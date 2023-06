Viktor Biryukov, que dirige una academia deportiva en Lugansk (en la región de Donbás, ocupada y anexada por Rusia) escribió un artículo para «Military Review» («Voennoe Obosrenie») titulado «Un diputado de la Duma ha admitido la naturaleza impracticable de los objetivos de la Operación Militar Especial. ¿Quién tiene la culpa y qué hacer?» El artículo analiza las críticas recientes a la conducción de la operación especial por parte de Konstantin Zatulin, vicepresidente del Comité de Relaciones con la Comunidad de Estados Independientes de la Duma.

Zatulin, hablando en un foro que discutía el futuro de Ucrania, afirmó que ninguno de los objetivos de la Operación Militar Especial se ha logrado y, en general, criticó ampliamente la conducción de la guerra y, en particular, la política de información en términos de Ucrania, el público ruso y Occidente. Las críticas de Zatulin generaron amenazas de expulsarlo de la facción gobernante Rusia Unida en la Duma.[1]

En el artículo en ‘Mlitary Review’, Biryukov está de acuerdo con la mayoría de los comentarios de Zatulin y discrepa con algunos puntos. Admira la valentía del diputado al desafiar el excesivo optimismo que prevalece en los círculos oficiales y arriesgarse a la ira de las autoridades por decir la pura verdad.

No debe haber ningún error. Zatulin no quiere una Ucrania independiente y, al igual que Putin, cree que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Él busca ganarse al pueblo de Ucrania confiscando las propiedades de los oligarcas ucranianos y distribuyéndolas entre la población en general. Sin embargo, Rusia, por sus políticas y mensajes, ha logrado unir a los ucranianos contra Rusia.

El artículo de Biryukov, con extensas citas de la presentación de Zatulin, sigue a continuación:[2]

Konstantin Zatulin (Fuente: Radiokp.ru)

El filósofo francés Voltaire escribió en una de sus obras que el optimismo es la pasión de afirmar que todo está bien cuando en realidad las cosas son horribles. Si miramos lo que se dice en la televisión sobre la Operación Militar Especial [SVO], lo que algunos del «fanáticos canales patrióticos» escriben, y proyectan el significado de esta cita sobre la situación actual, es decir, el conflicto militar en Ucrania, podemos decir que esto representa una caracterización bastante precisa de esos blogueros y expertos, que afirman que la SVO va de acuerdo al plan y de acuerdo a los cronogramas.

En opinión del autor, los medios claramente carecen de evaluaciones sensatas de la situación actual en la zona SVO, especialmente cuando se trata de los medios oficiales, ya que hay muchas evaluaciones de este tipo en la ‘blogosfera’ [Internet] (Igor Strelkov proporcionó pronósticos pesimistas, muchos de los cuales resultaron acertados), aunque muy a menudo se los considera «marginales». Los funcionarios y diputados suelen hablar con mucha cautela sobre el tema del conflicto militar en Ucrania, siguiendo consideraciones oportunistas, o caen en un optimismo excesivo y patriotismo fanático, hablando de la inevitabilidad de la victoria sobre Ucrania, el éxito de la SVO y el colapso del liderazgo ucraniano.

El reciente discurso de Konstantin Zatulin, diputado de la Duma estatal y primer vicepresidente del Comité de Asuntos de la CEI, Integración Euroasiática y Relaciones con los Compatriotas, pronunciado en el foro prospectivo «¿Qué tipo de Ucrania necesitamos?» representa una excepción a esta norma. Zatulin declaró honesta y francamente que el plan original para la SVO era ‘inviable’ y que algunos de los objetivos anunciados de la SVO habían perdido su significado y ya no son relevantes. En este mismo foro también planteó una serie de otros temas de actualidad relacionados con la SVO, así como su apoyo informativo, que merecen atención. Analizaremos el discurso de Konstantin Zatulin en este artículo.

Panel de discusión del foro de prospectiva sobre la «Crisis del orden mundial y Ucrania» (Fuente: Business-gazeta.ru)

«El Plan SVO era fundamentalmente poco realista”

Hablando en el foro de previsión «¿Qué tipo de Ucrania necesitamos?», Konstantin Zatulin dijo que lo que se llama SVO debería llamarse con mayor precisión una guerra, que ha estado en marcha durante bastante tiempo. Y, en su opinión, Rusia no ha demostrado resultados tan victoriosos de modo que a nosotros mismos nos gustaría atribuirnos el mérito.

“Hemos incluido los Óblasts Zaporizhzhya y Kherson como nuevas entidades constitutivas de la Federación Rusa. Mientras tanto, nunca incluimos la ciudad de Zaporizhzhya, pero abandonamos la ciudad de Kherson”.

´Seguimos luchando para llegar a las fronteras del Óblast de Donetsk, es decir, para incorporar plenamente a la DPR [Repúblicas Populares de Donetsk] como una entidad constitutiva de la Federación Rusa. Mientras tanto, notarán que durante varios meses hemos estado simultáneamente viendo y preocupándonos por lo que está pasando en la ciudad de Artemivsk (Bajmut), mientras discutimos interminablemente el tema de cuándo se llevará a cabo esta contraofensiva ucraniana, dónde ocurrirá y cómo la venceremos. ¿Está dentro de la lógica de la victoria esperar la contraofensiva de otro? No es la lógica de la victoria, es una lógica forzada’, dijo Zatulin.

En su opinión, la lógica detrás de la SVO era que después de la acción coercitiva, el Estado ucraniano se derrumbaría con bastante rapidez, y sin mucho sacrificio [la operación] sería capaz de lograr lo que no había logrado durante los 8 años durante los cuales intentaron implementar los acuerdos de Minsk. Este plan, según Konstantin Zatulin, era fundamentalmente poco realista.

‘¿Cuáles fueron nuestros objetivos proclamados oficialmente al comienzo de la SVO? Claro, todos ustedes recuerdan: la desnazificación, la desmilitarización, la neutralidad de Ucrania y la protección de los residentes de la RPD y LPR, que han estado sufriendo todo este tiempo. ¿En cuál de estos puntos hemos obtenido resultados hasta la fecha? Ninguno. Es más, algunos de ellos ya no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la «neutralidad de Ucrania». ¿Cuál es el sentido detrás de esta demanda? Ninguno por el momento. Ya no tendrá ningún sentido ser neutral si sigue existiendo [como estado]’, afirmó el vicepresidente del Comité de Asuntos de la CEI.

‘Y ahora la pregunta: ¿será Ucrania bajo el liderazgo de Zelensky (o sus sucesores), o existirá al final? Lo hará, puedo decirles eso. Lo hará… Porque no hay fuerza suficiente para superarlo, teniendo en cuenta el apoyo que se les está brindando y, por cierto, en mi opinión, el liderazgo de nuestro país, (que no se ha pronunciado sobre este tema, y con toda razón), de hecho está dejando en claro que entiende esto”, afirma el vicepresidente del Comité de Asuntos de la CEI.

Uno puede estar de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Konstantin Fyodorovich. Se necesita coraje para decir tales cosas, porque en nuestros tiempos difíciles es muy peligroso y está cargado de consecuencias decir la verdad impopular. Vale la pena recordar el ejemplo reciente de Igor Grinev, el diputado de Krasnoyarsk, quien fue multado «por desacreditar al ejército» por su declaración de que los residentes de Kherson fueron abandonados después de que pusieron su esperanza en Rusia. ¿Absurdo? Sí, absurdo. Porque, siguiendo la ley contra el descrédito de las Fuerzas Armadas rusas, uno puede ser castigado por la menor crítica, incluso si ha declarado un hecho veraz.

Igor Grinev (Fuente: Krasrab.ru)

Naturalmente, hay algunos puntos que uno puede discutir. Por ejemplo, Konstantin Zatulin hace declaraciones algo contradictorias, por un lado argumentando que es necesario crear un Cuartel General de Comando (y uno puede estar de acuerdo con esto), y cambiar ‘ no sólo la industria, sino también la vida a pie de guerra’ [hacia el cumplimiento de los objetivos militares]» (no está del todo claro a qué se refiere), para ganar. Por otro lado, admite que es imposible lograr una victoria completa sobre Ucrania, y por los resultados de la SVO, seguirá siendo un estado independiente, en cualquier caso.

Aquí nuevamente nos enfrentamos a una pregunta que el autor se ha estado haciendo durante mucho tiempo, ¿qué se percibirá como una victoria, cuáles son sus parámetros? ¿Cuáles son los objetivos de la operación militar después de que se ha hecho evidente que es imposible tomar el control de toda Ucrania? Estos objetivos no se revelan públicamente, pero está claro que, por el momento, la meta es preservar el statu quo y los nuevos territorios rusos. Objetivos más grandes están fuera de discusión en la situación actual.

Konstantin Zatulin cree que los objetivos [de la SVO] deberían ser más ambiciosos: alcanzar líneas fronterizas que impidan el bombardeo de Donetsk, Lugansk (aunque ahora la protección del óblast de Bélgorod no parece menos relevante, a la luz de los recientes acontecimientos en Shebekino , que sufre los bombardeos nada menos que del mismísimo Donetsk) por parte del enemigo, y de separar a Ucrania de su corredor hacia el mar (para asegurar Crimea). Sin embargo, incluso estos planes, que suenan bastante sensatos y lógicos, [en realidad] parecen inviables (especialmente después de la retirada de Jersón y la Isla de las Serpientes).

En cuanto a la conversión de la industria a un pie de guerra y la movilización general (que algunos blogueros patrióticos están pidiendo), el autor cree que primero, solo es posible una transferencia parcial de la economía a un pie de guerra, porque una transferencia total, siempre que se intente, sería conducir rápidamente al colapso económico. Sin embargo, incluso una conversión parcial a pie de guerra no será fácil, porque surge la pregunta: ¿dónde obtener el personal y la capacidad de producción? Las máquinas no aparecerán de la nada. En otras palabras, militarizar la economía sin ayuda externa será problemático.

En segundo lugar, es peligroso llevar a cabo una movilización general en una situación en la que los objetivos de la SVO no están claramente definidos, la estrategia de Rusia en la confrontación global con Occidente no es evidente y la imagen del futuro no se ha formado, no solo porque el despliegue de personas mal entrenadas y desmotivadas al frente es imprudente y puede tener consecuencias impredecibles. El hecho es que es necesario uniformar, armar, dotar de municiones, equipos de combate, vehículos aéreos no tripulados, etc. a un gran número de hombres. ¿Es el actual complejo militar-industrial capaz de abastecer a otro, digamos, medio millón o incluso un millón de personas?

Como lo demostró la experiencia de la primera ola de movilizaciones, hubo problemas no solo con los uniformes, sino también con la organización: cuando cientos de personas armadas adscritas a nadie se encontraban abandonadas en alguna estación ferroviaria. En caso de una movilización mayor, la escala de los problemas sería mucho mayor.

Por lo tanto, antes de realizar una movilización (no una movilización general, que en opinión del autor es innecesaria), primero es necesario establecer la base técnica y material requerida para ello, para preparar una plataforma ideológica, ya que los soldados deben entender por qué objetivos están luchando y cuál es la estrategia de Rusia. Por no hablar del hecho de que los soldados deben confiar en el comando, lo cual – considerando que ningún general ha sido responsabilizado por los errores – es muy problemático. Y, hasta el momento, es difícil creer que Moscú esté listo para dar todos estos pasos.

Hasta ahora, parece bastante probable que las nuevas oleadas de movilizaciones que aún podemos ver se produzcan en un formato muy limitado, con el fin de tapar los agujeros emergentes [de personal] en las líneas del frente.

Pero volvamos a las declaraciones de Konstantin Zatulin. El siguiente tema importante que tocó fue el apoyo de información para la SVO.

Respecto al Apoyo Informativo a la SVO

El soporte informativo de la SVO suscitó interrogantes desde el principio, ya que la presentación del material fue bastante caótica. Este fue el resultado natural causado por la ausencia de una estrategia clara y una imagen de futuro, que se hizo particularmente evidente después de que el plan inicial de una toma rápida de Kiev fracasara. Mientras que el plan original era liberar a Ucrania, más tarde solo se expresó la protección de los nuevos territorios rusos. Y ahora ya han comenzado a hablar de los ‘viejos’ territorios rusos.

Sin embargo, si hablamos de la campaña de información inicial, cuando había un plan para tomar Ucrania de forma rápida y sin derramamiento de sangre, entonces surge la pregunta: ¿qué ofreció Rusia exactamente a Ucrania? (además de reemplazar Zelensky con Medvedchuk)? ¿Por qué, de hecho, debería Rusia haber sido apoyada en Ucrania, dado que durante muchos años nadie participó en la ‘batalla por las mentes’ de los ucranianos? A menos que, naturalmente, consideres la creación de una red de canales de Telegram que imiten a los ucranianos, como ‘Legitimnyi’, como una ‘batalla por las mentes’.

Cuando la propaganda ucraniana que ofrecía a los ucranianos un futuro en la UE y la OTAN estaba funcionando bastante bien y prometía ‘galletas’ bastante concretas (como viajar sin visa), el conflicto militar fortaleció aún más el mito de la nación ucraniana.

Sea como fuere, algunos políticos y expertos, a pesar de la difícil situación en la zona SVO, continúan negando la realidad y diciéndonos que ‘Ucrania ya no existe’. Konstantin Zatulin también llamó la atención sobre esto. Hablando sobre el soporte de información de la SVO, señala:

‘Tenemos dos caminos. Un camino es la forma en que informa el Ministerio de Defensa. «Matamos a 520 nazis, matamos a 600 nazis, matamos a 400 soldados enemigos…» No soy fanático de esos informes. Bueno, quieres enfatizar tu trabajo, informar sobre el equipamiento, cuánto equipamiento destruimos… Oh, bueno… Pero no enfatices en cuántos has matado. Nosotros también nos estamos matando, ¿entiendes eso, verdad? Argumentamos que los ucranianos constituyen un pueblo con los rusos, por lo que debemos sugerir otra forma.

‘Cuando Enrique IV [de Inglaterra] puso sitio a París para convertirse en rey, alimentó con pan a los parisinos que se morían de hambre, porque sabía que tendría que entrar en París mañana de todos modos, y que solo podía ser coronado como el rey de Francia en París´.

‘Si queremos que Ucrania esté de nuestro lado, o que los ucranianos estén de nuestro lado, tenemos que enfatizar esta línea. Si seguimos diciendo que Ucrania no existe, que los ucranianos no existen…

‘Sería feliz, si no hubiera Ucrania, sería feliz. Pero dime, ¿nos ayuda a aumentar la resistencia [de los ucranianos] en el campo de batalla cuando hablamos de eso? En mi opinión, la aumenta, porque se trata de la tierra. Este es un argumento para los que explican: ya ves, nos quieren borrar de la faz de la tierra, todos tenemos que luchar contra ellos como uno solo.’

Las palabras de Konstantin Fedorovich tienen, sin duda, un núcleo racional. Sin embargo, debe entenderse que la ‘batalla por las mentes’ [de los ucranianos] ya se ha perdido, ya que el liderazgo ruso ni siquiera puede explicarle a la población rusa la lógica y objetivos estratégicos detrás de la SVO, y mucho menos explicárselo a la población de Ucrania.

Sin embargo, esto no significa que una estrategia de información sea innecesaria. Es necesaria porque todos esos problemas que Zatulin expresó deben abordarse. Pero una estrategia de información solo es posible si hay una estrategia SVO general presente, una idea que no es sólo palabras, sino que representa un plan concreto.

Zatulin también mencionó otro tema, que de alguna manera no es costumbre expresar públicamente en Rusia. En sus palabras, el ejército ucraniano está muy motivado por la creencia de que fue Rusia quien atacó a Ucrania y comenzó un conflicto armado.

‘La gran motivación del ejército ucraniano no surgió de la nada. Se deriva de la creencia de que nosotros [Rusia] somos los agresores. Que empezamos. Que hemos venido a su casa, que los estamos destruyendo. Ellos no se dicen unos a otros que es su culpa elegir tales presidentes, que no les importa disparar a Donetsk y Lugansk, estos argumentos los pasan por alto’.

‘Pero el hecho de que ustedes [los soldados rusos] vinieran y nos dispararan, eso es suficiente. Y [los autores intelectuales] sobre el océano se frotan las manos, porque cuanto más los matemos [ucranianos], más nos odiarán [a los rusos]. ]. Es obvio. Salgamos de esto de alguna manera. ¿Cómo, se pregunta? No renunciando a nuestras intenciones, sino con una propaganda inteligente, una conducta adecuada y una mejor actitud hacia quienes se han encontrado en nuestro territorio’, argumentó Zatulin.

Luego, el primer vicepresidente del Comité de Asuntos de la CEI pronunció palabras con las que el autor, como residente del Donbás, no puede estar de acuerdo. En este sentido señaló que no votó por el reconocimiento de la LPR y la DPR sin ninguna condición, sino que propuso reconocer las repúblicas en caso de que Ucrania las atacara de acuerdo con el ‘escenario georgiano’ [es decir, la guerra en Georgia en 2008 por las repúblicas separatistas] ‘.

‘El punto es que no habríamos caído en la trampa en la que nos encontramos como resultado, cuando comenzamos a actuar e inmediatamente les dimos a todos una razón para demonizarnos y crear este bloque [de estados occidentales] contra nosotros. Exactamente eso sucedió. Ello fue un error, y ahora todos llevamos la carga de este error, y no tiene sentido decir quién tenía razón y quién no, porque tenemos, como dicen, un billete de ida… Pero el hecho de que fue un error es obvio´, argumentó Konstantin Zatulin.

Por un lado, es evidente que Rusia, de hecho, quedó atrapada como resultado de estas decisiones. Por otro lado, no se trata del reconocimiento de las repúblicas [las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk], que debió haberse hecho allá por 2014. En ese caso no habría habido un conflicto militar como el que estamos observando ahora, porque entonces no habría existido un ejército ucraniano motivado (un error que también reconoció Vladimir Putin).

Si hablamos de la situación en febrero de 2022, sería más lógico – tras el reconocimiento de las repúblicas del Donbás – desplegar tropas allí y presentar un ultimátum a Ucrania: o deja de bombardear, o Rusia se verá obligada a crear zonas de seguridad y atacar instalaciones militares ubicadas en las profundidades de Ucrania. En otras palabras, Rusia debería haber actuado gradualmente, incluso a través de una campaña de información relevante. La situación se vería entonces muy diferente desde un punto de vista internacional.

Pero el hecho es que aquellos que hicieron los planes para la SVO procedieron de cálculos completamente diferentes y, por lo tanto, se tomaron las decisiones equivocadas, de las que habla Zatulin.

Es difícil decir por qué se tomaron esas decisiones y cuánto fueron influenciadas por los actores globales (que esperaron durante algún tiempo: cómo terminaría el asalto a Kiev, y solo entonces, a manos de diferentes países, comenzaron las entregas masivas de armas a Kiev, mientras las aumenta gradualmente). Ahora todos estos argumentos no tienen sentido. El pasado no se puede restaurar. Tenemos que hablar sobre lo que se puede hacer aquí y ahora.

Lo que no quiere decir que no se deba castigar a los que tomaron las decisiones equivocadas, porque si nadie es responsable de nada, los mismos errores se repetirán una y otra vez. Y Zatulin correctamente señala que nadie fue castigado por nada, lo cual está mal.

Por el momento, es necesario cambiar el enfoque de la SVO, desarrollar una estrategia clara, una idea, y realizar una campaña de información correspondiente, castigar a los responsables de fallas y percances, e introducir un régimen de Operación Antiterrorista en los territorios fronterizos. Pero hasta ahora, no hemos visto nada de esto.

[1] Vedomosti.ru, 8 de junio de 2023.

[2] Topwar.ru, 7 de junio de 2023.