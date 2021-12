El 11 de diciembre, 2021 la cancillería de China publicó un comunicado comentando sobre el tema de la «Cumbre de la democracia» en los Estados Unidos, el cual fue celebrado de forma virtual del 9 al 10 de diciembre.

El ministerio dijo en el comunicado que Estados Unidos convirtió la «democracia» en «una herramienta y arma» para preservar su «hegemonía mundial» y que la «democracia al estilo estadounidense» está plagada de «miserias». Este añadió: «Problemas tales como la política monetaria, la política de identidad, el partidismo, la polarización política, las divisiones sociales, las tensiones raciales y la brecha en la opulencia están empeorando».

La declaración continuó enfatizando que el sistema democrático de cualquier país es relativo a la realidad, historia y cultura de su pueblo: «Si un país es democrático o no, debe ser decidido por su propio pueblo y no por un puñado de forasteros que lo señalan con el dedo. El sistema democrático del país y su camino hacia la democracia deben ser elegidos independientemente por su propio pueblo ante su realidad nacional. Nada funciona mejor que lo más adecuado».

La «democracia» se ha convertido en un «arma de destrucción masiva» utilizada por los Estados Unidos para interferir en los asuntos de otros países, este agregó y continuó: «Hasta el día de hoy, Estados Unidos todavía está tratando de dividir el mundo en ‘democrático’ y en ‘bandos no-democráticos basados ??en sus criterios y provocar abiertamente la división y confrontación. Tales prácticas solo traerán mayor confusión y desastre al mundo y enfrentarán una fuerte condena y oposición de la comunidad internacional».

A continuación puede leerse la declaración de la cancillería de China:[1]

‘La democracia al estilo estadounidense está llena de desdichas’

«Recientemente, Estados Unidos celebró la llamada ‘Cumbre por la Democracia’, trazando la línea ideológica y convirtiendo la democracia en una herramienta y en un arma. Este buscó frustrar la democracia con el pretexto de la democracia, incitar la división y la confrontación y desviar la atención de sus problemas internos. Estados Unidos intentó preservar su hegemonía en el mundo y socavar el sistema internacional con las Naciones Unidas en su centro y el orden internacional sustentado en las leyes del derecho internacional. Esta medida pautada por los Estados Unidos va en contra de las tendencias de la época y ha recibido amplia oposición por parte de la comunidad internacional.

“I. Estados Unidos no es un ‘faro de democracia’ y la democracia al estilo estadounidense se ha desviado de la propia esencia de la democracia.

«La democracia al estilo estadounidense está repleta de miserias. Problemas tales como la política monetaria, la identidad política, el partidismo, la polarización política, las divisiones sociales, la tensión racial y la brecha sobre el tema de la opulencia están empeorando. La democracia al estilo estadounidense es un juego basado en el dinero para los ricos. El 91% de las elecciones al Congreso son ganadas por candidatos con el mayor apoyo financiero. Es «una persona, un voto» de nombre, pero en realidad es «el gobierno de la élite minoritaria». La población en general se siente atraída cuando sus votos son requeridos, pero son ignorados una vez que finalizan las elecciones. El control y equilibrio se ha convertido en una ‘vetocracia’ (que significa ‘gobierno a través del veto’) con intereses partidistas por encima del desarrollo nacional. Las fallas de tal sistema electoral son bastante evidentes, incluyendo el uso desenfrenado de falsificar elecciones con el propósito de manipular la división de distritos electorales que compromete la equidad y justicia. La disfunción de la democracia al estilo estadounidense es un hecho que no puede encubrirse: el motín del Capitolio que conmocionó al mundo, la muerte de George Floyd que provocó protestas masivas, el trágico mal manejo de la pandemia del Covid-19 y la dura realidad de los opulentos volviéndose más ricos y los pobres aún más pobres.

«¿Es buena la democracia estadounidense? Escuchemos al pueblo estadounidense. Las encuestas muestran que el 72% de los estadounidenses cree que la democracia en los Estados Unidos no ha sido un buen ejemplo a seguir para otros en los últimos años y el 81% de los estadounidenses cree que existen graves amenazas internas al futuro de la democracia estadounidense.

«¿Funciona la democracia estadounidense? Escuchemos a los pueblos del mundo. Las encuestas muestran que el 44% de los encuestados en todo el mundo consideran a Estados Unidos como la mayor amenaza para la democracia global. Incluso en los aliados de Estados Unidos, la mayoría de la gente ve la democracia estadounidense como un «desastre hecho añicos y arruinado» y el 52% de los encuestados en la Unión Europea cree que el sistema democrático en los Estados Unidos no funciona en lo absoluto.

‘De que un país sea democrático o no, debe decidirlo su propio pueblo’

El camino de un país hacia la democracia debe ser elegido de forma independiente por su propio pueblo, en lugar de ser impuesto desde el exterior.

«Como valor común de la humanidad, la democracia es un derecho de los pueblos en todos los países. No es una prerrogativa de un pequeño número de países. Si un país es democrático o no, debe ser decidido por su propio pueblo y no por un puñado de forasteros que lo señalan con los dedos. El sistema democrático de un país y su camino hacia la democracia deben ser elegidos independientemente por su propio pueblo ante su realidad nacional. Nada funciona mejor que lo más adecuado.

«China promueve su democracia de acuerdo a sus condiciones y realidades nacionales. La democracia de China es la democracia del pueblo. Su esencia y núcleo es que el pueblo es el dueño del país. China practica la democracia popular de todo el proceso bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Combina la democracia electoral con la democracia consultiva e integra todos los vínculos de la democracia, incluyendo las elecciones democráticas, la consulta democrática, la toma de decisiones democráticas, la gestión democrática y la supervisión democrática. Esta abarca los aspectos económico, político, cultural, social, ecológico y de todos los demás campos, de manera que la voluntad del pueblo esté representada y su voz sea escuchada en todos los aspectos de la vida política y social. La democracia popular de proceso conjunto integra a la democracia orientada al proceso con la democracia orientada hacia los resultados, la democracia procedimental con la democracia sustantiva, la democracia directa con la democracia indirecta y la democracia popular con la voluntad del estado. Esta abarca todos los aspectos del proceso democrático y a todos los sectores de la sociedad. Es la democracia socialista más amplia, real y eficaz. La democracia de China ha contribuido al desarrollo y progreso social del país y ha provisto una vida feliz al pueblo chino. China ha completado la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos. Con la erradicación de la pobreza absoluta, los 1.400 millones de chinos marchan ahora hacia la prosperidad común. China ha logrado el mayor avance en el tema de las libertades individuales en miles de años y la creatividad de cientos de millones de chinos se ha desatado por completo.

‘Deberíamos rechazar y oponernos firmemente a todas las formas de prácticas pseudo-democráticas y antidemocráticas’

«III. Detener la división y el enfrentamiento en nombre de la democracia es retroceder en la historia y no traerá más que confusión y desastres al mundo.

«Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha estado imponiendo su sistema político y sus valores a otros, presionando por las así llamadas ‘reformas democráticas’, abusando de las sanciones unilaterales e incitando a las ‘revoluciones de color’, que han causado consecuencias extremadamente desastrosas. La democracia se ha convertido en un ‘arma de destrucción masiva’ utilizada por los Estados Unidos para interferir en los asuntos de otros países. Tal como comentaron los medios de comunicación estadounidenses, si existe un país que todavía está buscando la hegemonía global, coaccionando a otros países y desafiando las reglas en el siglo 21, deben ser los Estados Unidos. Desde el año 2001, las guerras y operaciones militares libradas por los Estados Unidos en Afganistán, Irak, Libia y Siria han cobrado cientos de miles de vidas, han causado millones de heridos y han desplazado a decenas de millones de personas. El fiasco en Afganistán ha demostrado que imponer la democracia estadounidense a otros simplemente no funciona. Hasta el día de hoy, Estados Unidos todavía está tratando de dividir el mundo en bandos «democráticos» y «no-democráticos» basados según su criterio y provocar abiertamente la división y el enfrentamiento. Tales prácticas solo traerán mayor confusión y desastres al mundo y enfrentarán fuertes condenas y oposición por parte de la comunidad internacional.

«Al enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19 y los grandes cambios que no habían sido vistos en un siglo, los países se han vuelto más interconectados e interdependientes. La comunidad internacional necesita fortalecer más que nunca la solidaridad y la cooperación sobre la base de las normas que rigen las relaciones internacionales representadas en la Carta de las Naciones Unidas. China está dispuesta a trabajar con todos los países con el fin de promover la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, que son valores comunes de la humanidad y promover la democracia en las relaciones internacionales. Debemos elegir la solidaridad sobre la división, el diálogo sobre la confrontación y la democracia sobre la hegemonía. Debemos rechazar firmemente y oponernos a todas las formas de prácticas pseudo-democráticas y antidemocráticas y manipulaciones políticas bajo el manto de la democracia y hacer esfuerzos incansables en vías de la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad».

