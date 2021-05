El 23 de mayo, 2021 el gobierno de la primer ministro de Bangladesh Sheikh Hasina confirmó la eliminación de las palabras «excepto Israel» del pasaporte de Bangladesh.[1] En términos prácticos, esto significa que Bangladesh, aunque teóricamente, ha superado el obstáculo para que sus ciudadanos puedan viajar a Israel. La primer ministro Hasina, quien estuvo en el cargo desde los años de 1996 hasta el 2001 y ahora está en el cargo desde el año 2009, se encuentra actualmente en una posición bastante fuerte, en donde la oposición política se encuentra en su punto más débil, la oposición religiosa islamista domesticada y Bangladesh avanzando por delante de su gigante vecino India en términos de renta per cápita. En el año 2007, el ingreso per cápita de Bangladesh era la mitad del de India, pero para el 2021 es de 2.227 dólares en comparación con los 1.947 dólares de India.[2]

La histórica decisión tomada por el gobierno de Hasina está siendo considerada dentro del contexto de varios países islámicos, en particular los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, que se han movido en dirección a la normalización de relaciones diplomáticas con Israel en los últimos años. Incluso en Pakistán, algunos estudiosos islámicos eminentes se han pronunciado públicamente a favor de normalizar sus lazos con Israel.[3] Según el Departamento de Inmigración y Pasaportes, los nuevos pasaportes de Bangladesh ahora declararán: «Este pasaporte es válido para todos los países del mundo» y las dos últimas palabras «excepto Israel» serán eliminadas del pasaporte».[4]

Bangladesh siendo este un país islámico, sin duda se le harán algunas preguntas al gobierno respecto a cualquier cambio de política que involucre a Israel. Mirza Fakhrul Islam, secretario general del principal opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), criticó al gobierno de Hasina por la decisión de modificar el pasaporte. «El gobierno ha decidido eliminar la palabra ‘excepto Israel’ del nuevo pasaporte. Existe un consenso entre nuestro pueblo de que Israel es nuestro enemigo, ya que estos han destruido los derechos humanos», dijo Mirza Fakhrul Islam.[5]

Mirza Fakhrul Islam agregó: «Israel es una amenaza no solo para el Medio Oriente sino también para el mundo entero. ¿Por qué va el gobierno de Bangladesh a construir una relación amorosa con Israel?»[6] Este reiteró la postura de su partido: «Nos gustaría dejar en claro que el PNB no posee ningún vínculo con Israel. Nosotros tenemos una postura anti-israelí. Siempre hemos estado en contra de Israel».[7]

Dejando de lado tales críticas, el ministro del Interior de Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal dijo que la decisión garantizará que los pasaportes de Bangladesh cumplan con todos los «estándares internacionales».[8] Para gestionar cualquier posible protesta de los círculos religiosos, el gobierno de Hasina, por ahora, ha dicho que la decisión de eliminar las palabras «excepto Israel» no significa que los ciudadanos de Bangladesh puedan viajar a Israel. El Dr. A.K. Abdul Momen, el canciller de Bangladesh, dijo que Bangladesh aún no reconoce a Israel y no existen cambios en esta postura.[9]

Reaccionando inmediatamente después de surgir la noticia, el embajador palestino en Dhaka Yousef S.Y. Ramadan instó al gobierno de Bangladesh a revocar su decisión. «Bangladesh es un país soberano y tiene derecho a hacer lo que desee respecto a su pasaporte, pero nos gustaría solicitarle al gobierno de Bangladesh que revoque la decisión», dijo Ramadan.[10] «Personalmente, creo que esta medida no es aceptable para el pueblo de Palestina», dijo.[11]

El canciller de Bangladesh Momen, en respuesta a los comentarios del enviado palestino, afirmó que Dhaka está tomando su propia decisión independiente. «Quién dijo pamplinas sobre nuestra decisión es totalmente irrelevante para mí. Nosotros mantenemos nuestra política exterior. Somos un país soberano. Decidiremos lo qué hacer», dijo Momen a los periodistas.[12] La cancillería de Bangladesh dijo en un comunicado que la eliminación de las palabras «excepto Israel» no implica ningún cambio en la política exterior de Bangladesh hacia el Medio Oriente».[13]

Sin embargo, el embajador palestino – según un informe publicado en los medios de comunicación – «no estuvo de acuerdo con la explicación dada por Bangladesh» sobre el cambio en su pasaporte, diciendo que el estándar global mencionado no es correcto y agregó que el pasaporte de Malasia ocupa el puesto No. 20 a nivel global, pero aún contiene el prohibición de viajar a Israel.[14] «Yo no sé cuál fue la razón detrás del cambio en el pasaporte de Bangladesh. Yo creo que algunas personas han estado involucradas en todo esto», dijo el embajador Ramadan, y agregó que el cambio de pasaporte se produjo en un momento «en el que se estaban cometiendo atrocidades en Gaza y sus áreas vecinas» y «el cambio en el pasaporte de Bangladesh se ha convertido en un regalo para Israel».[15]

Debido al conflicto palestino-israelí, varios países islámicos en el pasado no permitieron que sus ciudadanos visitaran Israel. Sin embargo, esto no significa que los musulmanes de esos países islámicos no puedan visitar Israel. Dado el muy singular boicot a Israel por parte de los países islámicos y otras razones similares, Israel mantiene la práctica de no sellar los pasaportes de sus visitantes extranjeros.

Por ejemplo, Pakistán e Israel no tienen relaciones diplomáticas. El pasaporte paquistaní también dice: «Este pasaporte es válido para todos los países del mundo excepto Israel». A pesar de ello, los ciudadanos paquistaníes han visitado Israel únicamente con fines religiosos y turísticos.[16] La mayoría de los musulmanes en Pakistán que se oponen, en nombre de los palestinos, a la existencia misma de Israel, olvidan convenientemente que fue el brigadier Zia-ul-Haq, quien más tarde se convirtió en jefe del ejército y dictador de Pakistán, el responsable de masacrar a los palestinos durante la época de Septiembre Negro cuando este comandó una división militar en Jordania en el año de 1970.[17]

En Bangladesh, un problema similar al de Palestina se ha ido desarrollado en los últimos años. En el año 2004, se abrió una oficina de representación de Taiwán en Dhaka para facilitar así las relaciones comerciales entre Bangladesh y Taiwán. Sin embargo, Pekín luego ejerció presión, lo que obligó al cierre de la oficina de Taiwán. M. Humayun Kabir, quien se desempeñó como embajador de Bangladesh en los Estados Unidos, dijo que a pesar de todos estos problemas, los bangladesíes están realizando negocios con Taiwán.[18]

«Pero Israel es un país independiente y un estado miembro de las Naciones Unidas. Ellos (Israel y Taiwán) son diferentes», señaló Kabir en apoyo a la opinión de que Bangladesh debería establecer relaciones diplomáticas con Israel.[19] El ex-embajador de Bangladesh señaló que países islámicos tales como los Emiratos Árabes Unidos están normalizando sus lazos con Israel mientras que otros como Turquía y Jordania ya poseen relaciones diplomáticas con Israel.[20]

*Tufail Ahmad es compañero sénior en MEMRI.

