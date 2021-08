El bloguero tunecino Rachid Barnat escribió en una publicación en su página Facebook de que en Túnez existe un incremento de llamados para que Abir Moussi, presidenta del anti-islamista Partido Liberal Desturiano y parlamentaria tunecina, encabece el gobierno tunecino,[1] luego de que el presidente tunecino Kais Saied despidiera al primer ministro Hichem Mechichi y suspendiese las actividades parlamentarias a finales del mes pasado.[2] Sin embargo, dijo, Moussi y Saied son demasiado divergentes ideológicamente: Moussi es destouriana, seguidora del legado del primer ministro y presidente laico tunecino Habib Bourguiba (1956-87), mientras que Saied es seguidor del panarabismo, que Barnat denomina «ahora obsoleto».

Según Barnat, Moussi debería esperar a las próximas elecciones y luego postularse para el cargo de presidente. Este añadió que Moussi es más útil en el parlamento apoyando leyes que ahora son vitales para sacar al país del impasse causado por Rachid Ghannouchi, presidente del Partido Ennahda, afiliado a la Hermandad Musulmana.

A continuación se muestra la publicación de Barnat:[3]

‘Kais Saied ha mostrado repetidamente su indiferencia y desprecio por Abir Moussi’

«Yo veo, aquí y allá, los llamados a que la presidenta del Partido Liberal Desturiano y parlamentaria tunecina Abir Moussi sea la nueva jefa del gobierno tunecino, en sustitución del ex-primer ministro Hichem Mechichi, quien acaba de ser destituido por el presidente tunecino Kais Saied!

«Es tentador ceder a esta aspiración, pero muchas cosas separan a Abir Moussi de Kais Saied, comenzando por las ideologías que lo motivan.

«Primero, Abir Moussi es destouriana, un producto puro del borguibismo y el otro (Saied) se ha estado sumergiendo en el panarabismo, el cual se encuentra ahora obsoleto, desde el fracaso del panarabismo en países que lo experimentaron, como Egipto, Irak y Siria…

«- Kais Saied muy ciertamente atraerá a sus amistades panárabes, cuya proximidad ideológica a los pan-islamistas es bien conocida.

«- Abir Moussi desea un estado fuerte y centralizado, mientras que Kais Saied desea que el poder piramidal emane del pueblo – ¡esto es verdaderamente utópico!

«- Sin mencionar la incompatibilidad personal entre estos dos (Saied y Moussi): Kais Saied ha mostrado repetidamente su desprecio por Abir Moussi, ¡pareciendo ignorarla por completo!

En este momento, Moussi es ‘más útil’ en el Parlamento

«Si Abir Moussi y el Partido Liberal Desturiano comparten el júbilo de los tunecinos al ver a Kais Saied cambiar el juego del presidente del Partido Ennahda Rashid Ghannouchi, sería prudente para ella que ahorrara sus energías en postularse al cargo de presidente de la República en las próximas elecciones… ¡Esto no impide que el Partido Liberal Desturiano apoye las reformas que se propone llevar a cabo Kais Saied!

«En este momento, ella junto al grupo parlamentario del Partido Liberal Desturiano, sería más útil proponer y apoyar leyes que se han vuelto esenciales con el fin de sacar al país de la rutina en la que Ghannouchi y sus títeres lo han metido».

[1] Véase el video del portal MEMRI TV No. 8950 – Parlamentaria tunecina Abir Moussi es atacada físicamente en el parlamento por colegas mientras protestaba el acuerdo pautado entre Túnez y Qatar, 30 de junio, 2021; video del portal MEMRI TV No. 8069 – Parlamentaria tunecina Abir Moussi critica en aguerrido discurso al presidente del parlamento afiliado a la Hermandad Musulmana Ghannouchi: No le permitiremos implementar sus sombríos planes; Túnez seguirá siendo moderno y laico, 3 de junio, 2020.

[2] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9472 – Diarios árabes elogian al presidente tunecino Kais Saied: Una ‘segunda revolución’ ‘salvó a Túnez’ de las garras de la Hermandad Musulmana, 29 de julio, 2021.

[3] Facebook.com/rachid.barnat, 28 de julio, 2021.

The post Bloguero tunecino Barnat: El presidente tunecino Kais Saied se encuentra inmerso en el ‘ahora obsoleto’ panarabismo; el próximo presidente debería ser la anti-islamista Abir Moussi first appeared on MEMRI Español.