Diario Judío México - El Imam Hassan Qazwini, nacido en Irak, jefe del Instituto Islámico de América en Dearborn Heights, Michigan, fue uno de los oradores en el mitin de campaña de Bernie Sanders en Dearborn el 7 de marzo, 2020.[1] Comenzando su discurso en inglés, Qazwini declaró que apoya a Sanders como candidato presidencial, diciendo que este está dedicado a erradicar el antisemitismo, la islamofobia y a los supremacistas blancos. Luego continuó: «Necesitamos enviar a alguien a la Casa Blanca [que] pueda limpiarla del coronavirus llamado Trump».[2]

Qazwini concluyó su discurso en árabe, pidiéndoles a los musulmanes que voten por un candidato que «defienda nuestros derechos como musulmanes y árabes en los Estados Unidos sin discriminación alguna [contra nosotros en comparación] con otros grupos étnicos». Continuando su discurso en árabe, describió a Sanders como un «hombre valiente y noble» que «representa los valores en los que todos creemos».

Esta no es la primera vez que Qazwini habla en apoyo a Sanders. Durante un sermón de los viernes el 15 de septiembre, 2016 Qazwini dijo de Sanders: «[Sanders] es un hombre honorable, realmente lo considero un hombre honorable, a pesar de que es judío». Luego afirmó que Sanders había perdido las elecciones presidenciales del 2016 porque se negó a «vender a Estados Unidos por los intereses de Israel».[3] Anteriormente, en el 2015, Qazwini afirmó que el EIIS es controlado por sionistas, que buscan asesinar musulmanes y difamar el Islam.[4]

Lo siguiente son videos del Imam Al-Hassan Qazwini tomados de los archivos del portal MEMRI TV.

Qazwini: El EIIS está siendo dirigido por Israel y los sionistas para asesinar musulmanes y difamar al Islam; Israel se beneficia del EIIS más que nadie – 22 de noviembre, 2015

El Imam chiita Hassan Qazwini, nacido en Irak, dijo en un video publicado el 22 de noviembre, 2015 de un discurso pronunciado en el Centro Islámico Az-Zahraa en Detroit, Michigan, que el EIIS está motivado por una agenda y está siendo dirigido por los enemigos del Islam. Este dijo que casi todos los países del Medio Oriente, excepto Israel, han sido blancos del EIIS y que esto «dice mucho» sobre una posible conexión entre el EIIS e Israel. Qazwini dijo que el EIIS es el brazo de los sionistas en el mundo musulmán que sirve para asesinar musulmanes, difamar al Islam y alejar a la población del Islam. Este dijo que los sionistas y el régimen sionista se benefician más que nadie de las atrocidades perpetradas por el EIIS y del hecho de que el EIIS pone en peligro el destino y el bienestar de los musulmanes en todo Occidente. Para más información sobre el Imam Hassan Qazwini, véanse los videos de MEMRI TV No. 5710 y No. 5644. El Imam Hassan Qazwini sirvió como imam del Centro Islámico Az-Zahraa hasta el año 2015 y el Imam Bassem Al-Sheraa (véase el video de MEMRI TV No. 7002) es el actual imam del Centro.

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Hassan Qazwini: «Cuando el EIIS ataca a los no-musulmanes, inmediatamente culpan al Islam por ello. No tengo dudas de que el EIIS está motivado por una agenda dirigida por los enemigos del Islam, y quiero llamar su atención. El EIIS ha apuntado a la población en el Líbano, en Siria, en Irak, en Kuwait, en Arabia Saudita, en Pakistán, en Afganistán, en Yemen, en Argelia… El único lugar que ha sido totalmente seguro y [que] nunca ha sido amenazado por el EIIS, ni ha sido atacado, es Israel. ¿Qué les dice todo esto? Esto habla, esto dice mucho, que el EIIS de alguna manera está conectado con Israel. El EIIS está desempeñando el papel del brazo de los sionistas en el mundo musulmán para asesinar a más musulmanes y no-musulmanes para que puedan difamar el nombre del Islam y de esta manera la gente pueda culpar al Islam por sus atrocidades, para que la población pueda ser enajenada de esta religión, de esta religión pacífica, nuestra religión. De lo contrario, ¿quién se está beneficiando de todas estas atrocidades? ¿Los musulmanes se están beneficiando? están poniendo en peligro el destino de más de seis millones de musulmanes en los Estados Unidos, 20 millones de musulmanes que viven en Europa… El EIIS está poniendo en peligro su fe, su destino, su bienestar y su sustento. ¿Se está beneficiando el Islam? No. El que más se beneficia de todas estas atrocidades, les digo, son los sionistas. Es el régimen sionista».

Qazwini en referencia al paquete de ayuda militar de los Estados Unidos a Israel: El lobby pro israelí utiliza a los Estados Unidos como un negocio-inversión – 15 de septiembre, 2016

En un sermón de los viernes dado en Detroit, Michigan, el imam chiita Hassan Qazwini, nacido en Irak, dijo que la administración estadounidense se «arrodillaba ante el lobby pro israelí», que utilizaba a Estados Unidos como un «negocio-inversión» o como una «granja». En el sermón, que fue pronunciado en el Centro Islámico Az-Zahraa y publicado en YouTube el 16 de septiembre, Qazwini elogió al ex-contendiente demócrata Bernie Sanders – «un hombre honorable, aunque sea judío» – y dijo que «se le hizo pagar caro «perdiendo la campaña porque se negó «vender a Estados Unidos por los intereses de Israel». Lo siguiente son extractos.

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Hassan Qazwini: «En un momento en que nuestro país atraviesa dificultades financieras y económicas, cuando muchos luchan por encontrar trabajo, cuando nuestro gobierno federal está siendo presionado por la deuda pública, que alcanzó ya más de un billón o dos billones de dólares… Ahora, Estados Unidos, debido a la presión del lobby pro-israelí… El presidente de los Estados Unidos, por presión del lobby pro-israelí, le ofrece este generoso paquete a Israel.

[…]

«Sin embargo, Israel no es feliz. Israel nunca será feliz. Netanyahu nunca es feliz y desafortunadamente, esa es la dolorosa verdad: El lobby pro-Israel ha estado utilizando a los Estados Unidos como un negocio-inversión. Esa es la realidad. Cuando muchos ahora, en nuestra propia comunidad, luchan por encontrar trabajo, nuestro país, nuestra administración, se inclina ante el lobby pro-israelí dándoles 38 billones de dólares, 38 billones de dólares.

[…]

«Este avión de combate [F-35] se le está dando como regalo al Sr. Netanyahu y sin embargo, el Sr. Netanyahu no está contento con los Estados Unidos. Él nunca será feliz. El Corán dice: «Los judíos y los cristianos nunca se sentirán contentos con ustedes, hasta que sigan su religión». Netanyahu nunca será feliz con los Estados Unidos, a menos que los Estados Unidos se conviertan en una vaca lechera incondicional – una granja – para el Sr. Netanyahu.

[…]

«Eso es lo que Netanyahu desea. Este cree que Estados Unidos no es más que una granja para él. Él es dueño de esa granja, junto al lobby pro-israelí y nadie en los Estados Unidos tiene derecho a decirle «no». Tan pronto alguien le dice «no», estos lamentablemente están condenados. Lo vimos con nuestros propios ojos durante estas elecciones. Un hombre honorable – yo realmente lo considero un hombre honorable, aunque sea judío… Pero ustedes saben, no tenemos ningún problema con el pueblo judío, tenemos un problema con los sionistas y no con el pueblo judío, como Bernie Sanders.

[…]

«Cuando otros candidatos competían entre ellos para mostrar más lealtad hacia Israel y para mostrar más disposición, diría yo, para vender a Estados Unidos por los intereses de Israel, este hombre se negó a hacerlo, a pesar de que él mismo es judío», luego fue obligado a pagar por ello. Perdió».

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes y videos copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/bernie-sanders-endorsed-detroit-imam-hassan-qazwini-%E2%80%93-who-2016-called-sanders-honorable-man

[1] Detroitnews.com/story/news/politics/2020/03/07/sanders-rallies-dearborn-backed-arab-american-community-leaders/4975670002, 7 de marzo, 2020.

[2] Youtube.com/watch?v=0lvfT99ihlc, 10 de marzo, 2020.

[3] Véase el video del portal MEMRI TV No. 5710 – Sermón de los viernes en Detroit acerca del paquete de ayuda militar de los Estados Unidos a Israel: El lobby pro-Israel utiliza a los Estados Unidos como una vaca lechera, 16 de septiembre, 2016.

[4] Véase el video del portal MEMRI TV No. 7192 – Imam chiita Hassan Qazwini en Detroit: El EIIS es dirigido por Israel y por los sionistas con el fin de asesinar a musulmanes y difamar al Islam; Israel se beneficia del EIIS más que nadie (Material de Archivo), 22 de noviembre, 2015.