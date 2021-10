En una entrevista publicada el 25 de agosto del presente año 2021 por el medio de comunicación iraní Tasnim, Ali Akbar Velayati, cercano colaborador del líder supremo iraní Ali Jamenei y su asesor en asuntos internacionales, discutieron la toma del poder en Afganistán por los talibanes afganos y lo que este denominó los éxitos del eje de la resistencia, liderado por Teherán ante Israel.

Al atribuirle la retirada estadounidense de Afganistán al éxito del mensaje de la revolución islámica en toda la región, Velayati afirmó que Afganistán también es parte del eje de la resistencia iraní ante la «humillante expulsión» de los estadounidenses realizada por el pueblo afgano.

En este contexto, cabe señalar que en el año 2014 Mohammad Sadeq Al-Hosseini, analista político y asesor del entonces presidente iraní Mohammad Jatami dijo lo siguiente: “En el eje de la resistencia nos encontramos los nuevos sultanes del Mediterráneo y del Golfo. Nosotros en Teherán, Damasco, el suburbio sur de Hezbolá en Beirut, Bagdad y Sana’a le daremos forma al mapa de la región. Nosotros también somos los nuevos sultanes del Mar Rojo».[1]

En la entrevista, Velayati describió un supuesto plan estadounidense para ocupar Afganistán con el pretexto de perseguir a los responsables de los ataques perpetrados el 11-S, cuando el propio Estados Unidos estuvo involucrado en estos ataques, en un plan general que incluyó la ocupación de Irak dos años después. Este explicó que los pueblos de los países en la región no permitirán que los estadounidenses regresen a la región, ni a Irak ni a Afganistán bajo ningún otro pretexto.

Durante la entrevista, Velayati citó a Lord Curzon, canciller británico y virrey de India desde los años 1899 a 1905, comentando sobre el tema de la lucha por el control de Afganistán que «quien gobierne Herat (una vez la capital del Imperio persa) y el este de Afganistán, gobernará toda Asia central y el Océano Índico». Irán, al que se le considera fuertemente vinculado a la población chiita afgana y a las tierras del antiguo Imperio persa, está intentando influir sobre quiénes serán los líderes de Afganistán, o al menos mantener relaciones que le sirvan a este. Reiterando la postura declarada de Teherán de «no interferencia en los asuntos internos de sus vecinos», Velayati señaló que él mismo mantuvo, recientemente y en el pasado, relaciones muy cercanas con altos funcionarios afganos – sunitas y chiitas de las etnias pastún, tayika y hazarí – y destacó que «durante la ocupación soviética de Afganistán, Irán jugó un papel muy importante en ayudar al pueblo afgano a combatirlo». Este también reiteró la postura de Irán de preferir para Afganistán un gobierno que comprenda a todos sus grupos étnicos, es decir, incluir a los chiitas, en lugar de uno estrictamente integrado por talibanes sunitas radicales.

También en la entrevista, Velayati relacionó el éxito de la «resistencia afgana» en expulsar a los estadounidenses de la región a otros éxitos del eje de la resistencia iraní ante Israel. Advirtiéndole a Israel y Estados Unidos a no obstruir el envío de gasolina de Irán al Líbano, señalando que Hezbolá y los palestinos han pasado de la pasividad a iniciar acciones y han disuadido con éxito a Israel frustrando estas acciones, con el objetivo de alcanzar «una victoria final de las naciones islámicas en la región sobre Israel y sus partidarios».

Lo siguiente son los puntos principales discutidos en la entrevista hecha a Velayati.[2]

La postura del secretario general de Hezbolá Nasrallah y el envío de combustible desde Irán al Líbano son hechos muy importantes

Pregunta: «En su opinión, ¿cómo afectará el suministro de gasolina iraní al Líbano los desarrollos futuros en ese país?»

Velayati: «Tanto la postura del secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah como el envío de gasolina desde Irán al Líbano son únicos y muy importantes desde una perspectiva regional e internacional. Como país amigo cercano al Líbano, nosotros consideramos esto como un paso positivo. Sin embargo, el hecho de que el régimen sionista amenace con detener al buque que se encarga de entregar la gasolina es un hecho lamentable en la región.

«Un tema importante y motivador para los países de la región y para la resistencia es que el tema del viaje del tanquero petrolero de Irán al Líbano fue anunciado por primera vez por el secretario general de Hezbolá, lo cual es similar en calidad a lo que los hermanos palestinos hicieron en los últimos meses. En algún momento, los sionistas llegaron y destruyeron las casas palestinas alrededor de la tumba de Sheikh Jarrah al este de Jerusalén. Por primera vez en la historia de la ocupación de Palestina desde el año 1948 hasta el presente y también desde la Primera Guerra Mundial y advirtiéndole a los israelíes que responderán si ellos (los israelíes) cometen un error y fueron los israelíes los que perdieron.

«Esta vez, Nasrallah les advirtió fuertemente a los israelíes y a sus partidarios, de que están alentando a otros en la región: ‘Responderemos a cualquiera que desee detener al tanquero que transporte la gasolina desde Irán al Líbano, porque este buque es de hecho territorio libanés’. Israel no se atrevió a hacer nada luego de esta advertencia. Cada movimiento realizado por este régimen sionista será abordado de una manera sin precedentes y sin duda habrá más y más esperanzas por una victoria final de parte de las naciones islámicas en la región sobre Israel y sus partidarios en la región».

«Es un honor para los pueblos de esta región expulsar en humillación a los estadounidenses»

Pregunta: «Considerando que usted fue canciller durante la guerra Irán-Irak y que el tema de la invasión soviética de Afganistán fue uno de los temas en política exterior más importantes durante ese tiempo y que luego permaneció en contacto con prominentes figuras afganas como parte de su postura en la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, ¿cuál es ahora la política de Irán en Afganistán y cómo puede lograrse la paz y la seguridad en ese país?»

Velayati: «Irán nunca ha interferido en los asuntos internos de Afganistán y nunca lo hará. Por supuesto, Irán nunca interfiere en los asuntos internos de ningún país; la decisión sobre el futuro de cada país depende de los pueblos de todos y cada uno de los países y el pueblo afgano determinará su propio destino.

«Como vecino que tiene mucho en común con Afganistán – incluyendo la historia, religión y las costumbres – Irán cree que el período de tensión y crisis causadas por los extranjeros debe terminar y que el pueblo de Afganistán debe vivir una vida pacífica. Muchos estudiosos islámicos… eran afganos… Afganistán jugó un papel central en la formación de la cultura y la civilización islámica.

«La interferencia pasada de Gran Bretaña en Afganistán, la interferencia soviética durante el período comunista y la actual interferencia estadounidense han perjudicado enormemente al pueblo afgano. Dado que los ciudadanos de este país han aprendido a no someterse a la intimidación, estos reaccionarán ante cualquier cosa que los países extranjeros intentaron imponerles. Combatieron contra los estadounidenses durante 20 años y el gobierno comunista soviético durante más de 15 años, hasta que lograron expulsar a los Estados Unidos de Afganistán y se opusieron a los británicos. Si queremos resumir la historia contemporánea de Afganistán, debería decirse que el pueblo de Afganistán son gente de mucha ‘resistencia’.

Lord Curzon, quien para ese momento fue virrey británico en el subcontinente hindú y se convirtió en secretario de la cancillería durante la Primera Guerra Mundial, escribió en su libro sobre Afganistán que ‘quien gobierne Herat y el este de Afganistán gobernará toda Asia central y el Océano Índico. Ellos (los británicos) intentaron establecerse en la parte este de Afganistán de acuerdo a ese razonamiento, pero el pueblo afgano no se lo permitió. Esto es muy característico del pueblo afgano y es un honor para el pueblo de esta región expulsar humillados a los estadounidenses.

«Esta resistencia fue hecha previamente en Irak. Tras el martirio del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani y el comandante adjunto de las Unidades de Movilización Popular Abu Mahdi Al-Muhandis ocurrido en enero, 2020 el parlamento iraquí aprobó, por abrumadora mayoría, la retirada de las tropas estadounidenses de Irak Esta decisión se encuentra actualmente en las etapas de implementación y es una derrota para los estadounidenses en Irak.

«El propio Estados Unidos jugó un papel muy importante en los ataques del 11-S. Ellos vinieron a Afganistán y perpetraron crímenes»

«Lo mismo sucedió en Afganistán. Los estadounidenses llegaron a Afganistán para quedarse, al igual que lo hicieron en Irak. Pero ahora, 20 años después de ocurrir la ocupación estadounidense de Afganistán, se han retirado luego de pagar muy caro con cientos de miles de millones de dólares y cientos de bajas. Lo importante aquí es que los estadounidenses no deben pensar que, si sus fuerzas abandonan la región, pueden de otra manera mantener su presencia, porque los pueblos de la región están muy atentos. La mala reputación de los estadounidenses en varios países muestra que no existe lugar hoy para el principio de una presencia estadounidense con el propósito de aprovecharse de los pueblos del mundo, especialmente en nuestra región y en Asia occidental, es decir, en el Medio Oriente. La predicción es que, si los estadounidenses desean retornar a Irak y Afganistán de cualquier manera, los pueblos de estos países están lo suficientemente alerta como para detenerlos y no los tolerarán.

«Cuando Hamás y los movimientos palestinos derroten a los sionistas… o cuando Hassan Nasrallah le advirtió a Israel que ‘si ataca los tanqueros que transportan combustible desde Irán al Líbano, esto será considerado como un ataque en territorio libanés’, así como también la muy enérgica, violenta y orgullosa reacción de Hezbolá al tema de las granjas Shaba, siendo esta es una acción muy importante, influyente e histórica – todas estas medidas reflejan este cambio y esta vigilancia. Conozco a Hezbolá y sé que su potencial es considerable. Ni el régimen sionista ni ningún otro país, incluyendo a los Estados Unidos y otros, pueden resistir las capacidades de Hezbolá».

[1] Para ver más declaraciones de los funcionarios del régimen iraní y de los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sobre la expansión de Irán en el Medio Oriente, consulte la sección de MEMRI «Exportando la Revolución Islámica de Irán» de la serie Investigación y Análisis No. 1155 – El apoyo de Irán a la rebelión houtie en Yemen: ‘Sin Irán no ocurriría la guerra en Siria y Ansar Allah nunca hubiese surgido como grupo’, 20 de abril, 2015.

[2] Tasnimnews (Irán), 25 de agosto, 2021.

