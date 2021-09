Introducción

A medida que Occidente le exige un retorno inmediato a Irán a las conversaciones en materia nuclear en Viena, con el objetivo de que Irán vuelva a cumplir con las restricciones sobre el enriquecimiento de uranio establecidas en el acuerdo nuclear llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC, o JCPOA por sus siglas en inglés), se piensa cada vez más que mientras Irán bajo la tutela del presidente Ebrahim Raisi reanudará las negociaciones, también endurecerá sus posturas. Estas posturas ahora incluyen una demanda en implementar la ya aprobada por el Majlis iraní en diciembre del año 2020 de levantar todas las sanciones estadounidenses.

Según los informes presentados en agosto, 2021 por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Irán continúa enriqueciendo uranio al 60% utilizando centrifugas de generación avanzada (IR-4 e IR-6). Esto constituye una doble violación al acuerdo PAIC, que restringe el enriquecimiento iraní al 3,67% y el uso de centrifugas de primera generación. En los informes, la AIEA señaló que el enriquecimiento de uranio al 60% acerca a Irán al enriquecimiento del 90% necesario para la obtención de armamento nuclear y que Irán ha logrado avances en la producción del uranio metálico utilizado en la fabricación de armas nucleares; hasta ahora ha producido 200 gramos de ello.

Si de hecho el régimen iraní regresa a la mesa de negociaciones, es muy probable que exija el levantamiento de todas las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Irán, según lo estipulado por el líder supremo Ali Jamenei, no solo las impuestas por la administración Trump, sino también las impuestas por el Congreso al apoyo de Irán al terrorismo y violaciones de los derechos humanos – anulando efectivamente el acuerdo PAIC. Por lo tanto, el régimen iraní le presenta a Occidente una nueva realidad, en la que se mantendrá el marco del acuerdo PAIC pero sin la implementación alguna de sus restricciones.

Puede ser que Occidente tuvo la impresión de que el presidente Raisi, una figura importante del bando ideológico de Irán y su gobierno extremista-conservador se oponen al acuerdo PAIC y desean que este sea revocado. Pero ahora se ve bastante claro que todo el régimen iraní, particularmente el bando ideológico, desea mantener el acuerdo en su lugar y también que el estatus internacional de Irán se eleve al de estado con capacidad nuclear. Cabe señalar que el acuerdo es irrevocable porque está vinculado a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.[1]

Debe enfatizarse que los pasos iraníes ante las negociaciones en materia nuclear ya les han reportado logros sustanciales por encima de los Estados Unidos y Occidente:

Ellos están violando el acuerdo PAIC a su antojo para presionar a los Estados Unidos con el fin de que levante todas las sanciones sobre estos y aliviar así la crisis económica de Irán junto a la inversión de Occidente en Irán, lo que no puede suceder mientras las sanciones del Congreso estadounidense por perpetrar terrorismo y violaciones a los derechos humanos sigan siendo aplicadas.

Al mismo tiempo, ellos están acelerando sobre el terreno su programa nuclear, sin restricciones técnicas ni supervisión de la AIEA y violando impunemente todos los aspectos del acuerdo.

Los iraníes se han dado cuenta de que la administración Biden ve la diplomacia como su principal o único medio de influencia en el problema nuclear con Irán. Por lo tanto, el régimen islámico de Irán acumula logros significativos en el largo camino hacia su objetivo final de lograr el reconocimiento internacional de Irán como estado con capacidad nuclear. Si este no puede lograr que se levanten las sanciones, al menos llevará a cabo actividades nucleares sin restricciones y sin ningún tipo de supervisión.

Este informe examina la estrategia del presidente Raisi sobre el tema nuclear, la ley del Majlis «Plan de acción estratégica para levantar las sanciones y proteger los intereses de la nación iraní»[2] sobre el cual se basa su estrategia y un video publicado en el portal del líder supremo Ali Jamenei el 1 de agosto, 2021 revisando sus declaraciones y críticas respecto a las negociaciones en materia nuclear Irán-Estados Unidos desde abril, 2012 hasta el día de hoy.

Nour News: El «plan de acción estratégica para levantar las sanciones y proteger los intereses de la nación iraní» será el elemento principal en el establecimiento de una nueva agenda para las conversaciones en materia nuclear

Un artículo de opinión publicado el 10 de agosto, 2021 en el portal Nour News, el cual está afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), explicó la política que el gobierno de Raisi debería adoptar en las conversaciones de Viena. Occidente dijo, es el culpable por el fracaso de las conversaciones debido a que se negó a cumplir con sus obligaciones en el acuerdo PAIC y también se negó a aceptar la postura de Irán durante las seis rondas de conversaciones anteriores. Este agregó que debido a dicho fracaso se debe «reexaminar en general el tema para establecer una nueva agenda para la reanudación de las conversaciones».

En lo que respecta a Irán, afirmó, el Plan de acción estratégico para levantar las sanciones y proteger los intereses de la nación iraní, aprobado por el Majlis iraní en diciembre del año 2020, será «el elemento principal en el establecimiento de esta nueva agenda para las conversaciones de Viena».

Este concluyó que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán continuará formulando las políticas en materia nuclear de Irán: «Aunque el cambio de gobierno tiene un impacto limitado en cómo se implementarán los objetivos de la política exterior de Irán y teniendo en cuenta que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, como órgano rector, establece las estrategias en política exterior del país, el tema nuclear y el establecimiento de nuevas estrategias en las conversaciones de Viena serán sin duda parte de la política clara que anunció Irán y que será supervisada íntegramente por el consejo».[3]

La base de las conversaciones es el «Plan de acción estratégico para levantar las sanciones» del Majlis

En los últimos meses, Irán ha estado implementando el Plan de acción estratégico para levantar las sanciones de diciembre, 2020 ley aprobada por el Majlis en virtud de la cual el régimen iraní está trabajando para que se levanten las sanciones impuestas por los Estados Unidos en contra de Irán. También bajo esta ley, el enriquecimiento de uranio, actualmente en un 60%, está siendo incrementado lo más rápido posible, utilizando sistemas de centrifugas avanzadas. Toda esta situación es considerada una flagrante violación al acuerdo PAIC.

Además, bajo el Plan de acción estratégico para levantar las sanciones, el uranio metálico, cuyo uso principal, según los funcionarios europeos, es en el armamento nuclear, lo está produciendo Irán. Irán está presionando aún más a Occidente utilizando otra sección de esta ley – y rechaza las inspecciones de la AIEA a las instalaciones nucleares iraníes. Irán le presenta así a Occidente los hechos consumados de sus continuas actividades nucleares.

El Plan de acción estratégico para levantar las sanciones establece lo siguiente:

«Para cumplir con las nueve condiciones establecidas por el líder supremo Ali Jamenei respecto al acuerdo nuclear,[4] la Organización de Energía Atómica de Irán debe realizar lo siguiente:

«Producir uranio enriquecido al 20% con fines pacíficos y almacenar al menos 120 kg al año en suelo iraní…

«A fin de cumplir con la capacidad de 190.000 unidades de trabajo de separación (unidades de trabajo de separación, en referencia a las centrifugas de primera generación) de 190.000 unidades en trabajo de separación,[5] la organización debe incrementar su capacidad de enriquecimiento y producción de uranio al nivel de enriquecimiento requerido por cada uno de los fines pacíficos, para incrementar la producción en al menos 500 kg mensuales y almacenar material enriquecido en el interior del país.

«La Organización de Energía Atómica debe comenzar la instalación, inyección de gas, enriquecimiento y almacenamiento de material enriquecido al nivel requerido utilizando al menos 1.000 centrifugas IR-2M avanzadas de segunda generación en un plazo no mayor a tres meses a partir de la ratificación de esta ley de diciembre, 2020. Dentro de este período, la organización debe comenzar el enriquecimiento, la investigación y el desarrollo utilizando al menos una cascada de 164 centrifugas de sexta generación (IR-6), aumentando su número a 1000 en un año…

«La Organización de Energía Atómica debe comenzar a operar la planta de fabricación de uranio metálico en Isfahán en los próximos cinco meses…

«El gobierno iraní está obligado a suspender las inspecciones realizadas por la AIEA a sus instalaciones nucleares, incluyendo la suspensión de la aplicación voluntaria del Protocolo adicional, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, si: a) los países 4+1 que firmaron el acuerdo nuclear (Alemania, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia) no cumplen con sus obligaciones; b) las relaciones bancarias con Irán no se restablecen; c) los obstáculos que impiden la exportación y venta del petróleo iraní no se extraen por completo y los ingresos petroleros iraníes no se le devuelven a Irán…[6]

Zohreh Elahian, miembro del Comité de Política Exterior y Seguridad Nacional del Majlis: «Raisi aprueba retornar al acuerdo… las negociaciones seguirán un nuevo modelo»

El 19 de agosto, 2021 la miembro del Comité en Política Exterior y de Seguridad Nacional del Majlis Zohreh Elahian, discutió la postura del presidente Raisi sobre el tema de las conversaciones en materia nuclear. El cargo de Raisi también lo ocupa el canciller iraní Hossein Amirabdollahian y Amirabdollahian le presentó dicho cargo al comité.

La Sra. Eliahan dijo: «El futuro del acuerdo nuclear es un tema que deben decidir los altos funcionarios del régimen. El presidente, por supuesto, cree que las negociaciones no deben prolongarse y la opinión de Amirabdollahian sobre las negociaciones es la misma que la del líder Jamenei y del presidente – y esta es una percepción positiva y constructiva. Naturalmente, Amirabdollahian enfatizó que existe necesidad de encontrar un nuevo modelo de negociación – es decir, las negociaciones no deben prolongarse y deben obviamente producir resultados.

«Desafortunadamente, bajo el gobierno de Rohani las negociaciones continuaron sin resultados. Ciertamente no veremos esto bajo el nuevo gobierno. Habrá un nuevo modelo de negociación».[7]

Analista político iraní Emad Abshenas: Raisi negociará con la administración Biden, pero solo para que se levanten las sanciones

El analista político iraní Emad Abshenas, editor en jefe del portal Irdiplomacy.ir, dijo que a diferencia del equipo negociador de Rouhani, el gobierno de Raisi no buscará alcanzar una resolución fundamental de todos los desacuerdos con los Estados Unidos, sino solo para que se levanten las sanciones. Este habló en Sky News Arabiya (EAU) en una entrevista que fue transmitida el 24 de julio, 2021. Abshenas agregó que la primera prioridad de Irán será resolver los desacuerdos con los países vecinos y el acercamiento con «los países del Este» tales como Rusia y China y no con Europa y los Estados Unidos.

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Video en el portal de Jamenei analiza sus recelos respecto a las conversaciones en materia nuclear con los Estados Unidos desde el 2012 hasta el presente día

El 1 de agosto, 2021 el líder supremo Jamenei publicó una compilación de videos en su portal en la que revisaba sus declaraciones en varias ocasiones oficiales y expresó dudas sobre las negociaciones con los Estados Unidos, desde abril del año 2012 hasta su última reunión con el gobierno del presidente Rouhani el 28 de julio, 2021.

En los segmentos de video, Jamenei dice que no se puede confiar en los estadounidenses porque son unos mentirosos que rompen sus promesas y que los iraníes no deben dejarse engañar por las sonrisas de los estadounidenses y no deben confiar en ellos «porque una vez que ellos obtienen lo que desean, se burlarán de ustedes». Este dijo que ellos te hablan dulcemente pero que lo que realmente quieren «es conspirar, sabotear e impedir progresos». En sus declaraciones hechas el 28 de julio, dijo que el mandato del presidente Rouhani demostró que no se puede confiar en los Estados Unidos.

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

*A. Savyon es Director del Proyecto Estudios de Irán en MEMRI.

