En un blog titulado «Redistribución», el popular bloguero Anatoly Nesmiyan, también conocido como El-Murid, hace hincapié en informes de que Rusia redistribuye algunas de sus fuerzas en Siria hacia Ucrania para que participen en los combates. Según Nesmiyan, los informes, si son corroborados, prueban que Rusia ha perdido a muchos oficiales en su «guerra» en Ucrania. Esto agrava el efecto de las reformas del ex-ministro de Defensa Anatoly Serdyukov, quien buscó reformar el ejército luego del deslucido desempeño de Rusia en la guerra con Georgia en el año 2008. Serdyukov creía que el ejército ruso tenía que reducir su tamaño y mejorar la calidad del resto del personal militar. Tal como se creía que el ejército soviético y luego el ruso tenían un exceso de oficiales, las reformas redujeron drásticamente la cifra de oficiales y cerraron varias escuelas de entrenamiento de oficiales. Rusia no anticipó que libraría una guerra terrestre convencional. Ahora Rusia debe canibalizar sus fuerzas en busca de oficiales y Siria es uno de los reservorios más obvios. El publicado de Nesmiyan puede leerse a continuación:[1]

“Hace dos días, el diario The Moscow Times (el cual está prohibido en Rusia) informó que al menos parte del contingente militar ruso había sido trasladado desde Siria.[2] Según la fuente, las tropas trasladan rápidamente sus bases hacia las fuerzas de bandidos pro-iraníes y de Hezbolá y se marcharon a Rusia. Esta información comenzó a ser reproducida inmediatamente por los recursos ucranianos. Naturalmente, no existe información oficial alguna sobre este tema.

«Es muy difícil decir de inmediato si esta información es cierta o no. Siria es importante para el régimen ruso principalmente debido a las bases que posee en Khmeimim y Tartus, a través de las cuales las acciones agresivas del Kremlin en África reciben apoyo logístico. Estas bases son las encargadas de abastecer a los grupos armados ilegales del régimen en casi una decena de países, por lo que Khmeimim y Tartus quedarán definitivamente retenidos hasta el final. La situación con el resto de territorios es mucho menos clara. En cualquier caso, estos últimos no son críticos.

«Una parte significativa del contingente de las Fuerzas Armadas rusas en Siria está compuesta de oficiales, lo que puede servir como base indirecta para tal decisión. Debe entenderse que en la Rusia moderna el déficit de oficiales fue predeterminado por las reformas hechas por el ex-ministro de Defensa Anatoly Serdyukov, que optimizaron el término común utilizado para las reformas que descargaron los activos estatales «no rentables» sobre varias áreas (educación, medicina, ejército)] la cifra de militares principalmente a través de la destrucción total de las instituciones de formación de oficiales.

“El nuevo concepto de desarrollo de las fuerzas armadas suponía que se descartaba la movilización, por lo que la formación de un número excesivo de oficiales es un gasto presupuestario bastante improductivo. Dentro del nuevo formato, las fuerzas armadas debían ser utilizadas exclusivamente en conflictos locales de corta duración, o en expediciones punitivas como la de Siria. La táctica de «no existen tropas nuestras allí», que el régimen siguió activamente en Ucrania, Libia, Siria, la República Centroafricana y Mozambique, también encajaba en este concepto. Los oficiales adscritos de las fuerzas armadas debían servir como “carne de cañón” bajo tal concepto.

«Tal concepto no funciona para las operaciones de combate totales (aunque localizadas) con un enemigo convencional. En primer lugar, no hay nadie que pueda reponer el desgaste entre el personal de mando. Por cierto, esta es una de las más importantes razones por las que es imposible llevar a cabo una movilización en Rusia. Porque simplemente no existen comandantes. La única opción para una posible movilización es el refuerzo de las unidades existentes, pero esto no resolverá el problema de la escasez de oficiales al mando. Nuevas unidades del ejército no pueden ser construidas desde cero en el ejército de Putin y Serdyukov Congregar a una multitud y armarla con ametralladoras no significa formar una unidad.

«Siempre que el artículo del Moscow Times se base en información confiable (repito: es imposible verificarlo de inmediato), significa una pérdida crítica de personal de oficiales en más de dos meses de una situación de «no guerra». Por ello las autoridades tienen que “sacar” a los comandantes de todas partes para de esta manera tapar los agujeros que han aparecido, obviamente eso no soluciona el problema porque en uno o dos meses volverá a surgir el problema de la escasez de personal de mando”.

