfuerzo. Ellos pueden incendiar bosques, fábricas esenciales e instituciones importantes. Esto puede paralizar muchas capacidades de la entidad durante el enfrentamiento, desviar la atención de sus instituciones y distraerlas.

«Estas son algunas de las fortalezas de los palestinos dentro de Israel, las cuales incrementan en gran medida su capacidad para enfrentarse a la entidad sionista en cualquier guerra futura. Esta situación siembra profunda preocupación y ansiedad en el corazón del enemigo sionista».[1]

